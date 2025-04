Dans le pub Ferry Boat à Runcorn, à quelques pas de la rivière Mersey, ils énumèrent les promesses non tenues comme des amants abandonnés. « Le Parti travailliste promet tout », dit un homme, « et quand ils arrivent au pouvoir, c’est exactement comme au début. Les anciens combattants dorment dans des tentes. Les musulmans prient dans les rues. Les autochtones ne peuvent pas obtenir d’opérations. Les immigrants les obtiennent tout de suite. C’est facile ici. Gratuit ceci, gratuit cela. Si la Troisième Guerre mondiale commence, qui va se battre pour nous ? Seront-ils dans l’armée britannique ? Pas du tout. Vous ne connaissez plus les gens. » C’est pourquoi le Parti Réformiste pense qu’il va prendre Runcorn et Helsby au Parti travailliste lors de l’élection partielle de demain.

Une fille, jeune et en colère, interrompt. « L’Angleterre devrait se concentrer sur les Anglais. » Elle en veut aux gens qui arrivent par bateaux, et déteste l’homme qui a tué trois filles à Southport, à 30 miles au nord, l’année dernière. « Si j’allais dans leur pays et que je faisais ça, je me ferais tirer une balle dans la tête », dit-elle. (Le meurtrier est un citoyen britannique.) Elle croit que les services publics sont accordés aux étrangers mais refusés à elle. Elle dit qu’elle connaît des gens qui préféreraient être en prison que d’attendre un logement : leur ambition a rétréci à cela. Elle est absolument aliénée de sa démocratie, et à l’âge de 19 ans.

« Arrête, » dit sa mère doucement, « ce n’est pas de leur faute. » Pourtant, elle n’a « aucun espoir » non plus : sa maison a été cambriolée la semaine dernière, et la police n’est pas venue, même si elle a des images du crime. Je lui demande : quand est-ce la dernière fois que tu as eu de l’espoir ? « 2016, » dit-elle. Brexit.

Cette circonscription du Cheshire est un patchwork : il y a le Parti travailliste à Runcorn, une petite ville, la jolie Frodsham et des villages qui penchaient Tory par le passé. Il y a de l’industrie ici, et le logement est bon marché, mais les services publics échouent et les salaires sont bas. À Runcorn, ils s’inquiètent des coupes dans les prestations pour les personnes âgées ; dans les villages, ils s’opposent à la taxation des agriculteurs.

L’histoire a commencé en octobre à Frodsham, une ville mentionnée dans le Domesday Book. Mike Amesbury (majorité 14 696, Réformiste en deuxième position, les Tories juste derrière) a attaqué un électeur devant District Taxis, qui est maintenant une petite attraction touristique pour cette raison. Il a été emprisonné pendant 10 semaines — suspension sur appel — et a démissionné du Parti travailliste. C’était, bien que sans le vouloir, un paradigme : une éruption de violence dans un paradis anglais ; peut-être un présage de ce qui est à venir. « Je ne me reconnais pas, » a déclaré Amesbury plus tard, et maintenant sa circonscription lui ressemble.

Amesbury a bu ce soir-là dans les Cholmondeley Arms, où je trouve des hommes aussi politiquement aliénés que la fille de Runcorn, bien que plus aimables, étant à moitié ivres. « Il était toujours ici, » dit l’un d’eux. « Il était toujours bourré. C’était un député inutile. Le Parti travailliste, c’est le Parti travailliste. » Il roule des yeux. « Des imbéciles. » Un autre dit : « Farage me rappelle Arthur Scargill, » ce qui est étrangement vrai : tous deux peuvent être sortis d’une file d’attente ; tous deux fonctionnent comme des marques. Il sourit et me dit qu’il pense que les vêtements de Farage sont absurdes. Amesbury a encore des partisans : un homme me dit, « Je voterais encore pour lui. C’est un gars normal. » (Comme dans : qui n’a jamais voulu frapper un électeur ?) Un seul admettra avoir voté jeudi : il soutient le Parti de la Constitution anglaise, des nationalistes anglais mécontents avec un leader appelé Daddy Dragon. Dans les rires, ce sont des hommes dont la foi dans la politique conventionnelle a disparu.

Cependant, il y a de l’espoir pour le Parti travailliste : certains électeurs — des personnes âgées, les jeunes étant ensorcelés par le TikTok de Farage et son talent pour les selfies — défendent le parti, maintenant qu’il est menacé. Je rencontre un électeur travailliste en colère : « Nigel Farage vient de l’argent, » dit-il. « Il pense qu’il soutient l’homme de travail ? Il est à des millions de kilomètres. C’est un putain d’imbécile. »

Je trouve des Tories à un bal de thé dans un village apparemment normal sous un escarpement appelé Helsby Hill. C’est un paysage de centrales électriques et d’étangs à canards : Mordor et la Comté. Ici, les Tories et d’anciens Tories dansent le Lambeth Walk. Deux femmes me parlent de Runcorn dans leur jeunesse. « Vous connaissiez vos voisins, » dit l’une. « C’était une petite ville avec beaucoup d’activités : des carnavals ; des Reines de Mai ; la Pentecôte, quand toutes les écoles primaires marchaient avec les bannières. Vous connaissiez les gens. » Elles parlent comme Rip Van Winkle dans un bal : elles se sont endormies, et quand elles se sont réveillées, elles ne connaissaient personne, et personne ne les connaissait.

