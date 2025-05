Alors que le soleil se lève sur la ville rustique d’Ixmiquilpan, au centre du Mexique, et que l’odeur des œufs épicés au chili et des moutons rôtis lentement flotte depuis le marché, des files d’attente se forment devant les divers bureaux de transfert d’argent qui entourent la place centrale. Lorsqu’ils ouvrent, des femmes avec de jeunes enfants, des hommes d’âge moyen portant des casquettes de baseball et des grands-mères au visage marqué viennent récupérer des paiements en espèces envoyés par leurs proches travaillant aux États-Unis.

Les guichetiers comptent des tas de pesos d’une valeur de 500 $, 300 $, 100 $ ou tout autre montant que les proches peuvent envoyer de leurs salaires en cueillant du tabac, en mélangeant du ciment ou en lavant des assiettes. Ces « remises », comme on appelle l’argent envoyé à la maison, ont permis à Ixmiquilpan de rester à flot pendant des décennies, ainsi qu’aux villages environnants, une région dominée par le peuple indigène Otomí. Alors que le Mexique souffre d’une violente violence des cartels, Ixmiquilpan est une zone relativement paisible. Les familles utilisent les dollars pour construire de vastes maisons sur des champs de maïs ancestraux, investissent dans des groupes communautaires pour construire des parcs et des églises, ou ouvrent des épiceries et des stands de tacos. Mais la plupart des dollars sont utilisés simplement pour mettre de la nourriture sur la table.

Malgré la répression de Donald Trump contre les migrants sans papiers, en particulier ceux ayant des antécédents criminels, les dollars des migrants continuent d’affluer vers le sud. En février, le Mexique a reçu 4,4 milliards de dollars en remises, selon la Banque centrale du Mexique qui suit les transferts. C’était une baisse de 0,8 % par rapport à la même période l’année dernière, mais c’est tout de même un chiffre historiquement élevé. Au total, en 2024, le Mexique a reçu un montant record de 64 milliards de dollars en remises, le deuxième plus élevé au monde après l’Inde.

À l’intérieur des États-Unis, l’administration Trump a mené des opérations très médiatisées qui font sensation tant en anglais qu’en espagnol. La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a même participé à une opération où elle a plutôt maladroitement pointé une arme à feu sur la tête d’un agent tout en s’adressant à la caméra vidéo devant un véhicule lourdement armé. L’administration a transporté des expulsés sur des avions militaires et a diffusé des vidéos de migrants accompagnées des sons amplifiés de chaînes. Plus controversé encore, elle a expulsé des présumés membres de gangs vénézuéliens vers la prison impitoyable de CECOT au Salvador. (Les avocats de nombreux expulsés affirment qu’ils étaient des personnes innocentes prises dans la rafle à cause de tatouages d’équipes de football ou de carnavals locaux).

Toutes ces questions préoccupent les gens ici. María Quezada, 61 ans, fait la queue pour récupérer l’argent envoyé à la famille par un frère travaillant dans la construction en Caroline du Nord. « Ils doivent se tenir tranquilles là-bas dans El Norte », dit-elle, utilisant un terme courant pour désigner les États-Unis. « Ils s’inquiètent en ce moment. Ce fameux président, il n’aime pas les migrants. » Pourtant, d’autres ont de grands espoirs que leurs propres familles vont bien. « Je pense que ceux qui se font expulser sont ceux qui ont fait quelque chose de mal », dit Benita Huerta, 30 ans, en berçant un bébé dans ses bras. « Si vous ne devez rien, vous devriez être en sécurité. »

La question de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, des millions de migrants traversant la rivière et des passeurs introduisant du fentanyl, a été un facteur central qui a propulsé le mouvement MAGA et a porté Trump au pouvoir. Depuis son retour au pouvoir en janvier, Trump a effectivement transformé « La frontière », envoyant des troupes au Rio Grande, fermant virtuellement les demandes d’asile et faisant pression sur le Mexique pour qu’il frappe les cartels de la drogue. Le nombre de « rencontres » par les agents de la patrouille frontalière (le terme gouvernemental pour désigner les agents qui trouvent des migrants dans la zone frontalière) a chuté de 94 % depuis un record sous Joe Biden en 2023. La quantité de fentanyl saisie a diminué de 73 % depuis septembre.

Cependant, bien que les déportations fassent la une des journaux, les chiffres globaux sont restés assez stables sous Trump. La fréquence des vols de déportation a été similaire à celle des derniers mois de Biden et la quantité totale de déportés semble être légèrement inférieure.

Alors que Trump a considérablement réduit le nombre de nouveaux migrants entrant, il n’a donc pas profondément réduit le nombre estimé de 11 millions de migrants sans papiers déjà présents aux États-Unis. (Certains affirment que le chiffre réel est beaucoup plus élevé.) Il est difficile de prédire Trump, mais s’il finit par procéder à de véritables déportations massives, comme cela a été menacé, cela perturberait massivement de nombreuses entreprises, en particulier les fermes, les chantiers de construction et les restaurants en leur retirant leurs travailleurs.

À Ixmiquilpan, presque chaque famille a des membres travaillant aux États-Unis. La plupart d’entre eux sont passés illégalement, soit en traversant le désert bouillonnant, soit en nageant à travers la rivière — bien qu’ils soient généralement partis il y a quelques années. Aucun de ceux à qui je parle n’a eu un être cher déporté depuis que Trump a repris le pouvoir, bien que je trouve plusieurs personnes qui ont été déportées sous des présidents précédents.

