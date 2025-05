Notre perception des opérations de lutte contre le terrorisme est souvent façonnée par les médias. Les images tremblantes de tireurs masqués ; des journalistes spéculant avec effroi sur l’implication des SAS ; des experts judiciaires se tenant dans les portes de maisons mitoyennes en banlieue ; la secrétaire d’État à l’intérieur, offrant une déclaration grave mais anodine. Elle ne peut pas en dire trop pour des raisons juridiques et de sécurité, mais néanmoins, la menace était à la fois imminente et grave. Dans l’ensemble, tout cela évoque quelque chose d’urgent, de frénétique, avec la Grande-Bretagne sauvée par un acte héroïque de dernière minute.

En coulisses, cependant, ces opérations sont en réalité beaucoup plus proches de la réalisation cinématographique. Les terroristes sont les acteurs, bien qu’ils ne soient pas conscients de leurs rôles principaux. Comme un véritable Truman Show, leurs performances sont observées, suivies et analysées par une petite armée de détectives, d’agents de surveillance, de spécialistes techniques et d’agents de renseignement. Enfin, le réalisateur crie « Action ! » et des agents armés défoncent des portes. Des suspects, l’air surpris, sont entassés dans des fourgons de police. Puis, parce qu’aucune bombe n’a explosé et qu’aucun civil n’est mort, nous éteignons. Nous continuons à faire défiler. Nous poursuivons nos vies. Ce qui est comme cela devrait être.

Au cours du week-end, la police a arrêté sept ressortissants iraniens lors d’une opération modèle. Les arrestations étaient pour des infractions en vertu de la Loi sur le terrorisme et de la nouvelle Loi sur la sécurité nationale (2023). Bien que les suspects aient été répartis en deux groupes non spécifiés, des rapports suggèrent qu’ils n’étaient qu’à « quelques heures » de lancer une attaque. La cible ? Des sources suggèrent qu’il s’agissait peut-être d’une synagogue. Ou, étant donné la propension de Téhéran à poursuivre des dissidents à l’étranger, d’un membre de la diaspora iranienne. Quoi qu’il en soit, le potentiel de terrorisme parrainé par l’État représente un défi sophistiqué pour les services de sécurité britanniques — surtout lorsqu’il est équilibré avec tant d’autres menaces, et lorsque l’instabilité interne ne cesse d’augmenter.

Par intermittence, j’ai travaillé dans la police de lutte contre le terrorisme et le contre-extrémisme pendant plus d’une décennie. Et en tant que simple rouage dans une vaste machine, j’ai été témoin de l’évolution de la menace, de l’IRA à Al-Qaïda. J’ai également vu comment notre appareil de sécurité se comporte parfois comme des généraux de la Première Guerre mondiale : fixés sur le combat de la dernière guerre. Après tout, le terrorisme islamiste de masse, basé sur des cellules, diffère nettement des loups solitaires des temps plus récents. Ensuite, il y a les fous, des néo-nazis comme David Copeland ou des tueurs radicalisés par Internet comme Axel Rudakabana. Ce dernier, en particulier, consomme désormais une grande partie de la bande passante opérationnelle de la lutte contre le terrorisme. Pourtant, la police de lutte contre le terrorisme est également censée s’occuper de tous, comme un chef demandé à préparer des sushis une minute et un Baked Alaska la suivante.

Il n’est pas surprenant, parfois, qu’ils aspirent à des plats signatures. Le goût du mois est-il désormais le terrorisme parrainé par l’État, impliquant peut-être le célèbre Corps des gardiens de la révolution iranienne (IRGC) ? Si c’est le cas, ils pourraient être confrontés à une lutte, d’autant plus que cela pourrait annoncer l’essor de la guerre asymétrique dans les rues de la Grande-Bretagne. Parfois connues sous le nom d’opérations de « zone grise », cela signifie inévitablement que l’espionnage et les activités paramilitaires se mêlent à la police. Ma toute première opération a été un rappel frappant de la façon dont les choses peuvent devenir floues, alors que je regardais des ambulanciers travailler sur le corps d’un homme de l’IRA abattu par la police.

