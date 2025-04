Les deux premiers mois du président Trump de retour au Bureau ovale ont été un tourbillon d’actions exécutives sans précédent. Cela a prévisiblement suscité des réactions vigoureuses de la part des démocrates et de leurs alliés dans les médias traditionnels, des attaques qui n’ont cependant pas encore causé de dommages politiques significatifs au président. Mais ce n’est pas de là que vient la menace pour Trump. Le véritable danger pour son héritage réside dans sa propre tentation d’ignorer le centre national au profit des éléments les plus radicaux de sa base.

La défaite de cette semaine lors de l’élection spéciale pour la Cour suprême de l’État du Wisconsin du candidat soutenu par Trump, Brad Schimel, n’est pas une source d’inquiétude immédiate. Les démocrates se sont mobilisés en plus grand nombre lors des élections spéciales tout au long de l’ère Trump, ce qui les rend peu fiables comme indicateurs des élections générales partisanes, et les résultats du Wisconsin reflètent cette tendance à long terme.

De plus, le taux d’approbation de Trump reste historiquement élevé pour lui, à environ 48 pour cent, seulement un demi-point de moins qu’au début de février. La part des Américains qui croient que le pays est sur la bonne voie est également à son plus haut niveau depuis des décennies, sauf pour une brève période au début de 2021 après que le vaccin Covid soit devenu largement disponible. Étant donné le haut niveau de polarisation politique en Amérique et le degré de vitriol régulièrement dirigé contre Trump et son équipe, ces chiffres indiquent que Trump a principalement maintenu son soutien et reste politiquement fort.

Cependant, il existe une tendance croissante qui suggère que cela pourrait changer. Trump pousse de plus en plus un ensemble de politiques qui séduisent principalement sa base déjà engagée. Des tarifs sur les alliés, l’annexion du Canada, et une approche de réduction drastique du budget fédéral : de telles mesures enthousiasment le monde MAGA mais soulèvent de sérieuses inquiétudes parmi le centre modéré, dont les votes ont renvoyé Trump au Bureau ovale.

Si Trump continue sur cette voie, il risque de faire exactement ce que chacun de ses prédécesseurs a fait au cours des 30 dernières années. Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden : chaque leader a gagné en s’adressant ostentatoirement au centre, pour ensuite se déporter fortement à gauche ou à droite une fois en fonction ou, dans le cas de Bush, réélu. Les partis des présidents ont toujours souffert en conséquence, soit en abandonnant le contrôle du Congrès lors de pertes catastrophiques aux élections de mi-mandat, soit en échouant à conserver la Maison Blanche.

C’est la tentation potentiellement fatale de Trump. S’il peut résister à jouer pour sa base partisane, il pourrait entrer dans les élections de mi-mandat de 2026 en position d’élargir le contrôle et la domination du GOP. S’il cède, cependant, 2026 pourrait être une année qui vivra dans l’infamie républicaine.

L’ascension et la résurrection de Trump sont largement dues aux échecs continus de politiciens plus traditionnels. L’Amérique est entrée dans l’ère post-Guerre froide au sommet du monde en tant que seule superpuissance mondiale. Elle a depuis inexorablement décliné, perdant des guerres qu’elle a choisi de mener en Afghanistan et en Irak. Ses politiques commerciales ont créé le pouvoir rival, la Chine communiste, que Washington craint maintenant. Ces mêmes politiques ont conduit à la désindustrialisation qui a alimenté le glissement de la classe ouvrière vers la droite. La politique sociale progressiste a brisé le consensus social américain, et l’immigration de masse a à la fois éloigné encore plus les Américains et accru la pression économique sur la classe ouvrière native.

Ces échecs, communs à l’Occident démocratique, ont été amplifiés par un échec américain particulier. Chaque président depuis la victoire de Clinton en 1992 a fait campagne en tant que représentant du centre oublié de l’opinion publique. Chacun au pouvoir a plutôt tourné le dos à ces promesses et aux électeurs qui leur avaient fait confiance.

