« L’Angleterre est un pays dans lequel la propriété et le pouvoir financier sont concentrés entre très peu de mains », écrivait George Orwell dans Le Lion et la Licorne. À l’époque, en 1941, il plaidait pour « une limite supérieure à la propriété des terres ». Quatre-vingt-quatre ans plus tard, l’écrivain serait sans doute déprimé d’apprendre que la moitié des terres en Angleterre est toujours détenue par moins de 1 % de la population. Cependant, Orwell pourrait être encouragé par une révolution silencieuse en cours, sous le radar de nombreux médias. Car, enfin, l’Angleterre en 2025 est aux premiers stades de la réforme foncière.

La terre sous-tend tout. Sur la scène géopolitique, on le voit de manière très crue dans les saisies de terres par Poutine en Ukraine, ou le désir avide de Trump d’annexer le Groenland. Mais l’importance de la terre va bien au-delà des ambitions territoriales des États. C’est le fondement de l’économie de chaque nation : les champs qui produisent notre nourriture, les endroits où nous construisons nos maisons. Et sous-tendant tout cela, il y a le rôle irremplaçable de la terre dans la fourniture de services écosystémiques, allant de la purification de l’eau et de la prévention des inondations à l’absorption du carbone dans les forêts et les tourbières.

La Grande-Bretagne, en tant que nation insulaire, comprend plus que d’autres pays que la terre est finalement finie. « La terre diffère de toutes les autres formes de propriété », écrivait l’une des étoiles montantes de Westminster en 1909, arguant qu’elle est « une nécessité de l’existence humaine », « la source originale de toute richesse », et « strictement limitée en étendue ». Le nom de ce jeune radical ambitieux ? Winston Churchill.

Partie d’un gouvernement libéral réformateur à l’époque, Churchill reconnaissait que la nature finie de la terre faisait de sa possession un jeu à somme nulle — pour citer le futur Premier ministre « de loin le plus grand des monopoles ». Certes, cette vérité est au cœur de la crise du logement de notre époque. Si peu de terres arrivent sur le marché, on ne peut tout simplement pas en créer davantage pour augmenter l’offre. Les prix des terres fluctuent parfois, mais ils augmentent toujours à long terme : la valeur totale des terres au Royaume-Uni a augmenté d’environ 1 trillion de livres en 1995 à plus de 5 trillions de livres en 2016. Vous pourriez raser l’intégralité de la ceinture verte demain, seulement pour voir les valeurs des terres dans ces zones s’envoler, remplaçant le prétendu bloc du système de planification par le bloc des propriétaires terriens désireux de réaliser un joli profit.

Le marché des terres en Angleterre, après tout, est hautement illiquide : d’énormes pans du pays ont été possédés et hérités par les mêmes familles aristocratiques pendant des siècles. Après la conquête normande, William le Bâtard déclara que toutes les terres en Angleterre appartenaient finalement à la Couronne, avant de les répartir entre ses 200 barons comme patronage. Cette concentration de pouvoir foncier entre les mains de quelques-uns a établi le modèle en Angleterre pendant mille ans. À Belgravia, détenue par Hugh Grosvenor, le duc de Westminster, une statue de l’un de ses ancêtres porte l’inscription fière : « La famille Grosvenor est venue en Angleterre avec William le Conquérant et détient des terres dans le Cheshire depuis ce temps. »

En même temps, la terre a pris une nouvelle pertinence au XXIe siècle avec l’accélération des crises climatique et écologique — car qui possède la terre jouit également d’une énorme influence sur son utilisation. La propriété foncière comprend un « ensemble de droits », incluant non seulement le droit de profiter de ses fruits et de percevoir des loyers, mais aussi d’exclure les autres (d’où les lois sur l’intrusion) et même le droit de détruire ou d’abuser de la terre, le soi-disant jus abutendi. Comme l’a fait remarquer le juriste du XVIIIe siècle William Blackstone : « si un homme est le locataire absolu en pleine propriété [c’est-à-dire un propriétaire libre]… il peut commettre tous les gaspillages que son imprudence peut lui suggérer, sans être incriminé ou responsable devant quiconque. »

De nombreux grands propriétaires terriens d’Angleterre ont caché leurs antécédents environnementaux douteux derrière le mensonge souvent répété selon lequel ils sont les « gardiens de la campagne » dignes de confiance, qui peuvent être laissés à leurs propres dispositifs pour s’occuper de l’Angleterre rurale. Traduction : pas besoin de réglementations environnementales gênantes, de surveillance de l’État ou de responsabilité publique. Bien qu’il existe clairement des agriculteurs et des propriétaires terriens brillants, soucieux de restaurer la nature dans ces îles dénaturées, le tableau d’ensemble reste sombre. La réalité est qu’un petit nombre de propriétaires terriens ont joué un rôle démesuré dans la destruction écologique, allant du drainage des Fens à la destruction des tourbières de l’Angleterre, jusqu’à l’état désastreux de même nos réserves naturelles les plus protégées.

