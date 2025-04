TikTok a passé 75 jours à vivre sur un temps emprunté. ByteDance, la société qui contrôle la plateforme, a maintenant encore 75 jours avant de devoir se conformer à la législation du Congrès exigeant qu’elle perde sa propriété chinoise ou fasse face à une interdiction aux États-Unis. Et cela, grâce au président Trump, qui semble déterminé à protéger l’application de la pression légale en Amérique. Pourtant, la manière dont il s’y prend ne peut qu’accroître les craintes que l’Amérique soit en train de glisser progressivement vers le statut de république bananière.

Lorsque Trump a pris ses fonctions le 20 janvier et a tendu une bouée de sauvetage à l’entreprise, il l’a fait en émettant un ordre exécutif qui annulait une législation dûment adoptée, qui avait été confirmée par la Cour suprême quelques jours plus tôt. D’ici ce samedi, TikTok aurait dû être vendu ou fermé aux États-Unis.

Au lieu de cela, Trump a déclaré vendredi à ses partisans qu’un accord que son administration était en train de négocier « nécessite plus de travail pour s’assurer que toutes les approbations nécessaires sont signées, c’est pourquoi je signe un ordre exécutif pour maintenir TikTok en activité pendant 75 jours supplémentaires. »

Il a ajouté : « Nous espérons continuer à travailler de bonne foi avec la Chine, qui, je comprends, n’est pas très heureuse de nos tarifs réciproques (nécessaires pour un commerce équitable et équilibré entre la Chine et les États-Unis !). Cela prouve que les tarifs sont l’outil économique le plus puissant et très important pour notre sécurité nationale ! Nous ne voulons pas que TikTok ‘devienne noir’. Nous sommes impatients de travailler avec TikTok et la Chine pour finaliser l’accord. Merci de votre attention à ce sujet ! »

ByteDance a défié le gouvernement et a brièvement fermé avant la décision de Trump en janvier, plutôt que de vendre TikTok à une entreprise américaine. L’obstination inflexible de la firme explique peut-être pourquoi tout le monde a simplement haussé les épaules face au premier ordre exécutif et a espéré le meilleur — et pourquoi ils font de même maintenant. Trump a mis les investisseurs en émoi, les faucons chinois en colère, et les avocats constitutionnels se sont demandé comment cette décision s’accordait avec l’ambition déclarée du président de restaurer la séparation des pouvoirs.

TikTok sait qu’il a les cartes en main. La question de savoir si ByteDance est réellement intéressé à aller jusqu’à un accord est légitime : de nombreuses offres lucratives de la part d’investisseurs américains ont été sur la table. Selon CBS News, une source a déclaré que Trump était prêt « à signer un ordre initiant une période de 120 jours pour finaliser l’accord, permettant de terminer la paperasse et de sécuriser le financement », mais que « la Chine s’est retirée une fois que Trump a imposé les taxes d’importation mondiales ». Les tarifs sont une excuse crédible, mais il n’est pas impossible que la Chine soit comme Lucy avec le ballon de football pour le Charlie Brown de Trump.

TikTok est un atout majeur dans une grave lutte géopolitique. Étant donné les données que les utilisateurs ont toujours envoyées à Pékin, cela a été un atout depuis son arrivée sur les rivages numériques américains. Pour Trump, cependant, ce n’est pas exactement sa carte à jouer : le Congrès a déjà déterminé le cours d’action américain. Le mystère est de savoir pourquoi personne ne semble se soucier que Trump retarde son exécution — ou du moins, pourquoi personne ne se plaint publiquement.

Avec la date limite du 5 avril fixée par Trump qui approche, j’ai commencé en mars à interroger des conservateurs amis de Trump sur la légitimité de son ordre exécutif. Plusieurs demandes sont restées sans réponse, malgré des efforts répétés, tandis qu’un groupe a poliment refusé de commenter par crainte de la sensibilité du sujet.

