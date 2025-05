Les empires en pleine expansion ont besoin de collaborateurs pour étendre leur influence et gagner des adversaires. À cet égard, la Chine et d’autres régimes anti-occidentaux comptent de plus en plus sur les activistes écologiques, les investisseurs et les médias pour faire avancer leurs intérêts. Dans l’ensemble, les écologistes considèrent la Chine comme « pivotal » dans la transition mondiale vers l’énergie verte, comme l’indique Sustainability Magazine.

En effet, au cours de la dernière décennie, le mouvement écologiste a réussi à attirer de gros financements de groupes ayant des liens étroits avec le Parti communiste chinois, ainsi que quelques fonds de la Russie de Vladimir Poutine, qui a cyniquement soutenu les efforts pour freiner la production de gaz naturel de l’Occident, plus facile pour approfondir sa propre domination énergétique ; et le Qatar, connu pour financer le Hamas et d’autres groupes islamistes.

Nulle part la pénétration n’est plus complète que dans les universités, où l’argent chinois et qatari soutient la plus grande proportion des 29 milliards de dollars d’argent étranger investis dans les universités américaines entre 2021 et 2024. Cela, ainsi que des fonds similaires inondant les universités canadiennes, australiennes et britanniques, achète de la bonne volonté et de l’influence politique. Les étudiants chinois dans des institutions comme Stanford sont également étroitement surveillés par les agents du régime de Pékin afin d’éliminer ou du moins d’identifier les dissidents — et lorsque cela est possible, de dérober des recherches pour la patrie.

Le changement climatique est devenu un élément crucial de cette collaboration. The Washington Free Beacon a rapporté des millions de dollars d’une organisation à but non lucratif sur le climat appelée Energy Foundation China, dirigée principalement depuis Pékin par d’anciens cadres du Parti communiste, inondant les campus. Les bénéficiaires incluent l’Université du Maryland et Harvard (où un professeur a été arrêté pour avoir menti au FBI sur ses liens avec la Chine, puis nommé dans une université chinoise). La société de conseil Strategy Risks a soutenu que Harvard a également accueilli des sessions de formation pour XPCC, une organisation paramilitaire chinoise, soumise à des sanctions pour son implication dans la répression des Ouïghours.

La belle du bal de Chine, sans surprise, est la Californie. L’engagement avec la République populaire est depuis longtemps nécessaire pour les élites de l’État doré, dont les importations en provenance de Chine sont environ neuf fois supérieures à ses exportations. Pour la Chine, c’est un endroit merveilleux pour faire des affaires. Le pays affiche un excédent commercial d’environ 107 milliards de dollars avec la Californie, et les disparités dans des domaines tels que la machinerie électronique sont immenses. La Californie s’en sort mieux avec les services, notamment les logiciels et autres licences technologiques ainsi que les universités, mais cela ne représente que 5 milliards de dollars. Alors que la politique climatique nuit aux Californiens moyens à travers la désindustrialisation, les prix élevés de l’énergie et la réglementation climatique, elle enrichit la Chine.

La sensibilisation a commencé sous le prédécesseur du gouverneur Gavin Newsom, Jerry Brown, qui préside maintenant le California-China Climate Institute à la faculté de droit de l’Université de Californie, Berkeley. Berkeley a été particulièrement scandaleux dans son adoption de la Chine. À tel point que le Comité de sélection du gouvernement sur le PCC a écrit une lettre ouverte à l’école, exprimant une “grave préoccupation” au sujet de son “institut conjoint avec l’Université Tsinghua contrôlée par l’État et le gouvernement de Shenzhen” et avertissant que Berkeley facilite l’espionnage chinois des recherches américaines.

Newsom est clairement un vassal en formation, voyageant en Chine et saluant Xi comme un souverain en visite lorsque le dictateur est venu ici. Avant la visite, la Chine et la Californie ont publié une « déclaration conjointe sans précédent

s’engageant à coopérer sur l’action climatique subnationale, comme « réduire de manière agressive les émissions de gaz à effet de serre, passer des combustibles fossiles aux énergies propres ».

