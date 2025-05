Pour un pays qui semble si grand sur la carte, il est terriblement difficile de faire construire des maisons au Canada de nos jours. Mais tout cela est voulu : dans « La crise du logement à un million de dollars au Canada, les maisons sont considérées comme un véhicule d’investissement plutôt que comme un lieu de vie. Confrontés à l’une des pires pénuries dans le monde développé, les électeurs canadiens lors des récentes élections ne s’inquiétaient pas seulement de Trump, mais de qui pourrait sauver le rêve de la classe moyenne.

Alors que les Canadiens accueillaient l’annonce du cabinet de Mark Carney, l’attente était celle d’un changement de grande envergure. Mais un jour après son assermentation, le nouveau ministre du logement du Canada, Gregor Robertson, a mis fin à ces espoirs. Robertson, l’ancien maire de Vancouver — qui a connu l’une des crises de logement les plus sévères localisées — a déclaré que les prix des maisons ne devraient pas baisser. La promesse de campagne de son patron a-t-elle déjà été réduite à néant ?

C’est un terrible début pour une supposée nouvelle ère. Ce dont le Canada a besoin, ce n’est pas seulement d’une rupture totale avec les années Trudeau, mais d’une rupture avec des décennies de dictature NIMBY virtuelle sous tous les partis, à tous les niveaux de gouvernement. À ce rythme, le fossé entre les Baby-boomers généralement aisés et propriétaires et les Millennials et Gen Z en déclin est seulement susceptible de persister dans l’ère Carney. Ce fossé générationnel, bien sûr, existe également aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs, mais le contexte canadien est distinct : en raison de la moindre importance relative des questions de guerre culturelle et d’immigration par rapport à d’autres nations occidentales, c’est maintenant le clivage central de la politique canadienne, d’une manière qui n’est pas le cas ailleurs.

Alors, quelle est l’ampleur du fossé entre eux ? Statistique Canada montre un écart de 65 à 67 % entre la richesse moyenne des ménages Millennials (493 423 $) et les chiffres équivalents pour les Baby-boomers (1 397 609 $) et la Génération X (1 485 654 $). De plus, on dit qu’il y a 1 trillion de dollars de richesse des Baby-boomers qui sera bientôt transmis, mais même cela est incertain compte tenu des durées de vie plus longues et de la ténacité de cette cohorte à conserver ce qu’elle a.

La raison de cette disparité est l’immobilier, qui soutient l’économie. Les jeunes Canadiens ont soit été exclus de la propriété en raison des prix élevés et des taux d’intérêt, les grandes villes comme Vancouver et Toronto de Robertson étant parmi les deux villes les plus inaccessibles d’Amérique du Nord ; soit ils sont de nouveaux propriétaires qui ont réussi à acheter des propriétés mais qui sont maintenant pressés par l’augmentation des paiements hypothécaires. Pendant ce temps, les Canadiens plus âgés ont vu la valeur de leurs propriétés s’envoler sur une période beaucoup plus longue.

Mais cet instantané fait partie d’un schéma vieux de 60 ans selon lequel les Baby-boomers exercent leur influence en tant que plus grande génération. Parce que « le Canada a connu le boom le plus bruyant du monde industrialisé », comme l’a raconté le démographe David K. Foot, « les Baby-boomers canadiens sont un… facteur plus important dans la vie canadienne que les Baby-boomers américains ne le sont dans la vie américaine ». L’histoire subséquente du Canada a été celle de gouvernements répondant avec une déférence réflexive à leurs demandes. La croissance du secteur public dans les années 60 a répondu à leurs besoins éducatifs, tandis que le tournant vers l’austérité fiscale dans les années 90 (et le désengagement fédéral du logement) couplé à la montée de la zonage prohibitif à des niveaux locaux a reflété l’intention de cette cohorte désormais d’âge moyen de conserver et d’accroître leur valeur nette personnelle.

Ils ont maintenu cet objectif — à travers une appréciation incessante de l’immobilier — avec une discipline fanatique depuis lors. Comme l’a écrit Foot, « il était tout aussi inévitable qu’une fois que les Baby-boomers étaient logés, le [boom] du logement prendrait fin. »

Mais ce ne sont pas seulement leurs chiffres qui permettent aux Boomers de s’en tirer avec tant de choses : c’est aussi leur énorme capacité de cohésion politique. Les personnes qui ont voté pour la première fois en 1965 ont continué à voter à des taux élevés — autour de 60-70 % — tout au long de leur vie adulte. En revanche, les générations suivantes, en particulier les Millennials et la Génération Z, ont principalement voté à des taux plus bas de 30-40 %, avec quelques exceptions.

En fait, Foot n’a pas prévu comment les Boomers prolongeraient leur emprise bien au-delà de leur âge de travail. Il avait prédit qu’ils abandonneraient leurs propriétés urbaines et encaisseraient tôt, migreraient massivement vers des villes de retraite plus petites, et libéreraient gracieusement de l’espace dans les villes pour les jeunes cohortes, croyant qu’après 2000, « les maisons seront ce qu’elles étaient avant que les Boomers n’entrent sur le marché immobilier, des lieux de vie plutôt que des investissements… les jours d’augmentations rapides et énormes des prix des maisons sont révolus. » Bien sûr, cela ne s’est jamais produit — bien au contraire.

