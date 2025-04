Les conservateurs populistes et pro-travail doivent accepter une dure vérité : jusqu’à présent, l’expérience Trump II de réorientation de l’ordre commercial néolibéral a sérieusement déraillé.

Si vous deviez inventer un moyen de discréditer la réforme populiste — pour tromper les Américains en leur faisant accepter un libre-échange illimité, la domination de Wall Street et des grandes entreprises technologiques, et le contrôle chinois de la fabrication — vous ne pourriez pas faire mieux que les récentes volte-faces de Trump concernant les tarifs. En prime, Trump alimente également un renouveau du libre-échange parmi d’autres nations, même celles traditionnellement critiques du régime commercial, et les encourage à s’aligner plus étroitement sur Pékin.

Trump ne semble pas avoir de stratégie ou d’objectif clair, et n’a pas cherché de voie claire pour relancer la fabrication nationale. Un jour, il est un ardent protectionniste. Le lendemain, il contredit ses propres fonctionnaires et supprime les tarifs en réponse aux réactions du marché obligataire. Il n’y a pas d’explications cohérentes, et aucune façon pour les entreprises de planifier comment relocaliser, ni même d’incitations à le faire.

La réaction a été rapide, et cela ne va faire qu’empirer.

L’un de nous est un populiste de gauche. L’autre est un social-démocrate développementaliste. Pendant des années, nous avons travaillé avec des conservateurs américains et des décideurs politiques du monde entier pour aborder la désindustrialisation, le pouvoir des monopoles et d’autres fléaux de la classe ouvrière.

Le problème fondamental de l’Amérique est que le pays importe un trillion de dollars de choses que nous fabriquions autrefois. En conséquence, les États-Unis ont saboté leurs classes ouvrière et moyenne, tout en perdant la capacité nationale de fabriquer les médicaments, les biens industriels et l’électronique dont les Américains dépendent. À ce stade, l’Amérique, qui possède certaines des meilleures terres agricoles du monde, est désormais un importateur net de nourriture. L’Amérique n’a pas de marine marchande nationale, et manque largement de capacité de construction navale. Enlever Wall Street, et les États-Unis ressembleraient à un pays à revenu intermédiaire soutenu par la valeur des actifs.

Une partie significative du reste du monde fait face à des problèmes similaires. Dans les années soixante et soixante-dix, la plupart des nations d’Amérique latine avaient des secteurs industriels considérables et une classe moyenne urbaine en croissance, soutenus par des stratégies de substitution aux importations. Cependant, ces politiques ont été démantelées après les prêts massifs de Wall Street aux gouvernements d’Amérique latine, qui les ont rendus vulnérables aux changements de la politique monétaire américaine et ont entraîné une décennie de crises financières. Au lieu de repenser la dépendance de la région au capital étranger, les stratégies industrielles ont été abandonnées, et une grande partie de l’Amérique latine est devenue une région exportatrice de matières premières.

Il a fallu au moins 45 ans pour amener l’Amérique dans cette même situation. Fondamentalement, les élites américaines ont décidé dans les années quatre-vingt que les brevets de haute valeur, le design et le travail financier étaient ce dans quoi les États-Unis excellaient, et que les tâches ingrates pouvaient être effectuées par des étrangers. C’était, bien sûr, une énorme et horrible erreur, que les critiques du libre-échange ont à juste titre dénoncée. L’opposition au libre-échange a été une stratégie électorale réussie au début en Amérique latine, et des dirigeants comme Lula da Silva ont renforcé leur popularité en s’opposant à des accords comme la Zone de libre-échange des Amériques. Trump a également surfé sur la colère face à ce statu quo pour accéder à la Maison Blanche — deux fois.

Et pourtant, Trump n’a jamais souligné que la raison de la délocalisation n’était pas que les étrangers nous ont trompés, mais que Wall Street l’a fait. Le trillion de dollars de biens étrangers que nous achetons est un trillion de dollars que les Américains remettent à la Grande Finance, qui les recycle ensuite en actions et obligations. Ceux qui bénéficient de ce système ne sont pas seulement des producteurs basés dans des pays orientés vers l’exportation industrielle, mais aussi des personnes qui possèdent et gèrent des actifs financiers, ainsi que des industries de « services » adjacentes comme la technologie et le conseil.

