Dans la nuit du 1er juin 2020, presque exactement cinq ans auparavant, des coups de feu ont retenti non loin de mon appartement à East Midtown Manhattan. Alors que ma femme et moi faisions défiler anxieusement les fils d’actualités, nos enfants — alors âgés de trois et un an — dormaient, inconscients des sirènes éclatantes qui portaient des échos de chaos au-delà de notre porte. À 23 heures, je suis sorti pour voir par moi-même : des bandes de pilleurs brisant des magasins le long de Lexington Avenue, tandis que les patrouilles du NYPD restaient sur place, réticentes ou incapables de les confronter. Black Lives Matter.

Cette nuit-là et ses conséquences, je le crois maintenant, ont été le plus grand facteur derrière le retour de bâton qui secoue la culture américaine aujourd’hui. C’est à ce moment-là qu’une tension de l’ère Covid a finalement craqué ; et des millions de personnes ont décidé que toute affirmation émanant d’autorités réputées devait être un mensonge. Les bénéficiaires : des illuminés de YouTube, des bros de musculation semi-lettrés, des révisionnistes amateurs de l’Holocauste, des gorilles de la manosphère, des racistes crachant de la bave « X » commandant de vastes audiences.

Les conséquences politiques : permettre à la droite trumpienne et à ses nouveaux alliés technologiques de justifier une série de mesures intéressées et pro-oligarchiques en se contentant de faire allusion aux véritables épouvantails de cette époque : woke, DEI, dé-banking, censure. Cela, même si beaucoup de ces mêmes mouvements ne feront qu’approfondir les déséquilibres de pouvoir — entre les entreprises et les consommateurs, les individus et les institutions — mis en relief saisissant durant l’année de la peste et de la pandémie 2020.

En regardant le pillage sur Lex cette nuit-là, je me suis dit qu’ils ne s’occuperaient pas de notre bloc, dépourvu de magasins intéressants. J’avais tort. Au moment où je suis retourné dans le hall de notre immeuble, j’ai aperçu ces groupes errants se déplaçant dans la rue. Au cours des quatre heures suivantes, je me suis joint à nos deux portiers qui veillaient, désarmés, tandis que de plus en plus de pilleurs arrivaient, certains s’arrêtant clairement pour évaluer notre hall. Nous avons été épargnés, mais un restaurant et un salon en bas ont été saccagés.

Dans le Bronx, une voiture a délibérément percuté un sergent noir du NYPD, envoyant son corps voler comme une poupée de chiffon. Un autre officier a été écrasé par un SUV dans le Village. Je ne m’étais jamais senti aussi en danger, et j’avais déjà rédigé des datelines du nord de l’Irak pendant la prise de pouvoir de l’ISIS. Dans un endroit comme l’Irak, vous savez que vous êtes confronté à la guerre et à la terreur, et en tant que reporter, vous vous déplacez généralement avec les forces de sécurité. Cela, en revanche, était notre maison, et la police était débordée et apparemment ordonnée à se retirer.

Aussi troublants que ces événements aient été, la couverture médiatique grand public l’était encore plus. Vers 3 heures du matin, lorsque les choses semblaient se calmer, l’un des portiers a écouté un bulletin d’information sur son iPhone : « Les manifestations se poursuivent ce soir à travers New York », a commencé le présentateur. Nous avons tous deux éclaté de rire. Des manifestations — de simples manifestations — c’est ainsi que l’affilié local d’un grand réseau décrivait ce qui ressemblait davantage à une scène de guerre.

Mais le coup de grâce est venu le 4 juin, lorsque des experts en santé publique de l’Université de Washington ont publié une lettre encourageant les rassemblements de masse au nom de BLM. « Nous ne condamnons pas ces rassemblements comme risqués », ont-ils écrit. « Nous les soutenons comme vitaux pour la santé publique nationale. » Environ 1 200 experts et praticiens de la santé dans le monde entier signeraient la lettre. Les mêmes autorités avaient poussé à restreindre les messes catholiques, les funérailles juives, les enfants jouant dans le parc.

Je me souviens avoir ressenti à l’époque : celui-ci pourrait vraiment me briser l’esprit. Jusqu’à ce point, j’avais passé toute ma carrière dans des publications grand public (bien que sur des pages de commentaires de droite). Pourtant, je pouvais comprendre pourquoi de nombreux Américains réagiraient à toute affirmation des médias grand public, même celles codées à droite, avec un air de méfiance : Quel genre de conneries idéologiques essayez-vous de me faire croire maintenant ?

