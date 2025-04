Il y a une photo du défunt Pape par Pablo Leguizamon qui circule. Elle montre alors le Cardinal Jorge Mario Bergoglio, dans le métro de Buenos Aires en 2008, entouré de navetteurs. Il est facile de comprendre pourquoi elle est populaire. Un portrait d’humilité ou plutôt de démocratie : un membre senior de l’Église catholique dans le métro comme tout le monde. Il a l’air impeccablement cool, avec un regard ironique et l’ombre d’un sourire sur son visage — plus comme un entraîneur de boxe ou un conseiller de la mafia qu’un haut clergé. Elle est généralement accompagnée d’une citation disant qu’il avait travaillé comme concierge, videur de boîte de nuit et technicien chimiste dans un laboratoire. En d’autres termes, il était quelqu’un de notre propre monde temporel.

Une partie de l’attrait du Pape François, même pour des communistes littéraux professionnels en ligne, vient de l’espace négatif. Il était d’autant plus impressionnant à cause de ce qu’il n’était pas. Il n’était pas un opérateur corrompu avide de pouvoir comme les papes Borgia et Médicis, ni un patriarche conservateur sévère comme le Pape Pie IX. Mais cela faisait aussi partie du problème, un problème qui touche au cœur de l’Église et à sa survie même en Occident, où ses fréquentations et le nombre d’églises sont en déclin général. C’était le Pape en tant qu’homme d’État teinté de progressisme, et l’Église une sorte d’ONG spiritualisée. Rien n’indique plus une organisation en péril ou en doute que lorsqu’elle ressent le besoin de justifier son existence. Il a aidé que le Pape François ait suivi le Pape Benoît XVI qui, en termes d’image publique, avait le comportement d’un Darth Sidious et était perçu comme un théologien conservateur de poids défendant la tradition contre les maux de la modernité.

En revanche, le Pape François représentait une rupture avec le passé et un virage à gauche. Il s’est nommé d’après Saint François d’Assise, champion des pauvres et saint patron des animaux, et a adopté la devise Miserando Atque Eligendo signifiant « Humble mais Choisi ». Vêtu de blanc, le Pape François a rejeté le faste royal que les Papes avaient longtemps adopté, se plaçant aristocratiquement au-dessus de leur troupeau. Cela, avec ses actes d’humilité préférés — le baiser des pieds, l’étreinte des marginalisés, l’engagement pour ceux brutalement touchés par la pauvreté et la guerre, suppliant à genoux pour la paix — a résonné avec des catholiques en rétablissement comme moi qui, à travers les nombreux péchés et dissimulations de l’Église, en étaient venus à la voir non pas comme quelque chose de noble et d’exalté, mais plutôt comme les Papes hurlants et infernaux de Francis Bacon.

Tous ces symboles étaient essentiels à l’image du Pape François en tant que radical. Il semblait certainement être un réformateur. Il était un critique vocal des pires excès du néolibéralisme et du matérialisme en général. Il plaidait continuellement pour le monde en développement, les pauvres, les migrants, les prisonniers et le dialogue interreligieux. Il mettait en lumière les brutalités infligées aux enfants et aux civils et plaidait pour la paix à des moments et des endroits contre le récit dominant. Il a même déclaré, lors d’une interview rapidement annulée, qu’« un enfer n’existe pas, la disparition des âmes pécheresses existe ». À chaque tournant, il était confronté à l’opposition des éléments plus réactionnaires de l’Église.

L’impact réel et significatif qu’il a eu sur l’Église elle-même, structurellement ou théologiquement, est discutable. Cela est en partie dû à la bureaucratie byzantine intransigeante au sein du Vatican. Mais une grande partie de cela est aussi parce qu’au-delà du symbolisme, le Pape François n’était pas le Pape radical qu’on prétend souvent qu’il est. Sur la majorité des sujets, il a finalement respecté la ligne de l’orthodoxie établie de l’Église. Ils étaient souvent présentés avec le vernis de « aimez le pécheur, haïssez le péché » mais il ne faisait toujours aucun doute que le péché était impliqué. Prenons la question de la contraception. L’opposition de l’Église catholique aux préservatifs a été ruineuse, voire cruelle, surtout dans les régions du monde en développement touchées par le VIH/SIDA. Le Pape François a peu changé.