Sans surprise, Pékin rêve du malléable Newsom comme successeur de Donald Trump. En juillet 2024, peu après la performance désastreuse de Joe Biden lors du débat, plusieurs médias — y compris le Asia Times, South China Morning Post, et Business Insider — ont rapporté que Newsom était perçu par le régime comme « un politicien nouveau mais aussi positif et plus pondéré aux États-Unis » qui « pourrait être une voix de raison parmi ce consensus anti-Chine aux États-Unis ».

Les écologistes sont également « tous à fond » pour ce comportement de soumission. The Hill, citant Alex Wang — un professeur à UCLA et ancien avocat du Natural Resources Defense Council qui a aidé à établir le bureau de la NRDC en Chine — a loué le gouverneur pour son orientation vers l’engagement, à un moment où l’engagement est perçu comme un mot sale par certaines personnes, et pour avoir envoyé « un feu vert pour plus de collaboration » avec la Chine « afin d’agir aussi rapidement que possible sur l’action climatique et la recherche climatique ».

Mais ce ne sont pas seulement les politiciens et les ONG californiens qui profitent de ce train de la prospérité verte chinois. La Energy Foundation a également octroyé de grandes subventions à des groupes comme le Rocky Mountain Institute, dont l’agenda politique comprend l’électrification des maisons et des mandats pour les véhicules électriques qui profitent au Royaume du Milieu. Cela reflète la stratégie industrielle de la Chine, qui repose en partie sur la capture de nouveaux marchés, dont les produits « verts » comme les véhicules électriques et les panneaux solaires sont des composants critiques.

Le PDG et président de la Energy Foundation China est Ji Zou, qui a précédemment été directeur général adjoint du Centre national chinois pour la stratégie de changement climatique et la coopération internationale, sous la Commission nationale du développement et de la réforme du gouvernement. En 2013 et 2014, il a été représentant chinois au Comité intergouvernemental d’experts des Nations Unies sur le financement du développement durable.

Bien sûr, l’influence chinoise s’étend bien au-delà de la Californie. Des groupes de droite ont également été connus pour s’aligner avec la Chine, et sa richesse a transformé des républicains, comme l’ancien président de la Chambre John Boehner et l’ancien sénateur David Vinter, en lobbyistes et acolytes de Pékin.

Mais pour la plupart, les meilleurs alliés de la Chine se trouvent, peut-être à son insu, à gauche progressiste, en particulier chez les milliardaires comme Tom Steyer, Bill Gates, ainsi que des fondations puissantes comme Rockefeller, MacArthur, Hewlett, et une grande coterie de ONG financées par des donateurs.

Tous sont dévoués à « lutter » contre le changement climatique, quel qu’en soit le coût pour les non-initiés.

Alors que la Chine intensifie sa réponse de plus en plus anti-américaine aux frasques commerciales du président Trump, y compris des vidéos générées par une IA racistes, elle peut également compter sur le soutien en coulisses de Wall Streeters complaisants comme Michael Bloomberg, Ray Dalio, et Larry Fink. Les affaires, c’est les affaires, je suppose.

De même, les entreprises de la Silicon Valley semblent moins engagées à réaliser les aspirations américaines qu’à permettre le « rêve chinois » de Xi Jinping, qui prône un plus grand contrôle de l’État, plus de richesse et une suprématie technologique mondiale. Alexander Karp, co-fondateur de l’entreprise de technologie de défense Palantir Technologies, a soutenu dans son récent livre que la plupart des PDG des réseaux sociaux et d’Internet considèrent les États-Unis comme « un empire mourant, dont le lent déclin ne peut être un obstacle à leur propre ascension. » Au lieu de cela, ils sont devenus des complices aidant à atteindre l’« objectif déclaré » de Pékin de devenir la principale superpuissance mondiale d’ici 2025.

