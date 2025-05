Ma visite était enveloppée de secret. Personne ne devait savoir où j’allais. Nous nous sommes donc rencontrés à côté d’une banque banale à Kyiv pour nous assurer que le chauffeur de taxi ne découvre pas notre destination. J’ai été conduit le long d’un groupe de rues ordinaires remplies de blocs résidentiels, de bureaux et de magasins — et on m’a fortement demandé d’arrêter mes questions lorsque nous avons croisé une femme promenant son chien. Puis, soudainement, nous avons plongé dans un sous-sol et j’ai été introduit à travers une lourde porte. Je me suis retrouvé dans un atelier clandestin aux murs blancs encombré d’étagères d’outils, de boîtes de pièces de machines et de bobines de fil. Ici, une poignée d’hommes dans la vingtaine et la trentaine fabriquaient certains des drones militaires les plus sophistiqués de la planète. L’avenir de la guerre se construisait sous mes yeux. Un drone Buntar 3 était là sur une table, avec ses ailes retirées. Il ressemblait à un grand modèle d’avion, avec son fuselage gris et son hélice de queue. Mais ces engins, longs de presque quatre mètres, sont des machines hautement complexes qui coûtent jusqu’à 100 000 $ chacune. Ils décollent et atterrissent verticalement en utilisant quatre pales de rotor montées sur les ailes avant de voler comme des avions conventionnels avec une portée de 80 kilomètres. Ils peuvent rester en vol pendant plus de trois heures. Le corps en fibre de carbone contient une caméra de 30 000 $ avec des capacités d’imagerie thermique pour détecter les positions ennemies jour et nuit. Cela est soutenu par un logiciel sophistiqué créé à partir de l’expérience de combat qui intègre des outils pour surveiller l’altitude, la météo et le terrain avec la plateforme de gestion de bataille Delta utilisée par les forces ukrainiennes, qui se connecte à des systèmes d’intelligence artificielle. Il y avait 31 petits autocollants sur son fuselage — 23 noirs marquant ses vols d’essai et 8 rouges désignant des missions de combat sur le front de la guerre sombre qui ravage le plus grand pays d’Europe. Bohdan Sas, le co-fondateur de 26 ans de l’entreprise, m’a fait visiter un dédale de pièces, montrant comment la fibre de carbone était soigneusement superposée, compressée dans des paquets sous vide et peinte en spray, expliquant comment ils avaient créé un logiciel spécialisé pour accélérer et simplifier les opérations militaires. Bohdan avec un drone Buntar 3 qui peut coûter jusqu’à 100 000 $. Photo : Ian Birrell. Bienvenue dans l’usine d’armement du futur. Car ce n’est pas seulement le genre d’endroit où la guerre en Ukraine pourrait être perdue ou gagnée. Ces drones en évolution rapide changent la façon dont les batailles sont désormais menées dans le monde entier. « Dans des endroits comme celui-ci, nous repoussons les limites de la guerre et de la reconnaissance, » dit Sas, qui a commencé sa carrière dans la technologie à l’adolescence en reliant des haltères à des traqueurs de fitness. « À cause de la guerre, la Russie et l’Ukraine ont développé leur technologie de drones incroyablement rapidement. » Buntar Aerospace — fondée il y a deux ans, répartie sur plusieurs sites et fabriquant également des engins de reconnaissance moins chers — est l’un des quelque 250 fabricants de drones qui ont vu le jour en Ukraine. Certains sont enterrés comme celui-ci dans des sous-sols, d’autres se trouvent dans des hubs de bureaux informatiques modernes ou d’anciennes usines soviétiques en ruine. Ensemble, ils révèlent comment l’art de la guerre évolue avec une rapidité incroyable dans ce pays alors que les véhicules terrestres, aériens et maritimes sans pilote redéfinissent le combat du XXIe siècle. Des entreprises innovantes et des cerveaux créatifs perturbent l’industrie de la défense dans un monde où même les drones faits maison peuvent détruire des avions militaires, des navires et des chars coûteux. « En ce moment, il n’y a que deux pays dans le monde qui savent vraiment comment mener ce nouveau type de guerre — la Russie et l’Ukraine, » dit Sas. Et comme plusieurs experts ukrainiens me l’ont dit — des analystes de la défense aux opérateurs de drones en première ligne — cela devrait susciter de vives inquiétudes en Europe. La nouvelle ère militaire a commencé à la fin de 2020 lors de la seconde guerre du Haut-Karabakh, qui s’est déroulée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, lorsque des vagues de drones ont inversé le cours de la bataille dans une région montagneuse qui favorisait traditionnellement les défenseurs. Les combats ont duré seulement 44 jours — contrairement au conflit précédent entre ces deux anciennes républiques soviétiques qui a duré six ans — et ont abouti à une victoire décisive pour l’Azerbaïdjan. Ses drones, achetés en Israël et en Turquie, ont détruit des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés et des forces d’artillerie au sol. Ils ont fourni rapidité et renseignement avec des systèmes de contrôle et de communication qui absorbaient des données et aidaient à déterminer des cibles à une vitesse fulgurante. Pour l’Ukraine, la nécessité a été la mère de l’invention. Alors qu’elle se bat pour sa survie, la nation est devenue un leader mondial dans la fabrication et la guerre par drones en exploitant sa force antérieure dans la fabrication de défense, l’ingénierie et la technologie. « L’Ukraine a maintenant commencé à être le créateur d’une nouvelle doctrine militaire », déclare Mykhailo Samus, analyste militaire et expert en guerre de nouvelle génération, qui soutient que cela découle d’un besoin de déployer des tactiques asymétriques contre un adversaire beaucoup plus grand. « Nous menons une guerre centrée sur les drones, avec des drones maintenant effectuant différents rôles, d’abord comme renseignement pour trouver des coordonnées claires de l’ennemi, puis bien sûr comme arme elle-même, mais aussi comme système de commandement et de contrôle. Donc, si vous regardez les drones, ce sont des armes qui peuvent trouver et détruire.