Renforcer cette herméneutique de suspicion permanente et totale était la censure des médias sociaux qui accompagnait une couverture malhonnête. Le New York Post, où j’ai été rédacteur en chef des éditoriaux à l’époque, a fait face à l’aspect commercial de cette censure plus d’une fois. En février 2020, Facebook a interdit un essai d’opinion du Post pour avoir soulevé la possibilité que le nouveau coronavirus ait fui d’un laboratoire. L’article n’affirmait pas de manière définitive que le virus avait fui, je vous le rappelle. Il notait simplement qu’il se pouvait que cela soit le cas, étant donné que l’épicentre, Wuhan, abritait un important laboratoire de virologie chinois.

Aujourd’hui, la CIA évalue qu’une fuite de laboratoire était la cause « la plus probable ». En interdisant même la spéculation raisonnable du Post sur cette possibilité en 2020, et de nombreuses autres mesures de ce type, les grandes entreprises technologiques et leurs alliés médiatiques ont contribué à alimenter la méfiance du public. Ils ont ainsi prêté une puissante mystique à des opportunistes fous offrant une sorte de progression gnostique : Ils ont interdit la fuite de laboratoire. Justifié le pillage. Appelé les femmes « des corps avec des vagins » dans leurs revues médicales. Dans ce cas, pourquoi pas : Ils ont menti sur le 11 septembre. Es-tu sûr que Hitler était le méchant de la Seconde Guerre mondiale ?

Je ne sais pas comment les institutions traditionnelles — méritent-elles encore ce label ? — peuvent réparer ce qui s’est brisé au cours de la dernière décennie, et surtout pendant la pandémie. Ce que je sais, c’est que notre société a un besoin désespéré de réparation. Parce qu’il n’y a toujours pas de substitut aux procédures de vérité du journalisme institutionnel rigoureux, à la délibération publique raisonnable et à l’enquête scientifique libre de tout progressisme ou de Lysenkoïsme à la RFK.

En l’état, la soi-disant droite technologique dirigée par Elon Musk (et de plus en plus rejointe par des personnalités comme Mark Zuckerberg et Jeff Bezos) utilise la méfiance publique — bien méritée — contre les classes professionnelles qui étaient censées défendre ces idéaux. Et ils le font pour leurs propres fins de profit et de prise de pouvoir.

Considérons la censure des médias sociaux. Après la frénésie d’interdictions de 2020 — et surtout à la suite de la censure du portable de Hunter Biden qui a également ciblé le Post — la droite populiste a commencé à envisager de sérieuses réformes visant à modifier l’équilibre des pouvoirs entre les utilisateurs individuels et les plateformes qui détiennent des « Conditions de service » de la longueur de Tolstoï, rédigées entièrement en leur faveur.

On a parlé d’abolir la section 230 de la loi sur la décence des communications, une loi de l’ère Clinton qui permet aux plateformes de style tableau d’affichage comme X et Facebook d’agir comme des éditeurs — c’est-à-dire de censurer et d’éditorialiser — sans encourir aucune des responsabilités en matière de diffamation d’un éditeur traditionnel. La droite a également invoqué la soi-disant règle du transporteur commun — l’ancienne doctrine anglo selon laquelle les opérateurs privés de services publics comme les routes à péage ne peuvent pas discriminer de manière déraisonnable contre les clients. Une plateforme de médias sociaux ne devrait pas pouvoir vous exclure en raison de vos opinions, soutient-on, pas plus que votre fournisseur de ligne fixe ne pourrait vous retirer en fonction de ce que vous avez dit au téléphone.

Puis est venu Musk avec son achat de Twitter (rebaptisé X). Immédiatement, il a commencé à donner un soutien idéologique à la droite amère, y compris à la droite très dure, en s’accordant avec un utilisateur nationaliste blanc qui affirmait que les Juifs sont à l’origine du multiculturalisme : « Vous avez dit la vérité réelle. » Les discussions sur la réforme des grandes entreprises technologiques se sont presque évaporées à droite. Rien n’a changé dans le déséquilibre fondamental du pouvoir entre l’utilisateur et la plateforme, et la capacité arbitraire de cette dernière à façonner la manière dont des milliards de personnes perçoivent et pensent le monde.