Des personnalités comme George W. Bush et Barack Obama ont plutôt utilisé leur capital politique pour prioriser des questions et des positions favorisées par les bases de leur parti. Au lieu de rassembler les Américains, ces revirements inexpliqués les ont éloignés et ont contribué à la montée constante de la méfiance envers les institutions et les politiciens traditionnels.

Clinton a établi le modèle. Il a fait campagne contre le président sortant George H.W. Bush en tant que « nouveau démocrate », quelqu’un qui pouvait réformer l’aide sociale, réduire la criminalité et s’opposer à la gauche de son parti. Clinton a pris ses fonctions avec de larges majorités démocrates dans les deux chambres du Congrès alors que le pays approuvait son interprétation de l’héritage de Reagan.

Il s’est cependant rapidement déplacé vers la gauche une fois investi. Son budget initial comprenait une taxe sur l’énergie qui aurait puni les Américains ordinaires. Il a cherché à permettre aux gays et aux lesbiennes de servir ouvertement dans l’armée à une époque où l’homosexualité était encore largement désapprouvée. Plus important encore, il a tenté de créer un système de santé universel qui aurait radicalement bouleversé les soins pour tous.

Cela n’était pas ce que les Américains pensaient soutenir en votant pour le charismatique jeune gouverneur de l’Arkansas. Ils lui ont infligé un désaveu historiquement sévère lors des élections de mi-mandat de 1994, rendant le contrôle du Sénat au GOP et donnant aux républicains une majorité à la Chambre pour la première fois en un demi-siècle.

George W. Bush a finalement suivi le même chemin. Il a fait campagne en 2000 en tant que « rassembleur, pas diviseur », et a initialement suivi cette voie. L’attaque du 11 septembre a déplacé son attention et celle du pays de la politique intérieure à la politique étrangère, et la victoire apparente dans la guerre contre l’Irak lui a permis de remporter sa réélection. Les républicains contrôlaient les deux chambres du Congrès et ont commencé le deuxième mandat de Bush dans leur position la plus forte depuis 1928.

Bush a immédiatement cherché à utiliser cette majorité pour quelque chose qu’il n’avait jamais laissé entendre : la soi-disant réforme de la sécurité sociale. Cela avait longtemps été un objectif des conservateurs de faire passer le programme de pension gouvernemental d’un droit uniforme à un basé sur l’investissement individuel, et Bush a commencé son deuxième mandat en essayant de réaliser ce rêve.

Son problème était qu’il n’avait aucun mandat pour cela, n’en ayant jamais fait une partie clé de sa plateforme. Les républicains au Congrès ne voulaient pas entendre parler d’un tel plan mal conçu, et Bush l’a abandonné sans même qu’il ait jamais reçu une audition au Congrès.

Le mal était fait, cependant. Les modérés qui pensaient obtenir une chose ont eu une autre, qu’ils n’aimaient ni ne comprenaient. La situation se détériorant en Irak a également contribué à un changement d’opinion publique en faveur des démocrates. Le GOP a perdu le contrôle des deux chambres lors d’une désastreuse élection de mi-mandat en 2006.

Barack Obama a pris ses fonctions en 2008 avec le potentiel de transformer la fortune de son parti. Les démocrates ont surfé sur le mécontentement envers Bush et l’effondrement économique pour donner au parti ses plus grandes majorités à la Chambre et au Sénat depuis 1978. Les démocrates ont commencé à parler de défaire les années Reagan et de ramener le parti à la domination de plusieurs décennies qu’il avait avant que le Gipper ne bouleverse leur chariot.

Obama a plutôt conduit son parti à un désastre de mi-mandat encore pire que celui de Clinton. Les démocrates ont perdu 63 sièges à la Chambre, le plus qu’un parti ait perdu depuis 1938. Les républicains ont gagné six sièges au Sénat et auraient pu en obtenir davantage si ce n’était de certains candidats ultra-conservateurs du « Tea Party » qui ont perdu des courses autrement gagnables.

