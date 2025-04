« Cela constitue une apostasie, Joe ! » À ce stade, Mel Gibson discutait avec Joe Rogan depuis une demi-heure — et son attaché de presse devait probablement faire un AVC. Il est allé sur le podcast de Rogan plus tôt cette année pour promouvoir son nouveau film, Flight Risk, un thriller sur le détournement d’avion. Mais il a fini par accuser les dirigeants de l’Église catholique d’apostasie dans le style d’un inquisiteur médiéval.

Gibson, un catholique fervent, était furieux à propos d’une cérémonie réalisée au Vatican en 2019. Lors du Synode sur l’Amazonie, tenu pour discuter de l’Église dans la région amazonienne, des statues en bois de la déesse amazonienne Pachamama étaient disséminées dans les jardins du Vatican. À un moment donné, à l’intérieur de la basilique Saint-Pierre, le pape François a dirigé une prière tout en faisant face à une petite sculpture de la Pachamama.

Pour Gibson, qui a été nommé envoyé spécial à Hollywood par le président Trump, cet épisode représente tout ce qui a mal tourné dans l’Église. Il blâme cela sur « un coup monté ». Et, à ses yeux, tout a commencé au Deuxième Concile du Vatican — ou Vatican II — qui a eu lieu de 1962 à 1965. Son but : moderniser le catholicisme. Après cela, l’Église est devenue « quelque chose d’autre » entièrement, a déclaré Gibson à Rogan. Cette chose d’autre, en ce qui le concerne, est une imposture. « Je n’adhère pas à une Église post-conciliaire, » a-t-il dit.

Il ne ressemble pas à un catholique mécontent ordinaire. En fait, Gibson faisait écho aux principes clés d’un mouvement hétéroclite connu sous le nom de sedevacantisme.

Les sedevacantistes tirent leur nom de la phrase latine sede vacante, signifiant que le Siège de Rome est vacant. La phrase est généralement utilisée pour décrire la période entre la mort d’un pape et l’élection de son successeur, lorsque la papauté est inoccupée. Les sedevacantistes, cependant, croient que la papauté est inoccupée depuis Vatican II. Il y a eu six papes depuis lors, mais aucun n’est considéré comme légitime.

Il y a au maximum 30 000 sedevacantistes dans des dizaines d’organisations distinctes à travers le monde. Le mouvement a vu le jour au Mexique au milieu des années soixante, où un prêtre nommé Joaquín Sáenz y Arriaga a proposé son principe fondamental : l’Église post-Vatican II était « sans tête ». Prévisiblement, cela n’a pas été bien accueilli par Sa Sainteté sans tête, et Sáenz y Arriaga a été excommunié. Le mouvement s’est répandu dans les années soixante-dix, après avoir été approuvé par Michel-Louis Guérard des Lauriers, un franciscain français et le confesseur personnel de Pie XII. En tant que dernier pape avant Vatican II, Pie est considéré comme le dernier pontife légitime par les sedevacantistes. Cela fait de Guérard des Lauriers une sorte de héros de culte.

Maintenant, le mouvement s’est déplacé en ligne. La page de publication de mèmes Novus Ordo Watch se vante de plus de 25 000 abonnés sur X et 13 000 abonnés sur Facebook. Son logo est un croquis de Pie XII (bien sûr), avec le slogan : « Dévoiler l’Église moderniste de Vatican II ».

Alors, que s’est-il vraiment passé lors de ce terrible concile qui a laissé les sedevacantistes désemparés ? Le récit conventionnel de la réforme de l’Église se présente ainsi : Vatican II a été convoqué en 1959 par le pape Jean XXIII, qui pensait que l’Église avait un besoin urgent d’aggiornamento — une mise à jour. Il croyait que si le catholicisme voulait prospérer au XXe siècle, il devait abandonner des dogmes poussiéreux et embrasser le monde moderne. « À travers Vatican II, l’Église a cherché à se reconnecter avec un monde de plus en plus sécularisé », m’a dit l’historienne Jessica Wärnberg.

Cette croisade de réengagement a pris plusieurs formes. Vatican II a mis fin à la croyance qu’il n’y avait pas de salut en dehors de l’Église. À partir de ce moment, les non-catholiques pouvaient être rachetés. La liberté religieuse a été adoptée comme le droit inaliénable de chaque être humain : d’autres religions devaient être tenues en estime, et l’antisémitisme a été dénoncé.

