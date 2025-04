À la fin de la présidence de Joe Biden, l’ex-star du rock devenue gourou du MAGA, Ted Nugent, a posté un message inquiétant : « Ils ne ‘prédissent’ pas de pénuries alimentaires. Ils les planifient. »

À peu près au même moment, l’héroïne d’action de Disney et artiste d’arts martiaux mixtes, Gina Carano, a remarqué un grand schéma historique : « Mao a attaqué les agriculteurs. Staline a attaqué les agriculteurs. Maintenant, les gouvernements du monde attaquent les agriculteurs. Le même groupe tout au long de l’histoire. C’est un manuel, ce n’est pas un hasard. Réveillez-vous. » Ensuite, Wide Awake Media a posté une image de milliers d’acres de « terres agricoles de premier choix » gaspillées par des panneaux solaires, accompagnée d’une question rhétorique : « est-ce l’une des raisons de la guerre globaliste contre l’agriculture ? »

Les conspirationnistes de la famine mondiale rôdent sur X, Facebook et YouTube. Ce sont ceux qui nous rappellent sans cesse qu’Henry Kissinger a dit « contrôlez les aliments et vous contrôlez les gens », malgré le fait qu’il n’a jamais dit une telle chose. Ils essaieront de vous convaincre que la viande cultivée en laboratoire, le colorant rouge 3 et la grippe aviaire font tous partie du même plan, et que la meilleure défense contre une élite cosmopolite déterminée à confisquer votre ferme et à vous faire avaler des insectes écrasés est une arme.

Le théoricien du complot est généralement rejeté comme un animal irrationnel, pourtant les prédicateurs de la famine mondiale sont obsédés par la logique et la raison. Leur vision dystopique émerge d’une compréhension complexe mais idiosyncratique de l’histoire qui va de Joseph en Égypte à la multinationale allemande Bayer, ingénieurs du blé Roundup Ready génétiquement modifié qui ne peut être cultivé qu’avec l’aide de leurs propres insecticides Roundup Ready brevetés — garantissant ainsi le contrôle corporatif des bagels et petits pains du monde.

Dernièrement, leur tasse de preuves déborde : la flambée des prix des matières premières du café et du cacao, la mort massive des abeilles, et le fait qu’une douzaine d’entreprises possèdent plus de 500 marques de consommation. Pourquoi d’autre le Forum économique mondial nous forcerait-il à consommer des insectes s’ils ne tramaient pas de rendre les agriculteurs obsolètes ? Ensuite, il y a Tucker Carlson, qui a exprimé ses craintes de famine lors des protests des agriculteurs néerlandais en 2022 : « Jouer avec l’approvisionnement alimentaire tend à provoquer des crises alimentaires, et ensuite la famine », a-t-il supposé. « Nous devrions nous inquiéter des grandes choses. Et l’approvisionnement alimentaire est la plus grande chose. »

« Les prédicateurs de la famine mondiale sont obsédés par la logique et la raison. »

On pourrait être tenté de rejeter tout cela comme le dernier chapitre d’une histoire de longue date que l’historien Richard Hofstadter a qualifiée de « Style paranoïaque dans l’histoire américaine », un récit qui attribue tous nos maux aux opérations secrètes. Pourtant, en ce qui concerne la famine mondiale, les théoriciens et leur ancien ennemi — la CIA — sont sur la même longueur d’onde, avec un autre allié improbable, le Département de la Défense des États-Unis. Ils s’accordent tous sur une chose : à quelle vitesse la société civile peut s’effondrer lorsque la famine frappe.