L’essor de la politique pro-Chine peut également être observé dans d’autres pays. Le Premier ministre canadien pro-Chine récemment élu, Mark Carney, plaide en faveur de politiques qui bloqueraient l’exploration pétrolière et imposera des charges sur l’exploitation minière, l’agriculture et l’industrie canadiennes pour des raisons environnementales, tout en n’exprimant aucune objection à la construction de centrales à charbon pour alimenter sa propre industrie de panneaux solaires. Un Canada plus vert, tel qu’il est actuellement défini, devra se plier à la Chine pour se procurer les minéraux rares et la technologie pour traiter l’énergie « renouvelable » que les libéraux canadiens convoitent.

« La Chine profite de nos institutions libérales — et de nos économies relativement ouvertes — uniquement pour les saper. »

Cette alliance entre la Chine et les écologistes peut également être observée en la Grande-Bretagne et l’Australie, où la Chine a gagné des alliés parmi les partis de centre-gauche. En Grande-Bretagne dirigée par le Parti travailliste, la Chine construit une méga-ambassade à Londres qui aidera probablement à surveiller et harceler ceux qui ont fui le régime du Parti communiste pour la sécurité supposée de la Grande-Bretagne. En Allemagne, la Chine a été très active pour essayer d’échapper aux obligations liées au climat sur ses exportations. En décembre 2024, deux des plus grandes entreprises de médias allemandes ont mené une enquête sur « des dizaines de projets climatiques en Chine » que l’Allemagne a approuvés pour des « crédits carbone » nationaux et a découvert que les crédits chinois étaient « probablement faux et faisaient partie d’une grande escroquerie de crédits carbone ».

En plus d’appeler à la motivation du profit des élites ploutocratiques, la Chine profite de nos institutions libérales — et de nos économies relativement ouvertes — uniquement pour les saper. Les Chinois sont devenus habiles à siphonner l’avantage technologique de l’Occident. L’argent chinois va également à des groupes de la diaspora qui attaquent comme « raciste » quiconque proteste contre les politiques du PCC. Par exemple, le Comité des 100, un groupe américain aligné sur la Chine, a désigné l’ancienne représentante Michelle Steel, d’origine coréenne et basée en Californie, comme étant « raciste ». Son véritable crime ? Critiquer le soutien de son adversaire démocrate à un programme soutenu par la Chine promouvant la langue et la culture chinoises dans les écoles élémentaires.

Les apologistes de la Chine justifient leur sympathie en grande partie par des préoccupations concernant notre avenir terrestre commun. Après tout, le chef de l’aide de l’ONU a récemment loué le « leadership » vert de Pékin. Comme presque tout ce qui vient de Turtle Bay, cela semble manifestement absurde. Le pays ne cessera pas de construire des centrales à charbon, du moins pas dans un avenir prévisible. Ses 1 161 centrales à charbon représentent 55 pour cent des émissions mondiales de carbone provenant du charbon.

La Chine, dans l’ensemble, émet de loin plus de polluants GES que tout autre pays et est responsable de plus de 30 pour cent des émissions mondiales de carbone d’ici 2024, soit deux fois la part américaine. Pas satisfait de polluer chez lui, il construit également des centrales à charbon à travers le monde alors que la consommation de charbon atteint un niveau historique.

Les écologistes font peu d’efforts pour exiger que la Chine mette fin à sa pollution, ce que la République populaire refuserait sans aucun doute. Au lieu de cela, les écologistes préfèrent diriger leur ardeur contre les industries et les consommateurs occidentaux. Par exemple, les écologistes n’ont guère réagi après que la Chine a récemment décidé de réduire son engagement en matière de réduction des GES.

Pour la Chine, cela représente une habile realpolitik. Les demandes d’achats massifs de technologies solaires chinoises, de terres rares et de véhicules électriques créent un énorme avantage pour le Royaume du Milieu. Les politiques écologiques actuelles nécessitent un afflux de véhicules électriques chinois, ainsi que de panneaux de son secteur des panneaux solaires, tandis que les obsessions écologiques soulèvent des industries occidentales.

