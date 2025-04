Notre rédacteur américain Sohrab Ahmari a eu une conversation variée avec JD Vance, sa première grande interview avec un média européen depuis qu’il a pris ses fonctions de vice-président, qui a fait la une des gros titres en Grande-Bretagne, en Europe, et en Amérique lundi, envoyant le FTSE en flèche à la suite de nouvelles d’un potentiel accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni et suscitant une réponse positive du gouvernement Starmer. Nous sommes maintenant heureux de présenter la transcription complète de la conversation, qui a été légèrement éditée pour plus de clarté.

Sohrab Ahmari : Monsieur le Vice-Président, permettez-moi de commencer par le gros titre du jour : je suis sûr que vous avez vu les remarques récentes du Président Zelenskyy dans lesquelles il a déclaré que vous « justifiez d’une certaine manière » les actions de Vladimir Poutine. Comment répondez-vous à cela ? Et est-il productif pour le gouvernement de Kyiv d’aborder l’administration Trump de cette manière ?

JD Vance : Ce n’est certainement pas productif. Je l’ai vu, et je pense que Zelenskyy a tort à ce sujet. J’ai condamné à plusieurs reprises l’invasion à grande échelle qui a été lancée en 2022, mais comme le Président Trump, j’ai également essayé d’appliquer une reconnaissance stratégique que si vous voulez mettre fin au conflit, vous devez essayer de comprendre où les Russes et les Ukrainiens voient leurs objectifs stratégiques. Cela ne signifie pas que vous soutenez moralement la cause russe, ou que vous soutenez l’invasion à grande échelle, mais vous devez essayer de comprendre quelles sont leurs lignes rouges stratégiques, de la même manière que vous devez essayer de comprendre ce que les Ukrainiens essaient d’obtenir du conflit. Ainsi, vous pouvez négocier une paix. Et c’est ce que le Président essaie de faire depuis quelques mois maintenant, et je pense qu’il est un peu absurde que Zelenskyy dise au [gouvernement américain], qui maintient actuellement l’ensemble de son gouvernement et son effort de guerre, que nous sommes d’une manière ou d’une autre du côté des Russes. Comme l’a dit le Président, « Nous ne sommes du côté de personne, nous sommes du côté de l’Amérique, et nous croyons que les meilleurs intérêts de l’Amérique sont servis par la paix ».

SA : En regardant au-delà de l’Ukraine, il y a eu un certain nombre d’incidents récents qui ont conduit les Européens à conclure que vous n’aimez vraiment pas l’Europe. Est-ce une évaluation juste ? Et sinon, quel est votre message aux dirigeants européens, y compris certains à droite, qui pensent : « Mon Dieu, il ne voit vraiment rien de positif en nous — il nous frappe sans relâche, publiquement et même en privé lorsqu’il s’adresse à d’autres responsables de l’administration » ?

JDV : Ce n’est certainement pas vrai. J’aime l’Europe, j’aime les Européens. J’ai dit à plusieurs reprises que je pense que vous ne pouvez pas séparer la culture américaine de la culture européenne. Nous sommes très largement le produit de philosophies, de théologies, et bien sûr, de schémas migratoires qui viennent d’Europe et qui ont lancé les États-Unis d’Amérique. . . . J’aime les différentes cultures, je pense certainement que l’Europe a beaucoup à offrir au monde.

Je pense aussi que les dirigeants européens ont été un peu endormis au volant. Ce qu’ils trouvent si choquant, c’est que nous sommes simplement honnêtes à propos d’une nouvelle réalité stratégique. Et il y a quelques choses qui se passent simultanément.