Le professionnel de l’espionnage connaît deux vérités sur la faim : la première est que les gens ne meurent pas de faim parce qu’il n’y a pas assez de nourriture, mais — comme l’a prouvé encore et encore le lauréat du prix Nobel Amartya Sen, de la famine du Bengale de 1943 au Bangladesh en 1974, en passant par la Somalie et le Soudan plusieurs fois — ils meurent de faim parce qu’ils ne peuvent pas se permettre le prix de la nourriture. Dans son ouvrage révolutionnaire, Pauvreté et famines, Sen a montré que pendant la pire période de la famine irlandaise des années 1840, des navires chargés de blé, d’avoine, de bétail, de porcs, d’œufs et de beurre naviguaient vers le sud depuis les zones les plus touchées vers les marchés de Londres. De même, pendant la pire famine éthiopienne de 1973, la production alimentaire du pays n’a pas diminué. Le problème était que la nourriture qui aurait pu sauver des régions frappées par la famine comme la province de Wollo et le Tigré allait à des acheteurs plus riches à Addis-Abeba. De tels « contre-mouvements » alimentaires ont conduit Sen à conclure que les famines avaient autant à voir avec l’argent et la politique qu’avec la production agricole, ce qui indiquait à son tour que des suppléments monétaires directs, par exemple, pourraient aider à résoudre le problème. Peu importe combien de pauvres meurent de faim, les riches n’ont jamais perdu leur droit le plus fondamental : un estomac plein.

La deuxième vérité est que l’un des chemins les plus rapides vers d’énormes manifestations populaires — et même un changement de régime — est l’inflation alimentaire, hashtag les soulèvements de 2011 et les conflits à travers la Syrie, l’Irak, la Libye, la Tunisie et le Yémen, collectivement connus sous le nom de « Printemps arabe ».

Ces idées ont défini la politique gouvernementale américaine. Après les attentats terroristes du 11 septembre, le nouveau Département de la sécurité intérieure des États-Unis a défini le secteur alimentaire comme l’une des 17 « infrastructures critiques » reconnues au niveau fédéral. Des exercices de guerre ont suivi, tels que l’exercice « Silent Farmland » en Caroline du Nord, l’exercice « Silent Prairie » à Washington, et l’« Exercice High Stakes » au Kansas. La « défense alimentaire » est devenue un terme technique, suivi de près par une série de livres blancs qui ont introduit l’idée de « l’agroterrorisme » — c’est-à-dire les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires pour la chaîne d’approvisionnement alimentaire. De telles préoccupations ont gagné en crédibilité en 2018 lorsque la grippe porcine a balayé la Chine, qui abrite environ 400 millions de porcs — la moitié de l’approvisionnement mondial.

Cette même année, un groupe éclectique d’académiques de la National Geospatial Intelligence Agency (en d’autres termes, la CIA), du United States War College, du Département de la Défense, de Los Alamos et du Consortium d’observation de la Terre pour la sécurité et l’agriculture de la NASA a publié une étude approfondie sur les risques d’échec catastrophique. « La consolidation est devenue une caractéristique déterminante de l’évolution du système alimentaire mondial », a noté le rapport. « Capturer un nœud concentré individuel au sein du système alimentaire mondial peut avoir des ramifications larges et durables. »

La manière de renforcer le système était claire : construire un réseau de chaînes d’approvisionnement plus complexe et résilient, provenant d’un vaste réseau de fermes. Acheter des produits sur votre marché local était devenu un atout aussi précieux que le renseignement signal du Mossad. Personne n’a remarqué l’ironie que le DOD ait adopté le même ensemble d’impératifs sociaux que la gauche radicale La Via Campesina, alias, le Mouvement des paysans mondiaux : soutenir les agriculteurs locaux.

Tout à coup, tout le monde était d’accord — des habitants de sous-sols avec des chapeaux en papier d’aluminium aux espions de l’ombre en passant par les gens en salopette et camionnettes. Et aujourd’hui, alors que les prix alimentaires américains augmentent de pair avec les tarifs de Trump imposés au Canada, en Europe, au Mexique et à peu près à tout importateur alimentaire, la sécurité alimentaire est devenue un unificateur encore plus important.

Pour la personne qui bénéficie le plus de l’avocat guacamole hors de prix le jour du Super Bowl, c’est Vladimir Poutine, un homme qui a fait de l’étude des dynamiques de changement de régime son œuvre de vie — et qui l’a maintenant mise en action. Comme l’a noté un récent livre blanc du Center for Strategic & International Studies : « L’invasion de l’Ukraine par la Russie a causé la plus grande augmentation liée à des conflits militaires de l’insécurité alimentaire mondiale depuis au moins un siècle. » Le président russe a ciblé à plusieurs reprises l’infrastructure agricole de l’Ukraine — ses fermes, ses champs, ses installations de transformation alimentaire et sa main-d’œuvre agricole — causant plus de 40 milliards de dollars de pertes. Le rapport du CSIS a conclu que les tensions commerciales qui en résultent « sapent le soutien européen à l’Ukraine ».

