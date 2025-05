Sans avoir mis les pieds à Manchester, il avait été déploré par les fans, attaqué par les journaux et regardé de travers par le conseil d’administration. Certains de ces fans avaient même brûlé son effigie. Mais la richesse générationnelle était en jeu, et Malcolm Glazer a persisté. Le 12 mai 2005, l’homme d’affaires américain a acheté la participation de 28,7 % de Manchester United qui appartenait aux magnats des courses irlandais JP McManus et John Magnier. Glazer avait désormais une part de contrôle dans Manchester United, l’actif culturel le plus riche du football anglais.

Au final, peu importait que le rachat ait été sécurisé par un prêt garanti par le club, et que le club paierait les intérêts. Glazer n’a fait aucune déclaration publique, mais son argent a parlé. Le mois suivant, il a acheté le reste des actions du club. D’autres manifestations seraient vaines.

Nous en sommes maintenant à 20 ans de propriété Glazer. Malcolm est mort en 2014, mais ses fils Bryan, Avram et Joel ont pris la relève en tant que co-présidents. Et, si le retour sur investissement est votre critère, le règne de deux décennies de la famille a été un triomphe. Le chiffre d’affaires, qui était de 221 millions de livres lorsque Malcolm a racheté les magnats des courses, est maintenant de 662 millions de livres. En achetant le club, Glazer a correctement anticipé l’essor de la mondialisation sportive, a chevauché le tigre des prêts potentiellement ruineux, et a parié avec succès sur le potentiel commercial inexploité du club.

En conséquence, il a fait des milliardaires de sa descendance. L’année dernière, Sir Jim Ratcliffe a acheté une participation de 27 %, chaque frère Glazer empochant en moyenne 125 millions de livres. L’achat de Ratcliffe a valu au club 4,6 milliards de livres — une augmentation presque sextuple par rapport aux 790 millions de livres auxquels il était évalué lorsque Glazer l’a acheté en 2005.

En revanche, United était autrefois un champion perpétuel de la Premier League mais n’a pas remporté ce trophée depuis 2013. Depuis qu’ils ont atteint la finale de la Ligue des champions, le tournoi de clubs le plus prestigieux du football, en 2011, ils n’ont participé que de manière intermittente à la compétition et jamais en tant que véritables prétendants. Cette saison, ils ont atteint un nouveau nadir : 15e de la Premier League, à trois quarts de chemin d’une ligue qu’ils dominaient autrefois.

S’il n’y avait pas ces maudits classements, les Glazer pourraient revendiquer cela comme l’un des grands rachats à effet de levier du siècle. Les racines de cet instrument financier par lequel vous achetez une entreprise non pas avec votre propre argent mais en empruntant sur la valeur de l’actif acquis remontent aux années 1950, mais sa popularité a explosé dans les années 80. Il était de nouveau à la mode dans les années 2000, avant le krach financier, qui est précisément lorsque les Glazer ont exploité la vulnérabilité de United.

Malcolm Glazer, célèbre, a publiquement prononcé un simple 39 mots sur sa propriété de cette institution culturelle, et seulement lorsqu’il a été accosté par un journaliste. McManus, l’un des deux magnats des courses battus pour la propriété du club, était un peu plus volubile.

« Pourquoi êtes-vous si intéressé ? » demanda Jim O’Neill, alors membre du conseil d’administration de United et homme de Goldman Sachs, à McManus.

« C’est juste tellement riche en liquidités sans dettes ! C’est incroyable ! » répondit McManus.

Gérer une entreprise publique comme s’il s’agissait d’une entreprise sociale sensée, c’était comme traîner un cadavre ensanglanté derrière son yacht dans le Golfe du Mexique. C’était de l’appât à requins.

O’Neill a essayé de persuader le conseil d’administration de United de lancer leur propre rachat à effet de levier, juste avec un but final différent, mais en vain car les Glazer avaient une longueur d’avance.

Le véritable atout pour eux n’était pas les briques et le mortier du club. Même les pouvoirs combinés du légendaire entraîneur du club, Sir Alex Ferguson, et de ses protégés, comme Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo, n’étaient pas ce qui rendait United si désirable aux yeux des Glazers. Ce qui était vraiment précieux, c’étaient les fans du club. Certains pourraient les appeler des parties prenantes ; d’autres les considéreraient comme des dupes consentants, facilement monétisables.