En contactant des experts, j’avais demandé spécifiquement un résumé de l’ordre exécutif de Jim Geraghty de National Review. « Trump ne voulait tout simplement pas appliquer la loi, même si elle était constitutionnelle. Rien dans le texte de la loi ne disait que le président pouvait la suspendre pendant 75 jours », a écrit Geraghty. « Le président et l’exécutif ne peuvent tout simplement pas ignorer une loi qui a été adoptée par le législatif et confirmée par le judiciaire. Peu importe si vous aimez Trump ou le détestez, le président ne peut pas choisir quelles lois sont appliquées. »

Est-ce que c’était exact, me suis-je demandé, et si oui, cela sapait-il le plan de Trump de défendre la « théorie de l’exécutif unitaire » au nom des freins et contrepoids ?

D’une part, garantir le bon périmètre du pouvoir exécutif est si important pour la droite que Trump renvoie des commissaires à la Commission fédérale du commerce et des membres du Conseil national des relations du travail pour restaurer l’autorité présidentielle. D’autre part, il ignore de manière flagrante le Congrès pour affirmer de manière inappropriée l’autorité exécutive selon presque toute évaluation juste de la loi.

C’est une dynamique importante à examiner car Trump est — en ce moment — en train de revendiquer l’autorité exécutive pour contourner le Congrès sur TikTok tout en plaidant également avec force pour la « théorie de l’exécutif unitaire » sur laquelle repose la « révolution » DOGE. Qu’est-ce qui explique l’hésitation de la droite à plaider publiquement contre cette expansion radicale du pouvoir, même si le GOP cherche à reprendre l’autorité présidentielle aux agences gouvernementales et à contenir le régime de Pékin ?

Peu après que Trump ait confirmé sa décision en janvier, quelques âmes courageuses ont souligné les problèmes évidents. « Pour les conservateurs constitutionnels : la loi exigeant la fermeture ou la cession qualifiée par ByteDance de TikTok, ne fournit aucune base légale pour que le président suspende l’application. C’est un ordre illégal. Le projet de loi utilise ‘doit’ et non ‘peut’ dans la section 2(d) décrivant l’application », a posté l’écrivain technologique Mike Brock.

Le conservateur John Hasson a soutenu : « Selon la loi TikTok, Trump ne peut prolonger la période que s’il certifie au Congrès que TikTok a ‘des accords juridiques contraignants pour permettre [son] exécution’ d’une ‘cession qualifiée’. Étant donné que TikTok n’a pas un tel accord en place… Trump ne peut pas faire cela ».

Avançons jusqu’à la semaine de la date limite et l’Associated Press a publié une histoire avec le titre : « Pourquoi personne ne conteste l’ordre exécutif de Trump qui maintient TikTok en fonctionnement ».

L’AP a noté que peu de membres de la coalition bipartisane qui a adopté le projet de loi ont protesté contre l’extension de 75 jours, ce que « la loi ne permet pas », selon un expert cité dans l’article. Comme l’a demandé Sarah Kreps de l’Université Cornell, « qui est la circonscription [pour contester les extensions de Trump] ? Vous avez 170 millions d’Américains utilisant l’application, et ils sont plutôt contents de voir cela continuer à leur être accessible ».

Et c’est probablement là que le mystère s’arrête. TikTok est une partie substantielle de la vie quotidienne de la plupart des adolescents, utilisé par la plupart des personnes de moins de 30 ans, profondément ancré dans le tissu de la culture populaire, et une grande partie de l’économie. Si Trump peut négocier un accord, pourquoi bouleverser la situation pour une extension de 75 jours ?

Le critique de TikTok Hal Brands de Johns Hopkins et de l’American Enterprise Institute m’a dit à la mi-mars que « si la pause aboutit à la vente de TikTok, d’une manière qui aborde de manière significative les préoccupations sous-jacentes en matière de sécurité, de renseignement et de propagande, alors je pense que l’administration aura un bon argument selon lequel la pause a servi son but ».

