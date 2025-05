Il fait un après-midi lent dans le centre-ville d’Ipswich, et Ibrahim prédit la fin des temps devant un Debenhams en ruine. Deux ans passés en East Anglia ont visiblement laissé des traces sur le prédicateur nigérian. « Dans les cendres d’hier, nous essayons de raviver le feu de la foi », dit-il, au milieu de la décadence civique en décomposition et des acheteurs nerveux.

Près de la gare, il y a un exode de jour en quête d’un autre type de salut. Ils se dirigent vers Woodbridge, officiellement la ville la plus heureuse de Grande-Bretagne, à seulement 10 minutes en train. « Ils construisent un drakkar anglo-saxon », annonce un vétéran de l’Air Force américain de 60 ans alors que le train passe de l’étalement torpide d’Ipswich à la verdure vallonnée du Suffolk. « Aujourd’hui, j’ai juste l’impression que j’ai besoin de toucher son bois et de sentir sa magie. »

Au bord de la rivière, des familles d’Ipswich, perplexes, se déplacent à travers ce rêve arcadien. Le navire du 7ème siècle est en cours de reconstruction là-bas, soigneusement surveillé par des maisons géorgiennes enveloppées de fleurs et de solitude austère. La dernière fois que cette idylle a été perturbée, c’était en 1915, lorsqu’un Zeppelin allemand perdu a largué une bombe incendiaire sur une vieille dame. « J’espère que vous n’allez pas écrire plus de choses gentilles sur nous », rétorque une femme étonnamment bien conservée dans la soixantaine, lorsque je lui demande les secrets du bonheur de la ville. « Nous ne voulons pas que tout le monde déménage ici. »

Trente miles au sud d’ici, Matthew Parris a un jour décrié Clacton-on-Sea comme un furoncle de ressentiment sur les terres orientales de l’Angleterre — dont la politique réactionnaire freinerait le progrès inévitable de l’Angleterre du 21ème siècle. Mais à 30 miles au nord, à Woodbridge, le chroniqueur a ignoré un miroir tout aussi rétrograde de la modernité anglaise. Elle abrite à peine 8 000 personnes, mais Woodbridge est la forme platonique d’un rêve de classe moyenne en plein essor. Forgée dans la conscience populaire durant le soi-disant « tournant chic » des années 2010, elle envisage une nouvelle esthétique pour la légitimité nationale, attirant désormais une vague de professionnels désespérés d’un éclat de l’ancienne Angleterre — ou en effet d’une évasion d’une nouvelle. Bienvenue, donc, dans une révolution rétrograde, qui pourrait bouleverser la politique aussi fondamentalement que la marche de la Réforme sur les villes post-industrielles de l’Angleterre.

Alors que l’histoire démographique de la décennie a été marquée par l’immigration dans les villes britanniques, une tendance négligée est cette échelle constante de migration interne vers les zones rurales. Les maisons semi-détachées à la campagne sont désormais le type de propriété le plus performant, alors que la croissance des prix des maisons dans les zones rurales a commencé à dépasser celle des villes et des cités britanniques. Pas étonnant. Les personnes vivant à la campagne vivent plus longtemps, sont plus actives économiquement, plus heureuses et moins seules que celles des villes britanniques. C’est un Woodbridge florissant qui se vante : des groupes de femmes en lycra de Santa Monica passent devant des devantures de magasins élisabéthains tordues. Une cabine téléphonique rouge a été transformée en un Hub du Bonheur.

Mais ce n’est pas qu’une simple évasion à la campagne. Parlez aux habitants, plutôt, et cela semble presque atavistique — une sorte d’Angleterre joyeuse alimentée par la large bande, associée à des semaines de travail de trois jours et des promenades en soirée à travers le cimetière pour faire du yoga. Les gens ici expliquent leur monde par des euphémismes tirés des suppléments immobiliers du Sunday Times. Belle communauté, bonnes écoles, bonnes promenades. « L’Angleterre classique, comme elle devrait être », dit Greg, de manière plus directe, debout en salopette à côté d’un chantier naval rempli de bateaux oubliés. « C’est difficile d’imaginer que cela soit là-bas, et que ceci soit ici », dit-il, en pointant au-delà de la brume scintillante de Sutton Hoo, le site funéraire anglo-saxon sur la rivière Deben, et vers Ipswich.

La vie de Greg avant Woodbridge, dans l’Angleterre qu’il a laissée derrière lui, est évoquée comme un long regret : un purgatoire de monotonie. Coincé dans des camions et des fourgonnettes de livraison orbitant autour de Birmingham, Leicester, Newcastle. Une vie ponctuée de stations d’autoroute, de Wetherspoons et d’actes de violence extrême aléatoires. À Sparkhill, son fourgon de livraison a été attaqué par une bande de jeunes masqués. Il y a deux ans, il est tombé en panne devant Woodbridge, « le havre de paix » comme il l’appelle. Il n’est pas parti depuis.