« Pour l’Ukraine, la nécessité a été la mère de l’invention. »

Samus souligne que le « cycle de destruction » — le temps qu’il faut entre l’obtention des coordonnées d’une position ennemie, le transfert de cette information au commandement et au contrôle, puis la décision de tirer un missile pour détruire une cible — peut maintenant ne prendre que quelques secondes. Cela peut être dévastateur et beaucoup moins encombrant que les anciennes méthodes de bataille.

Ainsi, bien que tous les chars et tranchées que nous voyons dans les reportages soient étrangement évocateurs des guerres précédentes, ce conflit offre un aperçu d’un avenir de combats hautement automatisés. « Cette nouvelle doctrine change toute notre compréhension des tactiques militaires », dit Samus. « Il est donc très important d’avoir notre propre compréhension européenne de cet avenir, l’avenir du champ de bataille de la guerre. C’est la nouvelle réalité. »

Cependant, les fréquences utilisées pour contrôler les drones et renvoyer des images changent souvent chaque semaine dans des jeux de chat et de souris avec des systèmes de brouillage ennemis — quelque chose d’impossible sur de nombreux systèmes militaires traditionnels ou drones civils. Ainsi, les deux camps sont dans une course constante pour suivre les avancées de leur adversaire. Les nations en guerre, m’a-t-on dit par un responsable ukrainien, doivent « innover ou mourir ».

Dans une guerre dominée par les drones, la guerre électronique est à la fois critique et complexe. Gardez à l’esprit qu’il n’y a pas si longtemps, les forces armées comptaient sur une poignée de stations de brouillage pour créer un anneau de protection autour de leur ligne de front. L’armée ukrainienne avait moins de 100 de ces systèmes — et elle comptait sur la fréquence standard de 900 mégahertz généralement utilisée pour la télémétrie des drones civils. Mais maintenant, les drones de champ de bataille peuvent utiliser des bandes de fréquence allant de 100 à 12 000 mégahertz. Différentes fréquences, cependant, nécessitent différents générateurs de signaux et antennes pour les détecter et les brouiller.

Ainsi, le lendemain, je visite une entreprise de guerre électronique qui aide à façonner cette nouvelle réalité de la guerre. Unwave, formée il y a moins de deux ans, compte 100 employés dans une ancienne usine de la région de Kyiv qui produisent des milliers de dispositifs de brouillage chaque mois. En parcourant l’usine, je trouve de petits groupes de travailleurs construisant une étonnante gamme de dispositifs, des brouilleurs sophistiqués à plusieurs canaux conçus pour être fixés sur des véhicules blindés, jusqu’à des systèmes plus petits portés sur le dos et des dispositifs portables pour alerter les soldats de la présence de drones à proximité coûtant 300 $ chacun.

