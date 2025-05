Le mois dernier, The New York Times Magazine a publié un article complet du journaliste Paul Tough sur l’état actuel de la recherche sur le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, ou TDAH. L’article a abouti à des conclusions frappantes et révolutionnaires. Pour le dire franchement, il n’existe pas de base clinique ou biologique fiable pour un diagnostic de TDAH, à tel point que les principaux chercheurs dans le domaine ont commencé à parler de considérer l’ensemble des comportements associés à cette condition sous un jour différent. De plus : les amphétamines prescrites telles que le Ritalin et l’Adderall se sont révélées inefficaces pour réduire les symptômes à long terme, n’améliorent pas l’apprentissage et peuvent même lui être nuisibles, et présentent des effets secondaires physiques préoccupants.

Pourtant, Tough, tout au long de l’article, et dans des remarques ultérieures lors d’une interview avec Adam B. Kushner pour sa newsletter matinale pour The New York Times, est réticent à tirer ses propres conclusions et présente le matériel dans un langage soigneusement nuancé tel que « la plupart des chercheurs avec qui j’ai parlé croient que les médicaments stimulants sont, dans l’ensemble, une chose positive pour les enfants atteints de TDAH. » Et : « la plupart des scientifiques à qui j’ai parlé ont convenu que la condition est produite par une combinaison de forces biologiques et environnementales. »

Ce type de prudence est compréhensible compte tenu de la sensibilité du sujet pour les familles concernées, et il reflète fidèlement la rhétorique médicale, bien que non la science. Les scientifiques peuvent croire et être d’accord sur toutes sortes de choses qui ne sont pas basées sur des preuves. Et ils ont de puissants incitatifs à le faire — l’inertie institutionnelle, la difficulté de s’opposer à un consensus populaire, et les intérêts financiers de leurs institutions et des entreprises pharmaceutiques, pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, si nous voulons ralentir le flot de pilules — et, surtout, aider les écoliers américains, en particulier les garçons — nous devons lutter contre la tendance à temporiser.

Tough est l’auteur de plusieurs livres sur l’éducation et le développement de l’enfant, et est un chercheur méticuleux et un rédacteur de longs articles de la plus haute réputation professionnelle. Il a passé un an à compiler l’histoire, qui mérite d’être lue dans son intégralité, et qui semble représenter l’analyse la plus réputée, approfondie et grand public de la science actuelle. Dans cet article, il documente une situation dont la plupart des familles américaines sont conscientes — une explosion des diagnostics de TDAH, qui l’année dernière a atteint 11,5 % (soit 7 millions d’enfants), contre environ 3 % (soit 2 millions d’enfants) en 1993.

Parmi ceux qui ont été diagnostiqués, une part disproportionnée sont des garçons : 21 % des garçons de 14 ans et 23 % des garçons de 17 ans ont officiellement un TDAH, selon les chiffres de 2024. Le nombre réel affichant l’ensemble des symptômes associés au TDAH est probablement beaucoup plus élevé, étant donné que toutes les familles ne poursuivent pas un diagnostic formel. Tough ne fournit pas de chiffres précis sur le pourcentage de ceux qui ont été diagnostiqués et qui prennent des stimulants prescrits tels que le Ritalin ou l’Adderall, mais il dit que c’est le traitement « préféré ».

Cependant, la plupart des Américains ne sont pas conscients de la fragilité de la science sous-jacente — qui a toujours semblé assez évidente pour les dissidents, mais qui a maintenant été démontrée de manière concluante. Le domaine a commencé, dit Tough, par une observation faite par un psychiatre formé à Harvard en 1937, et depuis très largement reproduite, selon laquelle donner des amphétamines à des enfants classés comme ayant des problèmes de comportement a l’effet « spectaculaire » de les amener à s’asseoir et à rester joyeusement concentrés sur une tâche. Les sceptiques ont souligné que les stimulants font cela pour tout le monde, et sont populaires précisément auprès des personnes qui souhaitent traverser des tâches ennuyeuses de manière plus agréable (les camionneurs longue distance, les ménagères des années cinquante, chaque étudiant universitaire non préparé pour un examen).

Néanmoins, l’idée que la source du comportement non conforme des enfants pourrait être un déficit physique, et que le médicament pourrait le corriger, a été convaincante. Depuis les années quatre-vingt-dix, d’énormes quantités de recherches ont été consacrées à prouver cette proposition attrayante en cherchant un biomarqueur pour le TDAH (tel qu’un gène ou une corrélation telle que « moins d’activité électrique cérébrale ») et à démontrer scientifiquement les avantages du traitement.

