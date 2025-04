En l’espace de quelques jours, la politique britannique semble avoir redécouvert l’intérêt national. Le gouvernement a annoncé qu’il invoquait des pouvoirs d’urgence pour prendre le contrôle des hauts fourneaux de British Steel à Scunthorpe, anticipant la liquidation de l’entreprise par ses propriétaires chinois Jingye. Au cours du week-end dernier, X a été inondé de selfies par des députés travaillistes ostensiblement expliquant qu’ils rentraient à Westminster, malgré la pause parlementaire, pour voter sur la session extraordinaire du gouvernement.

C’est un départ frappant pour des parlementaires qui sont plus habitués à publier et voter sur le changement climatique, Trump, Gaza, l’Ukraine, les aéroports pakistanais — tout et n’importe quoi sauf la Grande-Bretagne. C’est aussi un retournement remarquable pour le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer, un avocat dont toute la carrière, jusqu’à l’âge de 50 ans, a été définie par l’application des conventions internationales sur les droits de l’homme au droit national. Et cela sans parler de sa campagne en faveur de l’Union européenne après être devenu parlementaire en 2015. Que s’est-il passé pour provoquer cette soudaine adhésion aux meilleurs intérêts de la Grande-Bretagne ?

Fermer les hauts fourneaux à Scunthorpe aurait signifié la fin de la production d’acier dans le pays qui a vu naître la Révolution industrielle. Dans un monde de chaînes d’approvisionnement rompues et d’instabilité géopolitique croissante, l’intérêt national de la Grande-Bretagne à maintenir la production d’acier domestique est évident. Le problème est que plus les ministres travaillistes et les parlementaires font référence à l’« intérêt national », plus cela sonne creux. Après tout, si Keir Starmer ne se tourne que maintenant pour défendre les intérêts nationaux de la Grande-Bretagne, que faisait-il avant ? Si tout l’enjeu d’être un leader national est de défendre l’intérêt national, pourquoi faudrait-il même le dire ?

« Si Keir Starmer ne se tourne que maintenant pour défendre les intérêts nationaux de la Grande-Bretagne, que faisait-il avant ? »

Puis nous nous tournons vers les aciéries. En quoi est-il dans l’intérêt national britannique de maintenir les hauts fourneaux de Scunthorpe en fonctionnement, si ce n’était pas dans l’intérêt national de sauver les aciéries de Port Talbot ? En quoi est-il dans l’intérêt national de fabriquer de l’acier sans maintenir la capacité domestique concomitante de produire le charbon métallurgique nécessaire pour fabriquer l’acier, lui-même fabriqué à partir des polluants sales que notre nouveau gospel vert nous commande de laisser enfouis dans le sol ? En quoi était-il dans l’intérêt national que British Steel soit privatisé et vendu à des capitalistes étrangers d’une superpuissance autoritaire ?

L’intérêt national a été conspicu par son absence de la politique britannique pendant des années, voire des décennies. Les 30 dernières années ont été l’ère non des intérêts nationaux de la Grande-Bretagne mais plutôt de son leadership international. La Grande-Bretagne est intervenue dans des conflits en Libye, en Afghanistan, au Kosovo et en Sierra Leone ; elle a également cherché à être un leader dans les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique, la pauvreté infantile, la crise financière et le terrorisme. Avec tant de leadership, tant de victoires, qui avait besoin de l’intérêt national ? Il y avait, il est vrai, beaucoup de bavardage au cours de ces années dans des think tanks et des séminaires du Foreign Office sur « nos intérêts et nos valeurs ». Mais il était acquis que nos intérêts et nos valeurs étaient joyeusement conjoints dans l’approfondissement des relations commerciales de la Grande-Bretagne, le renforcement de nos alliances mondiales, le doublement de nos engagements internationaux et la lutte contre les problèmes mondiaux en Afrique, en Inde, où que ce soit.

Parler d’intérêts et de valeurs tout en laissant des étrangers dépouiller les services publics et les industries britanniques a été possible pendant les 30 dernières années parce que nous vivions dans un monde de mondialisation unipolaire. Dans ce monde, l’armée américaine soutenait le régime de sécurité mondiale, et la mondialisation économique permettait une croissance économique généralisée. Il est vrai que les stratégies commerciales mercantilistes derrière l’industrialisation chinoise n’ont jamais vraiment respecté la doctrine de l’avantage comparatif sur laquelle le cas du libre-échange est généralement fondé. Mais la mondialisation unipolaire a néanmoins permis un certain degré de spécialisation économique à se développer à travers une division mondiale du travail. La Chine produisait l’acier, nous produisions des présentations sur la manière de garantir que vos chaînes d’approvisionnement soient conformes au genre.

