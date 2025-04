Nous connaissons tous l’histoire. Un réseau de prostitution en Floride, entourant le financier pédophile Jeffrey Epstein. Une rencontre présumée avec un prince au nightclub Tramp à Londres, à l’âge de 17 ans — une allégation qu’Andrew a toujours vigoureusement niée. Une coterie d’élites nommées dans le « petit livre noir » d’Epstein, dont beaucoup sont jusqu’à présent restées anonymes. L’histoire de Virginia Giuffre a été maintenue dans une tension continue pendant des années, avec un sentiment de quelque chose d’irrésolu s’accrochant à chaque mise à jour sinistre. Et puis, vendredi, elle a été retrouvée morte par suicide ; elle avait 41 ans.

Alors que X a été aussi équilibré que l’on pourrait s’y attendre après sa mort (« Donc, nous n’obtenons pas la liste et les personnes qui en parlent finissent toujours par mourir », a grogné un post parmi tant d’autres insinuant que des forces obscures étaient à l’œuvre), même la BBC n’a pas pu résister à l’idée de quelque chose de sinistre. « Il y aura des soupçons que l’ombre longue de l’utilisation toxique de la richesse et de l’influence d’Epstein a indirectement réclamé une autre victime », a écrit son correspondant royal le week-end dernier. Lundi, l’avocat de Giuffre a rapporté « aucun signe » qu’elle ait été suicidaire, mais a écarté toute suggestion de circonstances suspectes. Que nous l’écoutions est une autre question.

C’est un conte d’élites ombreuses et de leurs prédispositions insondables ; même les lectures les plus sobres ne peuvent éviter la résonance des associations entre présidents, princes et supermodels et un pédophile méga-riche. Ses implications sont gênantes ; elles piègent à la fois les démocrates et les républicains et donnent aux acolytes fous de QAnon quelque chose à baver, pointant comme cela le réseau invisible d’abus aux plus hauts niveaux de la société, leur pain quotidien. Ses rebondissements depuis qu’Epstein a été accusé pour la première fois en 2006 n’ont fait qu’enrichir la saveur conspirationnelle de l’histoire : des suicides choquants, des documents expurgés et des héritières tombées sont la matière d’un roman de Le Carré dans le meilleur des cas.

Le scandale Epstein a longtemps étouffé les tragédies humaines qui le nourrissent. Ses principaux acteurs sont devenus des pièces mobiles dessinées paresseusement dans une pièce de morale sur la façon dont le pouvoir et l’argent corrompent. Ghislaine Maxwell est la socialite éblouissante avec des problèmes de père ; Epstein le magnat prédateur avec un attrait magnétique sur les puissants ; Andrew le spare maladroit, le préféré de Maman. Il est facile d’oublier les vraies vies — les « ordinaires » — entraînées dans l’orbite des riches, des célèbres et des royaux. Quand nous nous souvenons d’eux, c’est parce qu’ils s’écartent des limites de la victime parfaite, formée par les médias.

Virginia Giuffre, ou Roberts comme on l’appelait, était un tel cas. C’était une femme impressionnante : sa famille la décrit comme une « guerrière acharnée », mais plutôt que d’être radicale, elle était exceptionnellement ferme, cohérente et crédible durant l’affaire du prince Andrew. Elle a déposé une plainte contre Epstein en 2009, avant sa notoriété et alors qu’il était encore très protégé par sa richesse. Elle a été parmi les premières à nommer Maxwell ; elle a créé une organisation caritative, SOAR, pour aider d’autres survivants de la traite des êtres humains — c’est là que près de 2 millions de dollars du règlement d’Andrew ont été dépensés. Cependant, au fil des ans, sous une pression inimaginable, son calme s’est effondré. Un divorce et une bataille pour la garde de ses trois enfants — avec des allégations de violence domestique contre son ex-mari Robert — ont été suivis d’un accident de voiture plus tôt ce mois-ci. Giuffre avait posté un message bizarre sur Instagram, accompagné d’une photographie d’elle-même, battue et meurtrie dans un lit d’hôpital, affirmant qu’elle avait « fait une insuffisance rénale, ils m’ont donné quatre jours à vivre ». Le conducteur d’un bus impliqué dans la collision s’est manifesté pour nier que cela ait été grave, tout comme la police locale en Australie-Occidentale. Quoi qu’il en soit des détails médicaux, lorsque l’histoire a fait la une des journaux, elle a été présentée, avec un euphémisme de bon goût, comme la preuve d’un effondrement mental très public.

Bien sûr, il y a des considérations juridiques. Les deux divorcés étaient, il semblait, engagés dans un jeu de représailles concernant des ordonnances de protection, ce qui n’est pas rare dans les batailles pour la garde en Australie. Le post Instagram était peut-être une tentative de contact avec ses enfants : « Je suis prête à partir, juste pas avant de voir mes bébés une dernière fois ». Mais c’était aussi une lutte pour la sympathie et le réconfort. Après sa mort, un ami avait évoqué le mélodrame de l’accident de voiture comme une possible raison de son suicide : « Être discréditée était l’une des nombreuses choses qui la tourmentaient ces derniers mois. » Elle était « profondément bouleversée » d’avoir été moquée à propos du post, disait-on.

