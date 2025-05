Mon professeur à Cambridge, un homme profondément civilisé, ne croyait pas en la démocratie. Il admirait beaucoup le maître du collège pour sa sagesse et sa perspicacité, et pensait que le pays serait mieux sous ce type de régime paternaliste que sous sa forme actuelle de gouvernement. Les membres du collège, m’a-t-il dit un jour, débattaient de la question capitale de la meilleure façon d’éclairer la salle depuis 15 ans, ce qui ressemblait à quelque chose tiré d’un roman de David Lodge. À son avis, ajouta-t-il, ils feraient bien de cesser leurs querelles et de confier entièrement la question au maître. Sa forme idéale de souveraineté, en résumé, était une dictature bienveillante, une expression qui pour la plupart d’entre nous est aussi auto-contradictoire que « l’éthique des affaires ».

Le problème avec ce point de vue est qu’il voit la démocratie en termes purement instrumentaux. Il juge les systèmes politiques principalement en fonction de leur capacité à obtenir les meilleurs résultats, peu importe comment « meilleur » est défini. Cela ne peut sûrement pas être juste, puisque même les régimes fascistes ont parfois réalisé des accomplissements impressionnants. On ne peut pas se contenter de regarder les conséquences d’une forme de politique, plutôt que ses opérations internes. Ce que mon professeur semblait ne pas comprendre, c’est que la démocratie n’est pas seulement un moyen d’accomplir des choses, un moyen qui pour Winston Churchill était le moins mauvais et pour mon professeur le pire, mais ce qu’Aristote appellerait une activité vertueuse. Cela signifie, entre autres, qu’elle a de la valeur en soi, pas seulement pour ce qu’elle pourrait vous apporter. Aristote n’est pas tout à fait opposé au point de vue de mon professeur : il pense que s’il y a un individu qui est clairement supérieur à tous les autres, alors il est juste qu’il gouverne tous ; mais il croit aussi que cela est rare ou inexistant.

Il y a aussi un sens dans lequel Aristote pense, comme mon professeur, que les arrangements politiques devraient être jugés de manière instrumentale. Mais cela signifie jugés en fonction de la mesure dans laquelle ils aident à garantir la bonne vie ; et pour Aristote, la bonne vie est une vie vertueuse, qui, comme le ballet, le rire ou le don, est une fin en soi. On pourrait dire que le but de l’État politique est l’amitié humaine, mais l’amitié elle-même n’a pas de but. Les êtres humains ont naturellement de l’affection les uns pour les autres et désirent donc avoir une vie ensemble, écrit Aristote dans la Politique, même lorsqu’ils n’ont pas besoin de chercher l’aide des autres. Cela est en contradiction frappante avec la théorie du contrat social de Hobbes et Locke, pour qui le gouvernement est essentiellement une question d’intérêt personnel individuel. L’État existe pour nous empêcher de nous étrangler ou de voler la propriété des autres. Sa fonction est donc largement négative. Il y a un élément de cela dans la vision d’Aristote, mais à son avis, l’État a un rôle plus positif dans la création des conditions dans lesquelles les individus peuvent s’épanouir ; et une forme de cet épanouissement est leur participation à la gestion de l’État, c’est-à-dire la démocratie.

Ce point de vue peut conduire Aristote à des conclusions assez autoritaires, mais en termes anachroniques, il le place également à gauche sur le plan politique. (Il y a ceux, il va sans dire, pour qui la gauche politique et l’autoritarisme sont synonymes.) En général, la gauche a regardé favorablement la société politique comme la matrice de tout épanouissement individuel, tandis que la droite tend à interpréter cela comme signifiant qu’un État totalitaire devrait vous dominer. La distinction clé entre l’État et la société est éludée. Cela semble autoritaire à certaines oreilles libérales de prétendre que la société prend le pas sur l’individu, mais pour la gauche, c’est une déclaration de fait plutôt qu’un impératif politique. Ce n’est qu’en appartenant à une langue et à une forme de vie que l’on devient une personne. Le soi est relationnel à ses racines. Il ne pourrait pas y avoir qu’un seul individu, pas plus qu’il ne pourrait y avoir qu’une seule lettre ou un seul chiffre. La société est constitutive des individus, pas simplement un espace neutre dans lequel ils évoluent ou un obstacle potentiel à leur liberté. Le libéral ou le conservateur pourrait rétorquer que c’est la même chose dans l’autre sens — que la société elle-même est simplement une collection d’individus. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. La société est un ensemble de relations entre individus, certaines formelles et d’autres informelles, pas un assemblage d’unités isolées.

Ainsi, la démocratie, ou l’autogouvernement, est un exercice de nos pouvoirs et capacités qui est intrinsèquement précieux, ainsi que propice à des fins au-delà de soi. En ce qui concerne ses résultats, Aristote n’est pas inquiet que sous la démocratie, le peuple prenne toutes les mauvaises décisions, puisque bien que chacun d’eux soit un juge moins compétent que les experts, ils seront collectivement meilleurs, ou du moins pas pires. On pourrait également faire remarquer que les êtres humains peuvent abuser de leur liberté, mais ils ne sont pas pleinement humains sans elle. L’autodétermination collective, c’est-à-dire la démocratie, peut aboutir à entraver la liberté de certaines personnes, mais être autodéterminé, c’est être libre, du moins dans un sens du terme. Être libre, ce n’est pas seulement ne pas être gouverné par quelqu’un d’autre, mais avoir appris à se gouverner soi-même aux côtés des autres.

