Ne jamais s’adresser à quelqu’un en tant que « docteur » en Angleterre. C’est ce qu’a averti George Mikes dans son livre satirique de 1946 Comment être un étranger. Un tel affichage ostentatoire de formalité teutonique « signifie seulement qu’ils sont des Européens centraux. C’est déjà assez douloureux en soi, vous n’avez pas besoin de le rappeler aux gens tout le temps. » L’humoriste croyait « sans fausse modestie, que j’ai certaines qualifications pour écrire sur » le sujet. Comme il l’a découvert lorsqu’il s’est installé à Londres en 1938, il était lui-même un « étranger ».

Né Mikes György dans une petite ville hongroise en 1912, il était trop jeune pour avoir connu le monde austère mais stable des Habsbourg célébré dans Le Monde d’hier de Stefan Zweig. Il a plutôt atteint l’âge adulte dans un type très différent d’Europe centrale. Un endroit où les anciennes certitudes avaient disparu, et où de nouvelles n’avaient pas encore cristallisé. Où des forces culturelles et politiques radicalement « modernes » rivalisaient d’attention à Vienne, Berlin, Budapest, Varsovie et au-delà, se nourrissant de la nouvelle culture de l’incertitude.

Avec le fascisme et le stalinisme en ascension dans les années trente, des centaines de milliers d’Européens centraux ont fui leurs foyers. Mikes en faisait partie, produit d’une grande migration qui, si elle n’est pas tout à fait oubliée, est certainement mal mémorisée en Grande-Bretagne. Comme le soutient Owen Hatherley dans son nouveau livre magistral, L’Effet d’aliénation, ces Européens centraux comme Mikes faisaient partie de la première migration de masse moderne qui « a eu un effet vraiment décisif, transformateur et positif sur la culture britannique ».

Bien que l’accent de Hatherley soit mis sur les arts — les émigrés venaient souvent en tant que porteurs d’un modernisme continental farouchement résisté avant (et même après) leur arrivée — leur influence sur le cours de la politique, de l’économie, de la philosophie britannique, et plus encore, était souvent tout aussi conséquente. Bien sûr, même si leur influence avait été négligeable, le fait que des centaines de milliers de Britanniques aujourd’hui puissent retracer leur ascendance jusqu’à cette migration est en soi une source d’intérêt. Au début du XXIe siècle, les deux principaux partis britanniques ont été brièvement dirigés par de tels descendants (Michael Howard et Ed Miliband).

Mais contrairement à la migration impériale d’après-guerre depuis mythologisée comme l’acte fondateur de la Grande-Bretagne moderne et multiculturelle, la place de ces exilés d’Europe centrale dans l’histoire nationale (ou les histoires) est restée beaucoup plus ambiguë. Lorsque les lignes Overground de Londres ont été nommées pour la première fois en 2024, celle traversant des zones peuplées par des immigrants des « Indes occidentales » a été baptisée la ligne Windrush. Aucune Finchleystraße ou ligne Freud n’est cependant apparue, dans ces parties du nord-ouest de Londres prisées par les Européens centraux pour commémorer leur rôle dans la création de la Grande-Bretagne moderne.

Les deux cas ne sont pas bien sûr strictement comparables. L’histoire de Windrush est fondamentalement britannique, transportant des citoyens britanniques (ou ceux qui allaient bientôt le devenir) vers la mère patrie qui les avait gouvernés, eux et leurs ancêtres, pendant des siècles. Ils n’étaient pas, comme les Mikes, Freud et d’autres, des « étrangers » d’Allemagne, d’Autriche, de Tchécoslovaquie, de Hongrie ou de Pologne. Ce statut a condamné des dizaines de milliers de personnes portant la citoyenneté allemande ou autrichienne, dont beaucoup étaient juives, à une internement de masse en 1940/41. Même si beaucoup ont choisi de rester en Grande-Bretagne après cette expérience, cela a offert l’exemple le plus frappant de ce que cela signifiait d’être un « étranger ».

