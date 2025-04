À l’œil non averti, il pourrait sembler que l’administration Trump a été tout aussi intransigeante en matière d’immigration qu’elle l’avait promis. Elle a tenté de déporter des étudiants en raison de discours et d’activisme liés à la guerre à Gaza, et elle a eu recours à des mesures légalement douteuses afin d’envoyer des centaines de migrants vénézuéliens et d’Amérique centrale dans une prison de haute sécurité au Salvador.

La répression a été accompagnée de publicités très produites, de conférences de presse combatives et de photos de prisonniers enchaînés escortés hors du pays vers des jets militaires. Ne manquant jamais une occasion de revendiquer la victoire et de provoquer son opposition, le compte officiel X de la Maison Blanche a utilisé des images AI en cartoon et des vidéos de style ASMR pour vanter son approche sévère.



Naturellement, ces efforts ont suscité la fureur des médias. La plupart des Américains auront désormais l’impression que le président Trump tient sa plus grande promesse de campagne. Mais les mesures théâtrales et les mesures légales draconiennes masquent la réalité que la politique d’immigration de cette administration est beaucoup plus habituelle qu’elle ne voudrait l’admettre.



Il est vrai que le nombre de tentatives de traversée de la frontière américano-mexicaine a chuté. Mais, malgré les vastes nombres de migrants illégaux encore présents aux États-Unis, le bilan réel des déportations de Trump est inférieur à celui de l’année dernière, lorsque l’administration Biden a renvoyé plus de personnes sur une base mensuelle. Peut-être plus significatif encore, Trump a jusqu’à présent ignoré le plus grand aimant pour ceux qui traversent la frontière sans autorisation : les nombreuses entreprises attirant les migrants avec la promesse d’emploi. Il existe un écart entre la rhétorique et la politique de la Maison Blanche, et cela soulève des questions profondes sur les véritables priorités de l’administration et sur qui elle sert finalement.

Considérons les destinations les plus probables des migrants illégaux. Ceux sans documentation constituent généralement une part significative de la main-d’œuvre dans la construction, les abattoirs, les restaurants, les hôtels, le nettoyage et les services de livraison à la demande. Pourtant, les entreprises de ces secteurs ont signalé peu de raids significatifs de la part des agents de l’Immigration et des Douanes des États-Unis (ICE). Ces piliers de l’économie sont pratiquement intouchés par la prétendue répression.



De plus, malgré de nombreuses lois qui existent pour poursuivre les employeurs pour avoir sciemment employé ou recruté des travailleurs illégaux, les dirigeants américains du Fortune 500 n’ont fait l’objet d’aucun examen. On pourrait s’attendre à ce que le plus grand constructeur de maisons du pays, KB Home, ait été dérangé par des agents de l’ICE depuis le changement d’administration. Mais Robert McGibney, le président de l’entreprise, a déclaré aux investisseurs lors d’un appel récent que « Nous n’avons rien vu du tout en rapport avec l’immigration ».



Une quiescence similaire a été signalée aux investisseurs de Taylor Morrison Home, un autre constructeur de maisons. « Nous sommes heureux de rapporter que nous n’avons rien vu frapper le chantier », a déclaré un dirigeant. Un homologue chez Tri Pointe Homes a rapporté que la répression apparente n’avait entraîné « aucun impact du tout ».

Cela ne signifie pas qu’il y ait eu des irrégularités de la part de KB, Taylor Morrison ou Tri Pointe. Je veux simplement souligner que l’industrie de la construction, étant l’une des industries considérées comme employant des migrants illégaux, semble recevoir peu d’examen. Il y a une distance considérable entre la tempête médiatique et la réalité des affaires.

Et le soupir collectif de soulagement des employeurs d’entreprise survient alors que l’administration a officiellement signalé une clémence pour les intérêts commerciaux. Trump a, en fait, offert un répit généreux aux industries impliquées dans l’emploi de main-d’œuvre migrante illégale. Pour toutes les suggestions de tolérance zéro, il a récemment évoqué l’idée de permettre aux travailleurs agricoles sans papiers de quitter le pays et de revenir en tant que travailleurs invités. « Nous devons prendre soin de nos agriculteurs, des hôtels et, vous savez, des divers endroits où ils ont tendance à, où ils ont tendance à avoir besoin de personnes », a déclaré le Président aux journalistes plus tôt ce mois-ci.

La contradiction au cœur de l’approche de l’administration révèle une tension fondamentale entre la rhétorique populiste et la réalité pro-entreprise. Alors que les caméras tournent pour des images de déportation dramatiques, les industries dépendantes de la migration illégale maintiennent leurs activités comme d’habitude. Ce décalage pourrait finalement saper le nationalisme économique qui a propulsé la campagne de Trump vers la victoire.

