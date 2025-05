Gravé sur une plaque à la base de la Statue de la Liberté se trouve le poème d’Emma Lazarus de 1883 « Le Nouveau Colosse » :

« Donnez-moi vos fatigués, vos pauvres, vos masses entassées

Qui aspirent à respirer librement, les misérables débris

De votre rivage grouillant. Envoyez-les, les sans-abri,

Tempêtés vers moi ; j’élève ma lampe à côté de la porte dorée. »

C’est un beau sentiment, un message de bienvenue aux immigrants qui ont navigué devant la statue en route pour faire la queue pour entrer à Ellis Island. Mais le placement de ces vers à la porte dorée métaphorique de l’Amérique portait également un sous-texte crucial : au moment où vous vous teniez sur ce seuil, vous aviez définitivement — pour le dire en termes moins poétiques — traversé des épreuves. Pas seulement les circonstances tragiques qui vous ont poussé à fuir votre pays d’origine — oppression, catastrophe, pauvreté, guerre — mais le voyage lui-même. Votre arrivée sur le sol américain était l’aboutissement de semaines ou de mois de voyage ardu, y compris la célèbre traversée transatlantique ; probablement, vous aperceviez pour la première fois la Dame de la Liberté depuis le compartiment de troisième classe d’un navire sale où vous aviez passé la semaine précédente à déféquer dans un seau, à dormir à six par couchette, et à être rongé par des poux, des rats, et peut-être par vos compagnons de voyage.

En effet, la promesse transformative d’une vie dans ce pays était fondée sur la difficulté inhérente d’y parvenir : vous pouviez réussir en Amérique, mais d’abord, vous deviez réussir à atteindre l’Amérique.

Gardant à l’esprit que le parcours du héros de l’immigrant américain était déjà légendaire, nous ne serons peut-être pas si surpris par les récentes nouvelles — d’abord rapportées par le Daily Mail — que le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis envisage de participer à une émission de télé-réalité de style Survivor centrée sur l’immigration, avec des candidats en compétition pour la précieuse citoyenneté via des “concours ‘culturels’ spécifiques à la région”. L’émission est l’idée du producteur Rob Worsoff, mieux connu pour son travail sur Duck Dynasty, qui la propose au DHS depuis l’administration Obama, mais sans succès — ni attention, d’ailleurs. (Je crois parler pour la majorité de mes compatriotes quand je dis que je n’avais aucune idée que notre appareil de sécurité nationale était également dans le domaine des émissions de télé-réalité.)

Au départ, on disait que la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem soutenait déjà le projet — mais un porte-parole du DHS a précisé que l’idée n’avait pas encore atteint Noem et était simplement en cours d’examen, et Noem elle-même a dit à un comité sénatorial plus tôt cette semaine qu’elle ’n’avait jamais entendu parler du projet et n’avait pas l’intention d’y participer. Ce qui rend peut-être le tumulte médiatique un peu prématuré, mais honnêtement, pouvez-vous leur en vouloir ? Une émission de télé-réalité sur l’immigration est si parfaitement en phase avec l’image de Donald Trump que la chose la plus surprenante est qu’il n’ait pas eu l’idée lui-même, quelque part entre la peur véhiculée pendant la campagne concernant les migrants haïtiens faisant des barbecues avec des animaux de compagnie dans l’Ohio, et la déportation massive de milliers de personnes par son administration. (Ces personnes sont des étrangers illégaux et des membres de gangs, supposément, sauf qu’il ’semble de plus en plus que ce nombre inclut un contingent significatif de personnes innocentes qui ont été arrêtées et envoyées dans des prisons étrangères par erreur). Une compétition de style Hunger Games pour la citoyenneté serait juste la cerise sur le gâteau de ce spectacle déjà grotesque qu’est la politique d’immigration de Trump 2.0.

Excepté que, contrairement à la majorité des efforts de l’administration actuelle pour gérer l’immigration, cela pourrait… en fait être une bonne idée ?

Pour comprendre pourquoi, il faut d’abord saisir comment le récit de l’immigration américaine a évolué depuis les jours où Ronald Reagan célébrait les États-Unis comme un phare d’espoir, la «ville brillante sur une colline», «ouverte à quiconque a la volonté et le cœur de venir ici». Mais la facilité comparative de traverser la frontière à l’ère de l’économie mondiale, combinée au fait que les migrants d’aujourd’hui viennent principalement d’Amérique du Sud et centrale plutôt que de l’autre côté de l’Atlantique, a gravement sapé le récit romantique qui définissait l’immigration à l’époque de Reagan. L’image de l’immigrant en tant que voyageur héroïque a été remplacée par un épouvantail trumpien : le mauvais homme effrayant et sordide qui se faufile à travers la frontière sud avec une arme dans une main et un sac de fentanyl dans l’autre. Ce ne sont pas vos masses entassées mais vos hordes envahissantes, se glissant pour voler votre emploi, votre sécurité, votre rêve américain durement gagné.

