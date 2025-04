Quand j’avais 19 ans, je vivais avec un colocataire dans un petit appartement à Saint-Pétersbourg, en Russie, à quelques pas de la place du Sénat, où le protagoniste de Crime et Châtiment de Dostoïevski déambule dans les affres de la folie. Je n’étais peut-être pas loin de la folie. J’avais voyagé à « Piter », comme l’appellent les habitants, pour étudier la littérature russe. Mais ce semestre, je n’avais pas réussi à beaucoup étudier.

Le froid et l’obscurité de la ville m’avaient dévasté, et j’ai vite commencé à avoir l’impression de vivre à l’intérieur d’un roman russe. Je marchais sans but le long des canaux sombres et gelés pendant des heures ; après avoir passé une nuit dans l’appartement de quelques hooligans qui m’avaient proposé du hasch, je me suis réveillé couvert de piqûres de punaises de lit. Par la suite, mon incessante et paranoïaque déambulation tard dans la nuit a poussé la « mère d’accueil » chez qui je séjournai à me mettre à la porte.

D’où le nouvel appartement avec le colocataire. Un Quaker de Pennsylvanie qui étudiait également la littérature russe, il était l’une des personnes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées. Avec son aide et celle de la littérature elle-même, je me suis remis sur pied. Nous enfilions des combinaisons de neige à l’intérieur et gardions de l’eau en ébullition sur le feu (un vieux truc soviétique) pour rester au chaud ; et nous dévorions Pouchkine, Lermontov et Gogol, discutant des livres autour de repas spartiate. Puis un jour, nous sommes arrivés à Pères et Fils d’Ivan Tourgueniev, et quelque chose de très étrange s’est produit — quelque chose qui a changé le cours de ma vie.

Un nombre incalculable de chemins s’offraient à moi alors. Mais ma lecture de Pères et Fils et ma discussion à ce sujet avec mon colocataire m’ont conduit sur le chemin le plus tortueux, le moins rémunérateur, et pourtant le plus délicieux : l’écriture de fiction. C’était une décision fatidique, mais si c’était à refaire, je la prendrais à nouveau.

La rencontre avec Pères et Fils m’a conduit à une obsession pour le roman en tant que forme littéraire. Au cours de ma jeune vie d’adulte, j’ai été témoin de l’avènement du blog, du tweet, du poème Instagram et du pamphlet sur Facebook. Mais aucun de ces formats ne m’intéressait vraiment. Ce sont de bonnes formes pour déverser des invectives, acquérir des clients ou étaler son linge sale. Mais seul le roman pouvait capturer la polyphonie insensée des passions et des idéologies que je ressentais en naviguant dans la vie à l’ère d’Internet. Et seul le roman pouvait transmuter la complexité du monde moderne en quelque chose à la fois beau et vrai. Parce que j’y croyais, j’ai travaillé avec acharnement pendant près d’une décennie pour écrire un roman de ma propre main que je pensais exemplifier ce qu’il y a de meilleur dans cette forme, mettant ainsi ma théorie en pratique.

Comment tout cela est-il venu de la lecture de Pères et Fils? Le roman de Tourgueniev, publié pour la première fois en 1862, raconte l’histoire de deux amis d’âge universitaire, Bazarov et Arkadi, de leurs familles et de leurs intérêts amoureux. Bazarov est un nihiliste ; bien que le mot soit d’origine allemande, c’est en Russie au 19e siècle qu’il a pris de l’ampleur parmi les terroristes et les révolutionnaires, et Pères et Fils lui-même a beaucoup contribué à sa popularisation. Pour Bazarov, le fils rebelle d’un médecin de campagne, ce mot signifie qu’il n’accepte aucune autorité : ni l’église ni l’état, ni la famille ni la coutume.

Arkady, le plus jeune des deux, vénère Bazarov et l’invite à séjourner au domaine rural où vivent son père veuf, Nikolai, la maîtresse de son père, Thenichka, et l’oncle d’Arkady, Pavel. Bazarov parvient à mettre Pavel en colère avec ses monologues sur l’inutilité de la poésie et de l’art et la vanité de toutes les coutumes, ainsi qu’avec son mépris mal dissimulé pour Pavel, un aristocrate rigide qu’il considère comme l’un des « hommes superflus » de Russie. Lorsque Pavel surprend Bazarov en train de voler un baiser à Thenichka, il le défie en duel. Bazarov lui tire froidement dans la jambe et s’empresse de soigner la blessure. En racontant l’événement plus tard à Arkady, il plaisante en disant que cela « était d’une nature inintéressante sous tous les angles sauf médicalement ».