« Je pense que je vais rester conservateur », dit l’autre. « Ils ont encore quelques grandes étapes à franchir, n’est-ce pas ? Je ne sais pas si cela a trop avancé pour revenir à ce que nous aimerions. » Un ancien combattant me dit que lorsqu’il grandissait à Runcorn, c’était si isolé que les villages voisins « étaient des pays étrangers. Runcorn était une ville ouvrière à l’époque. Nous avions trois tanneries, une usine de gaz et deux cinémas. Maintenant, l’Angleterre est un pays étranger. » Il a toujours voté conservateur, mais demain, il votera pour l’indépendant Alan McKie, qui vit à Helsby et a organisé le bal de thé. « Les conservateurs passent tout leur temps à se battre les uns contre les autres. Ils n’ont rien fait. » Et ils se divisent, et se divisent encore.

D’autres sont plus proactifs. Stand Up to Racism s’oppose à Reform dans tout le nord, et près d’Iceland à Runcorn. Ils distribuent des tracts Unmasking Reform, avec une photographie de Farage riant près d’un cheval. Ils disent aux électeurs qu’il est courtier en valeurs mobilières ; qu’il représente une menace pour le NHS ; qu’il blâme la crise du coût de la vie sur les réfugiés, les migrants et les musulmans. La réponse est mitigée. Un jeune père, tenant deux tout-petits par la main, est agacé par leur message selon lequel Farage est un raciste : cela signifie qu’il l’est aussi. Ses joues rougissent de colère. « Farage ne détruira pas le NHS », dit-il, « c’est un suicide politique. » Il a l’air horrifié, même blessé. Pourtant, des femmes les remercient d’être venus ; quelques voitures klaxonnent, mais doucement.

Ils sont les trompettes de George Galloway. Le leader du Parti des travailleurs remplace Stand Up to Racism près d’Iceland par Peter Ford, son adjoint et candidat aux élections partielles. Ford a été ambassadeur britannique en Syrie et à Bahreïn, puis a travaillé pour l’UNRWA en Palestine. Le petit groupe de partisans de Galloway est la forme de politique la plus conventionnelle que j’ai vue à Runcorn. Ils ressemblent à des créatures d’une autre époque. Galloway, cependant, avec son offre de socialisme et de conservatisme social — pas de coupes, pas de guerres étrangères — aime le conflit. Lorsqu’un passant l’insulte, il l’invite à poser une question, et semble légèrement désolé lorsqu’il ne le fait pas.

L’atmosphère au-delà est plus triste, cependant ; plus pauvre ; plus en colère et plus confuse. Il y a ce qui semble être de l’imprudence ici, née, je le soupçonne, du chagrin, car nous sommes maintenant, et ressentons explicitement, comme un pays en déclin sans chemin évident devant nous. Les habitants peuvent mépriser Farage mais certains d’entre eux voteront pour lui quand même. Certains d’entre eux voteront pour lui parce qu’ils le méprisent : pure décadence. Je rencontre un chauffeur de taxi né au Soudan qui dit qu’il votera Reform : « Et 90 % de ce qu’ils [Reform] disent qu’ils vont faire : ils ne vont de toute façon pas le faire. » Tout cela, dit-il en riant.

Alors que je quitte Runcorn, je rencontre un citoyen britannique né en Irak, assis sur un banc, en train de fumer. Il a un master en finance, « mais cela ne m’a pas bien servi. Je suis coiffeur. » Je lui demande ses opinions politiques et il cite Platon : « Le prix que les hommes de bien paient pour leur indifférence aux affaires publiques est d’être gouvernés par des hommes mauvais. » Je lui demande s’il craint le racisme et il dit non : c’est le pays le plus sûr dans lequel il a vécu, et les Britanniques sont doux de cœur. Il me dit que Farage fournit « une logique de surface » et « une solution clé en main à un problème existant » mais il pense qu’il s’éloignera, comme le font les populistes.

Il y a de la rage ici, bien sûr, mais ce qui est le plus frappant, c’est le désenchantement : l’idée croissante que la politique conventionnelle ne peut pas vous donner ce que vous voulez. Le Parti travailliste peut tenir bon — Pochin est froide pour le Cheshire — mais, s’ils le font, ce sera de quelques centimètres. Ce n’est pas le Parti travailliste, mais le système lui-même qui est méfié. Parmi toutes les personnes que je rencontre à Runcorn, le coiffeur a le plus d’espoir mais, Platon ou non, il ne votera pas jeudi. Platon était pour une autre époque, dit-il ; un client arrive pour une coupe de cheveux, et il s’en va.