Vatican II a également révisé la liturgie. Jusqu’alors, la messe était célébrée en latin ; le prêtre avait le dos tourné à l’assemblée et faisait face à l’autel. Mais lors du concile, il a été décidé que la messe serait célébrée dans la langue nationale afin d’être plus inclusive. Le prêtre ferait face à l’assemblée. La messe en latin n’a pas été abolie, mais elle est devenue beaucoup plus rare.

C’était un moment sismique pour les catholiques pratiquants. Pour beaucoup, c’était comme si la religion qu’ils avaient suivie depuis leur enfance, qui avait donné un sens à leur vie, leur avait soudainement été enlevée. La messe remodelée a particulièrement frappé. À l’époque, le président français Charles de Gaulle aurait remarqué que Vatican II était « l’événement le plus important du siècle, car on ne peut pas changer la prière d’un million d’hommes et de femmes sans affecter l’équilibre de la planète ».

Des millions de catholiques conservateurs se sont sentis lésés. La plupart d’entre eux, cependant, n’ont pas embrassé le sedevacantisme. C’était trop radical, trop étrange, pour eux. Plutôt que de fuir leur Église assiégée, ils ont choisi de rester et de se battre. Leur mission : la préservation des anciennes traditions.

Ces catholiques sont généralement appelés traditionalistes, et ils partagent de nombreuses mêmes doléances que les sedevacantistes. Ils assistent à la messe en latin et sont critiques de la direction de l’Église. Pourtant, ils s’arrêtent avant de rompre les liens avec le Saint-Siège, restant en communion avec le pape. Alors que les traditionalistes pensent comme des réformateurs, espérant changer le système de l’intérieur, les sedevacantistes pensent comme des révolutionnaires. Ils veulent renverser tout le système corrompu.

Entrez un catholique au physique sculpté nommé Hutton Gibson, père de Mel. En 1977, il a lancé une newsletter appelée La guerre est maintenant ! Pensez à Substack à l’âge analogique. « Ce journal n’a qu’un seul but : la récupération complète de notre Église ! » Hutton a écrit dans le premier numéro. Puis, dans la sainte tradition du Saint-Office de l’Inquisition, il s’en est pris à ses ennemis : « À tous ceux qui ont promu la déviation actuelle… qu’ils rôtissent éternellement dans le plus profond des enfers ! »

Hutton allait devenir l’une des figures de proue du mouvement sedevacantiste, écrivant une série de livres auto-publiés. Il soutenait que le concile Vatican II était en réalité « un complot maçonnique soutenu par les Juifs », qui avaient truqué le conclave ayant élu Jean XXIII en 1958. Selon lui, un autre cardinal, l’archi-conservateur Giuseppe Siri, avait été élu. Mais les maçons soutenus par les Juifs avaient menacé « d’atomiser la Cité du Vatican » s’ils n’obtenaient pas leur candidat. Jean XXIII, un maçon secret, devint pape à la place.

Comme le suggère l’histoire d’Hutton, le sedevacantisme est un pays des merveilles de faits alternatifs, ce qui est une autre raison pour laquelle les traditionalistes s’en tiennent à l’écart. Au fond, le sedevacantisme n’est pas une position théologique ; c’est une théorie du complot. Appelez cela le QAnon catholique, car tout comme QAnon, cela est devenu un aimant pour les haineux, les bizarres et les imposteurs.

« Le sedevacantisme n’est pas une position théologique ; c’est une théorie du complot. Appelez cela le QAnon catholique. »

Prenez Francis Schuckardt, le fondateur de l’Église du rite latin tridentin, qui dans les années soixante-dix a parcouru l’Amérique pour prêcher la mauvaise nouvelle : le concile Vatican II avait détruit l’Église catholique. Le pape était démoniaque, et tout catholique qui le suivait serait damné — c’est-à-dire, à moins qu’il ne suive l’évêque Schuckardt. Des centaines d’âmes perdues y ont cru.

L’Église du rite latin tridentin est devenue un lieu d’horreurs. Schuckardt était un prédateur sexuel qui agressait régulièrement des séminaristes, selon l’écrivain Michael W. Cueno dans La fumée de Satan. Chaque fois que les sœurs étaient jugées avoir mal agi, elles étaient emprisonnées dans des greniers glacés pendant plusieurs semaines. Les fidèles étaient également maltraités : des sœurs ont une fois gavé une jeune fille avec de la nourriture pourrie ; après qu’elle ait vomi, on lui a fait manger son propre vomi. « Lèche le vomi », a crié une sœur en la battant.

