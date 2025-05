Il ne reste pas beaucoup d’opportunités sur la planète Terre pour aller audacieusement là où personne n’est allé auparavant. On pourrait penser aux terres éloignées de l’Antarctique, ou aux vastes étendues de la jungle amazonienne. Mais une nouvelle frontière s’est ouverte — et dans un endroit plutôt inattendu. Sous un pré pâturé par des moutons dans la forêt de Dean, dans le Gloucestershire, se trouve la plus grande découverte de grotte en Grande-Bretagne depuis des décennies.

C’est une découverte que nous devons à l’un des plus grands atouts de la Grande-Bretagne : les amateurs. Leur travail s’est déroulé à côté du village d’English Bicknor, un peu à l’est de la pittoresque colline boisée qu’est Symonds Yat Rock. Près du village se trouve un ruisseau qui disparaît sous terre à un point près de Redhouse Lane, la route qui relie English Bicknor à Symonds Yat. Si les habitants le savaient, dans cette campagne paradisiaque se cachait un portail vers l’au-delà.

Un spéléologue local, Paul Taylor, connaissait le ruisseau souterrain et était conscient de la suspicion de longue date parmi les géologues selon laquelle la forêt de Dean contenait de grandes grottes non découvertes. En conséquence, il a commencé à enquêter sur le site de Redhouse Lane en 1990. Taylor, maintenant âgé de 71 ans, qui vit à Gloucester et travaillait alors comme ingénieur, a recruté quelques camarades spéléologues. Dans le but de découvrir ce qui pourrait se trouver sous eux, l’un d’eux a versé un colorant dans le ruisseau qui disparaissait. Un certain temps plus tard, de l’eau teintée a été détectée émergeant à environ 2,5 kilomètres, à une grande résurgence — terme des spéléologues pour une source — sur les rives de la rivière Wye.

Ce qui se trouvait entre le ruisseau qui s’enfonçait et la résurgence était une devinette. Mais c’était bien arrosé, de longueur considérable, et intact — toutes des qualités alléchantes pour les explorateurs souterrains. Dans son livre Limits of the Known, l’aventurier américain David Roberts, pionnier des ascensions difficiles sur des sommets arctiques éloignés, a réfléchi à l’impulsion qui, pendant de nombreux siècles, a poussé certains d’entre nous à étendre notre connaissance de notre planète. « Pourquoi ai-je passé ma vie à essayer de trouver les lieux perdus et inconnus du monde ? » a-t-il demandé, « et quelles ont été les passions des explorateurs à travers l’histoire humaine ? »

Il a tiré deux conclusions : d’abord, que chaque explorateur était animé d’une obsession dévorante, d’une soif d’être le premier qui signifiait que l’attrait d’un territoire invisible l’emportait sur le risque et le coût de le trouver. En effet, la spéléologie vous rend souvent froid, boueux et mouillé, et peut — comme à Redhouse Lane — impliquer de se forcer à passer par des ouvertures à peine assez grandes pour admettre un être humain adulte, poussé par l’espoir qu’au prochain virage, il y aura un énorme trou majestueux. Deuxièmement, Roberts a écrit qu’avec la totalité de la surface de la planète cartographiée et visible depuis des satellites orbitaux, s’il devait essayer de trouver un territoire inconnu maintenant, « je pourrais devenir spéléologue, plutôt qu’alpiniste… car si jamais une époque d’exploration géographique méritait d’être appelée un âge d’or, pour les spéléologues, ce temps est maintenant. »

Il avait raison. Le site de Redhouse Lane, en 1990, était un cas en point. Tout ce qui était connu, c’était que le cours d’eau était avalé par la terre et craché ailleurs. Il n’y avait aucun moyen, à ce moment-là, de voir ce qui pourrait se trouver entre les deux. Taylor et ses amis amateurs, de la Gloucester Speleological Society et du Royal Forest of Dean Caving Club, devraient tracer leur propre chemin. Ils devraient creuser pour enlever les vastes quantités de rochers, de pierres et de boue dure qui bloquaient le chemin possible.