Plus tard, j’ai été témoin des défis liés à l’enquête sur la criminalité parrainée par l’État lors de l’enquête sur le meurtre d’Alexander Litvinenko. Des considérations politiques et diplomatiques plus larges influencent la prise de décision opérationnelle. Des nez sont tapotés. Des pistes sont déclarées « non dans l’intérêt public ». Nous pouvons déjà le voir, avec le ministère des Affaires étrangères affirmant que l’IRGC ne devrait pas être proscrit en tant qu’organisation terroriste (même s’il l’est sans ambiguïté). Nos diplomates considèrent l’IRGC bien connecté comme un conduit influent vers le régime iranien. La politique, étant donné les tentatives du Parti travailliste de naviguer sur une ligne diplomatique et politique délicate concernant Gaza, est extrêmement sensible pour le gouvernement Starmer — un gouvernement que ses critiques allèguent être stratégiquement trop dépendant des voix musulmanes.

Pour être juste, tous les espions étrangers ne possèdent pas l’efficacité des méchants des films de Bond. Comme je l’ai découvert lors de l’affaire Litvinenko, le FSB russe était désordonné, opérant de manière ostentatoire à la vue de tous. Nous ne leur avons guère facilité la tâche ; Londres dans les années 2000 était un terrain de jeu sordide pour l’argent sale russe. Le MI5, préoccupé par les islamistes à grande échelle, a également détourné son attention de la menace russe. Néanmoins, les tueurs de Litvinenko n’étaient guère discrets, laissant des traces de poison radioactif sur un avion et dans une chambre d’hôtel. Puis il y avait les agents du renseignement militaire russe qui, comme couverture, ont déclaré un intérêt improbable pour la flèche de la cathédrale de Salisbury. En fait, ils essayaient de empoisonner le défecteur Sergei Skripal, comme l’a rapidement prouvé le renseignement en source ouverte. Un procès récent d’un réseau d’espionnage soutenu par la Russie, composé d’agents bulgares, était tout aussi amateur. Les agents malheureux ont été surnommés « Minions » par leurs manipulateurs, d’après des personnages du film pour enfants Moi, moche et méchant.

Malheureusement pour les agents du renseignement britanniques, l’Iran représente un défi plus substantiel que le GRU ou le FSB. Les Iraniens sont, sans doute, plus disciplinés et engagés. Il y a aussi une communauté diasporique significative au Royaume-Uni. Et bien que de nombreux Britannico-Iraniens soient implacablement opposés aux Mollahs, les opportunités de couverture pour les agents sont plus faciles à trouver. La légalité actuelle de l’ICRG signifie également que les organisations de façade du régime peuvent opérer avec une relative impunité. Sans aucun doute, le ministère de l’Intérieur se heurtera aux mandarins du ministère des Affaires étrangères toujours obstinés, cherchant à poursuivre la diplomatie quoi qu’il en coûte.

Ensuite, il y a la question du motif et de la proportionnalité ; les Russes, bien que sans vergogne, intuisent une ligne à ne pas franchir lorsqu’ils tuent les leurs à l’étranger. Ils sont imprudents, comme ils l’étaient lorsqu’ils ont libéré du poison dans l’hôtel où ils ont rencontré Alexander Litvinenko, mais leurs cibles sont généralement stratégiques. Bien que Poutine soit heureux d’écraser les potentiels traîtres, je soupçonne qu’il ne soutiendrait pas le terrorisme à grande échelle. Les Iraniens n’ont pas de telles hésitations, se considérant en guerre perpétuelle avec l’Occident et particulièrement avec la Grande-Bretagne : le « Petit Satan » par rapport à la version plus grande des États-Unis. Les Juifs sont une autre cible. Des terroristes soutenus par l’Iran ont fait exploser un centre communautaire juif à Buenos Aires en 1994, tuant 85 personnes. Je ne suis donc pas surpris d’apprendre que le régime est soupçonné d’essayer quelque chose de similaire au Royaume-Uni, le MI5 avertissant publiquement d’activités hostiles de renseignement iranien dans ce pays.