De plus, en affirmant que le monde profite de l’Amérique, Trump néglige le fait que d’autres pays qui ont adopté le néolibéralisme se trouvent dans une position similaire et pourraient servir d’alliés potentiels pour redéfinir l’économie internationale. La force de la Chine ne réside pas seulement dans sa puissance manufacturière, mais aussi dans son échelle. Les Chinois ont un milliard et demi de personnes et un gouvernement autoritaire qui peut diriger l’économie de manière que les démocraties ne peuvent pas.

La réponse aux problèmes de plus en plus visibles que le libre-échange a engendrés aurait donc dû être de tirer parti de nos forces pour reconstruire une certaine capacité industrielle, en travaillant avec d’autres pays qui pourraient collaborer avec nous pour égaler une partie de l’échelle de la production et des marchés chinois, et développer un ensemble minimum de normes pour garantir une concurrence équitable. Cela aurait nécessité un rééquilibrage du commerce.

Les tarifs ont un rôle à jouer dans cela, mais il en va de même pour la taxation ou le contrôle de ces trillions de dollars de capitaux qui affluent aux États-Unis. Et plus important encore, il en va de même pour la politique industrielle visant réellement à reconstruire notre capacité nationale. Si nous voulons des usines de fabrication, nous devons financer leur construction et former les travailleurs qui y travailleront.

« Le Président a lancé une stratégie confuse et contradictoire. »

Au cours du premier mandat de Trump, le représentant au commerce des États-Unis, Robert Lighthizer, a géré une partie d’un processus réussi pour tenter de réorienter la production. Lighthizer a bénéficié d’un soutien bipartisan pour renégocier l’ALENA, qui a été rebaptisé USMCA, y compris pour ajouter un outil d’application spécifique aux installations afin de punir les entreprises qui brisent les syndicats pour payer des salaires ultra-bas aux travailleurs mexicains, sous-cotant ainsi les travailleurs américains.

Lighthizer a utilisé les tarifs de manière stratégique pour réduire la dépendance excessive des États-Unis aux importations chinoises. Les tarifs de Trump au cours de son premier mandat n’ont généralement pas touché des produits que nous ne pouvions pas fabriquer ici ou que nous ne pouvions pas nous procurer dans d’autres pays que la Chine. Ils étaient conçus pour déplacer les chaînes d’approvisionnement et n’ont principalement pas nui aux exportateurs américains, qui ont besoin d’importer des biens intermédiaires.

L’ancien président Joe Biden avait des politiques tièdes pour réindustrialiser l’Amérique par une augmentation progressive des tarifs combinée à des subventions pour construire des usines et des capacités domestiques. Ce n’était pas suffisant, cela n’avançait pas assez vite, et Wall Street avait trop d’influence sur l’administration Biden. Il n’a également reçu aucune aide des populistes de droite, y compris Trump, qui mentait régulièrement et déformait ce que Biden faisait.

Mais l’idée des stratèges plus intelligents de gauche était d’accomplir de manière compétente un renouvellement de la production américaine, tout en établissant des relations avec des pays ayant des objectifs similaires. À la fin de 2023, les États-Unis avaient le taux d’investissement le plus élevé dans la construction d’usines depuis 30 ans.

Lors de son second mandat, Trump aurait pu mener cette vision à bien. Au lieu de cela, il a choisi Howard Lutnick — un homme de Wall Street et un homme de main — comme architecte de la politique commerciale. Et le président a lancé une stratégie confuse et contradictoire.