L’équipe de creusement travaillait généralement tous les week-ends et un soir de semaine, parfois jusqu’à tard dans la nuit. Après des mois d’efforts, ils avaient enlevé des tonnes de déblais de ce qui est maintenant le puits d’entrée vertical de la grotte, et avaient atteint une grotte horizontale principalement constrictée à travers laquelle coulait le ruisseau. Bientôt, ils arrivèrent à un « canard », un passage étroit principalement rempli d’eau. Ils l’ont pompé pour créer quelques centimètres d’espace aérien — le premier de plusieurs obstacles de ce type. Plus loin se trouvait un tunnel plus long, presque inondé, et pour le traverser, ils ont demandé de l’aide à Martyn Farr, un célèbre plongeur de grotte gallois qui a découvert de nouvelles grottes à travers le monde. Ils ont envoyé Farr dans l’obscurité en portant un équipement de plongée, espérant de bonnes nouvelles.

Finalement, Farr est revenu. Il avait traversé un tunnel bas et sinueux de plusieurs dizaines de mètres de long qui était presque rempli d’eau qui affluait. Ce fut un voyage délicat, mais pas impossible, et pas un qui nécessitait un équipement de plongée. Ainsi rassurés, les amateurs le suivirent à l’intérieur.

Finalement, après presque 200 voyages séparés, ils sont arrivés à l’apparente fin de Redhouse Lane en 1992 : un tas de rochers impénétrable. Comme le font toujours les spéléologues, ils avaient réalisé un relevé précis au fur et à mesure de leur avancée. Avec les passages latéraux ajoutés, la longueur totale du système était de 1,4 kilomètres : une découverte respectable, mais pas exactement des cavernes incommensurables pour l’homme. Redhouse avait la réputation d’une aventure ardue avec au mieux une récompense modeste, et personne n’y est entré pendant des années. Il n’y avait qu’un seul signe pour indiquer qu’il pourrait y avoir quelque chose de beaucoup plus grand de l’autre côté de la chute de rochers : par endroits, la grotte « originale » porte un courant d’air fort et glaçant.

Entrez, au début de l’été 2023, Tim Nichols, la force organisatrice derrière Redhouse Lane 2.0. Un physicien et ingénieur maintenant à la retraite âgé de 60 ans qui vit près de Cirencester, il avait été un spéléologue actif dans sa jeunesse, mais élever une famille avait entravé son exploration. Un géologue spéléologue lui a dit qu’il était convaincu qu’il y avait « beaucoup de potentiel inexploité », et sur cette base, Nichols a demandé à Taylor de lui faire visiter. Étonné, il a rapidement constitué une équipe de creusement de cinq personnes.

« Nous avions l’habitude d’y aller un mercredi soir, d’arriver à la fin en environ 40 minutes, de creuser, puis de ressortir », m’a dit Nichols. Ils devaient utiliser des perceuses pour passer certains des rochers tombés, et par endroits, c’était « vraiment désespéré — à plat autour des rochers, avec la mort suspendue au-dessus ». Le 10 août 2024, ils ont percé. Ce premier jour, il n’y avait que deux d’entre eux présents. « Nous nous sommes levés dans ce passage énorme, » a déclaré Nichols, « et c’était comme dans le Magicien d’Oz, quand Dorothy est emportée et dit : ‘Je ne suis plus au Kansas’. Nous avions l’impression de ne pas être dans Redhouse Lane — mais nous y étions. »



Lors du prochain voyage dans ce premier passage principal, en se frayant un chemin à travers l’obscurité sur les rochers instables qui jonchaient le sol, ils se sont arrêtés dans une chambre maintenant connue sous le nom de Tiff’s Treat, en l’honneur de la membre de l’équipe de creusement Tiff Cooksley-Czajka. Il y avait beaucoup plus à venir. Au moment où les pluies d’automne rendaient les passages inaccessibles, ils avaient déjà exploré plusieurs branches majeures et leur avaient donné des noms évocateurs — « Nous partons voir le Magicien » ; « Passerelle cryogénique » ; et la « Rivière de marbre », qui était un tunnel menant directement à un autre système de grottes local doté d’un sol en cristal. Taylor a pu les rejoindre : « Quand j’ai vu ce qu’il y avait, ce que nous aurions pu trouver des années plus tôt, j’ai eu la gorge nouée ».



Désireux de reprendre l’exploration, le groupe a effectué ses premières incursions dans la grotte au début de 2025, lorsque les niveaux d’eau étaient encore élevés. Mais depuis fin mars, des conditions proches de la sécheresse ont rendu la grotte plus sûre et plus simple. Et donc, lors du week-end de mai, lorsque, avec le photographe de grotte Bartek Biela, Nichols a organisé une visite pour UnHerd.



