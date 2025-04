Les marchés financiers internationaux sont la chose la plus proche que nous ayons d’une vue consensuelle mondiale sur l’économie. Et la sagesse de cette foule est généralement supérieure à celle de votre politicien moyen. Plus souvent qu’autrement, la foule l’emporte. Au Royaume-Uni, les marchés financiers ont fait chuter Liz Truss sans trop de résistance. Et les vigilants du marché obligataire ont mis fin à de nombreuses carrières politiques. La semaine dernière, ils ont rendu leur jugement dévastateur sur le « Jour de la Libération » de Donald Trump.

Mais Trump a une chance de se battre dans ce qui serait autrement un concours désespéré — car, aujourd’hui, la foule agit plus comme un troupeau que comme un groupe de personnes qui forment leurs opinions de manière indépendante.

Que Trump gagne ou perde dépendra de ce qu’il fera ensuite. Le président va-t-il plier ? Réponse courte : non. Les tarifs le définissent. C’est là où il diffère de tous les autres dirigeants de la droite. Ils s’accordent sur l’immigration et sur la politique de genre, mais je ne peux penser à aucun d’eux qui souhaite imposer des tarifs. Il a été très amusant de voir des commentateurs conservateurs acharnés et des partisans de Trump au Royaume-Uni se tortiller à propos de cette contradiction.

Mais je ne pense pas non plus que Trump jouera le jeu jusqu’à la fin. Ce serait incroyablement coûteux d’essayer de rééquilibrer l’économie mondiale uniquement par le biais des tarifs douaniers. Ce que je pense qu’il pourrait finir par faire, c’est suivre la pensée des deux personnes les plus intelligentes de son équipe économique — celles qu’il a ignorées sur les tarifs. Ce sont Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, et Stephen Miran, président de son Conseil des conseillers économiques. Bien que les deux hommes soutiennent fermement le rééquilibrage, ils n’ont pas l’esprit unidimensionnel de Trump en ce qui concerne les tarifs. Ils savent cependant qu’il est le seul politicien susceptible de réaliser cet exploit.

La version la plus concise de l’approche de Trump est venue de Caroline Leavitt, sa porte-parole, la semaine dernière : « Notre pays a été l’une des économies les plus ouvertes au monde… Mais trop de pays étrangers ont leurs marchés fermés à nos exportations. C’est fondamentalement injuste. Le manque de réciprocité contribue à notre important et persistant déficit commercial annuel qui a dévasté nos industries et vidé des secteurs clés de main-d’œuvre. Mais ces jours où l’Amérique… était arnaquée sont révolus. »

La version de Miran est plus nuancée. En novembre dernier, il a écrit un article très cité, dans lequel il plaidait pour une approche beaucoup plus prudente, une approche dans laquelle l’administration annoncerait les tarifs mais les mettrait en œuvre uniquement de manière progressive. Pour Miran, les tarifs sont une arme sur la table des négociations — idéalement à ne pas utiliser. Pour lui, l’objectif ultime est la dévaluation du dollar. « Il existe un chemin, » écrit-il, « par lequel ces politiques peuvent être mises en œuvre sans conséquences matérielles défavorables, mais il est étroit et nécessitera un ajustement monétaire pour les tarifs et soit un gradualisme, soit une coordination avec des alliés ou la Réserve fédérale sur le dollar. Le potentiel de volatilité économique et de marché indésirable est substantiel. »

De notre point de vue, il pourrait sembler que l’Homme des Tarifs a gagné sur les « rééquilibreurs ». Mais je pense que la version de Miran prévaudra finalement. D’une part, le problème des déséquilibres mondiaux n’est pas principalement lié aux pratiques commerciales déloyales. Il s’agit de politiques macroéconomiques. La Chine et l’Allemagne ont systématiquement réprimé la consommation et l’investissement ; leurs politiques ont été conçues pour soutenir les exportations et réduire les importations. L’Allemagne importe principalement ce dont elle a besoin pour ses propres industries — des matières premières comme le pétrole et le gaz — ainsi que des biens intermédiaires. Si elle est frappée par un tarif, elle maintiendra le déséquilibre commercial en important encore moins. Mais si l’Allemagne était frappée par un dollar en baisse, ce jeu ne fonctionnerait plus : les importations deviendraient moins chères et les exportations plus chères. L’idée de Miran est de les frapper avec une combinaison des deux.

La communauté plus large des économistes internationaux, cependant, ne pense pas de cette manière. Leur monde est celui où tout le monde se spécialise dans ce qu’il fait de mieux, où les déséquilibres commerciaux surgissent naturellement, et où les gens migrent à travers les frontières. C’est l’hyper-globalisation — une ère qui a pris fin il y a quelques années.