Le prédécesseur le plus proche du Pape François, en esprit, était le « Bon Pape » (« Il Papa Buono ») Jean XXIII. Ils partageaient un tempérament similaire, charismatique, modeste, avec une aisance affable avec le public et une ouverture intellectuelle. Pourtant, leurs différences sont illustratives. Le « Bon Pape » a déclenché d’importants changements libéralisants dans l’Église en convoquant le Concile Vatican II. Il avait précédemment exercé son influence et l’appareil à sa disposition en tant que nonce pour aider à sauver des milliers de Juifs de l’Holocauste. Ce furent des actions remarquables à une époque abyssale, et les comparaisons peuvent être en partie injustes. Les efforts du Pape François pour mettre en lumière les cruautés et les injustices infligées dans le monde d’aujourd’hui sont sans aucun doute nobles. Qu’ils représentent l’utilisation maximale du pouvoir diplomatique et économique du Vatican est plus discutable. L’homme ne vivra pas que de symbolisme. Le monde a peu besoin d’un saint patron pour le spectacle de plus en plus sombre et inefficace de « sensibiliser ».

On a beaucoup parlé de son statut de premier jésuite à devenir pape — c’était une nomination controversée, car ils sont souvent perçus comme des fauteurs de troubles rebelles, s’opposant fréquemment au Vatican au point d’avoir été un jour bannis. Mais malgré son dévouement professé et son ministère pastoral envers les pauvres, Bergoglio était un jésuite inhabituel. Il s’est fait connaître pendant la dictature argentine, une époque dangereuse pour être un défenseur des dépossédés. La junte militaire était paranoïaque et sadique envers quiconque qu’elle soupçonnait ou pouvait accuser d’être communiste. C’était une période de massacres, de vols de la mort, de viols et de chambres de torture, d’escadrons de la mort et de disparitions.

À l’époque, la théologie de la libération avait émergé comme une véritable branche radicale du christianisme, se concentrant non seulement sur la pauvreté mais aussi sur ceux qui la créaient et en profitaient. Les autorités, que ce soit à Buenos Aires ou à Rome, les considéraient comme des pseudo-marxistes hérétiques. La forme argentine de la théologie de la libération attira rapidement l’attention de la junte, et le meurtre de clercs commença.

Cependant, le futur pape François était critique envers la théologie de la libération. Il semblait d’abord penser que l’Église devait aborder la pauvreté de manière apolitique, comme si la pauvreté n’était pas politique. Les jésuites ne voyaient pas d’un bon œil son opposition au radicalisme, et il fut progressivement aliéné au sein de l’ordre. Il y a eu des signes que cette époque pesait lourdement sur son esprit ; dans une allocution, il parla du « silence complice de la plupart de la société et de l’Église », une reconnaissance tacite de son propre aveuglement volontaire aux crimes qui se déroulaient alors peut-être. Cela aurait pu être quelque chose d’encore pire, avec des accusations portées par un journaliste, Horacio Verbitsky, selon lesquelles Bergoglio aurait effectivement jeté deux prêtres jésuites, les Pères Yorio et Jalics, aux loups en leur refusant la protection de leur ordre (Jalics s’est ensuite réconcilié avec le pape et a déclaré qu’il ne les avait pas dénoncés). Dans cette lumière, son mouvement vers une position plus radicale plus tard dans sa vie pourrait être interprété comme une contrition, une admission de culpabilité d’avoir échoué à agir quand cela comptait. Ou cela pourrait être vu comme un exercice de rebranding pour l’Église, une victoire du style sur le fond, un purgatoire non pas des péchés du Vatican mais de leur image publique, et une appropriation et dilution du radicalisme dans le processus. Dans tous les cas, le pape François était bien plus un survivant qu’un rebelle.

Où cela laisse-t-il l’Église maintenant avec son décès ? Malgré le manque de changement substantiel, le pape François a montré qu’il y avait un appétit populaire renouvelé pour une religion socialement consciente. Son message a résonné particulièrement dans le monde en développement où le catholicisme est en plein essor. Intentionnellement ou non, il a dégagé un chemin viable à travers les broussailles que pourrait emprunter un pape véritablement radical, en s’opposant aux autorités intransigeantes du Vatican, au moins en principe, et en montrant qu’un relatif outsider pouvait prêcher avec un impact global plus grand qu’un insider plus cloîtré. Il y a un rôle important pour une force de la taille et de l’influence du Vatican pour défier le capital mondial, surtout étant donné que « la gauche » s’est effondrée dans une guerre civile interne de politique identitaire. Même si vous êtes pro-choix ou en faveur de l’euthanasie, il serait de mauvaise foi de nier qu’il y a un rôle vital pour une organisation plaidant pour les droits des enfants à naître et pour ceux qui sont vulnérables en fin de vie, surtout compte tenu de notre dérive néolibérale vers les extrêmes, le relativisme moral et l’abstraction des vies humaines.