Obama a « accompli » cela en opérant un virage à gauche plus dramatique que celui de Clinton. Ayant promis d’unir l’Amérique rouge et l’Amérique bleue, il a plaidé pour une politique de plafonnement et d’échange pour lutter contre le changement climatique qui aurait considérablement augmenté les prix de l’énergie pour tout le monde. Comme Clinton, il a fait de la réforme des soins de santé sa priorité, faisant passer la réforme impopulaire de l’Obamacare qui a étendu le subventionnement et le contrôle gouvernemental sur le vaste secteur de la santé du pays. Les rêves démocrates d’une nouvelle ère de grand gouvernement ont été enterrés dans le cimetière des élections de mi-mandat de 2010.

Joe Biden n’était que le dernier d’une longue lignée de perdants. Les Américains pensaient voter pour un retour à la normalité après le tumultueux premier mandat de Trump. Ils ont plutôt obtenu des propositions de programmes de dépenses gouvernementales de plusieurs milliers de milliards de dollars, avec l’inflation ajoutant du sel à la plaie, et une nouvelle guerre culturelle progressiste. La popularité continue de Trump a limité les pertes démocrates lors des élections de mi-mandat, mais le parti a tout de même perdu le contrôle de la Chambre et les rêves de réélection de Biden étaient condamnés par son impopularité.

Trump, comme ses prédécesseurs, a été élu pour mettre fin à cette guerre idéologique. Contrôler la frontière, relancer l’économie, protéger les droits acquis et mettre fin à la guerre woke contre le bon sens : tels étaient les thèmes principaux sur lesquels Trump a fait campagne et que les électeurs ont acceptés. Son chemin à suivre devrait être clair.

Il avance certainement rapidement sur deux de ces points. Trump a effectivement mis fin aux traversées illégales de la frontière et s’efforce de déporter autant d’immigrants illégaux que possible. Ses ordres exécutifs pour retirer le financement fédéral des institutions qui promeuvent la DEI et permettent aux femmes transgenres nées hommes de concourir dans les sports féminins restent largement populaires.

Cependant, Trump semble commettre en même temps les erreurs de ses prédécesseurs. Les sondages montrent que les Américains ne veulent pas annexer le Groenland ou faire du Canada le 51e État, pourtant Trump continue d’en parler. Les gens sont divisés sur l’imposition de tarifs, mais ils s’opposent largement à les imposer à des alliés de longue date et ne les favorisent clairement que lorsqu’ils sont appliqués aux importations en provenance de Chine. Néanmoins, Trump semble déterminé à bouleverser de manière spectaculaire 35 ans de mondialisation sans le moindre effort pour expliquer la logique derrière ce changement radical.

La politique étrangère de Trump menace également de bouleverser des décennies de politique face à l’opinion publique. Environ 60 pour cent des électeurs inscrits, et environ la moitié des électeurs de Trump, ont une opinion favorable de l’OTAN. Pourtant, sa critique incessante de l’Alliance occidentale a convaincu la plupart des autres membres de l’OTAN qu’il ne respecterait pas les obligations de traité des États-Unis en matière de défense mutuelle s’ils étaient attaqués.

Il en va de même avec la Russie et l’Ukraine. Soixante-douze pour cent des électeurs de Trump voient la Russie comme un ennemi ou comme peu amicale, et seulement 5 pour cent des électeurs de Trump sympathisent avec la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. Ils peuvent vouloir que l’aide militaire soit réduite ou éliminée, mais ils ne veulent pas que ce pays courageux tombe sous l’influence du Kremlin, encore moins qu’il soit humilié par Washington. Pourtant, l’administration est déterminée à aller plus loin que le public.