Une des nombreuses obligations tacites des survivants publics d’agressions sexuelles est de ne jamais céder à leur angoisse. Bien que le paysage médiatique post-MeToo ait eu beaucoup de pratique à couvrir les victimes, témoignant des événements traumatiques du passé — problèmes de santé mentale, automutilation, crises d’identité — cela semble encore les rendre moins crédibles, plutôt que plus. Le Mail a écrit que « certains des partisans d’Andrew » (un contingent probablement petit mais puissant) avaient qualifié Giuffre de « fantasiste » après l’accident. Incommodément, à cet instant, ils semblaient avoir raison ; son histoire semblait avoir été exagérée, et il y avait peu de preuves qu’elle ait été proche de la mort.

Cependant, la vérité est que les victimes de la vie réelle ne se retirent pas dans une vie de perfectionnisme martyrisé, délivrant doucement des déclarations à des journalistes rassemblés avec pas plus d’une larme tremblante. Elles ne sont pas des exhibits animés dans un tribunal. Les victimes féminines, en particulier, suscitent le plus de sympathie lorsqu’elles sont douces et réservées, jamais bruyantes ou erratiques. Elles doivent être nobles, saintes, même virginales — Jeanne d’Arc — pour être crues ; le public ne peut pas encore faire face à des histoires de vie complexes. Il y a dix ans, le modèle italien Ambra Battilana Gutierrez était parmi les premières accusatrices de Harvey Weinstein ; elle a participé à une opération d’infiltration de la NYPD, portant un micro et le faisant admettre à des attouchements et à de la coercition. En raison de son passé de reine de beauté et de son implication avec Silvio Berlusconi, son récit a été discrédité dans la presse américaine. Verrions-nous son témoignage différemment maintenant ? Je ne le pense pas encore.

Nous savons, par exemple, que les victimes changent parfois leurs histoires pour des raisons liées au désir inconnaissable d’oublier. Wade Robson et Jimmy Safechuck, les principaux accusateurs du documentaire de Michael Jackson Leaving Neverland, sont d’autres victimes imparfaites qui apparaissent sur des photographies souriantes avec Jackson et même dans des défenses judiciaires de lui durant sa vie, seulement plus tard inversées. Bien sûr, les faits de tels cas sont à la décision du système juridique — mais il y a beaucoup à dire sur notre manque de clémence face à la confusion et parfois au comportement erratique associé à la victimisation. Ce ne sont pas des témoignages à l’épreuve des balles, ce sont des témoignages humains. En vérité, les ruptures visibles de désordre et de désespoir sont souvent des cicatrices, pas des drapeaux rouges.

Dans le cas de Giuffre, la dynamite était une photo d’Andrew, Ghislaine Maxwell et de l’adolescente prise en mars 2001 par Epstein lui-même, chez Maxwell à Londres. Maintenant, deux des personnes présentes dans cette pièce se sont suicidées. Les théories du complot vont résonner dans les semaines à venir, s’estompant avant le prochain chapitre de cette triste histoire : d’autres documents pourraient être publiés, d’autres célébrités impliquées, d’autres rapports de l’Institution correctionnelle fédérale « infestée de rats » à Tallahassee où Maxwell purge sa peine.

Avec le temps, il ne restera que le sentiment que l’horreur des pires excès des riches et puissants, normalement si soigneusement cachée par des protections sociales complexes, a brisé son confinement et s’est déversée dans la conscience publique — et avec elle une femme curieuse et tragique qui a courageusement raconté son histoire puis a cessé de pouvoir faire face. Ce n’est pas seulement une histoire sur Epstein ; c’est sur la dépravation invisible de ceux qui sont au sommet de la société — ceux qui s’ennuient des séductions normales, gorgés de privilèges, et des filles aux yeux vitreux à qui ils agitent des liasses de billets. Si ce scandale a exposé les élites politiques et financières de la côte Est, le procès de P Diddy — qui doit commencer lundi — semble prêt à faire de même avec leurs homologues artistes de la côte Ouest. Dans ce cas, des spéculations suggèrent que Justin Bieber, qui semble traverser sa propre crise publique, suit les traces tragiques de Giuffre.

Si nous pouvons tirer quelque chose de l’histoire de Virginia Giuffre, c’est ceci : pour l’abuseur, nous réservons le plus bas niveau possible de responsabilité ; pour le survivant, les normes de comportement les plus élevées possibles. Giuffre a vécu et est morte en portant cette ironie. Si son héritage est d’inspirer d’autres accusateurs à s’exprimer, il vaut la peine de se rappeler pourquoi tant de personnes ne peuvent pas le faire : parce qu’en le faisant, elles se soumettent aux contraintes d’une victimisation idéalisée ; s’effondrer et vous pourriez être incrédules.