Entre-temps, Arkady et Bazarov rendent visite à deux charmantes sœurs, Anna et Katia Odintsov. Anna, l’aînée des deux, est une veuve prudente et désabusée, qui a vu assez de la vie pour être reconnaissante du confort qu’elle a maintenant atteint, tandis que Katia, une jeune fille fraîche et vive de 18 ans, est intelligente et indépendante, mais pas du tout désabusée. Bazarov tombe amoureux d’Anna et se fait repousser ; bien que profondément curieuse, Anna est bien trop pratique pour se donner à une personnalité aussi intense. Arkady tombe amoureux de la jeune Katia ; elle accepte sa demande en mariage et le roman les laisse dans le bonheur conjugal.

Vers la fin du livre, Bazarov retourne chez ses propres parents, un médecin de campagne rustique et une paysanne superstitieuse, qui s’inquiètent pour lui et se réjouissent de ses saillies arrogantes contre eux. Ils croient que leur fils brillant deviendra un Grand Homme. Mais Bazarov s’infecte accidentellement avec une septicémie en traitant un patient atteint de typhoïde, et le médecin négligent à proximité n’a aucun traitement pour cautériser sa blessure. Bazarov meurt chez lui avec une dignité froide, ne faisant aucune explication ni excuse pour la vie qu’il a vécue. Avant d’expirer, il conseille avec désinvolture à son père de se consoler avec la religion chrétienne pour laquelle lui, Bazarov, n’a que du mépris.

Bazarov, il me semblait lorsque j’ai lu le roman pour la première fois en 2010, est un monstre de sang-froid. Voici un malheureux qui méprise la poésie et l’art, dédaigne l’amour de ses parents, taquine cruellement un jeune ami qui l’idolâtre, abandonne avec arrogance toute la sagesse du passé et passe ses moments libres à attraper et disséquer des grenouilles. Qui pourrait admirer un tel rustre ?

Mon colocataire, il s’est avéré. J’ai été choqué de découvrir que pour mon doux colocataire, Bazarov était le héros tragique du roman : un homme avec la volonté et le courage d’apporter de grandes réformes à son pays mais étouffé à chaque tournant par la mesquinerie et l’inertie qui finissent par l’étouffer.

Je ne pouvais tout simplement pas le comprendre à l’époque. Mais en relisant le roman maintenant, je trouve que je suis capable de voir les choses sous un angle opposé. La Russie de Bazarov était remplie de stupidité et d’injustice. La poésie n’a aucun avantage pratique, aussi aimée soit-elle par les classes cultivées. Tomber amoureux d’une femme est en effet souvent désastreux. La nature, comme l’ont proclamé des sages de Lao Tzu à Léonard de Vinci, est le meilleur enseignant — pas la coutume ou l’autorité. Arkady est à bien des égards un « âne » naïf, comme l’appelle Bazarov, et les propres parents de Bazarov sont des imbéciles gâteux.

Alors qui avait raison ? Moi ou mon colocataire ? Eh bien, nous deux. Et aucun de nous. Le roman en tant que forme, contrairement au tweet ou à la polémique de journal ou au rant de TikTok, n’est pas conçu pour marquer des points pour un camp ou l’autre. Ses plus grands spécimens — Pères et Fils, mais aussi des œuvres comme La Chartreuse de Parme, Une éducation sentimentale, Bleak House — incarnent précisément ce genre d’ambivalence.

C’est bien plus conséquent qu’il n’y paraît au premier abord. Aujourd’hui, nous nous sommes habitués aux romans, les prenant pour acquis. Mais le roman reste une technologie puissante — voire révolutionnaire. En raison de l’ubiquité de la narration dans le monde moderne, il est facile d’oublier à quel point le roman a provoqué un changement violent de conscience. Avant le roman, les sermons religieux étaient le matériel de lecture le plus populaire pour les masses. Ceux-ci étaient sans aucun doute intéressants et moralement édifiants pour leurs lecteurs. Mais avec le roman, pour la première fois, il est devenu possible d’entrer dans la subjectivité d’une autre personne. En Angleterre, la passion pour les romans parmi les classes moyennes nouvellement lettrées était si grande qu’une panique morale s’ensuivit.

Mais pourquoi le roman devrait-il avoir de l’importance aujourd’hui, à une époque qui offre des plaisirs aussi sucrés que des séries Netflix bien ficelées, des streamers de jeux vidéo frénétiques et des TikToks ? Pour répondre à cette question, nous devons revenir au grand critique littéraire américain du milieu du siècle, Lionel Trilling. Déjà à l’époque de Trilling, des intellectuels déclaraient que le roman était mort, et c’est pourquoi il a rédigé son essai de 1948 « Art et Fortune » en sa défense.