La Chine travaille déjà pour s’assurer que la technologie de fabrication solaire n’est pas exportée vers des concurrents potentiels. Le pays possède un énorme avantage dans la production de batteries solaires, et domine de plus en plus la production des éléments de terres rares, qui figurent également en bonne place dans les éoliennes, les panneaux solaires et les véhicules électriques. Alors que les entreprises américaines de voitures électriques luttent avec des problèmes de production et de chaîne d’approvisionnement, le BYD, soutenu par Warren Buffett, est devenu le premier fabricant de véhicules électriques au monde, avec de grandes ambitions d’exportation, tandis que Tesla concentre une grande partie de sa croissance future sur ses usines chinoises.

Nous savons déjà qui paie le prix de la soumission à la Chine. Cela a entraîné une érosion massive des emplois et de la capacité productive. Les États-Unis ont perdu environ 3,4 millions d’emplois depuis que la Chine a été invitée à rejoindre l’Organisation mondiale du commerce au tournant du siècle. Le déficit américain en biens échangés avec la Chine a explosé à 419 milliards de dollars l’année dernière, contre moins de 10 milliards en 1990. Le ratio des importations aux exportations de la Chine était de 4 pour 1 en 2018. Des universitaires du complexe industriel climatique continuent de prétendre que l’énergie renouvelable est moins chère et que la transition vers celle-ci est « inarrêtable », mais pratiquement tous les endroits avec les coûts énergétiques les plus élevés sont généralement ceux avec les politiques renouvelables les plus strictes — Allemagne, Grande-Bretagne, Californie.

Ce régime pro-chinois a peut-être enrichi certains à la City de Londres, à Wall Street et dans la Silicon Valley, mais il n’est clairement pas un avantage pour le reste de la population occidentale. Les niveaux de vie dans l’Occident post-industriel se sont déjà détériorés, en particulier pour la classe moyenne. L’Europe a enduré une décennie de stagnation, tandis que l’espérance de vie en temps de paix des Américains a diminué pour la première fois. La séduction réussie de certains à gauche par la Chine semble étrange non seulement parce que le pays émet des gaz à effet de serre et réprime son peuple, y compris les musulmans, mais aussi parce qu’il produit une société où l’inégalité des revenus dépasse celle des États-Unis.

En fin de compte, la seule façon pour l’Occident d’atteindre le « zéro net » d’ici 2050 — quelque chose que la Chine repousse d’au moins une autre décennie — peut être réalisée en étouffant toute croissance future.

Comme l’observe Eric Heyman, cela entraînerait des effets catastrophiques sur les niveaux de vie de la classe moyenne en Occident. Ce programme, suggère-t-il, ne peut réussir qu’en imposant « un certain degré d’éco-dictature. » Les dirigeants chinois, pour leur part, sont très clairs : ils ne sacrifieront pas leur population à des niveaux de vie inférieurs, quel qu’en soit le coût environnemental. Ils comprennent clairement que la baisse des niveaux de vie menace leur emprise sur le pouvoir absolu.

L’Occident doit échapper à ce piège. Heureusement, même certains à gauche reconnaissent le danger de la dépendance à la Chine, avec The New Republic suggérant récemment que Washington doit réapprendre « le langage de l’exploitation minière et de la métallurgie. » Le Guardian, ultra-vert, a récemment adopté l’argument selon lequel la fabrication américaine doit revenir, permettant « un chemin de sortie de la mondialisation néolibérale » et la création d’emplois mieux rémunérés pour les ouvriers.

L’Occident doit choisir de ne pas céder son économie productive à la superpuissance polluante en Asie. L’idée d’abandonner le progrès et le niveau de vie des classes moyennes et ouvrières — en grande partie pour soutenir les mêmes classes en Chine, en Russie et en Iran — semble être un mauvais pari. Les électeurs le verront ainsi — et puniront les classes dirigeantes qui acquiescent, tôt ou tard.