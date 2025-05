Nommé d’après une forme de punition particulièrement atroce infligée par l’IRA, le groupe de rap irlandais Kneecap vient de Belfast mais pas des îles britanniques. L’archipel sur lequel ils vivent contient une part importante de territoire non britannique connu sous le nom de République d’Irlande, ce qui signifie qu’il n’y a pas de nom précis pour le groupe d’îles dans son ensemble. Pour compliquer encore les choses, certains républicains irlandais réservent l’expression « La République d’Irlande » pour une nation politiquement unie à l’avenir, donc le pays dont Dublin est actuellement la capitale devient un peu problématique. Le nom officiel de la nation est Éire, mais personne en Irlande ne l’appelle ainsi.

Le nom officiel des six comtés britanniques en Ulster est « Irlande du Nord », mais les républicains irlandais comme Kneecap ne l’appelleraient pas ainsi car ils ne voient pas pourquoi une partie du pays devrait avoir un nom autre que simplement « Irlande ». Ils pourraient être légèrement plus heureux avec le Nord de l’Irlande, ou les Six Comtés, ou (comme l’a suggéré le romancier Flann O’Brien) « les comtés malades ». Le groupe n’est pas intéressé par le post-colonialisme, comme tant d’étudiants en Grande-Bretagne, car ils ne croient pas que le terme s’applique à leur propre situation. L’Irlande du Nord est le reste du colonialisme britannique, pas une condition qui vient après. Et bien que les classes moyennes nord-irlandaises parlent maintenant comme presque tout le monde de diversité et de démocratie, c’est toujours un État sectaire, un État redessiné pour garantir que les protestants restent au pouvoir de manière permanente.

Kneecap parle irlandais et utilise la forme irlandaise de leurs noms. Ils auraient fréquenté des écoles catholiques à West Belfast où la langue irlandaise est enseignée, tout comme elle est enseignée dans la plupart des écoles de la République d’Irlande. La différence est qu’un grand nombre d’enfants dans la République ne ressentent pas plus d’enthousiasme pour apprendre la langue native que de nombreux enfants britanniques pour apprendre le français ou le latin, et beaucoup d’entre eux la parlent aussi mal que les Britanniques parlent français. C’est cependant la langue officielle de la nation : comme d’autres choses en Irlande, une fiction polie.

Il existe, par exemple, deux versions de la constitution irlandaise, l’une en irlandais et l’autre en anglais, toutes deux stipulant qu’en cas de conflit d’interprétation entre elles, la version irlandaise sera considérée comme prioritaire. Mais la version irlandaise est largement considérée comme une traduction de la version anglaise, ce qui signifie qu’une copie prend le pas sur un original. Comme d’autres peuples coloniaux, les Irlandais étaient tourmentés par le sentiment qu’ils n’étaient que des copies, des hommes imitateurs, des parodies de leurs propriétaires métropolitains. On dit que le poète irlandais Patrick Kavanagh, en entendant qu’un riche Américain était arrivé à Dublin pour acheter des manuscrits poétiques originaux, s’est mis à écrire les brouillons originaux de son propre travail, avec des questions, des suppressions, des ajouts de dernière minute hâtifs, et ainsi de suite.

Apprendre l’irlandais à Belfast, cependant, est une affaire plus significative car cela est lié à votre identité politique, et la langue s’est développée là-bas plus rapidement que nulle part ailleurs sur l’île. La Falls Road à Belfast nationaliste est pleine d’annonces pour des cours de langue irlandaise, des voyages fraternels en Bretagne celtique, des conférences sur des femmes irlandaises renommées, et ainsi de suite. Comme la guerre, la culture est la continuation de la politique par d’autres moyens. Gerry Adams ne parle pas bien l’irlandais, mais il serait impensable pour lui de ne pas le parler du tout. L’irlandais est aussi la langue quotidienne des soi-disant « Gaeltachtaí » ou zones de langue irlandaise dans la République, où les automobilistes peuvent facilement se retrouver perdus sans trace car il n’y a pas de noms anglais sur les panneaux routiers.

Les Gaeltachtaí, qui ne représentent qu’environ 1 % de la population irlandaise, sont le fruit de la Ligue gaélique du début du 20e siècle, qui a ravivé une langue sur le point de disparaître. Étiquetée comme rustre et inférieure, en forte déclin à cause de son association avec la pauvreté et le retard, c’était le langage quotidien de la plupart de ces millions qui soit sont morts dans la Grande Famine, soit ont été contraints à l’exil, de sorte que la mort ou le départ des Irlandais était couplé avec la menace de la disparition de leur langue natale. C’est l’intelligentsia nationaliste qui a essayé de récupérer la culture indigène, et qui a, dans l’ensemble, réussi remarquablement à le faire. Aujourd’hui en Irlande, il existe des écoles académiquement exceptionnelles qui enseignent tout en irlandais, ainsi que des écrivains qui n’écrivent qu’en irlandais et des familles qui parlent uniquement irlandais à la maison, de sorte que les enfants grandissent bilingues. Les nouveaux arrivants dans le pays découvrent après un certain temps que des phrases comme « ya fuggin’ gobshoite » ne sont en réalité pas irlandaises du tout.