La première chose est que nous sommes très frustrés — « nous » signifiant moi, le Président, certainement toute l’administration Trump — que les populations européennes continuent, franchement, à crier pour des politiques économiques et migratoires plus sensées, et que les dirigeants européens continuent à passer par ces élections, et continuent à offrir aux peuples européens l’opposé de ce pour quoi ils semblent avoir voté. C’est quelque chose qui m’inquiète vraiment. L’ensemble du projet démocratique de l’Occident s’effondre lorsque les gens continuent à demander moins de migration, et qu’ils continuent à être récompensés par leurs dirigeants pour plus de migration. Évidemment, je pense qu’il y a un composant économique à cela, il y a un composant culturel à cela. Mais je pense que, surtout, les électeurs ont le droit de décider ce qu’ils veulent. Je dis cela en tant qu’ami, pas en tant que quelqu’un qui pointe du doigt et dit : « Vous vous trompez vraiment » — mais en tant que personne qui respecte et aime vraiment l’Europe. Cette partie de la survie et de l’épanouissement au XXIe siècle est d’être réactif à la volonté du peuple sur la question de la migration. C’est quelque chose que, franchement, les dirigeants américains et européens ont mal géré pendant près d’un demi-siècle. Et je dis : « Regardez, tout comme le Président Trump a pris au sérieux les préoccupations des électeurs, nous encourageons nos amis en Europe à prendre leurs préoccupations au sérieux ».

J’ai mentionné qu’il y a deux problèmes. C’est un : la question de la migration, comment avoir une politique migratoire de bon sens au XXIe siècle, se trouve vraiment au sommet de nombreux débats que nous avons eus en Occident, et nos amis européens sont [confrontés à des problèmes] qui ne sont vraiment pas différents des problèmes auxquels nous sommes confrontés en Amérique.

Le second, bien sûr, est la posture de sécurité. Écoutez, la réalité est — c’est brutal de le dire, mais c’est aussi vrai — que toute l’infrastructure de sécurité de l’Europe, pendant toute ma vie, a été subventionnée par les États-Unis d’Amérique. Il y a vingt à vingt-cinq ans, on pouvait dire que l’Europe avait de nombreuses armées dynamiques, du moins des armées capables de défendre leurs propres patrie. Aujourd’hui, en 2025, la plupart des nations européennes n’ont pas d’armées capables d’assurer leur défense raisonnable. Les Britanniques sont une exception évidente, les Français sont une exception évidente, les Polonais sont une exception évidente. Mais d’une certaine manière, ce sont les exceptions qui confirment la règle, que les dirigeants européens ont radicalement sous-investi dans la sécurité, et cela doit changer. Et cela doit changer en partie parce que les États-Unis doivent se concentrer sur l’Asie, sur nos intérêts de sécurité là-bas.

Mais je pense aussi que ce n’est pas bon pour l’Europe d’être le vassal de sécurité permanent des États-Unis. Et ce que je trouve si choquant dans certaines des réponses des dirigeants européens à certaines de mes déclarations, c’est que j’échoie un grand homme d’État européen appelé Charles de Gaulle, qui, je pense, aimait les États-Unis d’Amérique, mais avait évidemment des désaccords avec l’Amérique. Mais [il] a reconnu ce que je reconnais certainement, que ce n’est pas dans l’intérêt de l’Europe et ce n’est pas dans l’intérêt de l’Amérique que l’Europe soit un vassal de sécurité permanent des États-Unis.

SA : Mais n’avons-nous pas, nous les Américains, également bénéficié du statu quo, du fait que les capitales européennes s’alignent sur Washington, même lorsqu’elles ne sont pas d’accord avec nos décisions de politique étrangère ? Pour le dire franchement, cela ne pourrait-il pas être mauvais pour l’Europe d’être trop indépendante ?

