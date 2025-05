En fin de compte, après toutes les spéculations fiévreuses, les favoris se sont révélés insuffisants. Ce ne fut ni le cardinal Parolin, le principal diplomate du Vatican, ni le cardinal Tagle, « le François asiatique ». Non, le nom qui a été annoncé depuis le balcon était peu connu : celui de Robert Francis Prevost, un Américain de Chicago. Le candidat de compromis avait été choisi.

Sa nationalité est deux choses à la fois : pas importante, mais cruciale. Ces derniers temps, le Vatican s’est tourné vers l’Amérique par désespoir financier, n’étant plus en mesure de compter sur le financement des pays germanophones, maintenant qu’un nombre croissant d’entre eux évite de payer la taxe ecclésiastique. Les Américains ont répondu à l’appel. Mais ce n’était pas une relation heureuse. L’Église américaine a financé le Vatican, tandis que les Italiens et leurs alliés ont continué à utiliser l’argent de manière peu transparente. La patience américaine est à bout. L’élection d’un pape américain signifie qu’à partir de maintenant, enfin, la manière italienne de faire les choses dans le domaine financier, qui a conduit à d’innombrables scandales, est terminée. Attendez-vous à ne plus entendre d’histoires du type de celles impliquant des banquiers italiens se balançant sous le pont de Blackfriars ; attendez plutôt l’intervention de l’Amérique des entreprises, soutenue par un pape américain. Si cela fonctionne, et les Italiens ont des moyens de riposter, ce sera une nouvelle ère. Et, relativement jeune en termes papaux, le pape Léon XIV, âgé de 69 ans, a peut-être 20 ans devant lui pour y parvenir.

Il est américain, et pourtant il n’est pas américain : il a un passeport péruvien et a travaillé dans ce pays pendant des décennies en tant que missionnaire. Il n’est en aucun cas aligné sur le catholicisme MAGA de JD Vance. Loin de là, comme leur récente dispute sur X l’a révélé. Léon XIV est pro-immigration, parle de ponts et non de murs, et est tout ce que Trump n’est pas et que le pape François était. En parlant depuis le balcon, il a parlé un bon italien, et il a également parlé en espagnol, mentionnant son ancien diocèse au Pérou. Il est américain, mais il s’enracine fermement dans l’expérience latino-américaine. On a souvent dit qu’il ne pourrait jamais y avoir de pape venant de la seule superpuissance du monde. Eh bien, c’est désormais le cas, et Léon XIV montre comment cela se fait : un Américain de naissance, mais avec une vision très internationale. Aux yeux des catholiques MAGA, il semblera un terrible gauchiste politique, mais aux yeux de la plupart des catholiques, qui sont 1,4 milliard dans le monde, cela n’aura pas d’importance. La plupart d’entre eux vivent dans des circonstances difficiles et dans des pays difficiles et sont profondément attachés à ceux qui parlent de l’amour de l’Église pour les pauvres. Mère Teresa de Calcutta reste le catholique le plus important de l’époque. Plusieurs photographies de Léon ont émergé, en tant qu’évêque diocésain au Pérou, pataugeant dans des zones inondées avec des bottes en caoutchouc, montant à cheval dans un pays sans routes, et aidant dans une soupe populaire. Il a réellement vécu et travaillé avec les économiquement défavorisés : cela le distingue, quand on pense à certains des très grands princes évêques de l’Église aux États-Unis, comme étant distinctement non-américain. Mais c’est de l’or catholique pur.

Il était missionnaire, et en même temps, il a été administrateur ; ici aussi, il couvre deux mondes. En tant que Prieur général de l’Ordre augustinien pendant deux mandats de six ans, il a parcouru le monde et dirigé un corps disparate d’hommes, et n’a pas manqué d’avoir à prendre des décisions difficiles. Son dernier poste au Vatican était de présider le dicastère qui nomme, et dans certains cas discipline, les évêques. Au cours de ses deux années en poste, il a gagné le respect pour la manière dont il a exercé sa fonction. La machine vaticane, la Curie romaine, est largement considérée comme inadaptée à son but, et a besoin de leadership et de réforme. Léon XIV, espèrent les cardinaux, est l’homme qui peut apporter cette réforme.

Dans son discours d’ouverture, il a mentionné le pape François deux fois. Il ne défera pas son héritage, quel qu’il soit, qui est encore difficile à discerner. Léon continuera avec les synodes sur la synodalité (conférences sur le fait d’avoir des conférences, comme on les a appelées). Mais il pourrait prendre le projet dans une direction quelque peu différente. Plusieurs cardinaux, qui ne sont pas connus pour être conservateurs, comme Vincent Nichols et Timothy Dolan, ont parlé avant le conclave de la nécessité d’une plus grande clarté doctrinale et ici Léon pourrait bien répondre à cette attente. Il a également mentionné Saint Augustin, le grand théologien et saint qui, il y a 1 500 ans, a établi les paramètres des relations de l’Église avec le monde — dans le monde, mais pas du monde. Un pape augustinien signifie un pape intellectuellement ancré, un pape enraciné dans la tradition théologique et méfiant de l’innovation.

