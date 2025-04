Rien ne dit « négociations de paix » comme un barrage de missiles russes. Soixante-dix viennent de frapper Kyiv — accompagnés de 145 drones — alors que Donald Trump ne peut guère faire autre chose que de publier une réponse. Après avoir absurde ment blâmé Volodymyr Zelensky de bloquer un cessez-le-feu, le présentant comme le bouc émissaire de l’effondrement imminent de son cher processus de paix, il a maintenant tourné ses canons vers son homologue russe. « Vladimir, ARRÊTE ! » a supplié Trump, après l’assaut le plus meurtrier sur la capitale ukrainienne depuis l’été 2024. Les négociations sont si désespérées que le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, a pris un vol pour Washington afin de rencontrer des membres de haut rang de l’administration Trump, dans une tentative désespérée de ramener les pourparlers du bord du gouffre.

Mais malheureusement pour Rutte, il est probablement trop tard. Dans les deux mois qui ont suivi le dernier grand affrontement entre Trump et Zelensky, cette fameuse dispute au Bureau ovale, presque aucun progrès n’a été réalisé dans les pourparlers de l’administration Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et bien que les contours de l’impasse actuelle soient légèrement différents de ceux de février, le cœur des problèmes reste le même. Les seules conditions que la Russie est prête à accepter équivalent à la neutralisation de l’Ukraine en tant qu’État souverain, quelque chose que Kyiv est peu susceptible d’accepter un jour.

Pour Trump, cela ne laisse qu’une alternative : abandonner l’Ukraine à son sort et se précipiter pour reconfigurer la carte géopolitique avec Poutine unilatéralement. La vraie question, alors, est de savoir ce qui attend les malheureux partenaires européens de Kyiv — s’ils sont suffisamment impitoyables pour enfin prendre la défense du continent en main, et s’ils seront même capables de se concentrer sur l’Ukraine maintenant que d’autres nouvelles menaces émergent beaucoup plus près de chez eux.

Les esprits étaient élevés avant les pourparlers de la semaine dernière, où les dirigeants européens ont enfin eu une place à la table des négociations. Mais peu avant de revenir de Paris, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a admis la vérité : que si aucun progrès significatif n’est réalisé dans les jours à venir, l’administration Trump pourrait se retirer complètement des pourparlers. Une semaine plus tard, le chant funèbre a dû retentir. Les Ukrainiens ont rejeté l’« offre finale » de Trump, qui, en plus de céder la Crimée à Moscou, incluait une acceptation « de facto » de l’occupation par la Russie de 20 % du territoire ukrainien, un engagement selon lequel Kyiv ne rejoindrait jamais l’Otan, et la levée de toutes les sanctions imposées à la Russie depuis 2014.

Étant donné que ces concessions éteindraient effectivement l’Ukraine en tant qu’État indépendant, et la laisseraient profondément vulnérable à de futures agressions russes, il n’est guère surprenant que Kyiv les ait rapidement rejetées. Il n’est pas non plus surprenant qu’après que Rubio a refusé d’assister, les pourparlers prévus à Londres aient été rapidement déclassés en réunions entre diplomates mineurs, et que les dirigeants européens qui rayonnaient à Paris sont maintenant en train de paniquer.

Bien sûr, comprendre l’échec des pourparlers va bien au-delà des Ukrainiens eux-mêmes. L’approche entière de Trump était teintée de préoccupations politiques intérieures, d’une compréhension déformée de la nature du conflit, et de son propre agenda personnel. Certes, le Président a mal compris son homologue du Kremlin. Une erreur a été d’imaginer que Poutine accepterait une force de maintien de la paix européenne post-guerre en Ukraine. Une autre a consisté à dépêcher des envoyés séparés à Kyiv et Moscou, ce qui a non seulement conduit à des messages contradictoires envoyés aux deux parties, mais a également facilité la tâche à Steve Witkoff, l’envoyé de Trump pour la Russie, d’adhérer à la narration de Poutine sur la guerre à la lettre.

Tout cela suggère un échec stratégique plus large. En passant de manière désordonnée des accords de cessez-le-feu préliminaires à un accord de paix global, les deux étaient voués à l’échec, car les désaccords fondamentaux entre les Russes et les Ukrainiens sur des questions grandes et petites n’avaient jamais eu l’espace nécessaire pour être résolus. Malgré sa diplomatie de navette fréquente et déterminée, l’équipe Trump n’a jamais été prête à entreprendre le travail subtil et minutieux que nécessite la résolution de conflits de ce type, tentant plutôt d’imposer des résultats particuliers plutôt que de déterminer s’ils avaient réellement du sens.