Les résultats initiaux étaient prometteurs, écrit Tough. L’étude sur le traitement multimodal du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, lancée au début des années quatre-vingt-dix et financée par l’Institut national de la santé mentale, était « l’une des plus grandes études jamais réalisées sur les effets à long terme de tout médicament psychiatrique. » En 1999, les chercheurs ont annoncé des résultats préliminaires selon lesquels le Ritalin, leur stimulant de choix, produisait « significativement moins de symptômes » chez les enfants atteints de TDAH après 14 mois, par rapport aux groupes de comparaison d’enfants atteints de TDAH recevant uniquement une formation comportementale ou aucune intervention du tout.

En 2017, dans un effort pour trouver un biomarqueur, une analyse des scans cérébraux réalisée par le Consortium Enigma, un réseau mondial de scientifiques, a annoncé que « les patients atteints de TDAH ont des cerveaux altérés ; par conséquent, le TDAH est un trouble du cerveau. » C’était le « projet le plus ambitieux » à ce jour, selon Tough. Cependant, ses conversations plus récentes avec les scientifiques ayant participé à ces projets révèlent une histoire différente.

Les différences de scans cérébraux, dit-il, étaient soit inexistantes chez les adultes, soit « si mineures qu’elles étaient presque imperceptibles » chez les enfants. Martine Hoogman, une neuroscientifique néerlandaise qui a dirigé l’équipe Enigma, a écrit à Tough dans un e-mail : « À l’époque, nous avons souligné les différences que nous avons trouvées (bien que petites), mais on peut aussi conclure que les volumes sous-corticaux et corticaux des personnes atteintes de TDAH et de celles sans TDAH sont presque identiques.… » Avec le recul, a-t-elle ajouté, il n’était pas approprié de conclure de ses résultats que le TDAH est un trouble cérébral. »

Au fil du temps, l’étude MTA a commencé à donner des résultats différents. Après 36 mois de traitement par des stimulants, les améliorations du comportement des enfants avaient disparu — en fait, les enfants des trois groupes ont montré « exactement le même » niveau de symptômes. De plus, une observation attentive des enfants en question a révélé un diagnostic en évolution. Comme l’ont montré des études ultérieures, parfois ils semblaient avoir un TDAH, parfois ils ne l’avaient pas. Parfois, des enfants d’un groupe de comparaison — qui ne l’avaient pas au début de l’étude — l’ont développé. Tough cite Edmund Sonuga-Barke, un chercheur en psychiatrie et neurosciences au King’s College de Londres, disant que « la notion traditionnelle selon laquelle il existe une catégorie naturelle de ‘personnes avec TDAH’ que les cliniciens peuvent mesurer et définir objectivement ‘ne semble tout simplement pas être le cas.’ »

« Pourquoi le consensus général, tel que le représente Tough, est-il encore si doux face au statu quo ? »

En même temps, les explications situationnelles des comportements semblent avoir pris de l’importance. Une étude de 2016 publiée par la chercheuse Arielle Lasky et des membres du groupe MTA, écrit Tough, a interviewé des adultes dans la vingtaine qui avaient participé à l’étude étant enfants. « Sujet après sujet, a évoqué spontanément l’importance de trouver leur ‘niche’, ou le bon ‘ajustement’, à l’école ou sur le lieu de travail, » dit-il. Lorsque les sujets ont trouvé des activités qui les intéressaient plus que l’école ne l’avait été, leurs symptômes ont disparu. Étant donné de tels résultats et les difficultés à trouver une cause biologique, Sonuga-Barke propose que nous considérions le TDAH non pas comme un problème médical, mais comme un problème de « désalignement » entre ce qu’il appelle avec tact « la constitution biologique d’un enfant » — mais qui pourrait aussi facilement être appelé la personnalité d’un enfant et sa situation dans la vie — et « l’environnement dans lequel ils essaient de fonctionner. »

Des informations plus troublantes ont également été révélées. L’étude MTA a trouvé qu’après 36 mois, les enfants du groupe prenant du Ritalin mesuraient en moyenne un pouce de moins que les enfants des groupes de contrôle, et que la taille perdue n’était pas récupérée plus tard — ils étaient toujours plus petits à l’âge adulte. Et l’année dernière, une étude publiée dans The American Journal of Psychiatry a révélé qu’une dose quotidienne de force moyenne d’Adderall triplait plus que la probabilité qu’un patient développe une psychose ou une manie.