Trilling affirmait que le roman est le domaine dans lequel les idées abstraites deviennent concrètes. Prenons les idées de Bazarov. De nombreux intellectuels à l’époque de Tourgueniev théorisaient sur la valeur de la coutume et de la classe, et sur la question de savoir si toutes ces choses devaient être abandonnées. Mais Tourgueniev a rendu cette question puissamment concrète. Il n’a pas pesé le pour et le contre d’une telle action, comme pourrait le faire un investisseur — ou un philosophe, d’ailleurs. Et il n’a pas concocté l’opinion la plus scandaleuse ou la plus engageante sur une telle question, comme pourrait le faire un influenceur contemporain. Au lieu de cela, il nous a montré en détail déchirant le malheur de la tentative d’amour de Bazarov, la tristesse des parents de Bazarov, et le stoïcisme de Bazarov face à la mort.

Pour Trilling, cette méthode était particulièrement importante, car le monde dans lequel il vivait était rempli d’idées abstraites — des idéologies — qui n’avaient pas encore été mises à l’épreuve. « La vie dans l’idéologie », écrivait Trilling, « dont aucun de nous ne peut totalement échapper, est une étrange vie submergée d’habitude et de semi-habitude dans laquelle nous attachons de fortes passions aux idées, mais aucune conscience très claire de la réalité concrète de leurs conséquences. »

C’est mille fois plus vrai en 2025 qu’en 1948. Nous sommes tous en constante dépendance à l’idéologie. En tant qu’utilisateurs de médias sociaux, nous sommes influencés dans un sens ou dans l’autre par les attachements violents de la foule, même si la croyance de la foule du jour mardi contredit sa croyance de lundi. Être ambivalent est une technique oubliée.

Malheureusement, nous perdons cette compétence juste au moment où nous en avons le plus besoin. La vitesse à laquelle le changement technologique renouvelle le monde augmente exponentiellement chaque jour. L’intelligence artificielle menace de bouleverser complètement nos notions de travail et de labeur. Des idées politiques étranges comme le protectionnisme et la monarchie renaissent. La science moderne nous accorde des pouvoirs quasi divins : choisir quels embryons nous souhaitons amener au monde, quelles espèces anciennes nous souhaitons faire revivre de l’extinction, et quelles tâches nous aimerions déléguer aux robots.

Tout cela est le domaine légitime du romancier. Pourtant, trop de nos romanciers contemporains évitent les sujets les plus explosifs du monde, ou bien traitent les romans comme de simples extensions de leurs fils d’actualité sur les réseaux sociaux, où il est toujours évident qui est le méchant et qui est le bon. Ou bien nous trouvons des romans déprimants d’insularité — préoccupés uniquement par les plus petits milieux sociaux ou des affaires domestiques sordides.

À l’époque de la prospérité américaine où « la fin de l’histoire » était dans l’air, cela a peut-être suffi. Mais aujourd’hui, le roman doit revenir à la concrétisation des questions idéologiques les plus captivantes de l’époque, tout comme Turgenev et les grands romanciers russes du 19ème siècle l’ont fait. C’est une tâche potentiellement dangereuse. Turgenev lui-même a presque été chassé de sa terre natale à cause du tumulte que Pères et Fils a suscité. Et il y a probablement encore plus de sujets tabous pour l’écrivain américain ou britannique en 2025 qu’il n’y en avait pour le russe en 1862.

Je me suis senti obligé, en écrivant mon premier roman, non seulement de comprendre mais d’empathiser avec mon personnage le plus violemment provocateur. J’espère trouver des lecteurs qui l’aiment, et d’autres qui le détestent. Mais surtout, j’espère trouver des lecteurs qui préfèrent s’engager avec des idées à travers la lecture de romans, plutôt que par des attaques en ligne. Non, la fiction littéraire ne peut pas changer le monde directement — ou alors cela arrive très rarement. Mais je crois que quelle que soit la nouvelle société que nous construirons à partir des décombres du 20ème siècle, elle nécessitera les capacités mentales de ceux qui peuvent se sentir à l’aise avec leur propre ambivalence. C’est-à-dire, s’asseoir avec un bon roman.

Quant aux romans polémiques stridents, au réalisme de cuisine et à l’auto-fiction insulaire sous le poids desquels les étagères des librairies d’aujourd’hui plient, je vais simplement répéter une remarque de Bazarov au moment où il devient clair que son amitié avec Arkady a pris fin : « Cher garçon, ce n’est pas un malheur. À toutes les époques, il y a quelque chose dans le monde qui découvre qu’il n’a pas besoin de quelque chose d’autre. »