Tetiana à l’usine de guerre électronique. Photo : Ian Birrell.

« L’idée est que chaque personne sur le front ait un dispositif comme celui-ci — c’est une nécessité absolue, comme avoir un casque ou une arme », déclare Taras, le responsable produit de l’entreprise. « Si vous entrez dans la zone morte, il pourrait y avoir des centaines, peut-être des milliers, de drones volant au-dessus. Pourtant, quand nous parlons de cela comme d’une guerre de drones, c’est vraiment une guerre de fréquences. Il s’agit de trouver les fréquences et d’éviter les fréquences. »

Cela ressemblait à une configuration d’usine plus familière avec des hommes et des femmes vêtus de bleus de travail, certains fabriquant des antennes en métal mais d’autres utilisant des imprimantes 3D ou scrutant à travers des microscopes des pièces électroniques complexes. Ils semblent motivés par une motivation similaire. Sergii est un ancien constructeur costaud d’une région frontalière dévastée. « C’est plus qu’un simple travail pour moi », me dit-il, la voix nouée en parlant de sa fierté d’aider sa nation et ses amis dans l’armée. « Ce n’est pas comme aller travailler et gagner de l’argent — j’aide ceux qui nous défendent. » Tetiana, qui utilise une loupe pour vérifier des cartes de circuits placées dans des détecteurs de drones, a rejoint l’entreprise plus tôt ce mois-ci. Pour elle, c’est personnel avec un frère combattant et des amis de son mari tués par les Russes : « Je voulais faire quelque chose d’utile. J’aime mon pays, je veux vivre ici et je ne veux pas partir. »

L’ambiance de résignation à l’autosuffisance au milieu de la turbulence géopolitique est frappante. Tel est le désespoir agile de cette nation prise dans un combat existentiel pour sa survie, que cette entreprise produit ses propres batteries pour réduire sa dépendance à la Chine. On me montre des projets classifiés en cours de construction au cas où un soutien critique des États-Unis serait perdu. Cette entreprise fabrique même des véhicules terrestres sans pilote — à carrosserie plate avec des chenilles et des caméras — pour le déminage, le transport de fournitures et l’évacuation des blessés. Les limites de la technologie militaire sont constamment repoussées — comme me le dit Taras : « C’est de loin supérieur à ce qui aurait existé même il y a deux ans. Beaucoup de cela n’existait même pas alors. »

Les systèmes d’approvisionnement militaire — tristement lents, bureaucratiques, corrompus et prodigues — doivent également innover pour survivre lorsqu’une nation est sous une telle attaque. Brave 1, l’agence d’État qui a aidé à favoriser la naissance de Buntar Aerospace, se vante d’avoir assisté 3 500 innovations provenant de 1 500 « équipes » depuis sa propre création il y a deux ans pour répondre rapidement aux besoins militaires. Elle collecte les demandes du front, puis utilise des compétitions et des hackathons ainsi que des subventions monétaires pour y répondre. Une telle approche est à la fois perturbatrice et nécessaire dans le théâtre de guerre d’aujourd’hui. « La durée de vie d’un système militaire était autrefois de peut-être 30 ou 40 ans, mais maintenant, c’est parfois juste trois ou quatre semaines avant d’être remplacé par une autre technologie », déclare Oleh Donets, qui coordonne leurs liens avec les forces armées ukrainiennes.

L’Ukraine fait effectivement appel à la foule pour obtenir des informations de première ligne afin de survivre. Et cette méthode d’invention a donné des résultats inattendus, comme le développement de drones intercepteurs pour abattre d’autres drones. « C’était comme une idée folle — des drones pour contrer des drones », dit Donets. Ils ont commencé avec l’ambition de détruire les Shahed iraniens à bas coût qui sont maintenant produits en masse en Russie et utilisés pour submerger les systèmes de défense aérienne de l’Ukraine. Après environ neuf mois de travail avec un groupe d’entreprises soudé, ils ont cependant fini par développer des dispositifs qui se sont révélés beaucoup plus efficaces contre les drones de reconnaissance de Moscou — et abattent maintenant environ 1 000 d’entre eux par mois.