Certains migrants d’Europe centrale sont passés en passant, passant quelques années en Grande-Bretagne avant de partir, comme l’économiste autrichien Friedrich Hayek. D’autres, comme Sigmund Freud, sont arrivés juste à temps pour mourir, ne laissant que peu à leur pays d’accueil, sauf pour une réplique de scène de la vie qu’ils avaient laissée derrière. Mais des dizaines de milliers — y compris le petit-fils de Freud, Lucian — ont fait du Royaume-Uni leur foyer permanent.

Ils étaient en grande majorité éduqués et de classe moyenne et — à l’exception des 250 000 Polonais de l’Armée d’Anders, incapables de rentrer chez eux en raison de la prise de pouvoir communiste en Pologne, qui ont reçu la citoyenneté en 1947 — principalement d’ascendance juive. Ils n’étaient pas nécessairement des personnes qui se considéraient comme juives ou considéraient cela comme une partie importante de leur identité, mais plutôt des citadins hautement assimilés provenant de villes modernes et cosmopolites comme Berlin, Vienne et Budapest qui partageaient et avaient pris fierté dans les cultures nationales et urbaines dans lesquelles ils avaient été élevés.

Au moment où ils sont arrivés en Grande-Bretagne, beaucoup d’entre eux avaient donc connu une double aliénation. D’abord de leurs patries qui s’étaient retournées contre eux, et seulement ensuite en tant qu’« étrangers » contraints de s’adapter aux manières non continentales particulières des Britanniques. Si les divers récits d’émigrés enregistrés par Hatherley sont à prendre en compte, les nouveaux migrants et réfugiés ont vu leur nouveau foyer avec un mélange d’étonnement, de confusion et d’admiration.

Comparée au ferment et aux bouleversements sur le continent qu’ils avaient quitté, la Grande-Bretagne apparaissait à ces exilés d’Europe centrale comme un havre distant et paroissial de bonnes manières, de paix et de stabilité. La psychiatre socialiste Charlotte Wolff décrivit « un sentiment d’enchantement irréel » qui l’envahit lorsqu’elle débarqua à Douvres en 1935. Le confort et le calme du train qui la conduisit à Londres « agissaient comme un tranquillisant ». L’intellectuel marxiste Perry Anderson déplora cet effet tranquillisant qu’il pensait avoir poussé les exilés d’Europe centrale à abandonner leur radicalisme continental, s’adaptant plutôt à « la culture médiocre et inerte » qui définissait « la société majeure la plus conservatrice d’Europe ».

Le livre de Hatherley est une riposte tardive à la thèse d’Anderson. Il explore toutes les manières par lesquelles ces exilés ont effectivement apporté leurs idées radicales continentales avec eux : comment ils ont contribué à écrire le code culturel de la « Grande-Bretagne moderne » créée à partir d’un empire post-victorien en décomposition au milieu du XXe siècle. Souvent avec une conviction explicitement de gauche que les maisons de style Tudor et les bidonvilles étaient des symboles de la pourriture capitaliste de la Grande-Bretagne des années trente qui devaient être balayés et revitalisés avec de nouvelles idées artistiques, sociales et économiques adaptées au « monde moderne ».

Il y avait, par exemple, Stefan Lorant, né en Hongrie, qui avait eu une carrière réussie en tant que cinéaste et photojournaliste en Allemagne avant d’être contraint de fuir en raison de son héritage juif. En 1938, il co-fonda le Picture Post à Londres, s’inspirant du Münchner Illustrierte Presse qu’il avait édité en Allemagne. Cela devint extrêmement réussi et influent grâce à son photojournalisme novateur et à sa position politique anti-fasciste, tous deux ayant survécu longtemps au séjour de Lorant en Grande-Bretagne, qui ne dura que jusqu’en 1940.

L’édition britannique fut également révolutionnée par les rencontres d’Europe centrale. Les éditeurs basés à Londres, Phaidon Press et Thames & Hudson, connus pour leurs illustrations de haute qualité et visuellement frappantes, sont tous deux le produit d’exilés viennois, tandis que Penguin Books a effectivement copié son design de livre moderniste du pionnier éditeur allemand Albatross Books.

