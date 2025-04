Près de deux semaines après le début de la guerre tarifaire de Donald Trump, les dirigeants européens prennent déjà position. La Première ministre italienne Giorgia Meloni rendra hommage au président américain plus tard cette semaine, tandis que le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a rendu visite au président chinois Xi Jinping la semaine dernière. À ce rythme, les superpuissances en conflit pourraient se partager le continent.

Même avant ce différend tarifaire, les Européens risquaient d’être pris en étau géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Dans le commerce, cela se produit déjà. Malgré le revirement de Trump la semaine dernière, nous sommes toujours dans un scénario économique pessimiste. Les tarifs américains sur les importations chinoises sont désormais de 145 % — un niveau auquel les nations cessent de commercer, même si Trump a depuis fait une exemption pour les biens et composants électroniques. Dans tout cela, l’Europe émerge comme la perdante : elle est beaucoup plus exposée aux chocs commerciaux que l’Amérique car elle dépend davantage du commerce extérieur.

Comment, alors, les Européens peuvent-ils protéger leurs intérêts ? Mon conseil est avant tout de ne pas se laisser distraire par des questions militaires. Quelle est la plus grande menace pour l’Europe : l’abandon par les États-Unis du libre-échange multilatéral, ou une invasion russe de l’Europe du Nord dans les années 2030 ? À court terme, c’est la première. Bien que la Russie ait de fortes capacités de défense, elle n’aura pas les ressources pour mener une autre grande guerre pendant au moins 10 ans. L’Europe devra mettre son armée en forme d’ici là, mais c’est un travail à moyen et long terme. En revanche, la fracture dans l’alliance transatlantique et l’assaut sur le système commercial international se produisent en ce moment même. C’est la menace sur laquelle nous devrions nous concentrer le plus aujourd’hui.

Une réponse adéquate à cette menace nécessiterait une coopération plus profonde entre l’UE et le Royaume-Uni. Mais cela signifie ne pas se laisser détourner par un autre débat sur le Brexit. Lorsque la Commission européenne a annoncé qu’elle ouvrirait des discussions avec le Royaume-Uni sur la coopération en matière de défense, la France a immédiatement suggéré que ce serait un bon moment pour rouvrir les discussions UE-Royaume-Uni sur la pêche. Ne sous-estimez jamais le niveau de mesquinerie dans la politique européenne.

L’action conjointe la plus immédiate que je recommanderais est une réponse politique macroéconomique coordonnée sous la forme d’un stimulus fiscal pour la consommation et l’investissement. Peut-être que le Canada pourrait être impliqué, ou même la Chine. C’est un excellent moment pour le faire car cela protégerait l’Europe et le Royaume-Uni d’une forte récession — de plus, cela ne coûterait pas très cher. Les infâmes vigilants des obligations sont actuellement occupés à combattre Trump — et ils ne peuvent pas se battre sur deux fronts à la fois. La semaine dernière, le marché obligataire américain a failli se bloquer alors que les gens perdaient confiance dans le rôle futur du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Si vous déplacez votre argent hors des États-Unis, vous devez le déplacer quelque part. C’est pourquoi l’euro est en hausse par rapport au dollar.

Le stimulus économique non seulement atténuerait le ralentissement économique en Europe, mais aiderait également à rééquilibrer l’économie mondiale. Le problème des déséquilibres mondiaux n’est pas vraiment une question de commerce, comme l’affirme à tort Trump. Il s’agit des États-Unis qui épargnent trop peu, et du reste du monde, en particulier de la Chine et de l’UE, qui épargnent trop. La différence entre ce qu’un pays épargne et ce qu’il investit est à peu près la même que la différence entre ce qu’il exporte et ce qu’il importe. C’est le côté financier de cette équation qui entraîne le côté produit, et non l’inverse.

Si l’UE, le Royaume-Uni, le Canada, et peut-être même la Chine s’unissaient pour convenir d’un stimulus commun, ce serait un gagnant-gagnant pour tout le monde. Si l’administration Trump est réellement désireuse de résoudre le problème des déséquilibres mondiaux, comme le suggèrent des membres de l’équipe de Trump, alors elle devrait accueillir un tel antidote.

Ma prochaine suggestion ne sera probablement pas bien accueillie par les Américains. L’UE et le Royaume-Uni devraient commencer à remplacer une diplomatie traditionnelle centrée sur les relations par une diplomatie qui privilégie l’intérêt national, ou européen. Après tout, les tarifs de Trump ne profitent pas à l’Europe : aucun pays européen ne peut s’aligner sur Trump sur cette question et en sortir victorieux.

Si les États-Unis et la Chine décident de s’affronter, l’Europe aurait intérêt à ne pas prendre parti. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, s’est jusqu’à présent abstenu de le faire : « Nous ne devrions pas nous précipiter à réagir », a-t-il déclaré au Comité de liaison de la Chambre des communes. C’est exactement la bonne chose à faire. Et l’Europe devrait suivre son exemple en restant neutre. Après tout, Trump n’est pas notre ami. Il se moque éperdument de qui gagne la guerre Russie-Ukraine, dans laquelle il se présente comme un arbitre neutre. Il ne joue pas dans notre équipe.