Cependant, il y a des problèmes avec cette vision. D’une part, elle semble suggérer que la politique et la morale sont fondamentalement incompatibles. La politique peut être basée sur la volonté du peuple, mais il est difficile de considérer l’éthique de la même manière. Le meurtre est-il mal juste parce que la plupart d’entre nous le pense ? Un nombre alarmant de citoyens médiévaux croyait en la brûlure des sorcières, mais cela ne le rend pas acceptable. Que se passe-t-il si le consensus moral du futur contredit l’orthodoxie d’aujourd’hui ? La plupart des gens en Grande-Bretagne pensaient autrefois que l’homosexualité était un péché, mais la plupart d’entre eux ne le pensent plus maintenant. Il est cependant troublant de supposer que nous inventons simplement nos principes fondamentaux au fur et à mesure. Cela semble suggérer que l’humanité repose sur rien d’autre qu’elle-même. La démocratie signifie que nous sommes l’autorité ultime, plutôt qu’il existe une souveraineté au-delà de nous à laquelle nous devrions nous conformer. Les êtres humains déterminent leur propre histoire, mais selon aucun plan directeur indépendant d’eux-mêmes. La démocratie, en un mot, est secrètement athée. Dieu a été remplacé par le Plèbe, et l’humanité a reçu une importance qui peut mener à l’hubris.

Il existe également une relation tendue entre la démocratie et le marché. Si les hommes et les femmes sont autodéterminés dans la sphère politique, ils ne semblent pas avoir beaucoup de cette capacité dans la sphère économique. Au contraire, leurs propres actions libres se fondent dans le marché pour constituer des forces étrangères capables de commander le cours de leur vie. Pour être véritablement souverain sur soi-même, vous avez besoin d’un environnement relativement stable et prévisible. Vous ne pouvez pas jouer à un bon jeu de croquet si, comme dans Alice au pays des merveilles, l’équipement continue de se déplacer capricieusement. Un certain degré de prévisibilité est une condition de la liberté, tandis que la pure randomité équivaut à la mort de celle-ci. La vie économique du capitalisme est comme un jeu de croquet surréaliste dans lequel les choses s’éloignent du terrain ou se transforment en autre chose juste au moment où vous voulez qu’elles restent immobiles. En ce qui concerne le fait de rester immobile vous-même, vous devez courir très vite simplement pour y parvenir, comme le remarque la Reine à Alice dans le conte de Lewis Carroll. Le socialisme est entre autres une réponse au fait qu’une économie capitaliste est intrinsèquement hors de contrôle, pas seulement hors de contrôle en période de crise. Et dans le monde de Trump, la politique est devenue presque aussi volatile et erratique que la bourse.

Il fut un temps où le prolétariat était considéré comme la potentielle chute de ce système. Qu’il était destiné à être le fossoyeur du capitalisme était une sorte d’ironie, puisque c’était lui-même un produit de celui-ci. Aujourd’hui, la potentielle destruction du système est toujours le système lui-même. Les économies capitalistes avancées ont atteint un degré d’opacité, de complexité et de portée mondiale qui sapent certaines de leurs propres fondations morales. Le libéralisme classique, avec sa foi en la liberté individuelle, a évolué vers un monde corporatif anonyme dans lequel l’individu est largement jetable, et l’État-nation avec lui. Un respect traditionnel pour Dieu, la famille, la communauté et le pays cède la place à l’errance, à l’absence de foi, à la disruption des communautés, à la nature provisoire de toutes les valeurs et à une planète sur laquelle n’importe quel endroit est plus ou moins interchangeable avec un autre. Vous ne pouvez pas non plus avoir une véritable autodétermination lorsque le soi semble n’être guère plus qu’une fiction, un nexus fugace d’impulsions et de désirs sans continuité ni fondation. Le néolibéralisme se retourne sauvagement contre son ancêtre plus classique, détruisant les droits civils et redéfinissant la liberté d’expression comme la liberté de profiter de discours de haine. En réaction à tout cela, certaines parties du système capitaliste mondial entrent dans une sorte de distorsion temporelle, revenant aux jours où les hommes étaient des hommes, la nation se tenait haute, le foyer et la parenté étaient précieux, Dieu était dans son ciel et la fabrication d’automobiles se faisait à Detroit.

Le néolibéralisme dévoile la vérité embarrassante que le capitalisme et la démocratie ne sont pas fondamentalement compatibles, même si nous avons encore le privilège de choisir quel groupe particulier d’anciens Etoniens devrait nous représenter à Westminster. Cette incompatibilité n’était pas si évidente à l’époque du libéralisme classique, lorsque la liberté de l’individu d’acquérir des biens semblait aller de pair avec sa liberté de dissentir, de divorcer, de lancer une campagne ou de s’élever dans la hiérarchie sociale. Cependant, nous ne parlons pas de Walmart ou des compagnies pétrolières en termes de droit de l’individu à la propriété privée. En pratique, tout ce discours est presque obsolète ; mais le néolibéralisme n’a que le langage de la richesse et de l’acquisition avec lequel remplir le vide idéologique laissé derrière. John Stuart Mill savait que la démocratie libérale était constamment menacée par des « intérêts sinistres ». Aujourd’hui, elle a été effectivement prise en charge par eux.