Lorsque vous achetez, comme l’a fait Glazer, quelque chose que d’autres considèrent comme inestimable, vous achetez la capacité d’imprimer de l’argent. Un chroniqueur de la propriété des Glazers, Chris Blackhurst, a intitulé son livre La plus grande machine à cash du monde. C’est une bonne approximation du traitement que les Glazers réservent à United. Depuis 2012, ils ont extrait 969 millions de livres du club afin de payer les intérêts de ce prêt initial. Ils ont également pris 167 millions de livres en dividendes.

Pendant ce temps, les Glazers n’ont investi aucun de leur propre argent. Lorsque le soleil brillait et que les revenus de United étaient les plus élevés de la ligue, ils n’ont pas réparé le toit. Maintenant, le toit d’Old Trafford est dans un état si déplorable que les spectateurs ont été trempés par des cascades de pluie. Ces 969 millions de livres auraient pu financer un tout nouveau stade.

Pourtant, les fans continueront à venir. Les matchs de United ne se vendent peut-être pas aussi facilement, mais le club reste, pour des millions de ses fans, irremplaçable. Pour les Glazers, cependant, ces fans sont des unités économiques interchangeables. Et à cet égard, l’achat du club semble être un produit de son époque. Le milieu des années 2000 était une période plus simple dans l’ère moderne de la mondialisation, une époque où les marchés s’ouvraient et où le mécontentement populaire ne se manifestait pas encore dans les urnes. Ceux qui travaillaient dans l’industrie, cependant, découvraient que leur travail pouvait être sous-évalué. Les marchés, et leurs pays, les avaient jugés remplaçables.

Les fans de United allaient faire une découverte similaire. Les fans plus âgés se seraient souvenus de la catastrophe aérienne de Munich en 1958, qui a coûté la vie à 23 personnes, dont huit joueurs. Les fans qui assistaient à la cérémonie commémorative annuelle auraient tout à fait raisonnablement pu sentir que leur relation avec le club était plus que transactionnelle. Il en allait de même pour les fans qui soutenaient simplement le club à travers le traumatisme et encourageaient le succès qui a suivi. Mais eux aussi étaient remplaçables, n’ayant pas plus de valeur pour les Glazers que les acheteurs de maillots répliques en Malaisie. Il a fallu 16 ans à un Glazer pour rencontrer un groupe de fans, et cela n’est arrivé que lorsque les vents politiques avaient changé. Les propriétaires des meilleurs clubs de football anglais sont devenus si cupides qu’ils ont tenté de rejoindre une Super Ligue européenne, qui garantissait aux clubs fondateurs comme United un accès garanti. Les documents fondateurs de la Super Ligue ont clairement indiqué qu’ils se souciaient moins de ce qu’ils considéraient avec mépris comme des « fans de l’héritage » et étaient beaucoup plus intéressés par les « fans de l’avenir » : par là, ils entendaient des suiveurs mondiaux malléables, plus jeunes et moins révoltants sur les réseaux sociaux.

« Il a fallu 16 ans à un Glazer pour rencontrer un groupe de fans, et cela n’est arrivé que lorsque les vents politiques avaient changé. »

Étant donné le bilan irrégulier de United en matière de qualification sur le mérite pour la Ligue des champions, la Super Ligue aurait pu être un mouvement élégant, s’il n’y avait pas eu la réaction inattendue des fans et du Premier ministre de l’époque, Boris Johnson. Les Glazers avaient manifestement échoué à lire la situation, ne comprenant pas que, quelles que soient les assurances qu’ils pensaient avoir, un PM populiste, renforcé par le Brexit, n’était plus garanti de se ranger du côté de la finance mondiale.

La mondialisation économique n’était plus considérée comme un bien inconditionnel, comme l’a maintenant clairement fait comprendre l’administration Trump, même s’il propose systématiquement les mauvaises réponses aux bonnes questions. Les tarifs sont une aubaine pour une classe ouvrière industrielle désespérée, mais les usines aux États-Unis et au Royaume-Uni ne vont pas rouvrir. Et United n’aura jamais la même relation avec ses supporters. Même maintenant que les Glazers ont confié la gestion du club à Sir Jim Ratcliffe, cela n’a fait qu’approfondir le fossé entre les fans de l’héritage et la direction. Les concessions de billets de saison pour les retraités et les enfants ont été supprimées et le prix des billets a augmenté.