Putin lui-même a également sous-estimé le rôle du narcissisme de Trump dans le processus de négociation. Bien qu’il ait réussi à amener Trump et sa clique à avaler beaucoup de propagande du Kremlin sur l’Ukraine, la volonté de Trump de régurgiter les points de vue russes n’a été surpassée que par son désir de se sentir en contrôle. Zelensky, avec peu d’autres options, a été contraint de céder à la volonté de Trump, tandis que Poutine, négociant depuis une position de force, n’a jamais ressenti le besoin d’offrir à Trump autre chose que des flatteries diplomatiques.

Cependant, le leader russe a à plusieurs reprises fait des gestes pour flatter l’ego de Trump, y compris plus récemment offrir de « renoncer » à son objectif d’annexer les parties des oblasts de Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia que les troupes russes n’occupent pas actuellement — une « concession » performative que les diplomates européens croient n’être qu’une ruse de plus. Poutine sait que tout règlement négocié aurait probablement abouti à un gel du conflit le long des lignes de front existantes de toute façon, rendant difficile de lire son offre comme une véritable tentative de compromis. D’autant plus qu’il continue de refuser de céder sur chaque autre question majeure en jeu dans les pourparlers de paix.

Néanmoins, ce mouvement était un retrait des objectifs les plus maximalistes de Poutine, et signalait clairement qu’il préférerait parvenir à un accord sur l’Ukraine sous l’égide de Trump si cela était possible. Pendant ce temps, le président russe est clairement conscient qu’il a d’autres moyens, moins élégants, d’atteindre ses objectifs, comme les forces russes l’ont si brutalement démontré au cours de trois années de guerre. Contrairement à Trump et Zelensky, donc, Poutine n’a non seulement aucun incitatif à mettre fin au conflit. Il a également le luxe supplémentaire du temps. Ne pas comprendre ces deux faits a été l’erreur de Trump depuis le début.

« Poutine n’a non seulement aucun incitatif à mettre fin au conflit. Il a également le luxe supplémentaire du temps. »

Alors, si les pourparlers ont échoué, que se passe-t-il ensuite ? Ce que veulent les Américains est clair : normaliser unilatéralement les relations avec la Russie. Tant Trump que Poutine auraient beaucoup préféré régler la question de l’Ukraine diplomatiquement avant de passer à la grande négociation sur l’avenir de l’Europe, quelque chose que le leader russe souhaite poursuivre depuis des années. Poutine a longtemps vu Trump comme le partenaire idéal par lequel il pourrait enfin mettre fin à l’isolement international de la Russie vis-à-vis de l’Occident, établir de nouvelles règles de jeu entre la Russie et les États-Unis en Europe, et enfin clarifier quel type de relation Moscou aura avec Washington sur la scène mondiale. Toujours homme d’affaires, les objectifs de Trump sont légèrement moins ambitieux — ouvrir le commerce et accéder à la richesse des métaux rares de la Russie figurent en tête de son agenda, tout comme creuser un fossé entre Moscou et Pékin.

Cependant, sans la fin facile de la guerre que Trump avait promise, il est caractéristiquement susceptible d’éviter le problème, cherchant à remodeler la relation entre les États-Unis et la Russie et à établir les limites de l’implication américaine dans les affaires européennes — laissant l’Ukraine et ses voisins gérer la Russie seuls.

Sur la base des progrès réalisés jusqu’à présent, cela sera difficile. D’une part, le continent a du mal à élaborer un plan global pour soutenir l’Ukraine. Lors de sommet après sommet, des propositions bien intentionnées ont échoué. C’est particulièrement frappant le mois dernier lorsque, lors d’une session du Conseil européen, un plan d’aide de 40 millions d’euros pour l’Ukraine a été réduit à seulement un huitième de ce montant, avant que d’autres divisions ne conduisent à l’idée d’être abandonner complètement. Les Européens ont également eu du mal à développer leurs propres industries de défense depuis l’élection de Trump. Bien qu’ils aient pris plusieurs mesures notables ici, par exemple en exemptant les dépenses de défense des plafonds budgétaires de l’UE, créer une industrie de sécurité unifiée à travers le continent est difficile précisément parce que le bloc continue d’être une amalgamation de différents gouvernements et économies. Quoi que disent les détracteurs de l’UE sur l’excès de Bruxelles, la vérité est que l’Europe est encore beaucoup trop désunie pour construire un secteur de défense unique — sans un important tirage de mains bureaucratique de toute façon. Cela dit, alors que l’espoir de toute expédition supplémentaire d’armes américaines est effectivement nul, la pression de longue date sur l’Europe pour combler au moins une partie de ce vide ne fait que croître.