L’Europe devrait voir les États-Unis et la Chine comme des concurrents stratégiques, et non comme des ennemis. Pour l’UE, ce serait le moment idéal de revoir l’accord d’investissement UE-Chine. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont négocié cet accord avec le président Xi en 2020, mais le Parlement européen l’a mis de côté un an plus tard, après que la Chine a interdit à quelques députés européens de visiter. La relation est devenue froide, bien qu’elle se soit réchauffée récemment. Lorsque Rachel Reeves, la chancelière britannique, a récemment visité la Chine, elle a exprimé son soutien à une plus grande coopération. Il serait cependant plus facile de coopérer si l’UE, le Royaume-Uni et le Canada agissaient ensemble. Si seulement nous n’avions pas si peur de provoquer la colère de Trump.

Bien sûr, toute coopération avec la Chine doit respecter les intérêts de sécurité nationale. Il serait erroné pour l’Europe ou le Royaume-Uni de dépendre de la Chine pour des infrastructures critiques — nous ne devrions pas revenir aux mauvaises vieilles habitudes où nous ne nous soucions pas de la sécurité. Mais la coopération n’est pas la même chose que la dépendance. L’objectif est de s’assurer que le système commercial mondial puisse continuer à fonctionner, avec ou sans l’Amérique.

L’alternative à cela serait désastreuse. Les États-Unis et la Chine pourraient un jour cesser complètement de commercer entre eux. Dans un tel scénario, la Chine commencerait à vendre ses biens invendus à l’Europe à des prix cassés, chassant les concurrents européens du marché. L’UE et le Royaume-Uni pourraient alors répondre en imposant des tarifs sur la Chine. Comme nous l’avons vu la semaine dernière, la Chine réagirait immédiatement. Le système commercial mondial subirait un arrêt cardiaque.

Pourtant, bien que la coopération accrue ait parfaitement du sens pour l’UE, le Royaume-Uni pourrait s’en méfier. La nation insulaire espère toujours un accord commercial avec Trump, et espère que le président annulera le tarif de 10 %. Si cela devait se produire, le Royaume-Uni se retrouverait dans un très petit groupe de partenaires commerciaux américains privilégiés. La Chine ne fera clairement pas partie de ce groupe. Et je doute que l’UE en fasse partie non plus, surtout si Trump impose un tarif de 20 % sur le bloc, et qu’il réagit. Peut-être que la Corée du Sud, le Vietnam ou le Japon feront partie du lot.

Mais cela signifierait que le monde se divise en zones tarifaires concurrentes, avec l’UE et le Royaume-Uni de part et d’autre d’une nouvelle frontière tarifaire mondiale. Et si Trump et Starmer devaient convenir d’un accord commercial, Trump insisterait presque certainement pour que le Royaume-Uni imite la politique tarifaire américaine. Il ne pourrait pas autrement imposer des tarifs différents à différents pays.

Cela aurait-il du sens pour le Royaume-Uni ? En 2023, le Royaume-Uni a importé 115 milliards de livres de biens et de services des États-Unis et a exporté 187 milliards. La même année, il a importé 466 milliards de livres de l’UE et a exporté 356 milliards. Ainsi, le Royaume-Uni importe environ quatre fois plus de l’UE que des États-Unis. Et il exporte deux fois plus vers l’UE qu’il n’en fait vers les États-Unis. Les chiffres du commerce avec la Chine sont plus petits, mais cela s’additionne. Dans ce contexte, il n’aurait pas de sens pour le Royaume-Uni de rompre avec l’UE et le Canada pour rejoindre l’équipe américaine.

Naturellement, les chiffres du commerce ne sont pas gravés dans la pierre. Ils changeraient si le Royaume-Uni s’alignait sur les États-Unis. Dans un monde où de nombreux services sont fournis numériquement, et où le transport maritime par conteneurs est bon marché, la géographie compte moins qu’auparavant. Et il existe au moins un scénario dans lequel il serait bénéfique pour le Royaume-Uni de s’aligner sur l’Amérique : si l’UE devait réagir aux tarifs américains, le Royaume-Uni serait imprudent de s’y joindre. La Grande-Bretagne post-Brexit ne peut pas se permettre une guerre tarifaire.

Le Royaume-Uni et l’UE ont maintenant trois options : s’aligner sur les États-Unis, devenir plus indépendants, ou ne rien faire et laisser les autres décider de leur sort. Ma propre préférence serait la deuxième voie de l’indépendance. Mon intuition est que le Royaume-Uni essaiera de rester fidèle à son alliance traditionnelle avec les États-Unis aussi longtemps que possible. Je vois l’UE se fragmenter : l’Italie, sous Meloni, s’alignera sur les États-Unis. Il en sera de même pour la Hongrie. Et il se peut que certains pays d’Europe de l’Est qui privilégient la sécurité au commerce fassent de même. Pendant ce temps, la France cherchera une plus grande indépendance, et l’Espagne favorisera une alliance plus étroite avec la Chine.

Qu’en est-il de l’Allemagne ? Friedrich Merz, le prochain chancelier allemand présumé, serait plus enclin que ses prédécesseurs à rechercher une alliance plus étroite avec le Royaume-Uni. Il n’était pas d’accord avec la position de négociation de l’UE sur le Brexit. Ce que les Allemands et les Britanniques ont en commun, c’est qu’ils sont des partisans instinctifs du libre-échange. S’il y a un espoir pour l’Europe de mener un monde de nations commerçantes libres, l’Allemagne et la Grande-Bretagne devraient être à l’avant-garde.

C’est, après tout, un moment pour agir. Soit nous saisissons l’occasion maintenant, soit nous laissons l’ère du libre-échange mondial nous échapper — et avec elle, toute notre prospérité.