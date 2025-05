En 1987, le premier baiser gay dans EastEnders — un léger bisou sur le front — a provoqué une réaction furieuse et des appels à la censure. Cette année, alors que le feuilleton célèbre son 40e anniversaire, presque personne en Grande-Bretagne ne sourcillerait. Depuis ce baiser, les changements dans les attitudes sociales ont été extraordinaires, non seulement sur les questions LGBT mais sur chaque question culturelle — de la santé mentale à l’aide internationale et à l’environnement.

Ce changement illustre un étrange paradoxe dans la politique britannique : alors que le public devient de plus en plus libéral sur le plan social, la politique semble aller dans la direction opposée. Les sondages de Reform UK atteignent régulièrement 25 %, dépassant de loin la popularité des partis d’extrême droite d’il y a 40 ans. Et un mouvement Blue Labour nouvellement ascendant s’exprime en termes de plus en plus sympathiques envers Donald Trump et JD Vance.

D’où le paradoxe EastEnders. Quatre nuits par semaine, les téléspectateurs se branchent sur le feuilleton de la BBC One, qui inclut désormais un club LGBT et une gamme de personnages et de problèmes beaucoup plus diversifiée qu’en 1987. Mais le jour des élections, ils optent pour la droite nativiste, ce que beaucoup de Britanniques n’auraient jamais imaginé faire à l’époque. Dans ce contexte, il est facile pour les libéraux de ressentir une attirance irrésistible : si les électeurs continuent de demander la même chose, les politiciens leur doivent-ils vraiment ?

Peut-être que seuls les producteurs de télévision sont devenus plus libéraux. Peut-être que les élites imposent la correction politique à des publics conservateurs, comme le prétend la droite. Peut-être. Mais, pour la plupart, les chiffres racontent une histoire différente.

En Grande-Bretagne, le soutien aux relations entre personnes de même sexe a doublé entre 2000 et 2022, tandis que le soutien aux droits à l’avortement a augmenté de 22 points de pourcentage entre 1998 et aujourd’hui. La proportion de Britanniques qui sont « très préoccupés » par l’environnement a presque doublé depuis 2010. Et la proportion de ceux qui « désapprouvent fortement » qu’il faille être blanc pour être Britannique a augmenté de 29 points de pourcentage entre 2008 et 2020. Le nombre de personnes qui se soucient qu’un étranger vive à côté est désormais négligeable. Le soutien à la peine de mort est en forte baisse.

Les vents contraires, en d’autres termes, soufflent contre Reform. Et ces vents contraires existent, dans une certaine mesure, à travers toutes les démographies sociales et tous les allégeances politiques.

Beaucoup des populistes de droite d’aujourd’hui ne prétendent pas être socialement conservateurs sur chaque question, bien sûr — du moins pas dans le sens ultra-traditionaliste et religieux. Mais il est notable que la tendance est particulièrement marquée sur l’immigration — la question phare de la droite. Un rapport de 2024 de l’enquête British Social Attitudes (BSA) — la référence en matière de recherche sociale au Royaume-Uni — a révélé que la proportion de Britanniques disant que l’immigration était bonne pour l’économie avait augmenté de 17 % à 40 % entre 2002 et 2024. La proportion disant qu’elle enrichissait notre culture est passée de 33 % à 43 %.

Une découverte particulièrement notable ici est que la race et l’immigration ont connu un découplage. La proportion de Britanniques souhaitant l’immigration par des ethnies blanches a chuté à « aucune » de 22 points de pourcentage, passant de 35 % en 2002 à 13 % en 2021. Mais elle a chuté encore plus — de 33 points de pourcentage — en ce qui concerne les migrants non blancs : de 49 % en 2002 à 16 % en 2021. Il n’y a désormais pratiquement plus de différence. Ce sentiment pro-migrant semble avoir atteint son apogée juste avant le début de la crise du coût de la vie, et a depuis diminué. Mais il reste beaucoup plus élevé qu’il y a une génération.

« Les vents contraires soufflent contre la Réforme. »

Cela implique que le débat sur l’immigration d’aujourd’hui n’est pas un proxy pour des vues nativistes. Comme l’a récemment souligné l’expert en sondages Peter Kellner pointé, les électeurs sont souvent positifs envers les immigrants en tant que personnes mais négatifs envers l’immigration en tant qu’idée. L’antipathie découle d’une peur que davantage d’arrivées exercent plus de pression sur les services publics, ainsi que d’une frustration spécifique face à l’arrivée continue de petites embarcations, ce qui implique aux électeurs un système défaillant.

Si le public devient plus libéral, comment expliquer alors la dérive vers la droite ? L’état morose de l’économie et la faible confiance dans les politiciens jouent sans doute un rôle — bien qu’il n’y ait aucune raison pour que de tels facteurs pointent dans une direction de droite plutôt que de gauche. Mais une grande partie de la réponse réside, selon le rapport BSA, dans le rythme différent des changements d’attitudes, en particulier au cours des 15 dernières années. Le pays entier devient plus libéral, mais à des vitesses différentes. Et c’est cette disparité qui crée des tensions politiques et récompense des partis comme la Réforme.

La Génération silencieuse (née avant 1945) est devenue 12 points de pourcentage plus positive envers l’immigration durant les années 2010 (passant de 7 % à 19 % de soutien pour « permettre à beaucoup » d’entrer dans le pays), par exemple. Mais les Millennials (nés entre 1986 et 1995) sont devenus 21 points de pourcentage plus positifs (passant de 19 % à 40 %).