Plusieurs études ont également réfuté l’hypothèse séduisante selon laquelle un meilleur comportement en classe se traduit réellement par un meilleur apprentissage. Les enfants travaillent plus vite et se comportent mieux, mais les conclusions de Tough sont principalement reflétées par les mots de F. Xavier Castellanos, un chercheur en neurosciences à l’Université de New York, qu’il cite : « Il y a un véritable décalage entre les effets presque impressionnants sur le comportement et les effets minimes sur la réussite académique ou l’acquisition. » Une étude de 2023 sur des adultes a trouvé que les stratégies des sujets pour résoudre des problèmes devenaient « significativement pires sous le médicament. » Il ne devrait pas falloir un neuroscientifique : la plupart des gens ayant une expérience avec des drogues récréatives de cette catégorie ont remarqué le même effet.

Alors pourquoi le consensus général, tel que le représente Tough, reste-t-il si doux face au statu quo ? Pourquoi les chercheurs continuent-ils à croire ou être d’accord sur le fait que les médicaments sont bénéfiques ? Et pourquoi quelqu’un d’aussi intelligent que Tough introduit-il des paragraphes avec des phrases prudentes telles que « l’échec à trouver un biomarqueur clair ne signifie pas qu’il n’y a pas de base biologique pour le TDAH » ?

Dans la plupart des affaires humaines, le fardeau de la preuve incombe à ceux qui plaident pour quelque chose ; nous ne sommes pas tenus de prouver un négatif pour passer à une mauvaise idée. Sonuga-Barke théorise que les priorités de recherche ont été déformées par l’urgence de la détresse des enfants et les besoins des familles en matière de solutions. « Sur le terrain, nous avons tellement peur que les gens disent que cela n’existe pas », a-t-il déclaré à Tough, faisant spécifiquement référence à la quête du biomarqueur. « Nous devons redoubler d’efforts parce que nous sommes terrifiés par ce qui arrivera aux enfants qui ne peuvent pas obtenir les médicaments. Nous avons vu l’impact qu’ils peuvent avoir sur la vie des gens. »

Cependant, il y a une urgence à changer de direction. D’une part, les médecins qui « croient » que les médicaments stimulants sont « dans l’ensemble, une chose positive » sont peu susceptibles d’armer les familles avec les informations dont elles ont besoin pour faire des choix pleinement éclairés concernant la santé de leur enfant. Le langage obscur dans l’histoire de Tough est sûrement reproduit dans tout l’établissement médical. Comme l’a dit James Swanson, un psychologue de recherche qui a travaillé sur l’étude MTA initiale, à Tough, « Si vous êtes honnête, vous devriez dire aux enfants que, regardez, si vous vous intéressez à la semaine prochaine ou au mois prochain ou même à l’année prochaine, c’est le bon traitement pour vous. Mais à long terme, vous allez être plus court. Combien d’enfants accepteraient de prendre des médicaments ? Probablement aucun. »

Et d’autre part, la situation semble très différente lorsque vous admettez que le problème n’est pas un déficit physique de quelque sorte, mais quelque chose qui touche une grande part des enfants et, à mon avis, la plupart des garçons adolescents. Diagnostiquer et éventuellement traiter ces enfants peut les aider à traverser une période difficile plus efficacement — c’est clairement une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles en difficulté — mais cela ne fait rien pour prévenir l’apparition du problème, ni pour aider les enfants à apprendre.

Dans son livre The Quick Fix: Why Fad Psychology Can’t Cure Our Social Ills, qui analyse en détail les modes scientifiques discrédités, le journaliste Jesse Singal a découvert que « fondamentalement, lorsque la société accepte une fausse histoire, c’est souvent parce que cette histoire dit à la société quelque chose qu’elle veut entendre. » Il observe également qu’il est courant que la science douteuse soit adoptée lorsqu’elle offre « une solution facile » à un problème compliqué.

Dans cette optique, nous pourrions conclure que le TDAH a été un moyen facile d’aborder (ou de ne pas aborder) le problème extrêmement compliqué selon lequel l’école contemporaine ne répond pas aux besoins d’un grand pourcentage de la population enfantine, en particulier des garçons, et a désespérément besoin de réforme. Nous pourrions concentrer notre attention sur les longues journées physiquement contraignantes ; l’utilisation constante d’écrans perturbateurs d’attention ; la conformité étouffante ; la discipline douce qui favorise le chaos ; et les questions plus profondes, exacerbées par l’IA, de ce que tout cela fait et à quoi cela sert.

Ou nous pourrions cibler d’autres choses. Mais pour cibler quoi que ce soit, nous devons déplacer la culpabilité des enfants, où elle n’aurait jamais dû être en premier lieu. Les corps et les personnalités de nos enfants ne sont pas déficients. Nous le sommes.