La vérité a été révélée par la presse en 1984. Schuckardt s’est enfui avec ses plus fidèles partisans et 250 000 dollars en espèces. Il a essayé de fonder une autre église en Californie, mais en 1987, une équipe SWAT a fait une descente dans son domaine. Ils ont trouvé des drogues, des armes automatiques et des documents macabres sur le démembrement de corps. Schuckardt a purgé une peine de prison et est mort en 2006.

Une autre figure de proue du sedevacantisme était Veronica Lueken, une femme au foyer catholique de Queens, New York. Un jour en 1968, selon l’académique Joseph P. Laycock dans Le voyant de Bayside, Lueken a commencé à entendre des voix. Puis les visions ont commencé. Une fois, elle a vu un visage géant dans le ciel : c’était Jésus-Christ lui-même. Peu après, la Vierge Marie lui a parlé depuis le ciel. Surprise, surprise, la Sainte Mère détestait le concile Vatican II.

Comme un devin médiéval, Lueken a attiré un nombre considérable de fidèles. Des gens de tout le pays affluaient à Queens pour la voir en transe. Ses voisins la maudissaient. Les restaurateurs locaux remerciaient le Bon Dieu pour leur fortune et installaient des stands de hot-dogs pour les pèlerins affamés.

En 1975, Mary a enfin révélé à Lueken le secret derrière le Concile Vatican II. « Mon enfant, je t’apporte une triste vérité, une vérité qui doit être connue de l’humanité », se souvient Lueken d’avoir été dite. Paul VI, qui a promulgué le Concile Vatican II, avait été remplacé par un sosie. « Il y a quelqu’un qui gouverne à sa place, un imposteur, créé par l’esprit des agents de Satan », aurait dit Mary. Comment cela était-il possible ? « La chirurgie plastique, mon enfant — les meilleurs chirurgiens ont été utilisés pour créer cet imposteur. »

Tous les sedevacantistes ne rendaient pas hommage à Lueken. Le mouvement est divisé entre une myriade de groupes éclatés, et chaque groupe insiste sur sa propre définition. Pour compliquer les choses, certains rejettent le terme sedevacantiste et deviennent fous si vous les appelez ainsi. Certains préfèrent le terme sedeprivationisme, qui soutient que les papes sont des papes « matériellement mais pas formellement ». D’autres insistent encore sur le fait qu’ils sont simplement des « vrais » catholiques qui suivent les enseignements ancestraux de l’Église. Mais ce sont des distinctions marginales : tous adhèrent à la même doctrine fondamentale. En cela, ils ressemblent aux léninistes, trotskystes et staliniens qui se disputent la définition correcte du marxisme.

Cependant, tout comme les communistes détestent la gauche modérée, les sedevacantistes sont unis dans leur mépris pour les catholiques traditionalistes. Malgré des luttes similaires, les deux groupes sont loin d’être des frères d’armes, les sedevacantistes considérant les traditionalistes comme des traîtres à la solde de la Sainte Siège.

Une cible de la colère des sedevacantistes est la Société de Saint Pie X — SSPX pour les connaisseurs — une organisation traditionaliste intransigeante qui compte 600 000 membres dans le monde. Elle a été fondée en 1970 par Marcel Lefebvre, un archevêque français qui avait mené la charge contre le Concile Vatican II.

Lefebvre parlait souvent comme un sedevacantiste. Le Concile Vatican II était « satanique ». C’était le résultat d’une alliance entre « les plus hautes autorités de l’Église et des loges maçonniques ». Par conséquent, conclut Lefebvre, « cette Église conciliaire n’est pas catholique. Dans la mesure où le pape, les évêques, les prêtres et les fidèles adhèrent à cette nouvelle Église, ils se séparent de l’Église catholique. » Mais Lefebvre n’est jamais devenu sedevacantiste. Il a réalisé que le Vatican était là où se trouvait le pouvoir, et il a toujours espéré avoir plus d’influence au sein de l’Église qu’en dehors. Il a engagé des négociations avec Rome plusieurs fois, sans succès. En fin de compte, Lefebvre a été excommunié en 1988 après avoir ordonné des évêques sans autorisation.