Le système était déjà attaqué avant même que Trump ne mette le feu. Le retour de la géopolitique n’est pas propice à un monde où toutes les voitures sont fabriquées en Allemagne et tous les smartphones en Chine. Trump n’est pas le seul dirigeant qui souhaite relocaliser les industries. Joe Biden a commencé cela avec sa loi sur la réduction de l’inflation. Emmanuel Macron a des plans similaires.

« L’hyper-globalisation était sous attaque même avant que Trump ne mette le feu. »

Pour reconstruire ce nouveau système, je m’attends à ce que Trump s’en tienne à ses politiques commerciales pour l’instant, mais qu’il adoucisse certains de ses angles. Il pourrait conclure un accord de libre-échange avec certains pays amis comme le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Vietnam — mais n’inclura pas l’UE et la Chine.

Il pourrait également être un peu plus clément envers le Canada et le Mexique pour minimiser la perturbation des flux commerciaux dans la région de libre-échange nord-américaine. Il peut toujours imposer des tarifs sur quelques industries, comme l’acier ou même les voitures. Mais avoir une zone de libre-échange fonctionnelle autour de vous faciliterait l’imposition de tarifs sur le reste du monde.

La clé du succès de Trump sera le dollar. Il a eu de la chance jusqu’à présent, puisque le dollar s’est dévalué depuis qu’il a pris ses fonctions. Par rapport à l’euro, le dollar a chuté de 8 %, ce qui n’était pas censé se produire. La théorie économique suggère que si vous imposez des tarifs, le dollar augmenterait et annulerait partiellement leurs effets. Mais la théorie économique s’est révélée fausse. Si Trump parvient à défier les économistes et à faire dévaluer le dollar de, disons, 20 % par rapport aux principaux partenaires commerciaux, il pourra se détendre, déclarer la victoire et réduire progressivement les tarifs.

Cela représenterait un changement d’une ampleur véritablement historique. Notre système actuel d’hégémonie du dollar a plus de 80 ans, instigué par le système de Bretton Woods qui liait la valeur du dollar américain à l’or. Lorsque, en 1971, Richard Nixon a mis fin à cela, les économies avancées ont ensuite transitionné vers un nouveau système de taux de change flottants où la valeur des devises était déterminée sur les marchés financiers. Mais le monde était encore centré sur le dollar.

En 1985, lorsque des taux d’intérêt américains élevés ont conduit à une forte hausse du taux de change du dollar par rapport aux devises européennes et au yen japonais, les ministres des Finances des nations industrielles du monde se sont réunis à New York et ont atteint le célèbre Accord de Plaza, dans lequel ils ont convenu de faire baisser la valeur du dollar pour rééquilibrer l’économie mondiale. C’était un monde différent : un lieu de diplomatie financière douce où les gens se rencontraient et coordonnaient.

Mais après l’effondrement du communisme, vers 1990, une telle coordination est devenue plus rare. Le monde a souffert d’une instabilité financière croissante : l’effondrement du marché obligataire en 1994, la crise financière asiatique en 1997, la crise financière russe un an plus tard, la crise financière mondiale en 2008, la crise de la dette souveraine de la zone euro de 2010 à 2015, et le choc inflationniste qui a commencé en 2021, qui n’a toujours pas été complètement inversé. Et maintenant, ce système fondamentalement instable se dirige vers son jour du jugement.

Il est cependant plus facile de diagnostiquer les défauts d’un système que de proposer quelque chose de nouveau. Pour le moment, il n’y a pas d’alternative. L’euro ne peut pas prendre le relais : c’est une monnaie sans gouvernement ni infrastructure pour agir en tant que monnaie de réserve mondiale. La Chine ne peut pas non plus combler le vide, car ses marchés de capitaux ne sont pas ouverts, et parce que vous ne pouvez pas prétendre simultanément soutenir l’économie mondiale et refuser d’importer de celle-ci.

Miran avait raison dans son avertissement que le chemin vers un accord mondial est traître. Nous l’avons vu la semaine dernière. La chose intelligente à faire pour Trump maintenant serait de mettre le pistolet tarifaire sur la table des négociations. L’Europe, le Japon, la Corée du Sud et d’autres économies industrialisées accepteraient d’augmenter leur taux de change par rapport au dollar. Les États-Unis réduiraient les tarifs et ne conserveraient que ceux justifiés pour des raisons de sécurité d’approvisionnement national. C’est une approche beaucoup plus sensée que les accords commerciaux bilatéraux et les guerres tarifaires.

L’histoire économique est jonchée d’exemples où l’opinion établie et le consensus du marché étaient tout simplement erronés. Je fais confiance à la sagesse de la foule en ce qui concerne les courses de chevaux, mais pas en économie et en finance. Les chances que Trump finisse par avoir raison — ou qu’au moins il obtienne ce qu’il veut — sont plus grandes que ce que le troupeau pourrait penser.