Heriberto Pedraza, 58 ans, qui est assis sur un trottoir à quelques pâtés de maisons de la place centrale. Il dit avoir travaillé dans la construction pendant deux décennies aux États-Unis, principalement en Floride, mais a été déporté en 2009 sous le président Barack Obama après avoir été arrêté pour conduite en état d’ivresse. (Le héros libéral Obama détient en fait le record du plus grand nombre de « retraits », à plus de 3 millions. Les militants des droits des migrants l’appellent le « déporteur en chef ». Cela était en réponse à un nombre croissant de travailleurs sans papiers à l’époque et à l’utilisation d’agences élargies). Pedraza a déclaré qu’il n’avait jamais essayé de revenir après cela. « Les années 90 étaient une période formidable aux États-Unis. Mais les choses ont changé maintenant », dit-il. « Je suis heureux ici dans ma ville natale. »

L’immigration à travers la frontière américano-mexicaine a connu des vagues au cours du siècle dernier. Dans les années 1910, des personnes du nord du Mexique ont fui par le Rio Grande face aux armées désespérées de la Révolution mexicaine. De la Seconde Guerre mondiale aux années soixante, des millions de Mexicains sont passés légalement pour travailler dans les champs dans ce qui était appelé le programme Bracero pour amener des travailleurs agricoles. Dans une grande partie du centre et du sud du Mexique, y compris Ixmiquilpan, les gens ont commencé à se diriger vers les États-Unis en grand nombre à partir des années 80. Cela a coïncidé avec une amnistie de 1986 pour les migrants sans papiers sous Ronald Reagan, qui aurait pu encourager une immigration supplémentaire.

« Avant, les hommes ici allaient à Mexico pour trouver du travail », dit Martín Rodríguez, 75 ans, alors qu’il est assis à l’ombre dans son atelier de réparation de pneus à la périphérie d’Ixmiquilpan. « Mais ensuite, cela a changé. Au lieu que les gens disent : ‘Je pars pour Mexico [Ville]’, ils disaient : ‘Je pars pour El Norte.’ » Les habitants se rendaient surtout en Floride et en Caroline du Nord, où ils ont établi des liens particuliers avec des villes et des emplois, bien qu’ils aient travaillé dans de nombreux autres États, du Kentucky au Michigan.

L’émigration d’Ixmiquilpan a probablement atteint un pic dans les années 2000, mais a ensuite frappé un mur avec les déportations d’Obama et la grande récession. Un autre problème était que les cartels ont pris le contrôle du côté mexicain de la frontière en gérant les passeurs, ou coyotes, rendant dangereux le passage sans les payer. Les habitants me disent que les coyotes facturent maintenant jusqu’à 15 000 $ pour aller d’Ixmiquilpan à une destination aux États-Unis, et la plupart ne peuvent pas se le permettre.

Au lieu de cela, la vague record de migration sous Biden provenait d’ailleurs ; plus des deux tiers de ceux qui ont été arrêtés en traversant pendant son mandat venaient de pays autres que le Mexique, en particulier du Venezuela, du Honduras, du Guatemala et de Cuba, mais aussi de pays aussi éloignés que la Chine et l’Afrique centrale. Cela était dû à l’instabilité et à la violence dans ces pays et à l’augmentation des demandes d’asile ; beaucoup ont demandé l’asile plutôt que de simplement passer en cachette pour travailler comme le faisaient les habitants d’Ixmiquilpan auparavant.

La difficulté d’aller aux États-Unis signifie que ceux qui y sont déjà craignent de rentrer chez eux. Une femme attendant de recevoir de l’argent a une larme à l’œil lorsqu’elle me dit qu’elle n’a pas vu sa fille depuis 15 ans. Mais malgré des décennies passées loin, les migrants envoient toujours fidèlement de l’argent chez eux.

De nombreux migrants de la région ont maintenant des enfants nés aux États-Unis et qui sont citoyens. L’influence américaine signifie que beaucoup à Ixmiquilpan parlent anglais ainsi que l’espagnol et la langue indigène otomi (que les habitants appellent hñähñu). On peut voir cette influence dans des maisons majestueuses au milieu de cabanes en parpaings, les migrants utilisant des techniques qu’ils ont apprises en construisant des murs en Caroline du Nord et ajoutant leurs propres touches comme des colonnes romanes. Il y a aussi des centaines de maisons à moitié finies éparpillées dans les villages, attendant ces derniers dollars.

Certains résidents ont travaillé dur pour transformer les envois de fonds en une base économique durable. Dans le village voisin de Puerto Dexthi, Hilario Cerroblanco, 59 ans, a économisé de l’argent provenant de la construction pour construire une petite usine utilisant une plante locale pour fabriquer des brosses. « Nous avons besoin d’entreprises pour pouvoir rester ici », dit-il. Il a obtenu des commandes de certains magasins à Mexico, mais il est difficile de rivaliser avec les produits en plastique chinois.

Beaucoup d’habitants ont eu plus de succès en vendant du ciment et des outils pour que les familles de migrants puissent construire leurs maisons, ou des stands de nourriture pour dépenser les dollars en repas délicieux. Le marché d’Ixmiquilpan est animé par des familles. Elles mangent de l’agneau qui a été cuit lentement pendant plus de dix heures dans des fours creusés dans la terre, et elles boivent du jus vert frais de céleri, de persil et de cactus nopal. C’est une atmosphère vibrante qui a été construite sur des décennies de mouvements mondiaux et de transferts transfrontaliers. Mais alors que de nouvelles politiques turbulentes brisent cet ancien ordre, la communauté résiliente d’Ixmiquilpan devra s’adapter à la nouvelle ère.