Aux yeux des sedevacantistes, Lefebvre était un faible. En 1983, un groupe de fidèles exaspérés a quitté la SSPX, prétendant que Lefebvre était « bien trop doux ». Dans un acte d’imagination, ils ont appelé leur nouvelle organisation la Société de Saint Pie V, ou SSPV. Mais même la SSPV n’était pas assez intransigeante pour les plus engagés des sedevacantistes. Dans les années 90, une poignée de véritables croyants se sont séparés et ont rejoint la Congrégation de Marie Reine Immaculée, qui était elle-même un groupe éclaté de l’Église du Rite Latin Tridentin.

Les sedevacantistes n’ont pas l’intention de rester les bras croisés pendant qu’un imposteur règne sur le Vatican. Ainsi, afin de sauver la véritable Église, les plus pieux d’entre eux ont pris une pour l’équipe et se sont proclamés papes. Il y avait le pape Michel I, né David Bawden. Ancien membre de la SSPX, Bawden s’est proclamé pape dans les années 90. Il a pris le contrôle d’un magasin à un dollar dans le Kansas rural pour tenir un conclave. Son Collège des Cardinaux était composé de ses parents, de trois amis et de lui-même. Il y avait aussi le pape Pie XIII, né Lucian Pulvermacher. Son conclave a eu lieu en 1998 dans un chalet en rondins dans les montagnes du Montana.

L’antipape le plus en vue jusqu’à présent est Pierre III, né Markus Josef Odermatt, le leader de l’Église catholique palmarienne, qui est basée près de Séville, en Espagne. L’Église, bien qu’elle ne soit pas techniquement sedevacantiste, est essentiellement une secte : il y a environ 5 000 Palmariens, qui sont étroitement contrôlés, encouragés à se reproduire (certaines familles ont 15 enfants), et enseignés qu’Adolf Hitler et Francisco Franco sont des saints.

Le prédécesseur de Pierre III, Grégoire XVIII, a quitté l’organisation en 2016 et l’a exposée comme une immense arnaque. « C’est tout un coup monté, particulièrement financier », a-t-il déclaré. « Ils utilisent simplement le miracle de la Vierge Marie comme couverture. » L’ensemble est prétendument financé par des dons de riches hommes d’affaires et pourrait être une couverture pour le blanchiment d’argent.

Il est peut-être tentant de considérer les sedevacantistes comme une blague — une note de bas de page amusante dans la longue histoire de l’Église catholique. Mais faire cela serait sous-estimer leur influence. Bien que le sedevacantisme reste un mouvement marginal, sa rhétorique a imprégné les cercles conservateurs catholiques ces dernières années. Il y a le même sentiment de paranoïa et de trahison, et la même croyance que l’Église est menacée.

Le déclencheur a été le pape François lui-même. Bien qu’il ne soit pas le progressiste enflammé dépeint dans les médias, il est un libéral. Le pontife a réformé le Vatican et a essayé de rendre l’Église moins jugeante et plus inclusive : en 2023, par exemple, il a permis aux prêtres de bénir des couples de même sexe.

La réaction a été violente. Dès le moment où il est devenu pape, les conservateurs de l’Église ont cherché à obtenir la tête de François. Parfois, ils ont sonné beaucoup comme des sedevacantistes. Le cardinal Robert Sarah en est un exemple frappant. Pour être clair, il n’a jamais remis en question ouvertement la validité de l’élection de François. Cela constituerait un motif d’excommunication. Mais le cardinal n’a pas mâché ses mots. La décision de François de permettre aux couples de même sexe de recevoir des bénédictions était, a-t-il déclaré, « une hérésie qui sape gravement l’Église, le Corps du Christ, car elle est contraire à la foi et à la Tradition catholiques ».

Selon les normes du Vatican, un tel commentaire est scandaleux. La Sainte Siège, n’oublions pas, est une monarchie absolue. François est le pontife suprême. Bien qu’il ne soit pas au-dessus de la critique, insinuer qu’il trahit le catholicisme franchit une ligne rouge.