La Génération X est dans une position spéciale ; bien qu’elle n’ait pas pu bénéficier aussi rapidement du système mis en place par les Boomers, un nombre suffisant d’entre eux a néanmoins pu entrer sur le marché immobilier et accumuler de la richesse, alors que la hausse des prix était à ses débuts au milieu des années 90 et dans les années 2000, un point d’entrée qui était fermé à de nombreux Millennials qui sont venus après. En conséquence, ils ont même une valeur nette moyenne légèrement supérieure à celle des Boomers et ne sont pas en position de rompre politiquement avec le statu quo.

Naturellement, l’envers de l’hyper-engagement des Boomers est le non-engagement constant des Millennials et de la Génération Z : d’innombrables jeunes qui ont complètement abdiqué leurs droits civiques, citant l’apathie ou l’ignorance.

Ce avec quoi nous avons affaire ici ce sont des distinctions sociologiques grossières, qui ne peuvent pas être réduites à des différences partisanes. Les médias canadiens et mondiaux qui ont couvert la course ont mis un accent particulier sur un lien supposé entre les jeunes désenfranchis et le Parti conservateur populiste sous Pierre Poilievre, tout comme les plus de 55 ans se sont précipités vers Carney : dans ce récit, les premiers ont voté sur le coût de la vie tandis que les derniers ont voté sur le nationalisme anti-Trump, dépeint avec mépris dans les médias de droite comme un problème de luxe pour les Boomers désireux d’étouffer le débat sur l’accessibilité avec des invocations nostalgiques de leur propre âge d’or d’après-guerre.

Cependant, les données des sondages ne confirment pas cela : oui, les Boomers ont majoritairement voté pour les Libéraux, mais les enquêtes réalisées avant l’élection et dans son immédiat après-indiquent une course très serrée et compétitive pour le vote des jeunes, avec des avantages libéraux apparents pour les cohortes de 18 à 35 ans. C’étaient en fait des hommes de la Génération X d’âge moyen (avec les plus vieux Millennials) qui ont voté massivement pour les Conservateurs.

Mais il est extrêmement réconfortant pour la droite de dire qu’elle a un fort contrôle sur le vote des jeunes, et elle continuera à le faire. À entendre Poilievre parler, c’est comme si la crise du logement avait surgi du jour au lendemain en 2015, juste au moment où Trudeau était élu — au lieu d’être le résultat de décennies de mauvaise gestion conjointe des libéraux et des conservateurs, y compris le dernier gouvernement conservateur dont il faisait partie. En dehors de la déréglementation, qui doit vraiment se faire au niveau municipal plutôt qu’au niveau fédéral, il est également difficile de voir l’agenda néo-thatchérien de Poilievre comme autre chose qu’un retour au conservatisme vintage des années 90 ; ou comme l’a dit JD Vance à son sujet, « Mitt Romney avec un accent français » (Poilievre n’a pas d’accent, mais le message est passé).

« Il est difficile de voir l’agenda néo-thatchérien de Poilievre comme autre chose qu’un retour au conservatisme vintage des années 90. »

Quoi qu’il en soit, la jeunesse canadienne est toujours à conquérir, même si les jeunes et les moins jeunes se disputent la faveur des libéraux au pouvoir qui ont historiquement été le parti de la grande tente par excellence. Au 20ème siècle, les dirigeants libéraux ont négocié des compromis ingénieux pour réconcilier les intérêts divergents des groupes concurrents dans la société canadienne : anglais et français, Est et Ouest, capital et travail. Aujourd’hui, ils doivent faire de même avec les Boomers et leurs enfants ; ils doivent d’abord admettre, cependant, qu’un affrontement à somme nulle existe actuellement entre eux, au lieu d’ignorer le problème en premier lieu comme Robertson l’a fait en tant que maire à Vancouver, et comme Trudeau l’a fait en tant que premier ministre.

Assez de premiers électeurs ont répondu à l’engagement de Carney d’une politique industrielle dirigée au niveau national, à la manière de la Seconde Guerre mondiale, pour ramener le gouvernement… dans le secteur de la construction de logements abordables, c’est-à-dire pour fabriquer des maisons en masse : l’idée même que son ministre du logement ne semble pas pouvoir envisager. Mais que faudra-t-il pour qu’un tel plan ambitieux réussisse réellement ?

Carney devra compenser les Boomers et les membres de la génération X dont la valeur des maisons commencera à chuter une fois que de nouvelles unités entreront sur le marché en masse. Une manière créative de le faire serait de trouver des moyens de déployer la richesse des cohortes plus âgées pour financer le boom de la construction, peut-être par l’émission de titres spéciaux de construction du Canada que les fonds de pension et les retraités peuvent acheter, dont les rendements seraient tirés des bénéfices générés par les ventes des nouvelles unités abordables résultantes. C’est exactement le genre d’alchimie financière que Carney devrait être capable de réaliser. La « contre-offre » aux Boomers pourrait ensuite être complétée par des réductions pour les seniors, des soins infirmiers subventionnés, et la construction de villages de retraite dans le cadre de la nouvelle politique industrielle.

Quoi qu’il en soit, les jeunes Canadiens doivent réaliser (tout comme les jeunes Américains, Britanniques et quiconque confronté à ce défi) que le conflit ne sera pas résolu sur le terrain du patriotisme ou des idéologies politiques, mais de l’intérêt personnel brut. Battre les Boomers à leur propre jeu sera le seul moyen de les humilier.