À l’intérieur d’une usine d’armement. Photo : Ian Birrell.

Au début de cette guerre, les soldats bricolent avec des drones de course, ajoutant des explosifs ou des grenades et essayant ensuite de les larguer sur des positions russes. En 2023, il a été rapporté que 10 000 drones étaient détruits chaque mois alors que les deux camps augmentaient leur production. L’année dernière, l’Ukraine a produit 2,2 millions de drones, allant des drones basiques volant sur de courtes distances aux avions volant profondément en Russie pour cibler des dépôts d’armes, des usines de munitions et des raffineries de pétrole. Le président Zelensky a récemment affirmé que leurs ingénieurs avaient conçu un drone ayant maintenant une portée de 3 000 kilomètres, capable d’atteindre même des lieux en Sibérie.

Cependant, leur plus grand succès a été en mer, où un engin de 250 000 dollars chargé de 500 kilogrammes d’explosifs a montré qu’il pouvait couler un navire de guerre de 300 millions de dollars armé jusqu’aux dents. Les drones maritimes de Kyiv ont réussi à vaincre la flotte de la mer Noire de la Russie, fierté de la marine de Moscou, la forçant à se retirer de sa base en Crimée. Ils ont frappé 17 cibles aériennes et maritimes, détruisant totalement 15 d’entre elles — frappant cinq navires, six patrouilleurs, deux embarcations de débarquement, deux hélicoptères et, plus tôt ce mois-ci, abattant deux chasseurs SU-30 à l’aide de missiles Sidewinder. Cela a marqué un changement radical dans le combat : la première fois qu’un drone de surface a abattu un aéronef de combat.

Ces drones marins — qui sont entrés en service il y a seulement deux ans — se sont révélés dévastateurs, causant des pertes russes évaluées à un demi-milliard de dollars. Et l’Ukraine en est fière. La semaine dernière à Kyiv, le lieutenant-général Kyrylo Budanov, leur chef du renseignement militaire, a rejoint des membres de son équipe de forces spéciales secrètes, le Groupe 13, pour présenter le tout nouveau Magura (Appareil Robotique Autonome Maritime de Garde). Quatre modèles étaient exposés : un « tueur » de navires capable de synchronisation en essaim ; un vaisseau kamikaze capable de transporter de lourdes charges d’explosifs ; et deux équipés de missiles et de mitrailleuses. Un intervenant lors de cet événement élégant — qui ressemblait au lancement d’une voiture de sport clinquante, plutôt qu’à une nouvelle armée robotique — a salué l’arrivée « d’une flotte moderne du 21e siècle », tandis qu’un autre a décrit leur succès comme similaire à « la parabole de David et Goliath ».

Des membres du Groupe 13 étaient présents, leurs visages masqués par des lunettes sombres et des cagoules noires, et je leur demande des informations sur les frappes contre des cibles ennemies. « C’est comme la chasse — c’est très difficile », dit Xena, une membre féminine de l’équipe. Le commandant de l’équipe — connu sous le nom de code Treizième — admet qu’il a été difficile de créer un nouveau type de vaisseau militaire. « Auparavant, il n’y avait aucune expérience de ce type nulle part, il n’y avait pas de lieu pour tirer des informations », dit-il. « Ces choses changent complètement la philosophie de la défense. Elles changent la nature de la guerre. Personne n’était préparé à un tel tournant. Maintenant, de nombreux pays dans le monde, y compris la Grande-Bretagne, réfléchissent très rapidement à la manière de reformater leurs flottes car elles se sont révélées très vulnérables. »

Groupe 13 avec Treizième à l’avant et Xena à droite. Photo : Ian Birrell.

L’Ukraine ne peut tout simplement pas se permettre d’être complaisante sur ce champ de bataille. La Russie trouve également de nouvelles façons d’exploiter l’innovation militaire et a prouvé son efficacité à augmenter la production alors qu’elle passe de son approche traditionnelle descendante et monolithique dans une économie réorientée vers la guerre. Le Kremlin a même introduit des « études de drones » dans les salles de classe pour aider à former la prochaine génération de développeurs. Il a également pris les devants dans l’utilisation de la fibre optique — avec des filaments allant jusqu’à 40 kilomètres de long — pour éviter le brouillage, montrant comment les avancées peuvent être une adaptation créative des technologies existantes plutôt que des percées innovantes. Comme me le dit une source de Kyiv, « Nous ne devrions pas les sous-estimer. Ils changent, tout change. »