« Alors que les caméras tournent pour des images de déportation dramatiques, les industries dépendantes de la migration illégale maintiennent leurs activités comme d’habitude. »

Qu’est-ce qui a causé ce décalage ? Pour un indice, nous devrions nous tourner vers les dons de haute valeur. Le Trump Vance Inaugural Committee Inc, dans un dossier de la semaine dernière, a révélé que son plus grand contributeur unique était Pilgrim’s Pride Corporation, une entreprise de transformation de poulet aux États-Unis. Le conglomérat producteur d’œufs a donné 5 millions de dollars pour financer l’inauguration, dépassant de loin les donateurs d’entreprise avec des poches beaucoup plus profondes, comme Amazon, Meta, ExxonMobil et Pfizer.



Pilgrim’s Pride a beaucoup à gagner d’une approche laxiste. L’année dernière, l’entreprise a confirmé des rapports selon lesquels elle utilisait des bus pour transporter des travailleurs haïtiens vers son usine à Russellville, en Alabama. Elle emploie également des milliers de travailleurs migrants, dont beaucoup seraient sans documentation, dans son installation avicole à Moorefield, en Virginie-Occidentale.



L’activité de Pilgrim’s Pride, donc, illustre l’emploi à grande échelle de travailleurs sans papiers qui est devenu la norme dans certains secteurs de l’économie américaine. En cela, l’entreprise est représentative d’une industrie qui a fait plus que toute autre pour exploiter sans pitié la migration.



D’autres entreprises ont été accusées d’utiliser le travail des enfants pour effectuer des travaux dangereux pour un faible salaire. The New York Times, par exemple, a identifié des enfants immigrants employés dans des usines de volaille du Delaware au Mississippi. Ce type d’exploitation va au-delà de l’industrie alimentaire ; le journal a également rapporté que des migrants de 12 ans travaillaient dans le secteur de la construction en tant que couvreurs.

Tout cela est en contradiction avec les promesses faites par la campagne de Trump avant qu’il ne prenne ses fonctions. L’année dernière, le futur vice-président, JD Vance, a déclaré que le salaire inférieur au marché des migrants avait « sapé les salaires des travailleurs américains ».

Acceptant la nomination, Vance a déclaré : « Nous avons fini d’importer de la main-d’œuvre étrangère — nous allons nous battre pour les citoyens américains et leurs bons emplois et leurs bons salaires. Nous avons besoin d’un leader qui n’est pas dans la poche des grandes entreprises, mais qui répond à l’homme de travail, syndiqué ou non. Un leader qui ne se vendra pas aux multinationales. »



De telles remarques représentaient une incursion dans l’offre traditionnelle centrée sur le travail du Parti démocrate. C’est le genre d’argument qui a probablement contribué au succès du GOP l’année dernière. De cette manière, les républicains ont profité de l’abandon progressif par les politiciens de gauche des industries ouvrières. Ils ont adopté des politiques favorables au commerce et à l’immigration qui ont directement mis les travailleurs américains en concurrence avec des étrangers prêts à travailler pour beaucoup moins. En tout, les démocrates ont déplacé leur préoccupation loin du travail physique et des lieux de travail traditionnels vers le secteur des services professionnels et l’économie du savoir hautement éduquée. En conséquence, ils se sont laissés vulnérables à un tel défi de la droite populiste.

Des études ont montré l’impact négatif de l’immigration sur les salaires des travailleurs américains en concurrence, en particulier ceux ayant un niveau d’éducation inférieur. Et au cours des cinq dernières années, les États-Unis ont involontairement mené une expérience en direct sur la réduction de la migration et des salaires. Pendant les premières années de Covid, lorsque la frontière a été fermée, les niveaux de migration ont chuté à des niveaux historiquement bas. Selon une nouvelle analyse, le marché du travail tendu qui en a résulté a produit des augmentations rapides de salaire parmi ceux qui travaillent au bas de l’échelle des revenus, en particulier ceux dans les secteurs des loisirs, de l’hôtellerie et des transports — les mêmes industries avec les plus fortes concentrations de travailleurs migrants.



Le taux rapide d’« inflation salariale » a mis en colère l’Amérique des entreprises et a provoqué une poussée furieuse pour importer plus de travailleurs. Les principaux groupes de pression des entreprises, y compris le Business Roundtable et la Chambre de commerce des États-Unis, ont réussi à faire pression sur l’administration Biden pour assouplir les restrictions sur l’immigration et accorder un statut protégé à divers groupes d’immigrants afin qu’ils puissent occuper des emplois dans des usines, des restaurants et des abattoirs américains, allégeant ainsi la pression pour augmenter continuellement les salaires. Alors que les travailleurs migrants affluaient dans le pays, les salaires des industries ouvrières sont revenus à la stagnation.