Le conseil municipal ici reflète un mélange de Verts et de Libéraux-Démocrates qui dominent la politique locale dans la région. C’est une ascendance progressiste qui a coïncidé avec un afflux en provenance de Londres, redéfinissant de manière spectaculaire le paysage politique provincial. Ont disparu le groupe de notaires de comté en couleur port, remplacés par des progressistes d’âge moyen en Gore-Tex. Un local mécontent le décrit comme rien de moins qu’un « coup woke ». Du jour au lendemain, sont apparues des déclarations d’urgence climatique, des cafés pour abeilles dans des champs réensauvagés, et une banderole Black Lives Matter accrochée à la salle du comté du XVIe siècle (cette dernière n’a duré que deux jours avant d’être arrachée par des assaillants dans une fourgonnette blanche).

Cependant, comme l’implique l’enthousiasme de Greg pour un havre de paix, Woodbridge n’est pas moins réactionnaire face à l’état de l’Angleterre moderne que le vote Réformiste qui s’apprête à dominer les gros titres. Le nouveau Middle England, Ed Davey, a déclaré qu’il voulait séduire — un groupe formé de Lib Dems et de traîtres conservateurs — partage les mêmes inquiétudes concernant l’ampleur de l’immigration que le reste du pays. La machine locale du parti, construite autour du Nimbyisme, est le fléau des radicaux travaillistes qui s’apprêtent à s’armer de nouveaux pouvoirs de planification. Mais c’est aussi une expression efficace de méfiance et de paranoïa face à l’intrusion de ce qui semble de plus en plus être une autre politique, squattant à Ipswich et la montée de Londres.

Les changements de décentralisation proposés par le Parti travailliste — la raison pour laquelle les élections ici sont retardées — verraient les conseillers éclipsés par une autorité municipale renforcée. Les habitants craignent que cette centralisation du pouvoir décentralisé ne soit qu’un stratagème pour aider Starmer à construire sa Nouvelle Jérusalem de 1,5 million de logements et d’infrastructures à zéro émission.

La région a déjà eu un avant-goût de cette Nouvelle Angleterre. Une marche de suburbanisation depuis Ipswich a déjà commencé à prendre forme. La ville, l’une des plus dynamiques de Grande-Bretagne, a atteint ses limites, et une augmentation prévue de 82 % du parc de logements évoque des visions de visiteurs de jour restant pour de bon. De même, les plans du Parti travailliste pour tripler la capacité solaire de la Grande-Bretagne, redéfinissant déjà des centaines d’acres de campagne environnante. Puis il y a Sizewell C, la nouvelle centrale nucléaire, un symbole en béton du bouleversement qui redessine la région.

« Des gens se sont suicidés à Leiston [près de Sizewell C] à cause de la façon dont leur village change », déclare la conseillère du comté libérale-démocrate Ruth Leach, toujours portant son badge de nom alors qu’elle se régale d’un sandwich au bacon au bord de la rivière. C’est un samedi matin, et la route d’Ipswich est déjà encombrée d’une flotte de voitures anciennes polies, de fourgonnettes cabossées et de 4×4, ces derniers résonnant avec de la pop kurde. Robin Sanders, le maire jovial, plein de bons mots et d’anecdotes locales, prend un tournant plus sombre lorsqu’il est contraint de considérer l’avenir de la ville. « Nous sommes en première ligne au bord d’un énorme changement », dit-il. « Ma préoccupation est que, dans 20 ans, nous ne devenions qu’une partie d’Ipswich. »

Exploiter cette anxiété était la stratégie des Libéraux-Démocrates derrière les élections d’hier — un prélude aux bouleversements inévitables de 2029. Le leur est un populisme de la salle de village, avec des gains promis de Devon et Gloucester aux Surrey Downs. La formule de cette nouvelle politique est Réforme avec un Aga, un localisme réactionnaire hostile aux tentatives désespérées de Westminster de construire une nation, assaisonné d’un profond mépris pour l’établissement politique et alimenté par des craintes concernant l’avenir de l’Angleterre. Il est révélateur qu’Ed Davey ressemble étrangement à ces empressés rassurants qui ont monté une défense civique de Woodbridge contre la Nouvelle Angleterre.

« Ed Davey ressemble étrangement à ces empressés rassurants qui ont monté une défense civique de Woodbridge contre la Nouvelle Angleterre. »

Pourtant, là où des personnes comme Eamonn O’Nolan diffèrent de la droite, c’est dans leur vision de l’avenir : moins de dynamisme anglofuturiste, plus le supplément immobilier du Sunday Times poussé à son extrême logique, mélangé à une forte dose d’apocalyptisme climatique. L’ancien maire a été immortalisé en 2019, après avoir été arrêté en pleine tenue de maire aux côtés de George Monbiot lors d’une manifestation d’Extinction Rebellion, une action qu’il insiste avoir été soutenue par la ville. « Les gens n’ont aucune imagination sur la gravité de la situation », dit-il depuis le Cherry Tree Pub, réfléchissant à la menace du changement climatique avec les mêmes yeux tristes de hibou nostalgiques que ce jour célèbre à Whitehall. « Les gens vont mourir, ils meurent déjà », me dit-il, alors que des agriculteurs et des adolescents se rassemblent près du bar, inconscients de leur sort.

