Les marchés du monde entier sont en émoi en réponse aux hausses de tarifs de la journée de « Libération » du président Trump. À en juger par la chute du marché boursier, les investisseurs aux États-Unis ont évalué que les entreprises cotées en bourse valent des trillions de dollars de moins qu’elles ne valaient avant l’annonce des tarifs du président. Les marchés financiers à travers le monde développé sont également en émoi, et les discussions sur une récession imminente ont saisi Wall Street — et les entreprises de Main Street aussi.

Les dommages ne se limiteront pas aux marchés financiers. Environ la moitié de toutes les importations sur le sol américain sont utilisées par les fabricants américains comme intrants pour produire des biens. En augmentant les coûts de production, les tarifs de Trump réduiront la compétitivité des fabricants américains. Cela va détruire des emplois dans le secteur manufacturier, et non les promouvoir. Des prix de consommation plus élevés dus aux tarifs et des trillions de dollars de destruction de richesse réduiront les dépenses des consommateurs, menaçant la récession et l’augmentation du chômage. L’incertitude va geler les investissements des entreprises, entraînant probablement des licenciements. Les exportateurs manufacturiers américains seront durement touchés par les nations étrangères qui choisiront de riposter.

Certains des conseillers les plus proches du président sont de véritables croyants en protectionnisme et sont probablement surpris par la réaction du marché au cours des trois derniers jours de négociation. Ils peuvent encore croire que les politiques de Trump produiront finalement des résultats bénéfiques. Ils ont tort.

Comment le président peut-il pivoter ? Trois alternatives se présentent.

Tout d’abord, le président pourrait déclarer la victoire. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé à Washington un schéma tarifaire « zéro pour zéro » aujourd’hui. Trump pourrait accepter son offre. La direction japonaise a également signalé un désir d’atteindre un accommodement. D’autres nations suivraient. Trump pourrait se proclamer avoir réussi à conclure de grands accords pour les travailleurs et les entreprises américaines tout en prenant du recul par rapport au bord du précipice de l’automutilation économique.

Deuxièmement, il pourrait modifier les calculs utilisés pour dériver les taux de tarif. L’équipe de Trump a publié la formule qu’elle a utilisée pour calculer les tarifs réciproques. Cette formule a des paramètres qui doivent être sélectionnés, et les économistes de l’administration se sont tournés vers la littérature de recherche pour les meilleures valeurs de paramètres. Mais le co-auteur de l’un des articles clés sur lesquels ces économistes de l’administration se sont appuyés, Alberto Cavallo de la Harvard Business School, a correctement souligné que l’administration avait choisi la mauvaise valeur de son article.

« Bien que le calculateur de tarifs [du représentant commercial des États-Unis] cite [nos] résultats », a écrit Cavallo, « il n’est pas tout à fait clair comment ils utilisent nos résultats. D’après nos recherches, l’élasticité des prix à l’importation par rapport aux tarifs est plus proche de un. Si ce chiffre était utilisé, au lieu de 0,25, les tarifs réciproques implicites seraient environ quatre fois plus petits. »

Cette erreur a de grandes implications : les taux de tarif réciproques que l’administration a calculés sont quatre fois plus élevés qu’ils ne l’auraient été si les économistes de l’administration avaient choisi la bonne valeur de paramètre dans l’article.

Mes collègues de l’American Enterprise Institute, Kevin Corinth et Stan Veuger ont calculé des taux de droits de douane réciproques corrigés, en utilisant la formule de l’administration et les bonnes valeurs de paramètres. Selon eux, l’administration devrait appliquer des droits de douane de 10 % pour les importations en provenance d’alliés clés, y compris Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, Israël et l’Union européenne. Cela au lieu des chiffres astronomiques dans le document « Jour de la Libération » qui ont fait chavirer le cœur des dirigeants politiques et économiques du monde entier, et ont envoyé les prix des actions en chute libre.

En réponse à cela, le président pourrait annoncer que l’administration a passé le week-end à affiner ses calculs. Il n’aurait pas à revenir sur ses méthodes ni à sacrifier des membres de son personnel ; il pourrait simplement annoncer les nouveaux taux.

Les cartes sur table : je soutiens le libre-échange, et j’aimerais que les taux de droits de douane soient beaucoup plus bas que les niveaux auxquels ces calculs les laisseraient. Mais appliquer correctement la formule serait un bon début. Par la suite, alors que de plus en plus de dirigeants étrangers suivent l’exemple de von der Leyen en offrant zéro pour zéro, le président pourrait abaisser les taux de droits de douane à zéro.

Troisièmement, Trump pourrait annoncer une pause immédiate et suivre avec une décision d’intégrer les changements de politique commerciale dans ses plans de réforme fiscale.

Pour éviter une augmentation massive des impôts cette année, lorsque les dispositions clés des réductions fiscales emblématiques de Trump de 2017 expireront, le Congrès et le président doivent agir. Ils pourraient saisir cette occasion pour réformer le système fiscal en remplaçant l’impôt sur les sociétés par une taxe nationale sur la consommation et une taxe sur les flux de trésorerie des entreprises. En permettant l’amortissement intégral des investissements des entreprises, cela accélérerait la croissance de la productivité et augmenterait les salaires des Américains de la classe ouvrière.

« Le président pourrait annoncer que l’administration a passé le week-end à affiner ses calculs. »

Parce que certains biens de consommation sont importés et que certains biens produits localement sont exportés, une telle taxe nécessiterait une disposition d’ajustement à la frontière dans laquelle les importations seraient taxées et les exportations ne le seraient pas.

Ce n’est pas un tarif, mais cela y ressemble beaucoup. Cela générerait beaucoup de revenus. Et contrairement à la politique tarifaire actuelle de l’administration, cela stimulerait la croissance. Le président pourrait soutenir que cet ajustement à la frontière satisfait ses promesses de campagne et son objectif de conclure un meilleur accord avec d’autres nations en matière de commerce international.

Je ne vois pas les problèmes avec la situation économique des travailleurs typiques que le président voit. Mais même si je le faisais, je voudrais voir Trump pivoter par rapport à sa politique actuelle, car des prix plus élevés et plus de chômage sont mauvais pour les travailleurs.

Trump a l’opportunité de pivoter. Pour le bien de la classe ouvrière qui l’a renvoyé au Bureau ovale — et de la nation dans son ensemble — j’espère que le président saisira cette chance. Certains dans les médias, à gauche comme à droite, ne manqueront pas de se réjouir. Mais il y a plus d’héroïsme à réévaluer une position face à des preuves qu’à faire preuve d’obstination.