Mais ce n’est pas tout. Il y a tout juste deux mois, Sarah a déclaré que toute tentative d’abolir la messe en latin serait semblable à « un projet diabolique qui cherche à rompre avec l’Église du Christ ». C’était sûrement une pique à l’encontre de François, qui a sévèrement restreint l’utilisation de la messe en latin. Des rumeurs circulent selon lesquelles il souhaite l’abolir complètement. La remarque de Sarah s’inspirait fortement du folklore sedevacantiste. Les implications sont claires : l’Église pourrait tomber sous l’influence du Diable. Et nul autre que le Pape pourrait en être responsable.

Le cardinal Raymond Burke est allé encore plus loin. Il n’a pas seulement rejeté les enseignements de François, mais a également mis en doute la légitimité du Pape. « Beaucoup m’ont exprimé leurs préoccupations. En ce moment très critique, il y a un fort sentiment que l’Église est comme un navire sans gouvernail », a déclaré Burke en 2014. « Ils se sentent un peu malades en mer parce qu’ils ont l’impression que le navire de l’Église a perdu son chemin. » Un navire sans gouvernail. Burke imitait le principe fondamental du sedevacantisme : l’Église (le navire) était sans Pape (le gouvernail). Le cardinal a ensuite publié une déclaration faisant une distinction entre « la personne du Pape François » et « le don divin du ministère pétrinien ».

Des doutes subsistaient quant à savoir si Burke reconnaissait encore François comme Pape. Un site catholique a publié un article intitulé « Le cardinal Burke pense-t-il que François est un antipape ? » En 2019, Ross Douthat du The New York Times a même interrogé Burke à ce sujet : « Vous croyez que François est un Pape légitime ? » Cela défie la croyance — voici un grand journal demandant à un cardinal de l’Église catholique romaine s’il était sedevacantiste. En fin de compte, Burke a clarifié que, bien sûr, il croyait que François était le Pape. Néanmoins, il a admis que « les gens deviennent de plus en plus extrêmes dans leur réponse à ce qui se passe dans l’Église ».

Sur ce point, Burke a raison. Le pontificat de François a brisé les traditionalistes. Beaucoup perdent foi en leur capacité à changer l’Église de l’intérieur. En colère et de plus en plus désespérés, certains flirtaient ouvertement avec le sedevacantisme. Même si la plupart des traditionalistes ne se déclarent pas sedevacantistes, les dommages causés à l’Église sont considérables.

L’Église a riposté. En 2024, le Vatican a excommunié Carlo Maria Viganò, un archevêque traditionaliste, pour schisme. Il a été déclaré coupable de « refus de reconnaître et de se soumettre au Suprême Pontife… et de la légitimité et de l’autorité magistérielle du Concile Vatican II ».

Viganò semble vraiment être un sedevacantiste. « Nous avons une Église profonde qui a infiltré et occupé l’Église catholique », a déclaré Viganò le mois dernier. « Les membres de cette contre-église ont transformé l’Église catholique en une organisation soutenant la gauche mondialiste woke. » Prédictiblement, il a reçu des éloges de certains laïcs catholiques conservateurs. Parmi eux se trouve Brian Burch, ambassadeur de Trump près du Saint-Siège et critique vocal du Pape. « Viganò n’a peut-être pas tout juste », a déclaré Burch en 2020. « Mais il y a une chose dont je suis certain : Satan est réel, et il est à l’affût. »

L’histoire des sedevacantistes est une parabole pour notre époque : elle montre comment l’extrémisme devient mainstream. Cela commence lorsque des progrès sont réalisés — une poignée de zélotes perdent la raison et, au début, tout le monde les ignore. Mais, avec le temps, leur paranoïa conspirationniste s’enracine. La prochaine chose que vous savez, ce qui semblait absurde est devenu un discours légitime.

Mais une dernière question demeure : leur fantasme ultime — renverser Vatican II — est-il possible ? Les traditionalistes au sein de l’Église pourraient-ils reprendre le contrôle du Saint-Siège et les ramener dans le giron ? Le prochain pape pourrait-il les racheter ?

La réponse polie est qu’il faudrait un miracle. François a nommé 80 % des cardinaux qui éliront le prochain pontife. « Je ne dis pas qu’il sera progressiste », déclare Frédéric Martel, sociologue et auteur de Dans le placard du Vatican, « mais il ne sera probablement pas un ultra-conservateur. »

Il semble que les sedevacantistes aient perdu la guerre sainte — mais au moins, ils peuvent se consoler en sachant que leurs usurpateurs rôtiront éternellement dans le plus profond des enfers.