Tout cela signifie que la sécurité alimentaire est devenue un sujet brûlant dans les médias traditionnels. Les faux populistes du The New York Post ont été partout dans l’histoire de l’inflation alimentaire, notant que depuis le début de cette année, les rapports de surfacturation des prix des œufs et de la volaille avaient augmenté de plus de 840 %. The New York Times a livré sa version bourgeoise inimitable de la crise, cartographiant l’augmentation du prix du bœuf bourguignon au Bouillon Chartier à Paris, révélant ainsi l’histoire méconnue des carottes beurrées (le prix de ce légume-racine a grimpé de 20 % au cours des cinq dernières années, et le beurre de 30 %).

Trump n’aide pas la situation. Déjà, son USDA a annulé un milliard de dollars de financement pour l’achat de nourriture locale pour les écoles — c’est-à-dire de l’argent pour acheter des produits des fermes voisines. Pendant ce temps, le DOGE d’Elon Musk a tenté de retirer des fonds au Programme alimentaire mondial. Et le nouveau responsable de l’Agence de protection de l’environnement de Trump, Lee Zeldin, fait de son mieux pour arrêter les poursuites contre Bayer pour leurs cancers induits par le Roundup. Si la faim se propage parce que les gens ne peuvent pas se permettre le prix de la nourriture, pourquoi l’administration Trump s’amuse-t-elle avec les prestations de sécurité sociale et le programme SNAP pour le petit-déjeuner et le déjeuner scolaires, qui sont tous deux maintenant dans le collimateur des sbires du DOGE ?

Cependant, pour une fois, les conspirationnistes ne veulent pas l’entendre. À une époque où le discours sur la sécurité alimentaire consomme les médias grand public — avec The New York Times en tête d’affiche de la famine en Soudan et Gaza, et même le sérieux Economist écrivant sur « La catastrophe alimentaire à venir » — les théoriciens de la conspiration sur la famine mondiale se sont tus. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, Ted Nugent s’est contenté de vendre des t-shirts Stranglehold signés pour le 50e anniversaire. Wide Awake Media est de retour à l’analyse des vérités cachées révélées par le phénomène internet de peinture par numéros, Bob Ross, RIP. Illuminatibot est revenu à la publication des maux de Frazzledrip — la « drogue de choix des élites ».

Inquiet qu’après 5 000 ans la conspiration mondiale de la faim ait pu se taire, je suis tombé dans les DMs de mon vieil ami, Jacob Angeli-Chansley, alias le chaman Q-Anon (le jeune homme tatoué qui portait des cornes lors de l’insurrection du 6 janvier, puis a entamé une grève de la faim jusqu’à ce qu’on lui fournisse de la nourriture biologique en prison), avec qui j’avais passé du temps de qualité à Phoenix en avril dernier. J’ai été ravi d’apprendre qu’il avait récemment acquis sa propre cryptomonnaie, $haman. Peut-être que c’était une couverture contre l’inflation alimentaire ?

Je voulais savoir combien de temps la mafia MAGA pouvait continuer à exploiter la machine des médias sociaux avant que le prix du bacon et des œufs ne fasse tomber l’administration. Après tout — et tout comme le Département de la Défense et Ted Nugent l’avaient prédit — c’est l’inflation alimentaire (plus une ou deux doses de sénilité) qui a fait tomber Biden.

Comme d’habitude, Jake était heureux de fournir aux médias des faits réels : « Que ce soit pour rendre les gens obèses et les faire mourir tôt ou extrêmement maigres et les faire mourir tôt, la faim est l’arme utilisée par les tyrans et les psychopathes pour obtenir ce qu’ils veulent, lorsque tous les autres moyens se sont épuisés. »

Bien sûr, après que Trump lui ait accordé un pardon, le Chaman a d’abord échangé son mégaphone et sa lance contre quelque chose de bien plus efficace en matière de protection de son pain quotidien. Comme à son habitude, il l’a posté :

« MAINTENANT JE VAIS ACHETER DES PUTAINS D’ARMES !!! »