JDV : Je pense définitivement que l’Amérique et l’Europe continueront à prospérer avec les relations économiques et de sécurité de nos deux continents séparés. Je ne pense pas que le fait que l’Europe soit plus indépendante soit mauvais pour les États-Unis — c’est bon pour les États-Unis. En revenant à l’histoire, je pense, franchement, que les Britanniques et les Français avaient certainement raison dans leurs désaccords avec Eisenhower au sujet du canal de Suez. Quelque chose que je connais un peu plus personnellement, je pense que beaucoup de nations européennes avaient raison au sujet de notre invasion de l’Irak. Et franchement, si les Européens avaient été un peu plus indépendants, et un peu plus disposés à se lever, alors peut-être que nous aurions pu sauver le monde entier du désastre stratégique que fut l’invasion de l’Irak dirigée par les Américains. Une Europe plus indépendante, oui, va conduire à plus de conversations, parfois même à plus de débats. Mais je ne pense pas que les Américains des années cinquante, soixante et soixante-dix se soient demandé si la France était de réels alliés, même s’il y avait de réels désaccords. Mais je pense qu’il est normal que des alliés aient des désaccords. Et c’est ce que je veux que l’Europe soit. Je veux qu’elle soit un allié. Je veux qu’elle soit un allié fort et indépendant, évidemment que chaque pays individuel soit des alliés forts et indépendants. Je ne veux pas que les Européens fassent simplement ce que les Américains leur disent de faire. Je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt, et je ne pense pas que ce soit dans notre intérêt non plus.

« Je pense définitivement que l’Amérique et l’Europe continueront à prospérer avec les relations économiques et de sécurité de nos deux continents séparés. »

SA : Y a-t-il un accord commercial UK-US en préparation, une exception pour l’alliance spéciale au milieu du régime tarifaire ? Et le verriez-vous se réaliser sous le gouvernement Starmer ?

JDV : Nous travaillons certainement très dur avec le gouvernement de Keir Starmer. Le Président aime vraiment le Royaume-Uni. Il aimait la Reine. Il admire et aime le Roi. C’est une relation très importante. Et c’est un homme d’affaires qui a un certain nombre de relations commerciales importantes en [Grande-Bretagne]. Mais je pense que c’est beaucoup plus profond que cela. Il y a une véritable affinité culturelle. Et bien sûr, fondamentalement, l’Amérique est un pays anglo-saxon : notre système juridique, notre culture et nos valeurs sont très largement un prolongement de ce qui se passait dans les îles britanniques depuis des centaines d’années.

Nous travaillons très dur sur un accord commercial avec le gouvernement de Starmer. Je ne veux pas préjuger de cela, mais je pense qu’il y a de bonnes chances que, oui, nous parvenions à un grand accord qui soit dans le meilleur intérêt des deux pays.

Avec d’autres Européens, nous travaillons dur pour atteindre une relation commerciale plus équilibrée. [Déjà,] avec le Royaume-Uni, nous avons une relation beaucoup plus réciproque que celle que nous avons avec, disons, l’Allemagne. Bien que nous aimions les Allemands, ils dépendent fortement des exportations vers les États-Unis mais sont assez durs avec de nombreuses entreprises américaines qui souhaiteraient exporter en Allemagne. Donc ce concept d’équité, qui tient vraiment à cœur au Président dans notre relation commerciale, sans préjuger des résultats, je pense qu’il conduira à de nombreuses relations commerciales positives avec l’Europe. Et encore une fois, nous voyons l’Europe comme notre alliée. Nous voulons simplement que ce soit une alliance où les Européens soient un peu plus indépendants, et nos relations en matière de sécurité et de commerce vont refléter cela.

SA : Quel est le principal indicateur de succès pour le nouveau régime tarifaire ? Que devra-t-il se passer dans, disons, trois ans lorsque nous parlerons à nouveau, si Dieu le veut, pour que vous puissiez conclure : « D’accord, nous l’avons fait » ou « D’accord, nous avons fait une bonne partie du chemin » ?