« Le problème », a-t-il ajouté, « est que le président Trump a constamment signalé que son véritable objectif est de conclure un accord sur cette question avec la Chine. Loin de moi de juger les mérites d’un tel marché, le problème ici est que cela envoie le signal que tout dans la relation États-Unis-Chine est transactionnel. Le message approprié serait que, si TikTok représente vraiment une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, comme le croyait un jour le président Trump, et qu’une majorité bipartisane de sénateurs et de représentants l’a conclu l’année dernière, alors une interdiction ou une cession ne devrait pas être négociable. Cela devrait être une étape nécessaire à prendre pour protéger la position de l’Amérique dans une compétition à enjeux élevés ».

Au cœur de ce conflit se trouvent les données et, à risque de paraître dramatique, une certaine mesure de contrôle mental. Que vous croyiez ou non aux affirmations selon lesquelles la Chine aurait manipulé l’algorithme de TikTok pour retourner les jeunes Américains contre Israël, il y a quelque chose de déconcertant à propos d’une entreprise chinoise conservant un contrôle significatif sur les opérations américaines d’une application utilisée par des millions d’Américains. Et le potentiel de surveillance et de collecte de données prédatrices est déjà suffisamment préoccupant sans les allégations de contrôle mental politique. ByteDance, bien sûr, a nié à plusieurs reprises être impliqué dans de telles activités.

« Au cœur de ce conflit se trouvent les données et, à risque de paraître dramatique, une certaine mesure de contrôle mental. »

Mais c’est, bien sûr, pourquoi une coalition bipartisane robuste de décideurs américains est également désireuse de remettre TikTok entre les mains d’entités américaines — à la fois pour retirer ces pouvoirs à la Chine et potentiellement les utiliser à des fins domestiques.

Les motivations de Trump ici ne sont pas difficiles à déchiffrer, et le projet de loi en question est légitimement problématique. Il est populaire sur TikTok, et proche d’un des principaux investisseurs de l’entreprise. Les conservateurs ont des poissons plus gros à frire que ce qui semble être une bataille perdue contre l’application, et la plupart savent qu’ils doivent choisir leurs batailles publiques avec soin lorsqu’il s’agit de défier cette Maison Blanche. Et avec le monde entier apparemment uni contre le président, ses sensibilités et ses tests de loyauté ne sont pas entièrement déraisonnables cette fois-ci.

Sur cette question et d’autres décisions audacieuses de Trump, ses défenseurs citent à plusieurs reprises la nécessité de lutter contre le feu par le feu et de riposter contre la loi perçue comme anarchique des démocrates, plutôt que de se battre avec une main liée derrière le dos. Ils pointent la politique de Biden sur la dette des prêts étudiants. « J’ai promis d’alléger la dette étudiante pour des millions de personnes », a posté Biden sur X. « La Cour suprême m’a bloqué, mais cela ne m’a pas arrêté ».

De retour en 2021, Aaron Blake a critiqué la politique de moratoire sur les expulsions de Biden durant la COVID dans le Washington Post, résumant l’attitude du président par : « Cela pourrait ne pas être légal, mais même si ce n’est pas le cas, nous ferons du bon travail en attendant ».

Les deux partis peuvent jouer au jeu des reproches toute la journée, arguant jusqu’à en perdre haleine sur qui a commencé tout cela — du moins dans l’histoire moderne des États-Unis. Mais c’est le but. Alors que les commentateurs ont passé les dernières semaines à s’invectiver sur les défis explicites de Trump au statu quo concernant les déportations et les travailleurs fédéraux, sa politique sur TikTok a disparu en arrière-plan. À l’ombre de l’examen, les républicains et les démocrates espérant un accord qui bénéficie aux États-Unis ont peut-être abandonné un principe qu’ils prétendent défendre âprement dans d’autres théâtres.

La preuve est l’extension désinvolte de Trump de 75 jours de sa première extension de 75 jours. Alors que les retombées continuaient de son coup de tonnerre tarifaire — y compris la légitimité de son autorité d’urgence pour mettre en œuvre les nouveaux taux — à peine quelqu’un a-t-il réagi à TikTok obtenant un autre renflouement douteux.