La solution d’O’Nolan ? Une autarcie provinciale de « vivre dans notre code postal ». Les services doivent être entièrement localisés, la nourriture confinée aux fermes du Suffolk, l’énergie sécurisée via des micro-réseaux. Les voitures seraient découragées, les rivières seraient propres et les cottages rénovés se vautreraient à nouveau dans une arcadie pré-industrielle. Est-ce réaliste ? Peut-être pas, mais c’est préférable à ce qu’O’Nolan considère comme étant attaché à l’obsession de la croissance de l’Angleterre moderne du XXIe siècle, avec Woodbridge entraînée dans un « plan directeur homogénéisé pour surpeupler la région » — le tout sans aucune considération pour le mode de vie local.

O’Nolan dit que cette descente lente vers la surpopulation, l’indifférence civique et un modèle de vie « obsédé par la croissance » est déjà en train d’éclipser sa ville. Il dit que je devrais me rendre dans les lotissements qui poussent lentement dans le torpeur sans âme caractéristique de la Grande-Bretagne des nouvelles constructions. En me dirigeant vers l’est, plus profondément dans le Suffolk, je trouve Rendlesham, où les rois anglo-saxons ont rencontré le christianisme pour la première fois. Au cours des deux dernières décennies, cela s’est élargi en un généreux lotissement. Des pastiches géorgiens s’habillent en tenue de jardinage. Des appartements pour retraités ressemblent à des séjours de conférence dans une auberge de l’autoroute. « Cela a l’atmosphère d’une ville construite dans le désert pour tester une arme nucléaire », dit un résident d’un village voisin.

Il était une fois, les développeurs de Rendlesham imaginaient un « établissement autosuffisant pour le XXIe siècle » rempli de théâtres, d’installations sportives et d’espaces communautaires animés — en d’autres termes, un second Woodbridge. Mais cette vision a suivi le chemin d’un autre archétype : Northstowe, la plus récente ville de Grande-Bretagne, récemment désignée par le Parti travailliste comme un exemple d’un modèle dirigé par des développeurs en difficulté nécessitant un « coup de pouce ». Le dernier plan de développement de Rendlesham, avant une nouvelle vague de constructions, déplore discrètement « un manque de cohésion communautaire et d’infrastructure ».

À la lisière du village se trouve l’avant-garde de la marche de construction de maisons en Angleterre, un nouveau lotissement Persimmon et un pastiche désespéré de sérénité du Surrey. Des pères nettoient à haute pression leurs toutes nouvelles Mazdas, leurs pelouses bien entretenues bordant une forêt ancienne où les érudits croient que Beowulf a été joué pour la première fois, et où des OVNIs ont apparemment été aperçus.

Steve est l’un des nouveaux acheteurs. C’est un conducteur d’ambulance à la retraite de près de Chelmsford, un émigré d’Essex. « Ce n’est pas un bel endroit de nos jours », dit-il de son ancien chez-soi. « Ils veulent se battre avec vous, vous poignarder, vous vendre de la drogue ou les trois. » Lui et sa femme sont les plus âgés du lotissement et l’adorent. Les maisons — selon l’agent immobilier — ne sont pas achetées avec des hypothèques mais avec de l’argent d’héritage et de relocalisation. Un policier ennuyé s’arrête et ils parlent de pinsons des arbres et de bécasses. Tout ce qui évoque l’ancien chez-soi avant qu’il ne devienne partie de l’expansion londonienne. « Finalement, » plaisante Steve, « toutes les propriétés dans ces parages vont s’épuiser, et si vous voulez vous échapper, vous devrez déménager dans la mer. »

De retour à Woodbridge, la soirée se lève. Au bord de la rivière, les habitants fantasment sur le jour où le navire réplique du VIIe siècle les emmènera à travers le Deben vers le Valhalla du National Trust de Sutton Hoo. Pour le reste d’entre nous, il est temps de rentrer chez soi. De la magie du crépuscule de Woodbridge, nous émergeons dans une nuit sauvage à Ipswich.

Des prédicateurs apocalyptiques s’affrontent avec des toxicomanes sans-abri (« Démons, frère », explique l’un des évangélisateurs). Des agriculteurs ivres sortent pour se pavaner devant des groupes d’adolescents kurdes. De jeunes migrants récemment arrivés d’Afrique se tiennent dans les entrées de commerces morts, l’air ennuyé et déçu. « Que diable se passe-t-il là-haut ? » marmonne un vieux bonhomme prenant le bus hors de la ville, alors qu’un hurlement étranglé résonne à travers le Victoriana fané de la Corn Exchange.

En quittant Clacton-on-Sea, Matthew Parris l’a déploré comme un symbole d’une « Grande-Bretagne qui n’avance nulle part ». L’avenir, a-t-il affirmé, résidait dans le fait de tourner le dos aux « nostalgiques et craintifs » de la périphérie, des lieux étrangers à l’effervescence et au potentiel des centres cosmopolites de Grande-Bretagne, tournés vers le XXIe siècle. Mais maintenant, les classes moyennes britanniques ont adopté cet état d’esprit interdit, le portant dans les villes de marché et les villages. Ici, la politique est une question de rester tranquille, de rêver d’une autre Angleterre.