Les signes indiquent également d’autres changements qui excitent la base et effraient le centre. De nombreux partisans de Trump l’exhortent à défier les ordonnances judiciaires bloquant certains de ses décrets exécutifs, mais 82 pour cent des Américains pensent qu’un président devrait obéir aux ordonnances judiciaires même s’il n’est pas d’accord avec elles. Les républicains peuvent être d’accord avec sa poursuite de la déportation des migrants en défiant une ordonnance judiciaire lui ordonnant de s’arrêter, mais les indépendants ne sont pas d’accord avec un écart de plus de 20 points.

Le décret de Trump visant à démanteler le Département de l’Éducation autant que possible en vertu de la loi risque également une condamnation publique. Les républicains veulent qu’il le fasse, mais les indépendants ne le souhaitent pas en grande partie. Même un quart des électeurs de Trump en 2024 ne veulent pas qu’il élimine le département. Sa faible marge de victoire, et les espoirs du GOP pour les élections de mi-mandat, se dissolvent si même un petit groupe de ces personnes change de camp.

Il est facile de comprendre pourquoi Trump fait cela. Ses partisans les plus fidèles et fervents aiment toutes ces actions, et Trump aime récompenser les personnes qui sont loyales. Le problème est que sa majorité repose sur de nombreuses personnes qui ne sont pas des loyalistes MAGA ou des donateurs du GOP.

En particulier parmi les non-blancs, cette majorité comprend des millions de personnes qui n’avaient jamais voté pour lui auparavant. Ils l’ont soutenu parce que quatre ans d’incompétence de gauche de Biden les ont persuadés qu’il pouvait résoudre leurs problèmes. Se concentrer sur ces nouvelles choses engendre le même sentiment de « bait-and-switch » qui a conduit les électeurs indécis à devenir désillusionnés pendant des décennies.

Il reste encore beaucoup de temps pour que Trump se remette sur la bonne voie. Arrêtez de parler d’annexer le Groenland ou le Canada. Expliquez pourquoi les tarifs provoqueront une douleur à court terme mais produiront un gain à long terme afin que les électeurs soient prêts à supporter tout ralentissement. Montrez que ce que vous voulez dans le monde, ce sont des alliés qui peuvent se débrouiller seuls, et non pas faire de l’Amérique un pays isolé dans un monde que nous ne pouvons plus dominer.

Trump devrait surtout se concentrer sur la démonstration de résultats positifs sur ses principales promesses d’ici novembre prochain. Accélérer les déportations tout en réduisant le nombre de personnes expulsées à tort satisfera sa base et les électeurs indécis. Il devrait également limiter les combats culturels à des batailles qui unissent plutôt que divisent les Américains.

Avant tout, il devrait rassembler les Américains autour d’idéaux partagés. L’année prochaine marque également le 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance. Trump devrait lancer une grande initiative pour la promouvoir et donner de nombreux discours expliquant comment et pourquoi ce document constitue la base de tout ce qu’il veut accomplir. Cela déstabiliserait ses ennemis progressistes, qui ne pourraient pas résister à la tentation de contester ses paroles et ainsi faire de « ce qu’est la promesse de l’Amérique » la question déterminante pour les élections de mi-mandat.

Ronald Reagan aimait citer la célèbre phrase de Thomas Paine dans son pamphlet de 1776, Common Sense : « nous avons le pouvoir de refaire le monde ». C’est un sentiment utopique, mais même Reagan savait que cela ne pouvait pas se faire d’un seul coup.

Trump peut refaire l’Amérique, mais il ne peut pas le faire en divisant sa coalition et en continuant un schéma générationnel de présidents disant une chose et en faisant une autre. Lentement mais sûrement, on gagne la course. Un peu plus de concentration et moins de paillettes pourraient briser le schéma destructeur et cimenter la volonté de l’Amérique de rompre avec le passé et de se diriger vers la vision de la grandeur américaine de Trump.