Durant les années du Brexit, en revanche, ceux sans qualifications sont devenus 16 points de pourcentage plus susceptibles de dire que l’immigration rendait le pays meilleur (passant de 20 % en 2014 à 36 % en 2021). Mais les titulaires de diplômes sont devenus 23 points de pourcentage plus susceptibles (passant de 50 % à 73 %).

Il en va de même pour l’allégeance politique. Dans la décennie après 2011, les partisans conservateurs sont devenus 20 points de pourcentage plus susceptibles de dire que l’immigration était bonne pour l’économie (passant de 15 % à 35 %), mais les partisans travaillistes sont devenus 36 points de pourcentage plus susceptibles de le dire (passant de 29 % à 65 %).

Pour expliquer cela, le professeur Rob Ford, qui a coécrit le rapport BSA, décrit une « libéralisation à deux vitesses ». Les années 2010 ont vu la moyenne se déplacer dans une direction progressiste, mais avec un écart plus large s’ouvrant entre ceux qui effectuent cette transition rapidement, à partir d’un point de départ assez libéral, et ceux qui le font plus lentement, à partir d’un point de départ moins libéral.

Ce fossé est le terrain sur lequel les guerres culturelles de la Grande-Bretagne sont souvent menées. Et une partie de la raison pour laquelle elles sont souvent si désagréables est qu’elles impliquent fréquemment des libéraux rapides accusant des libéraux plus lents de bigoterie. Ces derniers, qui ont généralement été témoins et souvent eux-mêmes accueillis des changements sociaux massifs au cours de leur vie, prennent ombrage à cela.

Si vous regardez le fossé générationnel au fil du temps entre les attitudes libérales et autoritaires, vous pouvez voir qu’il se resserre entre les années 80 et 2000, alors que les générations plus âgées adoptaient des attitudes plus libérales durant une période permissive. Mais cela a été suivi par une résurgence de l’écart dans les années 2010 et l’ère des médias sociaux : les générations plus jeunes se sont rapidement orientées vers des directions plus progressistes, mais les générations plus âgées ne les ont pas suivies.

Il y a de nombreuses causes à ce processus à deux vitesses, dont plusieurs sont décrites en détail par Maria Sobolewska et Robert Ford dans leur livre, Brexitland. L’inégalité régionale croissante signifie que l’expérience de vivre dans de grandes villes comme Londres et Manchester est devenue de plus en plus différente de celle de vivre ailleurs. Des niveaux d’éducation universitaire plus élevés ont également créé des normes plus libérales — en particulier dans ces grandes villes.

Ensuite, il y a le fait que la migration elle-même a conduit à plus de diversité. Cela a augmenté la taille de la cible pour la droite radicale, même si la force des sentiments publics est plus douce.

Ajouté à cela, le système électoral du premier past the post a faussé la politique en faveur des libéraux plus lents, qui sont plus également répartis à travers le pays. Et la présence des médias sociaux a amplifié chaque différence au sein de la population, rendant facile de mal caractériser le point de vue des autres comme étant soit des « flocons de neige », soit des « jambons ».

Si vous prenez du recul, la réalité est que l’électorat britannique détient un ensemble de vues remarquablement modérées, peu importe où vous regardez sur le spectre politique. L’inférence n’est pas que les « élites progressistes » doivent se reconnecter avec des majorités anti-migrants. C’est que le rythme du changement social nécessite un leadership, une foi publique dans le système, et un sens partagé de direction et de contrôle.

Nous n’avons vu aucune de cela ces dernières années — la croyance étant plutôt que de la musique d’humeur forte, une rhétorique dure ou des promesses de « réduire » les chiffres de l’immigration peuvent gagner la journée. Mauvaise monnaie est jetée après bonne.

Au lieu de cela, les lacunes ouvertes par une libéralisation à deux vitesses doivent être réconciliées, avec des positions cohérentes qui servent l’intérêt national. Certaines d’entre elles sont épineuses, nécessitant des concessions des deux côtés pour trouver un terrain d’entente. La liberté d’expression et les égalités sont deux de ces domaines. Pour la première, des règles claires sont nécessaires sur ce qui peut être dit et ce qui constitue réellement un discours de haine ; dans ces paramètres, un débat moins jugeant devrait être encouragé. Pour la seconde, nous devons être clairs sur les objectifs et les définitions.

En ce qui concerne l’immigration, qui est de loin le sujet le plus controversé, une position est nécessaire qui bénéficie d’un large soutien. À mon avis, cela devrait combiner une migration accrue avec un meilleur contrôle. La Grande-Bretagne pourrait promettre publiquement plus de migration dans des secteurs clés — parallèlement à un système d’asile plus humain — tout en offrant également le contrôle que les électeurs réformistes et beaucoup d’autres recherchent désespérément, comme par l’introduction de cartes d’identité pour lutter contre le travail illégal. Après tout, le contrôle semble être plus important pour le public que de réduire le nombre d’immigrants, et l’obsession de l’extrême droite pour ce dernier point devrait être remise en question.

Une telle position nécessiterait que les libéraux rapides et lents acceptent certains éléments. Mais cela serait raisonnable, équitable et dans l’intérêt national. Cela pourrait être défendu de bonne foi.

Je ne doute pas que certaines personnes, en regardant la montée de la droite populiste, verront un terme comme « libéralisation à deux vitesses » comme un jargon progressiste, conçu pour éviter des questions difficiles. Mais les événements sur la place Albert dans EastEnders au cours des 40 dernières années racontent une histoire différente. Si la gauche veut s’engager avec l’attrait de la réforme, nous devons commencer par voir le peuple britannique comme les libéraux sociaux qu’il est.