Les autorités font également face à un autre défi. Le terrorisme — et le contre-terrorisme — est une question déstabilisante dans notre société de plus en plus balkanisée. Contrer les menaces soutenues par l’État implique un type de conflit hybride en rapide évolution. C’est une arène sombre, difficile et parfois controversée pour la police et les services de sécurité. Les lois sur les droits de l’homme et la « proportionnalité » seront mises à l’épreuve. Des erreurs, comme cela s’est produit à Stockwell, se produiront inévitablement. La politique, généralement de la variété la plus sordide, sera engagée. Et, tragiquement, des innocents mourront si les terroristes réussissent. Comme l’a célèbre dit l’IRA à propos de leur tentative d’assassinat de Margaret Thatcher, la police doit avoir de la chance à chaque fois. Les terroristes ? Ils n’ont besoin d’avoir de la chance qu’une seule fois.

Un tel terrorisme, surtout lorsqu’il est lié à la religion, a également un effet d’entraînement sur ce que nous appelions autrefois de manière optimiste « la cohésion communautaire ». La vérité est qu’il y a beaucoup de gens en Grande-Bretagne qui seraient équivoques à propos d’une attaque contre les Juifs du pays. Certains pourraient même la soutenir. Les chefs de police, les politiciens et le ministère de l’Intérieur sont pleinement conscients de la manière dont une attaque pourrait bien provoquer un désordre public, comme cela s’est produit à l’été 2024. Comme l’a averti le directeur général du MI5, Ken McCallum : « Il y a clairement la possibilité que des événements profonds au Moyen-Orient génèrent soit un volume accru de menaces au Royaume-Uni et/ou changent de forme en termes de cibles. »

Il n’est donc pas surprenant que la radicalisation et l’extrémisme continuent de prospérer de tous côtés. La police est-elle prête à ces conséquences sombres ? À des allégations de police à deux vitesses ? Comme je l’ai écrit auparavant, si le programme « Prevent » est un indicateur, j’en doute. En l’état, je suggérerais que nous sommes dans un scénario du début des années 70, où la situation à Gaza remplace le Vietnam pour aider à radicaliser une nouvelle génération d’activistes. Seule une infime proportion doit convertir sa colère en violence pour provoquer une perturbation sociétale généralisée.

Pire encore, la police britannique traditionnelle est dans un état désolant. La lutte contre le terrorisme est bien financée, mais tire son personnel directement des forces existantes. Les plans du Parti travailliste pour créer une force nationale de lutte contre le terrorisme ne changent pas le fait qu’elle continuera de recruter dans le même vivier d’agents démoralisés, inexpérimentés et mal dirigés. À part les agents spécialisés, l’impact sociétal du terrorisme — comme le désordre public, qui terrifie les hauts responsables de la police et les politiciens — est toujours géré par des policiers conventionnels utilisant des méthodes conventionnelles. La lutte contre le terrorisme et l’extrémisme est un large spectre interconnecté. Pour continuer la comparaison cinématographique que j’ai faite plus tôt, si une opération était un film hollywoodien, les efforts acharnés du renseignement contre l’extrémisme seraient un documentaire de niche sur BBC 4, et même les plus grands studios ne peuvent filmer que tant d’épopées à la fois.

« Elle continuera de recruter dans le même vivier d’agents démoralisés, inexpérimentés et mal dirigés. »

Si mon expérience est un indicateur, de toute façon, il y aura à peine le temps pour l’équipe de production de profiter d’une bière avant d’être convoquée pour travailler sur une suite, puis une autre. Chaque fois, il y aura de nouvelles stars. De nouvelles intrigues. De nouveaux lieux. Les réalisateurs et producteurs auront des attentes et des délais irréalistes, maudissant les demandes sans fin et contradictoires du studio. Pendant ce temps, l’équipe de production suivra ses stars sans méfiance à travers des viseurs ou des lunettes de tir. Ils écouteront des signaux de renseignement clandestins. Ils se rencontreront dans des arrière-salles avec des informateurs nerveux. Et ils penseront tous la même chose : aurons-nous de la chance cette fois-ci, ou eux ?

Et ainsi, le spectacle de la lutte contre le terrorisme continuera, des fouilles de CCTV aux pistes criminelles à l’Old Bailey. Pourtant, dans les rues et sur Internet, des voix en colère amplifieront, et les causes de l’extrémisme ne feront que persister. Les agents de police et de renseignement négligés qui s’en occupent sont les figurants et les seconds rôles de la lutte contre le terrorisme. Et nous devrions leur souhaiter bonne chance aussi : au cours des années à venir, ils vont sûrement en avoir besoin.