D’autres signes étaient également présents dans ce discours d’ouverture. Il a adressé un salut particulier au peuple de Rome, suscitant de grands applaudissements, car après tout, il est leur évêque, ainsi qu’aux Italiens. Il signalait son intention (Jean-Paul II l’a également fait) d’être un Romain et un Italien par adoption. Rome et l’Italie apprécieront cela énormément. Il est le leur, une source d’immense fierté ; il a montré qu’il voulait être le leur et qu’il comprenait l’importance d’être le leur. Et pour souligner ce point, il a mentionné la supplication à la Madonna de Pompéi, une prière traditionnelle à prononcer à midi ce jour-là. Pour la plupart, peut-être pour tous, les gens en dehors de l’Italie, y compris les catholiques, Pompéi signifie des ruines, mais pour les Italiens, c’est aussi un important sanctuaire dédié à Marie. Et il a conclu avec le Je vous salue Marie, la prière la plus populaire à la Madonna. Un pape de gauche ? Bien sûr, mais aussi un pape italien traditionnel, un pape de deux mondes.

Il est le successeur du pape François, le grand perturbateur, l’homme qui a dit hagan lio, « mettez le bazar ». Ceux qui s’attendaient à ce que quelqu’un annule les années François, du moins directement, étaient toujours voués à la déception : il n’y avait pas assez de voix pour cela dans le conclave, et de plus, il est délicat d’essayer d’expliquer les 12 dernières années comme une anomalie ou une erreur dans une Église qui valorise la cohérence de la doctrine. Mais en même temps, il y avait des indications claires qu’une manière plus ordonnée de faire les choses est revenue. Il portait la tenue traditionnelle d’un pape nouvellement élu, la chasuble apostolique et la mozzetta écarlate. François a refusé cette dernière, disant, selon certains, « Le carnaval est terminé » : ou plus probablement « Je préfère ne pas ». Mais en revêtant la mozzetta, Léon a indiqué qu’il sera le genre de pape que les traditionalistes peuvent aimer. Il ressemble à un pape — il y a un peu de ressemblance avec le pape Paul VI, qui portait des lunettes — il sourit, il est confiant mais réservé, et il semble comprendre que la paix et l’unité sont sa mission. Le soulagement, pour les catholiques traditionalistes, est palpable, et est venu avec le premier aperçu de cette mozzetta. Jamais un morceau de soie n’a compté autant.

Quel type de pape sera-t-il sur le plan politique ? Il s’inquiète du changement climatique et du sort des immigrants, ainsi que des conflits dans le monde ; c’était aussi le cas du pape François, mais le pape Léon pourrait aborder ces thèmes avec plus de subtilité, avec des interventions plus prudentes. Une chose déjà apparente, dès le premier discours, et le sermon le lendemain dans la chapelle Sixtine, est qu’il ne veut pas être un pape ouvertement politique. La paix qu’il a mentionnée sur le balcon était la paix du Seigneur, la paix qui vient de la foi en Dieu. Dans la chapelle Sixtine, il a parlé de Jésus-Christ et de la nécessité de la foi, pour compenser « la perte de sens dans la vie, le mépris de la miséricorde, les violations épouvantables de la dignité humaine, la crise de la famille et tant d’autres blessures qui affligent notre société ». Il a poursuivi : « Aujourd’hui encore, il existe de nombreux contextes dans lesquels Jésus, bien qu’apprécié en tant qu’homme, est réduit à une sorte de leader charismatique ou de super-héros. Cela est vrai non seulement parmi les non-croyants mais aussi parmi de nombreux chrétiens baptisés, qui finissent ainsi par vivre, à ce niveau, dans un état d’athéisme pratique. » Ces mots ont des implications politiques, mais ce qui est évident, c’est le pont qu’il essaie de construire entre la foi et la vie, le projet de Saint Augustin. Il peut être un pape politique, mais il le sera pour des raisons religieuses, et la religion ne sera pas obscurcie par la politique.

Il est trop tôt pour dire ce qui va se passer, mais les indications sont bonnes. Il est eirénique, même apaisant, peut-être un peu ennuyeux aussi ; après l’excitation du pape François, cela est à accueillir. « Léone ! Léone ! Léone ! » chantait la foule excitée lorsqu’elle a entendu le nom qu’il s’était donné. Pensent-ils tous au grand pape Léon XIII, qui est mort en 1903 après un mandat de 24 ans et qui a également été élu à un âge similaire ? Ou pensaient-ils à Léon le Grand, qui a sauvé Rome d’Attila le Hun ? Le Léon plus récent a dirigé l’Église vers la réconciliation avec le monde moderne, et a écrit l’encyclique De Rerum Novarum (« Concernant les choses nouvelles ») qui traitait des questions sociales, parmi lesquelles l’industrialisation, la pauvreté et les syndicats. Léon XIII a conduit l’Église dans le monde moderne, tout en n’oubliant pas le monde d’où elle venait. Que Léon XIV, le pape de deux mondes, fasse de même.