Ceux qui possèdent des terres ont tissé un puissant champ de force autour de la remise en question du statu quo. Un voile de secret intense entoure encore même la connaissance de qui possède des terres dans ce pays. Le registre foncier officiel, bien qu’il ait été fondé en 1863, n’a toujours pas achevé sa tâche d’enregistrement de chaque propriétaire terrien, et l’immense base de données qu’il possède est verrouillée derrière des frais de recherche prohibitifs. Des lobbyistes influents continuent de défendre le privilège foncier : l’Association des propriétaires terriens et des entreprises (CLA), créée en 1907 pour s’opposer aux taxes foncières, proteste encore contre les tentatives du gouvernement de fermer la faille fiscale de l’Exonération de propriété agricole. Nous pourrions sympathiser avec les agriculteurs âgés qui luttent avec la planification successorale — moins avec des personnes comme Jeremy Clarkson, qui a acheté sa ferme dans les Cotswolds avec l’intention expresse d’éviter l’impôt.

Remettre en question l’une de ces inégalités — la propriété foncière et la manière dont le pouvoir foncier maltraite ce bien commun vital — est souvent qualifié de « réforme foncière ». Dans le monde moderne, cela signifie à la fois changer qui possède des terres, mais aussi changer les conditions dans lesquelles les terres sont possédées. Pourquoi le paquet de droits des propriétaires terriens devrait-il inclure le droit de détruire la nature, par exemple, ou le droit d’exclure les autres d’accéder même à la campagne ? La cause de la réforme foncière unissait autrefois des politiciens de tous bords, de Churchill à David Lloyd George et Clement Attlee. Une véritable réforme foncière en Angleterre est absente de l’agenda politique depuis des décennies. Pourtant, maintenant, enfin, elle commence à se réveiller.

Les premiers signes de changement sont apparus dans les derniers jours du gouvernement conservateur. « Il y a… un intérêt public indéniable à savoir qui possède réellement des terres et des propriétés », a affirmé Michael Gove, alors secrétaire à l’égalité des chances, dans la préface d’une consultation gouvernementale sur l’augmentation de la transparence concernant la propriété foncière. Ce fil de pensée a été repris avec enthousiasme par le Parti travailliste, le ministre du Logement Matthew Pennycook annonçant récemment que le gouvernement entendait ouvrir le registre foncier, « prioriser l’accès gratuit aux données », et « permettre à d’autres de cartographier » qui possède des terres. Si ces changements sont adoptés, ils pourraient enfin mettre fin au secret qui a enveloppé et protégé le pouvoir foncier en Angleterre depuis le Domesday Book.

Mais le Parti travailliste semble également prêt à aller beaucoup plus loin. Dans son nouveau projet de loi sur l’urbanisme, le gouvernement s’attaque à l’accumulation de terres par les propriétaires terriens, abordant les prix des terres exorbitants qui entravent la construction de logements abordables. Les ministres proposent de donner aux autorités locales le pouvoir d’acquérir des terres — de manière obligatoire, si nécessaire — à une valeur proche de la valeur d’utilisation existante : c’est-à-dire dépouillée de la « valeur d’espoir » qui peut faire grimper le prix d’un champ de, disons, 22 500 £ par hectare à 6,2 millions £ par hectare. Lors d’un récent débat parlementaire sur le projet de loi, le député travailliste Chris Curtis a moqué les opposants conservateurs à cette disposition en citant avec approbation les écrits de Churchill sur la réforme foncière.