Nous avons chacun porté des « sacs de matériel » robustes contenant deux litres d’eau et beaucoup de nourriture riche en calories. Nous portions des sous-vêtements en polaire à une pièce, des combinaisons en nylon, des casques et des gants imperméables, et utilisions des lampes frontales alimentées par des batteries lithium-ion et des LED qui devaient durer de nombreuses heures. Expérimentés et bien préparés comme nous l’étions, nous étions tous conscients que secourir quelqu’un sur une civière à travers les passages humides et sinueux près de l’entrée serait impossible. La spéléologie n’est pas aussi dangereuse que l’alpinisme en haute altitude, mais elle n’est pas sans risque, surtout dans un système nouvellement découvert où il y a beaucoup de roches instables. Un accident dans Redhouse Lane — quelque chose d’aussi apparemment trivial que de se casser une jambe en glissant d’un rocher — serait un événement sérieux. La seule façon de sortir un blessé immobile serait d’utiliser des perceuses et des explosifs pour élargir certains de ces passages, ce qui prendrait des jours. Dans Redhouse, les inondations sont également un risque, et ayant perdu un ami pris par une inondation dans une grotte en France, j’étais heureux que les prévisions annoncent un temps sec et stable.

J’étais déjà allé dans la grotte une fois, pour voir les tunnels qui se ramifient à partir du carrefour souterrain au-delà de Tiff’s Treat connu sous le nom d’Optimisme Insensé. Cette fois, nous nous dirigions vers le nord, dans des passages explorés à peine un mois auparavant, qui mènent vers la Wye.

Près de l’entrée, nous avons dû négocier la fente horizontale étroite. Ses dimensions étaient semblables à celles d’un long cercueil, et il fallait la traverser sur le dos dans le courant d’eau : en me tortillant et en grognant avec mes oreilles dans l’eau, ma poitrine compressée contre le plafond, j’ai réussi à passer. Au-delà, il y avait beaucoup plus de rampement. Mais au-delà de la percée de 2024, une grande partie de la grotte était énorme, une obscurité infinie qui engloutissait nos lumières.

« Une obscurité infinie engloutissait nos lumières. »

Nous avons affronté deux escalades libres exposées, pour lesquelles nous avions besoin de cordes, et un puits vertical de 20 mètres — le Wicked Pitch du Nord — par lequel nous avons descendu en rappel. (Pour remonter, nous devrions utiliser un système de pinces mobiles qui agrippent la corde.) Enfin, la taille du tunnel que nous suivions a commencé à diminuer, et nous sommes entrés dans une boîte de joyaux souterrains. C’était la Forêt Blanche.

Faire des progrès dans cette partie de la grotte nécessite une immense prudence, car sur presque toutes les surfaces, murs, sol et plafond, des formations blanches brillantes poussent, certaines d’entre elles étant très fragiles. trébucher ici serait détruire des merveilles naturelles qui se sont développées dans l’obscurité silencieuse pendant des milliers d’années. Certains pensent que la grotte s’est formée avant que la Wye n’adopte son cours actuel, ce qui signifie que la détruire maintenant serait un outrage. Il y a de grandes banques cristallines et des stalactites et stalagmites ornées de filigranes calcaires enchevêtrés — ce que les spéléologues appellent des hélix — comme si elles étaient faites de verre vénitien. Rassasiés, après avoir pris des photographies, nous avons pris la direction de l’entrée, conscients qu’il nous faudrait au moins cinq heures pour y parvenir : la Forêt Blanche est non seulement belle, mais aussi éloignée. Au total, nous avons passé près de 12 heures sous terre.



Alors que j’écris, dix jours après notre visite, l’enquête sur la grotte compilée par Tim a encore augmenté grâce à de nouvelles découvertes, y compris une extension significative du passage suivi par le ruisseau. La longueur totale de Redhouse Lane semble maintenant certaine de dépasser dix kilomètres, et si les explorateurs établissent la connexion avec la grotte de Slaughter Stream à proximité, cela portera leur longueur combinée à plus de 24 kilomètres. Il est également probable qu’une autre entrée puisse être trouvée près de la fin de la Forêt Blanche, bien que son ouverture nécessitera probablement des fouilles.



D’autres possibilités de pays non découvert se trouvent ailleurs dans la Forêt de Dean : d’énormes résurgences où de grands cours d’eau jaillissent à la lumière du jour depuis des profondeurs invisibles. L’excitation de les révéler rend les oreilles mouillées et les genoux douloureux un prix acceptable. Les spéléologues se lassent d’être interrogés par des non-initiés sur les raisons pour lesquelles nous le faisons. Redhouse Lane Swallet fournit une réponse.