Selon l’endroit où vous regardez, ou à qui vous demandez, il existe un certain nombre de « droits » qui sont accordés à tous les êtres humains à la naissance (si ce n’est avant). Mais ce nombre semble fluctuer de temps à autre — du moins en ce qui concerne le nombre qui existe réellement et celui sur lequel nous pouvons honnêtement compter. Un total de 30 d’entre eux est mentionné dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et vous pouvez en trouver une liste sur Internet si cela vous intéresse vraiment. Mais de telles choses existent-elles vraiment, de manière tangible ? Et, si oui, qui le dit, qui les a écrites et votées et comment diable savent-ils tout cela avec une telle certitude ?

Nous crions des choses comme « Nous avons des droits ! » lorsque nous avons l’impression que quelqu’un pourrait essayer de nous en priver. Mais où est-il dit que nous les avons en premier lieu ? Ce n’est pas dans la Bible, ni dans aucune autre source religieuse. Oui, oui, je sais qu’il y a une Déclaration des droits en Amérique, et tout pays qui se respecte peut pointer vers un certain nombre de choses que ses propres compatriotes (et même leurs femmes, parfois) devraient apprécier en tant que membres de cette société particulière. Mais est-ce une vérité absolue — ou n’est-ce que du vent ?

Je commence à penser que c’est autant la seconde que la première : demandez simplement aux talibans… ou aux mennonites… ou…

Car sans le droit de mourir — de décider comment, quand et où — que nous reste-t-il ? Aux États-Unis, nous avons le droit de faire un testament, d’être en « pleine possession de nos moyens » et de dire comment nous voulons diviser nos biens terrestres. Mais dans très peu d’États, cette souveraineté nous est accordée au moment de notre mort. Même si nous sommes éveillés et conscients et capables de prendre cette décision de manière cohérente par nous-mêmes, la loi, l’État et même la médecine moderne interviennent et nous disent : « Pas si vite… ». Et ce que nous voulons, en tant que patient, est souvent balayé dans l’élan de nous garder en vie aussi longtemps que possible, même si cela signifie dans la douleur et le désespoir et même si c’est l’exact opposé de nos propres souhaits et désirs.

Et c’est nul.

J’ai écrit une pièce, Comment lutter contre la solitude, qui est jouée au Park Theatre à Londres, dans laquelle l’un des personnages, un Américain de la classe ouvrière nommé Tate, est sollicité par un jeune couple pour l’aider à mettre fin à la vie de la femme, une patiente atteinte du cancer nommée Jodie. Tate a été choisi pour cette tâche car on chuchote qu’il a aidé un beau-frère malade à passer de l’autre côté lorsqu’il était plus jeune. Et, dans le présent, Tate est ouvert à faire de même pour Jodie. Est-ce parce qu’il croit si fermement en « l’euthanasie assistée » ?

À peine.

Est-ce parce qu’il est un homme de grande conviction religieuse et qu’il est sûr que c’est ce que Dieu voudrait si seulement Il faisait Sa volonté évidente à ses fidèles ?

Absolument pas.

Tate est prêt à soutenir Jodie parce qu’ils ont été à l’école ensemble et qu’elle a été gentille avec lui et, surtout, parce qu’elle lui demande de le faire puisque personne d’autre dans sa vie n’est prêt ou capable de le faire, y compris son mari et elle-même.

Ainsi, Tate le fait parce qu’il croit qu’il l’« aide », pas qu’il lui « fait du mal », et parce qu’il croit que c’est le droit de Jodie de prendre cette décision et celui de personne d’autre. Simple comme ça.

Lorsque ma mère est décédée il n’y a pas longtemps, elle m’a supplié de l’aider dans ses derniers jours, mais je n’ai pu que lui lire et lui murmurer des mots de gentillesse et espérer le meilleur. À la fin, j’ai signé les papiers pour qu’elle aille dans un hospice et c’était tout. Elle est décédée en temps voulu et avec relativement peu de douleur à ce moment-là, mais longtemps après le moment où elle voulait que toute l’angoisse et la souffrance disparaissent, mais personne ne l’a écoutée : ni les médecins, ni les spécialistes, ni les nombreuses infirmières qui entraient et sortaient de sa chambre, lui demandant de « se taire et d’arrêter de crier ».

Et là je me tenais, espérant, souhaitant et priant mais ne faisant vraiment rien du tout. Ai-je fait du bruit ? Oui, un peu… mais pas assez.