Le gouvernement de Starmer semble également s’inspirer des réformes foncières réussies mises en œuvre par les administrations dirigées par le Parti travailliste en Écosse. En 2003, le Premier ministre Jack McConnell a défendu un projet de loi sur la réforme foncière qui a créé un Droit communautaire d’achat : donnant aux communautés le pouvoir d’enregistrer un intérêt pour un terrain ; un droit de premier refus lorsqu’il est mis en vente ; et une pause dans le processus de vente ordinaire pour leur donner le temps de sécuriser des fonds. Une demi-million d’acres d’Écosse appartiennent désormais à des communautés, allant de petites forêts communautaires à un vaste ancien terrain de chasse de 10 000 acres, acquis ces dernières années par les habitants de Langholm. Maintenant, Angela Rayner déclare qu’elle créera un Droit communautaire d’achat en Angleterre, via le prochain projet de loi sur la dévolution anglaise.

La propriété communautaire ne signifie cependant pas simplement transférer le titre légal d’un terrain d’une personne à une autre. Elle soulève également des questions profondes sur la responsabilité des propriétaires fonciers, affirmant que le public a un intérêt légitime à savoir comment la terre est utilisée pour le bien commun. Le gouvernement soutient désormais cela aussi. En particulier, il a récemment lancé un défi aux plus grands propriétaires fonciers d’Angleterre pour qu’ils fassent davantage pour restaurer la nature. En mars de cette année, le secrétaire à l’environnement Steve Reed a convoqué la première réunion d’un nouveau groupe « Domaine national pour la nature », composé de grands propriétaires fonciers comme le Crown Estate, le Duché de Cornouailles et la compagnie des eaux United Utilities. « Les propriétaires fonciers doivent aller plus loin et plus vite pour restaurer notre monde naturel », leur a dit Reed, arguant que puisqu’ils possèdent collectivement 10 % de l’Angleterre, ils « ont la responsabilité envers les générations futures de laisser l’environnement dans un meilleur état. » Si les grands propriétaires fonciers veulent prétendre être des intendants de la terre, ils le peuvent. Mais maintenant, le public a besoin de voir des preuves de leur engagement.

L’idée que la terre devrait servir l’intérêt national, et non seulement celui des propriétaires privés, anime également le projet de cadre d’utilisation des terres proposé par le Parti travailliste, qui cherche à planifier de manière plus rationnelle comment nous utilisons la ressource limitée qu’est la terre. Cela se trouve également à l’origine de l’interdiction prévue de la combustion des landes : une pratique écologiquement destructrice réalisée par les riches propriétaires de terrains de chasse pour soutenir leur archaïque sport de sang victorien. Mettre le feu à la bruyère aide à maximiser le nombre de faisans pour la chasse. Mais, plus important encore, cela endommage également le plus important réservoir naturel de carbone d’Angleterre — nos tourbières de montagne — et oblige les habitants de Sheffield et de Manchester à respirer une fumée âcre et à subir des inondations plus graves. Les ducs et les oligarques qui possèdent les 150 terrains de chasse d’Angleterre les considèrent, dans les mots de The Spectator, comme l’« actif trophée ultime ». Mais le gouvernement signale maintenant que cette terre devrait plutôt être considérée comme un actif national : et être entretenue en conséquence.

Il reste encore beaucoup à faire, bien sûr, pour faire avancer une réforme foncière plus ambitieuse en Angleterre. Lorsque le Parti travailliste était dans l’opposition, il s’était initialement engagé à introduire un droit de libre accès à l’écossaise en Angleterre, mais a ensuite fait marche arrière suite à un intense lobbying de la CLA et de la National Farmers’ Union. Il devrait examiner les sondages et réfléchir à nouveau. Près de 70 % du public souhaite un droit d’accès responsable à la campagne anglaise — un sentiment partagé par les habitants des zones rurales et des villes. Il y a aussi des signes inquiétants que le gouvernement atténue certains de ses engagements concernant le Droit communautaire d’achat, un mouvement qui priverait les communautés de la chance de rêver grand et de posséder non seulement des pubs et des salles de village, mais aussi des rivières, des bois et des tourbières.

Cependant, si ce n’est pas la fin, c’est au moins la fin du début. Alors que le gouvernement travailliste se tourne vers sa deuxième année au pouvoir, il devrait saisir l’agenda de la réforme foncière à bras le corps et revendiquer une tradition qui unissait à la fois Churchill et Orwell, ainsi qu’une grande partie de l’opinion publique entre les deux.

Guy Shrubsole est l’auteur de The Lie of the Land, publié par William Collins en format broché le 8 mai.