À part quelques « États voyous », dans cet ancien ordre mondial, personne n’avait à se soucier d’articuler un intérêt national distinct. L’armée américaine garantissait la sécurité nationale, et les intérêts économiques de chacun étaient essentiellement les mêmes : renforcer la croissance mondiale, approfondir le commerce mondial et étendre les affaires mondiales. Dans ce monde de miroir déformant, l’industrialisation de la Chine était dans notre intérêt car elle alimentait la croissance mondiale, nous permettant de vivre en remortgant sans cesse notre parc immobilier victorien en décomposition. Ce pacte mondial avait l’avantage supplémentaire de nous permettre de substituer des emplois (et des personnes) de cols bleus peu reluisants par de jolis emplois (et des personnes) de cols blancs et de la main-d’œuvre étrangère bon marché. C’est un état de choses qui était prévisible, prévu et accueilli à bras ouverts tant par les Tories que par le Labour. Les deux partis ont facilité l’expansion des universités, notamment dans les villes où les industries avaient été dévastées.

La Grande-Bretagne avait un rôle précoce à jouer dans la construction de ce monde global, commençant par la demande d’un plan de sauvetage du FMI par le gouvernement travailliste en 1976, plutôt que d’installer des contrôles de capitaux. Plus tard, dans les années 80, Margaret Thatcher s’efforça d’écraser le travail organisé — « l’ennemi intérieur » — et de construire la Grande-Bretagne dans le marché unique européen. La mondialisation n’aurait jamais fonctionné si elle n’avait pas été une affaire bipartisane. La classe d’affaires voulait restaurer la rentabilité en écrasant les syndicats récalcitrants et en dépassant l’État-nation, tandis que la gauche s’intéressait moins à représenter les demandes matérielles des travailleurs au niveau national qu’à se livrer à un activisme de classe moyenne et à un signalement de vertu au niveau mondial. Pour leurs propres raisons, la gauche et la droite ont donc conspiré pour échapper aux entraves démocratiques de l’État-nation, que ce soit en déchirant sa représentation civique, en vendant des actifs nationaux tels que British Steel à des capitalistes étrangers, et en fuyant à l’étranger pendant des années sabbatiques pour résoudre des problèmes mondiaux.

Pourtant, la mondialisation ne pouvait fonctionner qu’en saignant l’État-nation. Vous pouviez le réduire par la privatisation et l’intégration transnationale, mais un reste ratatiné demeurait intact. À présent, son seul but restant était d’agir comme un repose-pieds pour des élites ambitieuses. De cette manière, elles se propulsaient dans un monde où elles pouvaient côtoyer des régulateurs de Bruxelles, des banquiers de New York, des entrepreneurs californiens, des oligarques russes, des membres de la royauté saoudienne et des milliardaires communistes chinois.

Non seulement l’intérêt national était un anachronisme, mais il en était de même pour la nation elle-même. Dans ce monde, elle n’était guère plus qu’un triste arrière-pays de villes provinciales et de communautés de ceinture de rouille laissées pour compte par l’exubérance cosmopolite d’un Londres riche. La capitale, s’efforçant de se débarrasser de ses provinces, espérait s’établir comme une ville-État de facto connectée aux réseaux de gouvernance mondiale. Son maire semble plus préoccupé par la lutte contre le changement climatique et la guerre à Gaza que par les problèmes prosaïques des Londoniens ordinaires.

Si la Grande-Bretagne avait joué un rôle précoce important dans la construction de ce nouvel ordre mondial, elle a également joué un rôle précoce dans son undermining avec le vote populaire pour quitter l’Union européenne en 2016 — une victoire démocratique qui serait un point de fierté patriotique pour tout gouvernement britannique réellement préoccupé par un leadership britannique significatif dans les affaires mondiales. Starmer, bien sûr, a consacré les années suivant le référendum à essayer de l’annuler, s’efforçant de nous maintenir intégrés dans le marché unique et l’union douanière de l’UE. Cet enchevêtrement aurait entravé l’effort national de cette semaine pour sauver British Steel.

