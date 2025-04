Lorsque le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre 2023, la rédactrice de Teen Vogue, Najma Sharif, a notoriété publié en défense de la violence : « Que pensiez-vous que la décolonisation signifiait ? des vibes ? des papiers ? des essais ? des perdants. » Traduit librement, cela signifie que la seule façon de faire du « radicalisme » politique sans coûter quelque chose à quelqu’un est de ne pas le faire réellement. Les vibes et les papiers ne sont que des vibes et des papiers ; une fois traduits dans le monde interpersonnel physique vivant, il y a toujours un coût.

Dans un registre similaire, quiconque même vaguement sympathique à Trump en dehors des États-Unis pourrait maintenant se demander : « Que pensions-nous que l’Amérique d’abord signifiait ? » S’étant habitués à des dirigeants qui émettent des bruits conservateurs tout en gouvernant pour la classe financière, la droite s’attendait probablement à ce que Trump soit plus du même acabit. Mais il semblerait que non : son régime tarifaire a déjà déclenché la pire chute des marchés boursiers depuis 2008. C’est un désastre entièrement évitable pour la finance mondiale, et qui a laissé des millions d’individus perplexes et furieux. En résumé : considérablement plus que des vibes et des papiers. Et bien que les perdants soient légion, il n’est pas encore du tout clair qui seront les gagnants.

Il est raisonnable de supposer que Trump lui-même croit que la réponse est : les Américains. Que pensions-nous en effet que « l’Amérique d’abord » signifiait ? Des vibes ? Des papiers ? Des essais ? Pendant des décennies, la politique américaine a été de poursuivre les intérêts américains dans un cadre de neutralité et d’universalisme. Trump redéploie maintenant tout le pouvoir que l’Amérique a accumulé dans ce cadre pour démanteler ce système — pour, espère-t-il, le bénéfice américain.

Tout cela signifie s’attaquer à la grande finance. Car cela a longtemps été la politique économique américaine de protéger le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale : une valeur qui, depuis l’abandon de l’étalon-or, n’a pas été liée à quoi que ce soit de matériel. Ce dollar flottant, et le pouvoir de la Réserve fédérale d’imprimer plus d’argent à volonté, ont permis au Pays de la Liberté de faire face à des déficits commerciaux croissants pendant des décennies, au grand bénéfice de Wall Street.

Pendant ce temps, il existe une tradition de s’opposer à ce règlement au sein de la droite américaine. Depuis que Roosevelt a abandonné l’étalon-or en 1933, les conservateurs ont plaidé pour sa restauration, de Murray Rothbard et Alan Greenspan dans les années soixante à Steve Bannon aujourd’hui. Parmi cette Nouvelle Droite contemporaine, un consensus s’est progressivement formé selon lequel cette Amérique de la monnaie flottante a des intérêts structurellement opposés à ceux de l’Amérique en tant que lieu et politique. Le rôle unique de la Réserve fédérale dans l’économie mondiale, soutient-on, a permis à l’Amérique de maintenir la valeur du dollar artificiellement élevée, ce qui est une bonne nouvelle pour la finance mais mauvais pour ceux qui fabriquent des biens matériels et paient des salaires en dollars. En retour, l’effet en aval de cela a été, au fil des décennies d’hégémonie du dollar, le lent déclin de Main Street au profit de Wall Street.

Dans la version de l’histoire moderne de la Nouvelle Droite, cette financiarisation de tout a été soutenue par un « ordre international basé sur des règles » avec le pouvoir dur américain comme ultime garant. Cet ordre est donc parasitaire sur la prospérité américaine, et le sacrifice des soldats américains, même si ses bénéficiaires sont de plus en plus issus d’une classe déracinée et internationale qui affiche peu plus que du mépris pour les gens ordinaires américains. C’est, en résumé, le récit de ressentiment de MAGA. Un élément central de la base électorale de Trump comprend ceux qui ont été dépouillés dans ce déclin de la fabrication américaine et de la prospérité des petites villes, qui ont vu leurs districts sombrer dans l’addiction aux opiacés et le désespoir, même si les élites côtières prospéraient et se moquaient.

Les électeurs dans ces arrières-pays sombres n’ont peut-être pas théorisé cela jusqu’au bout, mais ils ont élu Trump pour reconfigurer le système loin de cette version de la normalité et vers leurs intérêts. En retour, les nationalistes économiques trumpistes comme Bannon soutiennent que pour réaliser ce réajustement, l’hégémonie du dollar doit prendre fin. De même, l’ordre international dirigé par l’Amérique, soutenu par l’OTAN, qui sert de dernier recours, doit également disparaître. En d’autres termes : réorienter « l’Amérique d’abord » vers la nation d’origine nécessite une chirurgie radicale et possiblement terminale pour l’Amérique l’empire.

Il n’est pas inhabituel d’entendre des trumpistes exprimer des versions mèmes de cette position idéologique, comme « L’Amérique n’est pas une zone économique ». Il est moins courant, du moins en public, d’entendre que le mème soit suivi jusqu’à la démantèlement de l’hégémonie du dollar et de l’OTAN, avec tous les chocs qu’un tel programme produirait inévitablement. Et pourtant, en regardant les titres récents, soit l’administration Trump est complètement folle et crache des édits au hasard, soit il essaie réellement d’effectuer cette chirurgie radicale.