Tout d’abord, il essaie de liquider toutes les parties du gouvernement qui pourraient aider à augmenter la capacité domestique, comme essayer de tuer la loi CHIPS de Biden qui finançait la production de semi-conducteurs. Deuxièmement, il sape les alliances américaines et la crédibilité avec des nations qui pourraient aider à créer l’échelle nécessaire pour contrer la domination de la fabrication chinoise. Il pourrait être difficile de trouver une stratégie commune avec beaucoup de ces pays, mais l’échelle est ce qui est nécessaire, et ils auraient pu être intégrés dans un nouvel arrangement mondial. Maintenant, même Lula a pris position contre le protectionnisme. Et troisièmement, il a changé d’avis sur les tarifs, tout en imposant des taxes arbitraires sur de nombreuses choses dont nous avons besoin pour relocaliser la production, comme les outils de machine nécessaires pour fabriquer l’équipement destiné aux usines domestiques.

Même ses alliés disent que c’est mauvais, bien que poliment. Oren Cass d’American Compass, dans un poste élogieux, a noté de graves problèmes dans un langage technocratique : « Aller littéralement de ‘0 à 60’ avec un pays comme la Chine impose de grands coûts aux entreprises et aux consommateurs américains beaucoup plus rapidement qu’ils ne peuvent raisonnablement prendre les mesures constructives que nous pourrions souhaiter. Cela ne sert personne. De même, si nous nous attendons à ce que les producteurs perdent l’accès aux marchés étrangers — en particulier celui de la Chine — il est important que cela ne se produise pas plus rapidement que le retrait des entreprises chinoises des marchés américains et alliés ne crée de nouvelles opportunités de vente. »

À la fin de la semaine dernière, comme pour souligner à quel point Trump se soucie peu d’une approche populiste cohérente, le Département de l’Efficacité Gouvernementale dirigé par Elon Musk a éliminé les Partenariats d’Extension de Fabrication, l’un des rares outils que le gouvernement propose pour aider les opérations commerciales.

L’Amérique va souffrir très gravement de ce que Trump a engendré, même s’il revient sur tout cela maintenant. Le pays va probablement entrer en récession, et les petites entreprises ne pourront pas remplacer l’approvisionnement chinois parce que l’équipe Trump n’a tout simplement pas pris le temps, la planification et les efforts nécessaires pour se préparer à cela. Pendant ce temps, l’incapacité de Trump à être honnête sur le rôle malveillant de Wall Street et de la finance signifie que l’Amérique est mal préparée à une crise financière liée au commerce, si cela devait se produire.

Les critiques les plus en vue des tarifs de Trump sont Wall Street et la Chine, deux forces à peine appréciées aux États-Unis et à l’étranger. Pourtant, en raison de l’échec de Trump, les Américains peuvent voir la souveraineté industrielle comme impossible et insensée, et les deux grands partis pourraient devenir encore plus étroitement alignés avec Wall Street. Pendant ce temps, d’autres nations voient en Chine un partenaire commercial plus fiable que les États-Unis.

Les dégâts pourraient encore s’aggraver si l’administration se lançait dans une frénésie de négociations à la Trump. Forcer les nations étrangères à acheter plus de pétrole et de gaz américains ne contribuera pas à l’industrie manufacturière américaine, pas plus que cibler les efforts d’autres pays pour taxer les grandes plateformes technologiques ou pour améliorer l’accès aux médicaments génériques pour leurs citoyens. Si une série de telles « grandes affaires » pousse Trump à annuler les tarifs, l’Amérique se souviendra encore de l’épisode des tarifs réciproques comme d’une expérience ratée, et d’autres pays resteront hésitants à renforcer leurs liens avec l’économie américaine.

Les conservateurs populistes disent ces choses en privé. Mais le moment appelle à une honnêteté publique—pour parler de l’échec calamiteux de Trump à aligner sa politique économique étrangère avec sa capacité de gouvernance intérieure. S’ils ne le font pas, Trump continuera sur cette voie imprudente et détruira la légitimité du populisme au sein du Parti républicain, acclamé tout au long par ceux qui devraient mieux savoir. Plus important encore, les coûts pour l’Amérique et le reste du monde pourraient être que nous devenions des exportateurs de matières premières à bas salaires dans le siècle chinois.

Ce serait drôle, si ce n’était pas si tragique.