Le reste du monde regarde, bien qu’il soit largement en train de rattraper son retard. Aux États-Unis, des start-ups technologiques cherchent à perturber de manière similaire le vaste secteur de la défense avec l’invention d’armes autonomes, de nuées de drones et d’intelligence artificielle. La Chine, elle aussi, investit massivement dans ces technologies futuristes — et se prépare à lancer un vaisseau-mère de drones à haute altitude capable de libérer 100 engins kamikazes. Mais où cela laisse-t-il l’Europe ? Il y a des inquiétudes en Ukraine quant au fait qu’elle ne parvient pas à voir la véritable menace posée par le Kremlin alors que la guerre est si drastiquement transformée. Un analyste me parle d’une rencontre avec le chef de la marine d’une nation voisine lors d’une conférence annuelle sur la défense. « Chaque fois que je lui demande combien de drones il a, il dit qu’ils en ont trois. C’était peut-être acceptable quand il l’a dit en 2022 — mais pas en 2023, sans parler de 2025. »

L’Europe ne peut tout simplement pas se permettre de rester attachée aux anciennes technologies militaires telles que les cuirassés et les chars, soudainement si vulnérables, sinon elle risque de devenir dangereusement à la traîne. Comme me le dit Vadym Adamov, un spécialiste des drones de 21 ans, il est impossible d’imaginer faire presque n’importe quelle tâche aujourd’hui sur le champ de bataille sans eux. « Nous évacuons avec des drones. Nous minons avec des drones. Nous tirons avec des drones. Nous faisons tout avec eux. La seule limite est votre créativité sur la façon de les utiliser. »

Treizième, le commandant du Groupe 13. Photo : Ian Birrell.

Il croit qu’il s’agit d’une révolution perturbatrice dans la défense qui peut être comparée à l’avènement de la presse de Gutenberg au 15ème siècle, « lorsque les mots ont été retirés des mains des puissants pour être remis entre les mains des gens ordinaires ». Il évoque un projet auquel il participe appelé Victory Drones, qui a produit des milliers d’engins en enseignant aux civils comment les fabriquer. « En deux semaines, vous pouvez apprendre à assembler un drone avec des pièces que vous achetez vous-même, » dit Adamov. « Vous l’envoyez à l’armée et pour 300 $, vous avez un drone capable de détruire un char. La plupart des pièces viennent de Chine — c’est comme Lego pour les adultes. »

Ce jeune soldat, âgé de 10 ans lorsque la Russie a envahi la Crimée pour commencer la guerre en Ukraine et vétéran de trois ans de combat, n’a que peu de souvenirs de la vie dans un pays sans conflit. « Donc pour moi, c’est presque routine. Vous ne vous attendez pas à ce que tout le monde obéisse aux lois internationales — nous voyons que si vous avez une grande armée, vous pouvez entrer, prendre ce que vous voulez. Il n’y a pas de valeurs morales dans ce nouveau monde. Maintenant, si la Russie marche en Europe, elle sera vraiment couronnée de succès parce qu’elle a appris toutes les leçons de la guerre moderne. »

Il a un avertissement pour nous en Europe. « La première roquette russe qui frappe votre capitale ouvre un portail vers un monde différent. Lorsque vous vous retrouverez dans ce nouveau monde — et il y a de plus en plus de chances que vous vous y retrouviez — vous regarderez en arrière en vous disant que vous n’avez rien fait pendant trois ans de guerre ukrainienne. Quand je vais en Europe et que je dis aux gens que je suis dans l’armée, ils disent ‘Oh, je suis tellement désolé’. Mais je dis que je suis désolé parce que nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale et je devrais être désolé pour vous puisque vous ne savez pas comment tuer des gens avec des drones. »

Qui sait s’il a raison dans ses craintes concernant une Troisième Guerre mondiale ? Mais sa nation porte certainement les cicatrices sanglantes de l’agression russe. Et peut-être que l’ironie ultime est qu’un jour prochain, nous pourrions finir par chercher de l’aide auprès de l’Ukraine pour nous défendre dans les futures guerres technologiques robotiques.

Reportage supplémentaire par Kate Hatsenko