JDV : Nous voulons réduire les déficits commerciaux, vraiment dans tous les domaines. Parfois, un déficit commercial a du sens. Par exemple, l’Amérique ne produit pas de bananes. Donc, évidemment, nous allons importer des bananes, pas en exporter. Donc, pour certaines catégories de produits et peut-être même avec certains pays, un petit déficit commercial peut être justifié. Mais ce que le système commercial mondial a conduit, ce sont de grands et persistants déficits commerciaux dans toutes les catégories de produits, la grande majorité des pays utilisant vraiment le [marché intérieur] des États-Unis pour absorber leurs exportations excédentaires. Cela a été mauvais pour nous. Cela a été mauvais pour les fabricants américains. Cela a été mauvais pour les travailleurs. Et Dieu nous en préserve, si l’Amérique devait un jour mener une guerre future, ce serait mauvais pour les troupes américaines. Et donc, nous voulons vraiment voir un rééquilibrage significatif. Donc, ce que je veux voir dans quelques années, c’est que notre déficit commercial en pourcentage du PIB soit beaucoup plus bas.

SA : Au cours de la semaine dernière, avez-vous eu des moments de désespoir en regardant les marchés financiers ? Ou en regardant votre propre portefeuille ? Je pose cette question en tant que personne qui soutient ces tarifs et qui appelait à un ordre commercial mondial post-néolibéral depuis des années. Mais je mentirais si je disais qu’il n’y a pas eu de moments où je me suis dit : « Whoa, que se passe-t-il si cela tourne vraiment mal ? » Avez-vous eu des pensées similaires au cours de la semaine dernière, et si oui, comment les traitez-vous ?

JDV : La mise en œuvre de tout nouveau système va fondamentalement rendre les marchés financiers nerveux. Le Président a été très cohérent en disant que c’est un jeu à long terme. Qu’il veut vraiment rééquilibrer le commerce dans l’intérêt des travailleurs et des fabricants américains. Et qu’en fin de compte, vous ne pouvez pas laisser les fluctuations à court terme du marché changer votre vision à long terme. Maintenant, bien sûr, vous devez être réactif à ce que la communauté des affaires vous dit, ce que les travailleurs vous disent, ce que les marchés obligataires vous disent. Ce sont toutes des variables auxquelles nous devons être réactifs pour rendre la politique réussie. Mais l’objectif est le succès de la politique. Aucun plan n’est, vous savez, mis en œuvre parfaitement. Aucun plan ne va pas nécessiter d’ajustements. Nous reconnaissons certainement que nous voulons rééquilibrer le commerce mondial, d’autres pays vont réagir à cela, nous allons devoir y répondre. Nous voulons faire quelque chose sur les marchés, les marchés vont réagir, nous devons y répondre [à notre tour]. Nous sommes très conscients du fait que nous vivons dans un monde compliqué où les décisions des autres ne sont pas statiques. Mais la politique fondamentale est de rééquilibrer le commerce mondial, et je pense que le Président a été très clair et persistant à ce sujet.

SA : Vous avez été décrit comme notre premier Vice-Président très en ligne. Vous vous inquiétez-vous de tweeter trop ?

JDV : [Rires] Il y a beaucoup de bénédictions dans ce travail. Un inconvénient indiscutable est que je vis vraiment dans une bulle. Je suis entouré d’agents du Secret Service. Il est très difficile pour une personne lambda de s’approcher de moi — en fait, c’est presque impossible. Je considère les réseaux sociaux comme un moyen utile, bien que imparfait, de rester en contact avec ce qui se passe dans le pays en général. Et il y a beaucoup d’autres choses que je fais pour rester en contact, pour m’assurer que la bulle de la vice-présidence ne m’empêche pas d’entendre les préoccupations des personnes que je sers. Je passe probablement beaucoup moins de temps sur Twitter qu’il y a six mois, c’est probablement bon pour moi. Mais je dois vraiment faire un effort pour rester connecté. Parce que la Maison Blanche, le West Wing, la vice-présidence sont par conception une bulle. Et pour être un bon vice-président, je dois rester en dehors de cette bulle autant que je le peux.