Malgré ce record, la redécouverte tardive de l’intérêt national par le gouvernement travailliste devrait être saluée. Cela indique que, aussi faibles que puissent être nos politiciens, ils sont désormais contraints de se tourner vers l’intérieur et de justifier leurs politiques en référence au peuple britannique plutôt que de chercher à résoudre des problèmes mondiaux. Ce que cela signifie, c’est que nous avons maintenant la possibilité de tenir nos représentants élus responsables. Par nature, l’intérêt national est une revendication représentative faite au nom d’un peuple qui partage le même territoire et vit sous la même autorité souveraine — la nation.

Le problème pour le peuple britannique est qu’il n’existe pas — encore — en tant que nation. Après tout, que signifie parler de l’intérêt national dans un pays où la nation elle-même figure si rarement ? Les bâtiments publics et municipaux — même le ministère des Affaires étrangères lui-même — sont tout aussi susceptibles de porter les drapeaux de la fierté trans et ukrainienne que le drapeau de l’Union. Le patriotisme populaire spontané semble également absent : promenez-vous dans le centre de n’importe quelle ville britannique et vous êtes plus susceptibles de voir des drapeaux palestiniens pendre aux fenêtres, collés sur des lampadaires, dans des magasins, plus que le drapeau de l’Union ou les drapeaux de l’une de ses nations constitutives. Les populistes eurosceptiques comme le leader du parti Réformiste, Nigel Farage, imaginaient qu’un retrait de l’UE en 2016 suffirait à faire revivre la nation britannique une fois que toute la paperasse étouffante de Bruxelles aurait été éliminée.

Mais la nation britannique n’avait pas seulement été momifiée mais enterrée sous les monuments criards de la Grande-Bretagne mondiale. Ce n’était pas l’apothéose de la nation britannique, mais plutôt la nation britannique retournée — une Grande-Bretagne dont le succès était mesuré par le nombre de migrants et le montant des investissements étrangers qu’elle pouvait attirer plutôt que par la manière dont elle défendait la vie de ses citoyens. Quelles que soient les souvenirs populaires de la nationalité britannique qui peuvent émouvoir les masses, le fait est que la nation est depuis longtemps disparue, comme la plupart de l’industrie britannique et des actifs nationaux, à cause de la privatisation, de la mondialisation et de la négligence. Tout comme il faudra plus que la propriété d’État pour raviver British Steel, il faudra plus que des selfies et la nationalisation d’entreprises en difficulté pour reconstruire une nation britannique.

Le plus grand théoricien de la souveraineté moderne, Thomas Hobbes, a clairement indiqué que l’unité nationale ne peut exister de manière significative que sous la forme d’une représentation politique souveraine. « C’est l’unité du représentant, » a-t-il écrit, « et non l’unité du représenté, qui fait le [souverain] un. » Cela signifie que s’il doit y avoir une nouvelle nation britannique, elle aura également besoin d’un nouvel État pour la représenter. Le fait que l’État de Westminster soit contraint de reprendre la réflexion en termes d’intérêt national donne à ce projet de renouveau national une plus grande urgence. Cela est dû au fait qu’aucun des partis établis au parlement ne peut être confié en tant que gardien de l’intérêt national. Déjà, les ministres du gouvernement sont refusant de confirmer si nous pouvons réellement maintenir les hauts-fourneaux de Scunthorpe en fonctionnement. Encore une fois, les conservateurs et les travaillistes conspirent contre le peuple britannique : les conservateurs dénoncent les engagements de zéro émission nette du Parti travailliste qui rendent l’énergie industrielle britannique si coûteuse, pourtant ce sont eux qui ont privatisé British Steel pour commencer.

S’il doit y avoir une nouvelle nation britannique forgée avec un nouvel acier britannique — à la fois réel et métaphorique — il faudra que la multitude britannique commence à réfléchir à ce que nous partageons en commun et comment nous pouvons imposer ces priorités collectives à nos représentants élus. En bref, nous devrons commencer à penser comme une nation. Cela signifie que nous devrons tous nous assurer que nous pensons à l’intérêt national chaque fois que nous considérons une question de la vie publique — que ce soit notre approvisionnement énergétique, les réformes éducatives, la liberté académique, la liberté individuelle ou la défense nationale. L’intérêt national est beaucoup trop important pour être laissé aux politiciens.