Les fans laissés pour compte, les « petites gens » de Stretford et Salford, qui chérissent leur club et ont aimé le voir réussir, pourraient noyer leur chagrin avec de la Boddingtons Bitter. Mais même alors, ils ne partagent plus une institution locale. En 2004, la brasserie Strangeways, qui produisait la bière, a été acquise par AB InBev, détenue par des familles belges et des fonds d’investissement privés brésiliens ; en 2005, l’année où les Glazers ont acheté United, la brasserie a été fermée.

Pourtant, quelque part à Tampa ou à Palm Beach, en Floride, où Avram Glazer, Joel et leurs frères et sœurs Darcie, Kevin, Bryan et Edward ont leurs maisons, ils lèveront sûrement un verre à leur succès éclatant. Peu importe qu’eux et leurs hommes de paille n’aient toujours aucune idée de la façon de diriger un club de football. Une fois que Sir Alex et son acolyte David Gill sont partis, en 2013, les choses se sont effondrées. Le club est devenu l’incarnation de ce que les clubs européens appellent « l’argent anglais stupide ». Depuis 2013, sans la main guide de Sir Alex, ils ont dépensé 1,5 milliard de livres sterling nets en transferts de joueurs, considérablement plus que tout autre club de Premier League, et n’ont enregistré qu’une seule signature décente pendant ce temps : Bruno Fernandes.

En raison de cette mauvaise performance sportive, les pertes sur le terrain du club se sont transformées en pertes financières. Un club dont les revenus étaient de loin les plus élevés de la Premier League risque maintenant de violer les règles de durabilité financière.

Tout cela est bien loin de la façon dont le club était géré avant l’arrivée de Malcolm Glazer. L’ancien conseil devait fournir un retour aux actionnaires et n’était jamais aimé des fans, mais ils avaient investi dans des actifs tels que le stade, construit des ponts avec la communauté et économisé des réserves financières pour les jours difficiles à venir. Le club était, de manière consciente, une entreprise d’héritage, cherchant à transmettre une institution culturelle à la prochaine génération.

Jim O’Neill, l’ancien membre du conseil et maintenant Baron O’Neill de Gatley, milite pour « le profit avec un but » dans l’économie mondiale de nos jours et investit dans des start-ups technologiques et scientifiques dans le nord de l’Angleterre. United, en revanche, est devenu un totem de ce que nous pourrions appeler « le profit sans but » : une machine à cash plutôt qu’une institution communautaire.

L’irrésistible attraction du commerce a englouti le club et l’a vidé de sa substance, tout comme cela a été le cas pour tant d’autres organisations autrefois singulières. Les clients de Thames Water seront familiers avec cette histoire, tout comme les consommateurs de chocolat Cadbury, une autre victime du redoutable rachat par effet de levier. Cadbury a été acquis par le conglomérat américain de confiserie Kraft en 2010, qui a promis de ne pas fermer l’usine de Bristol de l’entreprise, avant de faire exactement cela et de déplacer la production en Pologne. Les fondateurs du 19ème siècle de Cadbury étaient des capitalistes quakers qui auraient intuitivement compris la notion d’O’Neill de « profit avec un but ». Ils se sont enrichis, mais ils ont également construit le village de Bournville, à l’extérieur de Birmingham, pour « atténuer les maux des conditions de vie modernes et exiguës » afin que leurs employés aient des maisons décentes, une bonne éducation et des espaces verts où s’épanouir.

À l’ère de la mondialisation, ces actes de bonté d’entreprise auraient mis la société dans une position sérieuse de désavantage. C’est une époque où nous avons été encouragés à échanger notre identité locale ou nationale contre une amélioration des niveaux de vie. Il ne devrait pas être choquant pour les politiciens que, une fois que le compromis a échoué à livrer, les gens aient aspiré à de vieilles loyautés tribales pour donner plus de sens à la vie. La dislocation du capital vers des terres lointaines signifie que ceux qui ont des yachts peuvent porter un toast à leurs profits tandis que les ouvriers d’usine perdent leur emploi, que les compagnies des eaux inondent leurs clients d’effluents, et que les supporters de football loyaux sont traités comme des machines à cash. Cela aurait été une abomination pour des gens comme Cadbury. Inadmissible, même. Bien que l’on puisse presque entendre les milliardaires d’aujourd’hui se moquer de leur naïveté.