Ainsi, cette femme qui n’a jamais souhaité de mal à quiconque de son vivant s’est vue refuser le droit de mourir, d’être soulagée de sa misère et de quitter cette Terre quand elle a décidé qu’il était temps — que les serments socratiques aillent au diable — ce qui me conduit à me demander combien de droits nous avons vraiment et quels pourraient être ces droits.

Ne blessez personne. Ne haïssez personne. Parlez si vous le souhaitez et votez pour qui vous voulez. Au moins jusqu’à ce que quelqu’un vous dise le contraire ou que votre gouvernement décide que vous n’avez vraiment pas ou ne devriez pas avoir ces droits, et qu’ils soient alors modifiés. Est-ce que c’est orwellien de ma part ? Pas vraiment — et j’ai dû citer quelqu’un parce que c’est un essai, après tout, et cela doit sembler important et recherché et toutes les conneries que les gens font quand ils écrivent ces choses.

Mais pas celui-ci, pas cette fois. C’est simplement une question, venue du fond du cœur : si nous, habitants de la Terre, avons honnêtement des droits, pourquoi « le droit de mourir » ne serait-il pas le principal parmi eux ?

Selon mon pays, j’ai « le droit de réunion pacifique », mais cela ne semble pas inclure le fait de monter une tente ou de rester plus longtemps que prévu. Et selon l’humeur d’une université, de la police ou même de la Maison Blanche, ce droit peut être révoqué dans un délai vertigineusement court, avec mon expulsion du campus et peut-être même une suspension.

Selon l’endroit où vous vivez, vous pouvez croire que vous avez le droit d’aimer qui vous voulez et de voter pour qui vous voulez — mais un coup d’État rapide et une junte riront au nez lorsque vous crierez « amour libre ! » et « liberté d’expression ! » et tous les autres 30 « droits » que vous avez sur cette liste UDHR (alors qu’ils appliquent des pinces à batterie sur vos mamelons ou vos parties intimes). Merci pour l’effort, Nations Unies, mais souvent, cette liste ne signifie en réalité rien du tout. Et c’est formidable lorsque des organisations de droits de l’homme comme Amnesty International interviennent quand elles le peuvent pour aider — mais parfois, il n’y a absolument rien qu’elles puissent faire, et vous le savez, je le sais et elles le savent. Parfois, les méchants gagnent et il n’y a pas de justice pour cela, et c’est juste comme ça.

« Si nous, habitants de la Terre, avons honnêtement des droits, pourquoi ‘le droit de mourir’ ne serait-il pas le principal parmi eux ? »

Je sais, je sais, je prêche à des convaincus et tout cela semble si évident, mais ce qui est évident est parfois ce que nous négligeons ou oublions… jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Je ne pense pas que nous ayons 30 droits. Je ne pense pas que nous en ayons la moitié et, par une mauvaise journée (ou une mauvaise présidence), nous en avons probablement beaucoup moins. Ils s’évanouissent, ils sont mis de côté et, parfois, ils sont même enlevés de manière violente. Nous avons des droits jusqu’à ce que quelqu’un de plus grand, plus fort ou plus méchant dise que nous n’en avons pas, et alors nous espérons nous lever, nous marchons ou parlons ou crions ou nous battons et parfois nous gagnons…

Et parfois nous ne gagnons pas.

Et un autre « droit » est parti… et un autre… et un autre… et bientôt nous sommes de retour là où nous étions, il y a 50 ans, ou peut-être même 100 ans. Vous ne me croyez pas ? Demandez simplement à n’importe quelle femme que vous connaissez.

La vérité est que vous naissez et vous mourez (et parfois vous ne vivez même pas assez longtemps pour payer des impôts), et tout ce qui se passe entre les deux est simplement le fruit du hasard et de la chance, bonne ou mauvaise, et mettre le reste entre les mains de « croyances » et de « droits » et de ce que vous êtes « dû » simplement pour être ici avec nous est tout simplement de la folie.

Appréciez ce que vous avez, espérez le retrouver demain, et souhaitez-le à tout le monde. Vous ne pouvez pas faire beaucoup plus que cela, mais si vous faites au moins ces quelques petites choses, alors vous êtes tellement en avance sur la plupart des gens dans la foule que ce n’est même pas drôle.

Et quand vous y pensez vraiment, à tout cela, même une seconde, ce n’est pas vraiment très drôle du tout.

Bien sûr, vous avez le droit d’avoir votre propre opinion sur tout cela…

Ou pas ?