Encore une fois, les appels des investisseurs révèlent les intérêts de l’Amérique des entreprises. « Toute politique pro-immigration qui serait mise en œuvre nous bénéficiera [en] augmentant la disponibilité de la main-d’œuvre à travers le pays », a déclaré Andrew Masterman, alors un dirigeant de l’aménagement paysager, lors d’un tel appel.

Il ne fait aucun doute que l’administration Trump pourrait égaliser les chances et tenir les groupes d’entreprises responsables de leur rôle dans l’alimentation de la crise migratoire. Même maintenant, les employeurs et les agences de recrutement placent régulièrement des annonces sur les réseaux sociaux et dans les journaux d’Amérique latine, appelant les travailleurs à traverser la frontière pour de meilleures opportunités d’emploi. Il y a un potentiel mûr pour une répression des entreprises utilisant des formes illicites. Le cadre juridique pour une telle application existe déjà ; ce qui semble manquer, c’est la volonté politique de l’appliquer de manière systématique.

Au lieu de cela, il y a eu un large assouplissement de la responsabilité envers les acteurs corporatifs. Au cours des derniers mois, le gouvernement a annoncé un retour abrupt sur les enquêtes concernant les crimes d’entreprise sur une variété de sujets. Le Département de la Justice a récemment abandoné une enquête sur la corruption étrangère concernant le géant de l’externalisation Cognizant, tandis que les régulateurs financiers ont volontairement rejetté des poursuites pour fraude contre Bank of America et J.P. Morgan Chase. Ces développements signalent un retrait plus large de la responsabilité des entreprises. Le retrait englobe non seulement l’application de l’immigration, mais aussi d’autres domaines réglementaires.

De plus, si la première administration Trump est un guide, il n’y aura pas d’actions significatives d’application pénale contre les employeurs sollicitant du travail illégal. Même après le plus grand raid d’employeurs pendant la période de quatre ans — un raid de l’ICE en août 2019 sur des usines avicoles du Mississippi, qui a arrêté environ 680 travailleurs illégaux — les seuls dirigeants d’entreprise à faire face à des accusations étaient des superviseurs de bas niveau et des responsables des ressources humaines. Les propriétaires des usines n’ont pas été poursuivis.

En décembre, il y a eu une rare épidémie de préoccupations liées à la migration parmi les travailleurs de la technologie de l’information. Les partisans de base du Président ont souligné que les grandes entreprises ont utilisé des visas H-1B pour externaliser sans pitié et remplacer les employés américains par des travailleurs indiens à bas salaire. Des dirigeants comme Elon Musk ont défendu avec colère le programme de travailleurs étrangers, le qualifiant d’essentiel. Trump a été contraint de choisir un camp.

Devrait-il rester engagé envers ses promesses de campagne de réprimer la migration de tous types et de supprimer le programme H-1B, qu’il avait précédemment qualifié de « très, très mauvais pour les travailleurs », ou devrait-il en grande partie maintenir le programme en place, comme l’avaient exigé les dirigeants de la Silicon Valley ? Cette décision représentait un test critique des priorités de l’administration et de sa volonté de défier les puissants intérêts commerciaux.

En fin de compte, Trump a choisi de se ranger du côté des dirigeants d’entreprise tels qu’Elon Musk, dont les entreprises dépendent depuis longtemps d’une main-d’œuvre H-1B significative.

La question de l’immigration se résumera à des priorités similaires. Jusqu’à présent, l’administration s’est concentrée sur des actions d’application spectaculaires qui ne font guère pour résoudre les causes profondes. Des arrestations draconiennes d’étudiants pour des préoccupations liées à la parole et des arrestations symboliques de membres présumés de gangs peuvent bien plaire à la presse tabloïd conservatrice, mais ces actions ne font guère pour aborder les causes systémiques de la migration de masse et son impact sur le travailleur américain. Réformer la manière dont les entreprises exploitent le travail étranger nécessitera une répression des entreprises qui ont longtemps alimenté la crise. Cela signifierait renverser l’alliance traditionnelle entre les politiciens et les donateurs d’entreprise, un acte qui ne semble pas attrayant pour la Maison Blanche. Néanmoins, l’héritage ultime de l’administration en matière d’immigration sera probablement jugé non pas par le spectacle des actions d’application, mais par la question de savoir si elle a fondamentalement changé les incitations économiques qui poussent à l’immigration illégale en premier lieu.