Ce récit peut ne pas être exact, mais il est certainement politiquement efficace. Pendant longtemps, la seule réponse que la gauche pouvait rassembler était la tactique relativement inefficace de traiter quiconque y croyant de raciste, ce qui a abouti à zéro progrès ou coopération et beaucoup de mauvaise volonté — un état de choses qui ne s’est pas amélioré depuis le retour de Trump à la Maison Blanche. Mais c’est pourquoi l’idée d’une émission de télé-réalité sur l’immigration est si intrigante : c’est une chance de raconter un autre type d’histoire, une histoire pro-immigrants sans être anti-américaine. C’est un récit qui offre quelque chose aux personnes de toutes les tendances politiques : une histoire saine sur des gens qui croient en ce pays et aiment ce qu’il représente, tous désireux de prouver qu’ils sont dignes du privilège d’être votre voisin, votre ami, votre compatriote américain.

Un peu exploitant et gauche ? Peut-être, mais c’est le show business, bébé. Et c’est aussi pleinement en accord avec la fière tradition américaine de déguiser en un spectacle étincelant ce qui est, à la base, une bonne cause charitable. Tout comme les concours de beauté promeuvent l’engagement communautaire et la fierté civique par l’utilisation stratégique de couronnes et de bikinis, une émission de télé-réalité mettant en vedette des Américains aspirants déguisés en cowboys essayant de lassoer leur chemin vers la citoyenneté est un bon moyen de faire en sorte que les gens se soucient de l’expérience des immigrants là où ils auraient pu être autrement indifférents.

Évidemment, il y a aussi des façons dont tout cela pourrait mal tourner, surtout étant donné que l’administration actuelle semble prendre un certain plaisir malveillant non seulement à expulser des gens du pays mais à rendre le processus douloureux. Bien que Worsoff affirme que participer à l’émission ne nuirait en rien aux perspectives d’immigration des candidats, on pourrait encore être pardonné de s’inquiéter que ceux éliminés de la compétition se retrouvent à quitter le plateau pour se retrouver en détention par l’ICE, ou pire.

Mais c’est un défaut potentiel dans l’exécution, pas dans le concept. Et en ce qui concerne le concept, ce n’est vraiment rien de nouveau — même dans le domaine de la culture pop. La précieuse citoyenneté est quelque chose que les conteurs ont longtemps souligné, souvent à travers le prisme de la science-fiction, imaginant un futur États-Unis dans lequel elle est devenue un privilège de la classe dirigeante plutôt qu’un droit pour tous. The Hunger Games, The Running Man, The Handmaid’s Tale, Starship Troopers, Gattaca : chacun à sa manière présente un avertissement dystopique de ce que l’avenir pourrait réserver. Mais ils sont aussi, discrètement, un clin d’œil à la valeur insondable de ce que nous avons ici, maintenant — et à la notion qu’être américain nécessite non seulement d’avoir un rêve, mais d’avoir la férocité de le poursuivre.

Et si transformer cette expérience en une compétition télévisée semble un peu de mauvais goût, peut-être que c’est seulement parce que cela rend trop explicite, trop réel, la compréhension qui a toujours été sous-jacente à la culture américaine : que vivre dans ce pays est une bénédiction. Une que la plupart d’entre nous prennent pour acquise parce que nous y sommes nés plutôt que de devoir la gagner ; une qui nous accorde le genre de liberté et d’opportunité que d’autres personnes traverseraient un océan juste pour avoir une chance d’en bénéficier.

C’est une chose facile à oublier à l’ère de la crise des frontières, avec notre vaste bureaucratie impersonnelle qui rend invisibles les histoires individuelles des immigrants. Quels que soient les dangers d’un spectacle comme celui-ci, il remplacerait au moins le croque-mitaine de la horde envahissante par les noms, les visages et les histoires d’êtres humains individuels. Des gens avec des rêves, des gens avec des familles ; des gens pour qui nous voudrons nous battre. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons que nous avons toujours célébré l’immigrant archétypal, qui sacrifierait tout pour arriver en Amérique : parce qu’il possède la même force, la même faim, le même esprit pionnier que ceux qui ont construit le pays en premier lieu — à travers la révolution, ou le Destin Manifeste, ou simplement une persistance imprudente et implacable dans la quête d’une vie libre et belle. Il croit en l’Amérique. Il a sa place en Amérique.

Et si ce voyage a commencé un jour par un accueil de la Dame de la Liberté à la porte dorée, peut-être qu’aujourd’hui il pourrait commencer en prime time — dans la lumière bleue vacillante de la télévision, dans l’intimité et le confort de nos salons.