Ensuite, il y avait les innombrables producteurs, cinéastes, décorateurs, compositeurs et créateurs de costumes qui formaient l’épine dorsale invisible de l’industrie cinématographique britannique. Ou des photographes comme Bill Brandt, qui utilisaient leur objectif pour rendre permanente leur propre perspective « étrangère » sur la vie britannique. Des sculpteurs qui apportèrent des formes monumentales et abstraites dans les rues britanniques et des historiens de l’art comme Ernst Gombrich et Nikolaus Pevsner qui introduisirent la systématisation allemande dans l’étude britannique de l’art et de l’architecture. Et, plus notoirement encore, les architectes et urbanistes qui aidèrent à transformer les ruines et les bidonvilles des années quarante en les villes que les Britanniques connaissent aujourd’hui.

Selon le point de vue, ces architectes sont soit les plus grands prophètes, soit les plus grands scélérats de l’histoire britannique moderne. L’utopisme continental qui sous-tend leur adoption d’une architecture moderniste élégante est soit une abomination « non britannique », soit une contribution bienvenue, bien que imparfaite, au traditionalisme architectural britannique. En effet, Ian Fleming détestait tellement Ernő Goldfinger pour avoir défiguré Hampstead avec une rangée de maisons modernistes qu’il en fit un méchant de Bond. (Avec un repaire moderniste suffisamment maléfique, bien sûr, lui-même conçu dans l’adaptation cinématographique par un exilé d’Europe centrale.)

Cependant, une grande partie de l’influence des immigrants d’Europe centrale était, en revanche, invisible. Le rapport Beveridge de 1942, qui posa les fondations intellectuelles de l’État-providence d’après-guerre, fut rédigé par quatre économistes, dont deux étaient nés sur le continent — Nicholas Kaldor et E.F. Schumacher. Beaucoup de leurs réalisations furent finalement reniées, sinon complètement annulées, par le gouvernement Thatcher, dont l’économiste d’origine centrale européenne de choix était l’Autrichien Hayek. « C’est ce que nous croyons ! » aurait déclaré Margaret Thatcher lors d’une réunion du Parti conservateur dans les années soixante-dix en frappant une copie de The Constitution of Liberty de Hayek sur la table.

Au XIXe siècle, l’idée que le berceau du capitalisme industriel devrait prendre des indices économiques d’Autriche aurait été perçue comme une mauvaise blague, comme prendre des leçons sur la construction d’empires auprès des Allemands. Pourtant, comme le montre le portrait panoramique de Hatherley de l’Europe centrale sur la Tamise, à la fin du XXe siècle, il était difficile de trouver un aspect de la vie britannique qui n’ait pas été touché par une sorte d’intervention d’Europe centrale. Il serait absurde d’attribuer un développement uniquement à leur influence, mais il serait tout aussi absurde de les rejeter complètement.

Ce qui rend difficile de raconter cela comme une histoire distinctement britannique, cependant, c’est que la migration d’Europe centrale vers la Grande-Bretagne était petite comparée aux nombres beaucoup plus importants qui se dirigeaient vers les États-Unis, l’URSS et l’État nouvellement fondé d’Israël. Les vagues de migration post-impériale des Caraïbes, d’Afrique et d’Asie, en revanche, étaient distinctement ancrées dans l’histoire britannique, ce qui fait de Windrush une métaphore attrayante pour la transition de la Grande-Bretagne moderne vers le multiculturalisme post-impérial.

Les « étrangers » d’Europe centrale qui ont choisi de faire de la Grande-Bretagne leur foyer dans les années trente et quarante ne s’intègrent pas confortablement dans ce récit. Pourtant, comme Hatherley le démontre de manière convaincante, ils ont aidé la Grande-Bretagne à forger sa propre vision de la modernité du XXe siècle, non pas comme un fac-similé du monde qu’ils avaient laissé derrière eux, mais comme une nouvelle synthèse de l’ancien et du nouveau, du continent et des îles, de la Grande-Bretagne et de l’Europe centrale. Ils ont apporté des idées et des expériences avec eux, mais ont naturellement formé de nouvelles en s’adaptant à leur nouveau foyer, travaillant main dans la main avec leurs homologues britanniques. À mesure que les « étrangers » devenaient lentement britanniques, la Grande-Bretagne devenait également un peu « étrangère ».