Au lieu d’offrir une véritable place publique numérique libre et productive, le nouvel X (et Facebook aussi) dévalorise algorithmiquement les liens d’actualités, ce qui signifie que si vous intégrez une histoire d’actualité dans votre publication, d’autres utilisateurs sont moins susceptibles de la voir, quelle que soit l’orientation idéologique de l’histoire ou de l’opinion en question.

Le contenu qui prospère, surtout sur X, est une bouillie monétisée : « Qu’est-ce que vous remarquez ? » demande une publication représentant un site touristique — disons, les chutes du Niagara — visité par des touristes asiatiques : Vous comprenez ? Les touristes étrangers envahissent nos … sites touristiques. Ces publications récoltent généralement des milliers, et parfois des dizaines de milliers, de reposts et de « likes ». La plateforme et le marchand de bouillie en profitent ; l’utilisateur est récompensé par une colère irrationnelle et des cellules cérébrales mortes.

Ou considérez le problème du débanking. À partir de 2021, les institutions financières ont commencé à retirer arbitrairement des clients en fonction de leurs opinions politiques. La plupart des premières victimes appartenaient à la droite populiste. Pourtant, dans l’un de ses derniers actes en tant que directeur sortant du Bureau de protection financière des consommateurs de l’administration Biden, Rohit Chopra a promulgué une règle qui aurait interdit aux banques de s’engager dans de telles pratiques.

Cependant, dès son arrivée au pouvoir, Trump II a presque complètement fait s’effondrer le CFPB. La nouvelle administration a placé l’agence sous la direction par intérim d’un libertaire pro-business de la ligne dure, a accepté une proposition du GOP renonçant à la surveillance fédérale des processeurs de paiement en ligne, a retiré la règle anti-débanking de Chopra et a gelé un procès de l’agence contre l’association bancaire sur la question même du débanking.

« Le contenu qui prospère, surtout sur X, est une bouillie monétisée. »

« RIP CFPB, » s’est vanté Musk. Le patron de Tesla et SpaceX n’a pas caché son désir de transformer X en une application de paiement, ce qui signifie qu’en attaquant le CFPB, il a préventivement désarmé un régulateur potentiel. En même temps, l’administration Trump continue de brandir le spectre du « débanking » — pour justifier un assouplissement des réglementations contre l’industrie crypto frauduleuse.

Ou considérez la liberté d’expression et d’enquête sur les campus. En 2021, on m’a demandé de rejoindre le conseil consultatif de l’Université d’Austin, une nouvelle institution qui devait défendre les valeurs académiques à l’ancienne abandonnées par les institutions d’élite au nom du woke. Pourtant, plus récemment, l’UA s’est séparée d’un administrateur, elle affirme, après qu’elle ait fait un post modéré défendant l’idée de diversité — même en critiquant le DEI institutionnel. Son post — « Nous pouvons critiquer le DEI sans vouloir détruire tout le concept de diversité » — a mis en colère un donateur de droite.

L’université a dit aux conseillers que c’était une décision programmatique à long terme. Pourtant, dans sa déclaration officielle à l’organe qui a publié son histoire, elle a seulement mis en avant une opposition féroce à la diversité, confirmant ainsi apparemment le récit de l’ex-administrateur : « UATX est sans réserve opposé au DEI. » De plus, l’un des donateurs les plus puissants de l’université se plaint publiquement de la nécessité d’éradiquer le « communisme » sur le campus — ce qui, à son avis, signifie apparemment tout ce qui est à gauche d’Attila le Hun. (J’ai démissionné du conseil consultatif.)

Il existe de nombreux autres exemples. Le point est le suivant : il y a un effort clair de la part d’un sous-ensemble de l’oligarchie pour utiliser la folie épistémique qui a atteint son paroxysme en 2020 et 2021 pour instaurer un régime encore plus corrosif pour la liberté authentique, la santé mentale et le bien commun ; qui ne fait même pas semblant de respecter les garde-fous qui ont guidé l’Occident pendant des siècles, assurant son succès.

Les institutions et les « personnes responsables » peuvent-elles faire un retour ? Je ne suis vraiment pas sûr. Mais tout revival devra impliquer un examen beaucoup plus profond des échecs de cette année folle, folle — 2020. Peut-être commencer par appeler les émeutes et l’anarchie par ce qu’elles étaient. Faire la paix avec la réalité biologique de deux sexes — homme et femme. Retirer le charabia ahistorique du Projet 1619, qui jouit encore de l’imprimatur du The New York Times. Lorsque l’idéologie corrode la confiance publique, il n’y a qu’un seul chemin pour la regagner : l’humilité intellectuelle.