Les médias adorent se mythologiser. Ils se voient comme le corps crucialement responsable de « dire la vérité au pouvoir ». Cette image de soi s’est cristallisée à la suite du Watergate ; à cette époque, la presse servait de défenseurs audacieux, courageux, intrépides et non partisans de la vérité et de l’homme ordinaire. Maintenant, si cette image de soi a été créée grâce à la chute réussie d’un président américain, elle a été détruite par une sorte d’anti-Watergate : l’effort récent et infructueux de maintenir un autre président en poste.

Quand le camouflage de Biden a-t-il commencé ? La semaine dernière, Axios a publié des fichiers audio de l’enquête de 2023 sur la gestion par Biden de documents classifiés, dans laquelle Biden est interrogé sur ses souvenirs. Les enregistrements sont à la fois pitoyables et choquants. Peu importe les codes nucléaires de l’Amérique — dans ces enregistrements, Biden semble avoir du mal avec la télécommande.

L’audio a été publié juste avant des rapports selon lesquels Biden, maintenant âgé de 82 ans, souffre d’un cancer de la prostate agressif. Je lui souhaite un prompt rétablissement — mais cela est peu probable d’être aidé par la publication cette semaine de Original Sin, un nouveau livre du présentateur politique de CNN Jake Tapper. Le livre documente le déclin physique et cognitif de Biden pendant sa présidence — ainsi que l’effort concerté des aides et des médias sympathiques pour atténuer ce déclin, permettant à Biden de rester en fonction. Au milieu de cette série de révélations sur la fragilité de Biden et l’ampleur du camouflage, alliés et ennemis se demandent : comment cela a-t-il pu arriver ?

Le Watergate a longtemps été mythologisé comme un moment fondateur de la politique américaine moderne. Son impact scandaleux, sa couverture et la démission éventuelle de Nixon en 1974 ont été si profondément formatrices d’une époque, en fait, que ces événements ont peut-être engendré le suffixe de scandale politique par excellence. Ajouté à tout nom, « -gate » en est venu à désigner un brouhaha politique qui génère tant de bruit médiatique qu’il déclenche un changement majeur, comme la démission d’un leader : comme, récemment, le « Partygate » qui a mis fin à Boris Johnson en 2023.

Le Watergate original a tourné autour d’un cambriolage dans le bâtiment où le Parti démocrate avait ses bureaux. Il s’est avéré que les cambrioleurs agissaient pour le compte de Richard Nixon, alors président républicain, et essayaient de recueillir des informations sur ses rivaux politiques. L’administration a cherché à couvrir le cambriolage ; cela a été découvert ; Nixon a été mis en accusation, et la couverture médiatique du procès est devenue un événement national galvanisant, menant finalement à la démission de Nixon.

À l’époque, cela a été salué comme une victoire pour le système américain de freins et contrepoids. En prenant le pouvoir, Gerald Ford a déclaré : « Mes chers compatriotes, notre long cauchemar national est terminé. Notre Constitution fonctionne ; notre grande République est un gouvernement de lois et non d’hommes. » Et dans ce sens d’affirmer « un gouvernement de lois et non d’hommes », Nathan Pinkoski a récemment soutenu que le Watergate avait un impact permanent sur le consensus public concernant l’étendue du pouvoir présidentiel : un consensus qui a refait surface à l’ère Trump.

La question centrale semble abstraite, mais touche au cœur de ce que devrait être le rôle du président : le soi-disant « impoundment », c’est-à-dire si un président a ou non le droit de réduire les fonds qui ont été accordés par le Congrès, mais non dépensés. L’impoundment accorde au président un pouvoir de veto partiel sur les programmes qu’il n’aime pas, un outil utilisé largement par Nixon. En retour, les événements du Watergate ont joué un rôle clé dans sa restriction, via la loi de contrôle de l’impoundment de 1974.

L’administration actuelle veut reprendre ce contrôle. Les partisans de l’impoundment alignés sur Trump, tels que Russ Vought de l’OMB, font valoir que sans rendre ce pouvoir au président, l’État américain restera impuissant face à des systèmes de patronage non responsables, remplis de partisans de gauche. Un objectif clé du projet trumpiste, donc — comme l’a soutenu Pinkoski — est de réussir là où Nixon a échoué : restaurer le pouvoir du président élu, en réduisant la croissance des fiefs bureaucratiques et de leurs réseaux de patronage financier. Plusieurs des changements apportés par l’administration Trump peu après son inauguration, comme la fermeture de l’USAID, ont été réalisés en utilisant l’impoundment.

Nixon pèse lourd pour le consensus opposé, aussi. Lorsque, en février, cinq anciens chefs du Trésor ont publié une déclaration protestant contre l’initiative DOGE de Trump, elle incluait une référence choquée à l’utilisation de l’impoundment par Nixon. Pendant ce temps, la publication de cette protestation dans le New York Times souligne le deuxième impact à long terme, lié à Watergate : la cristallisation de l’image de soi des médias de masse du 20ème siècle, en tant que force tenant le pouvoir responsable.