Pour être juste, il y a des points positifs au milieu de la litanie de sommets échoués. L’un d’eux est le modèle danois d’utilisation des actifs russes gelés et d’autres sources pour financer la production d’armes domestiques en Ukraine. Cela pourrait faciliter l’obtention par l’Ukraine de munitions et d’artillerie désespérément nécessaires sur les lignes de front, tandis que les armées européennes s’éloignent de plus en plus des fournisseurs américains vers des fournisseurs nationaux. Donner à l’Ukraine l’argent dont elle a besoin pour s’armer pourrait également prévenir un schisme imminent au sein de l’UE, avec des pays comme la Hongrie de plus en plus réticents à financer la guerre en Ukraine. En canalisant l’aide pour la production d’armes domestiques de l’Ukraine à travers des États membres individuels de l’UE, plutôt que le bloc lui-même, les pays européens peuvent permettre à la Hongrie de profiter de la situation tout en la préservant.

Cependant, il n’y a que tant de façons dont l’aide militaire européenne peut remplacer celle des États-Unis. Les États-Unis, après tout, ont le pouvoir de dicter la vie et la mort sur le champ de bataille ukrainien au-delà de simplement couper les expéditions d’armes, comme ils l’ont cyniquement démontré en mars lorsqu’ils ont désactivé les systèmes de ciblage des HIMARS, Patriots et autres batteries de missiles de l’armée ukrainienne. Sans de telles capacités de base, que l’Europe aurait à peine la capacité de reproduire, il est très possible que la capacité de l’Ukraine à résister aux avancées russes, même dans sa capacité actuelle limitée, soit grandement compromise.

Ce n’est pas que l’Ukraine soit le seul calcul ici. Il y a déjà une logique tacite qui s’installe parmi certains États à l’est de l’OTAN qui, si la situation se dégrade, pourraient également devoir abandonner l’Ukraine pour se protéger. Le départ des troupes américaines d’une base clé en Pologne ne fait qu’accentuer ces inquiétudes, tout comme les propositions du Pentagone de retirer jusqu’à 10 000 soldats de tout l’est de l’Europe. Malgré le travail avec ses partenaires régionaux pour construire un mur de fortifications le long de la frontière russe et se renforcer militairement, la Lituanie, par exemple, ne prend aucun risque — sa ville capitale, Vilnius, vient de dévoiler un plan ambitieux pour évacuer l’ensemble de sa population en cas d’invasion russe.

Quelles que soient les perspectives d’unification de l’Europe en matière de défense dans les années à venir, les pays qui ont le plus à perdre d’une Russie débridée — de la Pologne aux États baltes — arrivent déjà à la conclusion que l’action unilatérale sera le seul moyen de se protéger. La récente sortie de la Lettonie du Traité d’Ottawa interdisant le déploiement de mines antipersonnel n’est qu’un exemple, d’autres États européens étant susceptibles de prendre les choses en main alors que Bruxelles continue de tergiverser. Avec des agendas concurrents affaiblissant l’UE et l’OTAN à ce moment crucial de crise, des alliances régionales agissant indépendamment des deux sont susceptibles d’émerger. Il existe déjà des précédents clairs à cela. En 2020, après tout, la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine ont créé une alliance appelée le Triangle de Lublin, qui est restée active tout au long de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Bien que sa fonction soit actuellement diplomatique, il n’est pas difficile d’imaginer que le Triangle de Lublin, ou des alliances similaires, prennent également des fonctions de sécurité.

On ne peut pas non plus blâmer les Européens pour une telle action frénétique. Après tout, ils pourraient bientôt se retrouver face à une Moscou renaissante — pour la première fois capable d’agir en toute impunité sur le continent avec la bénédiction tacite de la première puissance mondiale. Un autre jour J est évidemment peu probable dans un avenir proche, en effet, mais les Européens pourraient finalement devoir considérer les États-Unis eux-mêmes comme une puissance rivale. Et tout comme les États-Unis les ont de plus en plus abandonnés, les Européens pourraient devoir faire face au fait qu’il pourrait venir un jour où eux aussi pourraient devoir abandonner l’Ukraine — non par égoïsme, mais par nécessité froide et dure.