Face au monde contemporain, il y a une tentation pour l’Église soit de se retirer dans la tradition et de virer à droite (ce qui semble probable), soit de se diluer dans une insignifiance abjecte comme l’a fait l’anglicanisme. Les deux seraient une grave erreur existentielle. Il existe des chemins hors de la route bifurquée de la tradition et de la modernité, qui empruntent des routes plus étranges et éclairantes à travers l’éthique, la technologie, le vernaculaire, l’écologie, le numineux, le syncrétique, le caniveau et les étoiles. La survie de l’Église dépend d’un engagement profond avec le monde, surtout dans ses pires moments, mais aussi d’offrir un sanctuaire contre celui-ci.

Le simple fait que l’Église catholique ne s’intègre pas aujourd’hui est l’une de ses raisons les plus fortes d’exister. C’est un lieu, l’un des très rares, qui n’est pas uniquement guidé par le principe du profit, où l’on peut aller sans dépenser d’argent, où l’on peut méditer ou confesser ses échecs. S’asseoir dans une cathédrale gothique, c’est vivre quelque chose qui va au-delà de la simple merveille de l’architecture et de l’artisanat. C’est un anachronisme mais pas nécessairement un rétrograde. À travers cela, les idées de pèlerinage, de rituel, de rédemption et de grâce ont survécu à une époque qui méprise toute pratique sans valeur monétaire ou qui n’est pas soumise à l’ego. C’est l’un des rares domaines où le bien et le mal sont encore reconnus comme existants, sans parler du divin. « Une religion sans mystiques », comme l’a reconnu François, « est une philosophie ».

Plutôt que de devenir un fossile obsolète ou de suivre le relativisme dans le nihilisme, l’Église catholique pourrait embrasser son étrangeté innée. Elle est complètement hors de propos et donc, au mieux, elle pourrait être un refuge contre le capitalisme tardif et une digue contre celui-ci, existant à la fois en dehors du monde et dans ses endroits les plus sombres. C’est cela qui nous a donné à l’origine l’église des catacombes et des franges extérieures, des Stylites au christianisme celtique en passant par la Santería, qui a apporté de la lumière à des vies difficiles de manière à la fois intensément locale et cosmique. Il existe une myriade d’alternatives à la vision centralisée de la Cité du Vatican, comme l’ont montré les jésuites et d’autres.

« Jusqu’à ce que l’Église relève le défi de sa propre vocation, elle devra demeurer ici avec le reste d’entre nous dans l’Inferno. »

Ce que l’Église peut offrir, ce sont les qualités précises pour lesquelles elle est rejetée ou moquée. Karl Marx a écrit que la religion était « le soupir de la créature opprimée, le cœur d’un monde sans cœur, et l’âme de conditions sans âme ». L’hypothèse était que ces choses étaient malhonnêtes ou impossibles. Pourtant, imaginez un monde qui ne permet pas leur existence ou n’aspire pas à les créer, même si c’est impossible. Si l’Église se détourne de ses fantasmes miraculeux surréalistes et de sa position supra-moderne, elle sera sur la même pente que les partis politiques aujourd’hui, redevable à un monde qui rend tout identique, qui déconstruit toutes les loyautés et le sens, où chacun ne pense qu’à soi et où tout est à vendre. « Chaque fois que les choses matérielles, l’argent, la mondanité, deviennent le centre de nos vies, » a averti François, « elles s’emparent de nous, elles nous possèdent ; nous perdons notre propre identité en tant qu’êtres humains. » Comme c’est le cas pour les individus, c’est aussi le cas pour les institutions religieuses.

C.S. Lewis, que le Pape François a lu et cité, a écrit : « les portes de l’Enfer sont verrouillées de l’intérieur ». L’Église n’a toujours pas vraiment fait face à son passé, ni aux inégalités du présent. S’ajoute à cela l’appel du Christ à ses apôtres de renoncer à tout ce qu’ils possèdent et de le suivre. Si l’Église faisait un jour ces choses, elle ouvrirait cette porte et sortirait de l’Enfer. Certains d’entre nous pourraient même être tentés de les suivre.

Pour l’instant, cependant, il y a une bataille au cœur de l’Église. Cela n’a pas commencé avec le Pape François, ni même les changements de marée depuis la Révolution industrielle. Cela a toujours été ici. L’histoire de l’Église est faite de schismes, d’hérésies, de dialectiques, de synodes et de factions concurrentes. Ce n’est pas entre la gauche et la droite, le passé et le présent. Il y a une bataille parce que c’est la nature de la conscience et de la culpabilité et ce que signifie être humain. L’Église devra lutter avec son âme comme le Pape François, un homme imparfait mais décent en des temps indécents, l’a clairement fait. Nous devons tous le faire, si nous voulons nous rappeler que nous avons même des âmes. Jusqu’à ce que l’Église relève le défi de sa propre vocation, elle devra demeurer ici avec le reste d’entre nous dans l’Inferno, une institution brisée dans un monde brisé, avec la connaissance qu’il n’y a personne pour nous empêcher de partir, sauf nous-mêmes.