Vu sous un angle bannoniste, le programme tarifaire ressemble à une thérapie de choc brutale pour l’empire américain global basé sur le déficit de l’hégémonie du dollar, finalement ordonné à rééquilibrer le commerce américain dans le monde, de sorte qu’une plus grande production puisse et revienne effectivement en Amérique. Je n’ai aucune idée de savoir si cela fonctionnera, mais nul doute que Main Street serait ravie si c’était le cas — même, ou peut-être surtout, si cela se faisait au détriment de Wall Street. Ailleurs, nous voyons déjà le pivot dans la politique étrangère. Auparavant, l’Amérique était le garant prétendument neutre des règles mondiales et des chaînes d’approvisionnement ; maintenant, elle est un acteur transactionnel dans un système anarchique. Encore une fois, c’est un pivot cohérent avec la fin de l’obligation de l’Amérique de maintenir l’ordre basé sur des règles au détriment de ses citoyens. De même, il semble y avoir une tentative de soumettre les dépenses publiques américaines à une coupe aussi brutale infligée par le DOGE. Quelqu’un poursuivant le programme bannoniste de fin de l’hégémonie du dollar mettrait, dans le processus, fin à la capacité sans fond de l’Amérique à se sortir de la dette simplement en imprimant plus d’argent — ce qui signifie que Washington devrait soudainement équilibrer les comptes.

Pris dans son ensemble, il se peut donc que le véritable « woke » politique fer à cheval n’était pas les guerres culturelles, ni la culture de l’annulation, mais la décolonisation. Car le programme bannoniste est, en effet, précisément un tel programme. Il vise à démanteler l’empire américain global qui a volé sous le couvert du « mondialisme », y compris son (comme Trump lui-même l’a dit) règne impérial sur l’Amérique elle-même, en faveur d’un retour au nationalisme économique américain. Et, comme l’a dit Sharif, que pensions-nous que la décolonisation signifiait : des vibrations, des papiers, des essais ?

Des personnes raisonnables peuvent (et le font déjà) désaccord sur la question de savoir si poursuivre ce programme est sage, ou même possible. Mais les événements jusqu’à présent semblent au moins plausiblement suggérer que Trump a décidé d’essayer. Et quel que soit le résultat final, cela signifiera le démantèlement unilatéral de l’ensemble complexe et interconnecté de systèmes qui a constitué l’ordre établi pendant des décennies. Le démantèlement aura donc des conséquences mondiales et des coûts mondiaux. Comme en témoigne le pandémonium à travers la géopolitique et la finance, les coûts et les conséquences ont déjà commencé.

Dans ce contexte, nous allons devoir nous habituer à certains changements fondamentaux — pas moins le fait qu’il n’y a nulle part où se tenir maintenant qui ne soit pas partisan. La chose mondiale « basée sur des règles » prétendait au moins qu’il était possible de mener un échange public neutre entre des États ou des personnes aux intérêts divergents. Mais si le monde dans lequel nous vivons maintenant est celui de la géopolitique anarchique et de l’économie des intérêts nationaux, nous pouvons nous attendre à ce que même le discours médiatique sensé qui servait autrefois de véhicules pour ce type de prétendue neutralité — aussi partielle qu’elle ait toujours été, en pratique — soit maintenant ouvertement détourné pour la propagande de toutes les nuances.

C’est dans ce contexte que nous devrions lire la récente affirmation de Trump selon laquelle, depuis des décennies, chaque autre pays sur la planète a été malicieusement en train de profiter de l’Amérique en lui vendant ses produits, sans rien acheter en retour. Je suis désolé : quoi ? Les experts américains ont été vigoureusement en train de défendre l’hégémonie du dollar tout ce temps, et maintenant c’est la faute de tout le monde si cela a des inconvénients ? Et pourtant, la meilleure façon de prendre les assertions trumpiennes au sérieux, mais pas littéralement. Je parierais de l’argent que Trump et ses conseillers savent parfaitement à quel point cette distorsion est flagrante par rapport aux faits historiques et économiques. Mais le récit de ressentiment fonctionne bien auprès d’un public national, en particulier ceux qui ont souffert de décennies d’hégémonie du dollar. Et si Trump cherche vraiment une chirurgie radicale, il est logique de sa part de raconter une histoire où la douleur économique est la faute de chaque autre pays — d’autant plus que sa décision de faire s’effondrer le marché boursier infligera une bonne dose de douleur à au moins certains de ses propres électeurs.

Quant au reste d’entre nous : une fois la poussière retombée, partout en dehors de l’Amérique, la nation devra de toute urgence réapprendre à penser en termes d’intérêt national, ou bien à former des blocs capables de coordonner. Ceux de la droite qui soutiennent le projet Trump, mais qui ne vivent pas en Amérique, devront comprendre que Trump est seulement de leur côté d’une manière très qualifiée. « L’Amérique d’abord » signifie l’Amérique d’abord. Le régime Trump se souciera des mouvements de droite à l’étranger seulement lorsque cela s’alignera avec les intérêts américains.

Une fois que vous sortez du monde des vibrations et des papiers, il y a des gagnants et des perdants. La gauche décoloniale a compris cela il y a quelque temps ; maintenant, peut-être, la droite décoloniale les rejoint. Il est difficile de dire comment ce tour de réajustement anti-globaliste se déroulera, mais je pense que nous pouvons nous attendre à une réaction. Espérons que le désaccord n’escalade pas plus loin que la politique et le débat public.