« Comme la guerre, la culture est la continuation de la politique par d’autres moyens. »

Kneecap doit sembler à certains Anglais comme un retour curieux en arrière. Tout ce militantisme nationaliste n’est-il pas mort avec l’Accord anglo-irlandais ? Mais le groupe rappelle que rien n’est plus éloigné de la vérité. Les armes ont peut-être, pour la plupart, cessé de parler, mais certains ronds-points (et parfois certaines personnes) sont peints en rouge, blanc et bleu, et il y a des pubs où un protestant ne boirait pas. Nulle part en Europe, pour le meilleur et pour le pire, il n’y a une réfutation plus tangible de l’affirmation selon laquelle les gens ordinaires ne s’intéressent pas à la politique. Il est vrai que beaucoup de jeunes trouvent la politique peu attrayante, mais il y a aussi ceux comme Kneecap qui en sont passionnés, et la raison en est que le nationalisme est une forme de politique identitaire. C’est dans ce contexte de politique identitaire — des droits des gays ou du mouvement des femmes, par exemple — que le groupe doit être considéré. Loin d’être archaïques, ils sont la dernière tendance. Depuis les années 70, la révolution a peut-être progressivement cédé la place à des questions d’identité, mais le nationalisme peut englober les deux. C’est sans doute pourquoi il s’est avéré de loin la forme de radicalisme la plus puissante à l’ère moderne, commençant par l’indépendance partielle de l’Irlande en 1921, et continuant à démanteler un État colonial après l’autre.

Kneecap est accusé d’avoir montré son soutien à Hamas et au Hezbollah, une accusation qu’ils affirment sortir de leur contexte. Ils pourraient soutenir que faire de telles déclarations est une tentative d’indigner leur public, et ne doivent pas être prises au sérieux. Mais beaucoup dans le public de Kneecap trouveraient peu de raisons de s’indigner à ce sujet, et de toute façon, la plainte selon laquelle vos mots ont été sortis de leur contexte est devenue l’un des clichés les plus ennuyeux, comme dans « Quand je t’ai traité de petit con méprisable, mes mots ont été sortis de leur contexte ». Plus précisément, quel contexte auraient-ils pu être sortis ? Peut-être que vous citiez ou plaisantiez ou prétendiez ou que vous étiez simplement ivre, mais ce n’est pas probable.

Le fait est que les nationalistes révolutionnaires, contrairement aux nationalistes de droite comme Trump ou Modi, ont tendance à avoir une vision internationaliste. Le nationalisme est souvent perçu comme une affaire tournée vers l’intérieur et chauvines, mais certains nationalistes irlandais au début du 20ème siècle s’intéressaient vivement aux luttes anti-coloniales en Inde, en Égypte, en Afrique du Sud, en Afghanistan et ailleurs, et étaient tout le contraire de provinciaux. L’un d’eux, Frederick Ryan, qui apparaît brièvement dans Ulysse de James Joyce, a édité un journal anti-colonial en langue anglaise au Caire.

C’est cette histoire qui sous-tend les cris de solidarité de Kneecap avec les mouvements anti-coloniaux ailleurs dans le monde, bien qu’on espère qu’ils ne soutiennent pas les atrocités de Hamas du 7 octobre. Leur opposition au massacre d’Israël à Gaza, cependant, est tout à fait compréhensible. Ces jeunes hommes, eux aussi, appartiennent à un groupe ethnique, les Irlandais gaéliques du Nord, qui ont été harcelés et humiliés au fil des ans, traités comme des citoyens de seconde classe et comme des captifs dans leur propre pays. L’architecte de l’apartheid sud-africain, Hendrik Verwoerd, a un jour exprimé son admiration pour ce système. Leurs parents et grands-parents ont dû faire face à des préjugés sociaux, à la discrimination et peut-être même à la torture et à la mort. Kneecap ne rejette pas, comme certains de leur génération en Irlande du Nord, tout cela comme une histoire ancienne et ne se tourne pas plutôt vers Taylor Swift.

Il est, bien sûr, possible de faire un fétiche de l’histoire, tout comme on peut faire un fétiche de l’unité territoriale. Les républicains appellent à une Irlande unie, mais l’unité n’est pas un bien en soi. Si la justice pouvait d’une manière ou d’une autre être servie en coupant l’Angleterre en deux, ce serait un plan qui vaudrait la peine d’être envisagé. Mais la division est répréhensible lorsqu’elle se produit au nom de l’oppression, et la partition de l’Irlande, l’un des arrangements politiques les plus éhontés du siècle dernier, en est un exemple. Un grand groupe de personnes a été privé de son droit à l’autodétermination politique afin de préserver les privilèges d’un autre groupe de personnes qui profitaient bien de la domination coloniale.

Alors que j’écris, Kneecap subit encore des critiques en raison de certaines remarques profondément offensantes sur Hamas et les députés conservateurs. Pour cela, ils devraient clairement être tenus responsables. Et pourtant, les républicains irlandais ne sont pas étrangers à l’hostilité venant d’outre-Manche, où l’image des Irlandais a été soit celle de voleurs attachants, soit celle de barbares dégoûtants. Puisque nous avons eu les premiers sous la forme de The Pogues, il est sans doute temps d’avoir les seconds.