C’est la presse qui a découvert l’histoire de Watergate, et à mesure que l’enquête avançait, des détails étaient régulièrement divulgués : une relation symbiotique entre les fonctionnaires et le reportage public qui est restée une caractéristique des médias et de la politique depuis. Alors que le procès de Nixon se déroulait à la télévision, et dans les discussions de presse, il est devenu un événement de participation de masse, qui lui-même en est venu à être compris comme un nouveau type de démocratie. Écrivant en 1973, l’essayiste Mary McCarthy a encadré cet engagement public avec le procès comme une sorte de réunion de ville à l’échelle nationale : « L’histoire était racontée, démocratiquement, à l’ensemble de la population, qui en discutait, démocratiquement, comme lors d’une réunion de ville […] dans chaque ville où j’arrivais, les journaux locaux étaient pleins de Watergate. »

Propulsé par le nouveau rythme de débat politique médié par le numérique, la première élection de Trump a été accompagnée d’un paysage médiatique fragmenté et de plus en plus partisan et polarisé. En tandem, de nombreux médias autrefois au moins formellement neutres sont devenus de plus en plus partisans, se voyant comme des activistes autant que des reporters. « La démocratie meurt dans l’obscurité », le slogan du Washington Post, a été adopté en 2017 durant les premières années furieuses de la résistance médiatique #Resistance à la première présidence de Trump.

Mais être un participant actif peut avoir des conséquences des deux côtés. Deux ans après l’élection de Biden, la conférence MediaFest 2022 a invité les journalistes vétérans de Watergate Bob Woodward et Carl Bernstein à donner un discours principal, dans lequel ils ont réitéré comment les reporters doivent « Toujours creuser plus profondément ». Watergate, ont-ils suggéré, a prouvé que la presse était une institution clé de la démocratie américaine, aux côtés des tribunaux, du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du ministère de la Justice, prête à agir pour restaurer le fonctionnement normal face à un « président criminel ». Woodward et Bernstein ont explicitement fait le parallèle qu’ils traçaient, entre Nixon et Trump : « Pas seulement que [Trump] était un président criminel », a déclaré Bernstein , « mais qu’il était le premier président séditieux de notre histoire. »

« La droite avait-elle raison à propos de Watergate depuis le début ? »

Entre-temps, les démocrates ordinaires pouvaient voir ce que la presse refusait de reconnaître. Deux semaines après la célébration de MediaFest pour approfondir les choses au nom de la démocratie, des militants démocrates ont lancé une campagne intitulée Ne cours pas, Joe. Norman Solomon, son directeur de campagne, a déclaré à Tapper : « Ce n’était pas de la science-fusée ou de la science politique pour savoir que Biden ne devrait pas se représenter. C’était caché en pleine vue. » Mais une presse encore fière de son héritage de Watergate était déterminée à ne pas creuser plus profondément.

Ces faits frappants amplifieront sans aucun doute le murmure du révisionnisme de Watergate déjà discernable à droite. Le scandale était autrefois considéré comme une preuve de la nécessité de fortes restrictions institutionnelles sur le pouvoir présidentiel, et du rôle crucial joué par la presse pour tenir le pouvoir responsable au nom du peuple. La démocratie, dans cette interprétation, comprenait une sorte de plébiscite continu, convoqué par le biais de la télévision et des journaux, servant d’intermédiaire entre les gouvernants et les gouvernés. Les récits révisionnistes, en revanche, dépeignent Nixon comme injustement accusé, victime d’un coup d’État profond facilité par des bureaucrates fédéraux désespérés de contrecarrer ses efforts pour réaffirmer le pouvoir présidentiel. Dans ce récit, Nixon a été renversé parce que il utilisait la saisie fédérale comme un outil politique pour reprendre le contrôle de la bureaucratie fédérale, et posait en particulier une menace pour le pouvoir et les intérêts acquis du Blob de la politique étrangère. En s’appuyant sur ces arguments, certains aujourd’hui soutiennent que la droite ne devrait pas seulement revisiter Watergate — mais voir Nixon comme le modèle de la révolution de droite.

Entre-temps, il va sans dire que ceux pour qui la « démocratie » nécessite de fortes restrictions sur le pouvoir présidentiel, et une presse active façonnant le débat public, ne sont pas enthousiastes. Mais peu importe ce qu’ils pensent de cette perspective, ces institutions sont elles-mêmes à l’aube de leur propre Watergate. Nous avons une presse qui était suffisamment heureuse, dans les années 70, pour défier un président jugé trop puissant — mais qui n’a pas levé le petit doigt, à notre époque, pour défier un président qui n’était pas assez puissant. Qui était, en fait, un simple figurant sénile pour je ne sais quel agenda, ou quels intérêts. C’est un scandale stupéfiant. Il est peut-être resté relativement atténué jusqu’à présent, parce que si peu de personnes dans les médias veulent réfléchir au miroir qu’il tend à ce rôle de l’industrie dans la vie publique.

Alors, la droite avait-elle raison à propos de Watergate depuis le début ? Je me permets de dire que l’histoire, ou peut-être juste plus de cris, finira par trancher cette question. En attendant, cependant, de peur que quelqu’un ne soit encore sous l’illusion que le résultat de ce bilan sera plus de vérité ou d’intégrité journalistique : ne pariez pas là-dessus.

Les médias de masse du 20ème siècle pourraient faire face à un bilan, en tant qu’agents de la démocratie. Ce bilan ne peut être séparé de la révolution numérique qui a d’abord fracturé le paysage médiatique, créant le premier Trumpquake en 2016, puis l’a ramené en 2024, la première « élection podcast ». En toute franchise : il n’existe plus de véritable assemblée démocratique nationale du type que Mary McCarthy imaginait avoir été conjurée par le procès télévisé de Nixon.

Certains imaginent que ce changement ne peut être que positif ; et certainement, les événements jusqu’à présent suggèrent qu’il a gravement endommagé la machine des médias de masse avec laquelle le consensus était autrefois formé, mais qui n’a pas réussi à défier la gravité dans le cas du pauvre Biden, malade. Mais je ne parierais pas là-dessus. À la suite de la machine du consensus, le discours public numérique du 21ème siècle, de plus en plus amélioré par l’IA, devient de plus en plus hallucinatoire chaque jour. Je ne vois rien de moins partisan, ou de plus véridique, attendre dans les coulisses.