« Tout a changé », a prévenu Keir Starmer il y a seulement quelques semaines, notant comment la réélection de Donald Trump réorganise le globe. Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, même après le « Jour de la Libération », tout est resté le même en Grande-Bretagne. L’austérité est de retour, juste avec un vernis travailliste.

Le principal objectif économique du Parti travailliste a été réduit à éviter les tarifs américains et à obtenir un accord commercial à moitié cuit avec Trump. Dans une tentative d’apaiser le Président, le gouvernement va probablement abandonner la taxe sur les services numériques, prélevée sur 2 % des revenus des grandes entreprises technologiques américaines ici et rapportant 700 millions de livres par an — un transfert presque direct des plus pauvres du Royaume-Uni vers les poches de Mark Zuckerberg. De plus, Starmer a détourné de l’argent de l’aide sociale vers une augmentation supposément plaisante pour Trump des dépenses de défense. Pendant ce temps, les propres chiffres du gouvernement montrent que 250 000 personnes de plus, dont 50 000 enfants, devraient être poussées dans la pauvreté d’ici la fin de la décennie. Quand Starmer dit « tout a changé », comme le Prince Tancredi dans Le Guépard, il s’assure que tout reste le même.

Peut-être pense-t-il que cela va aider la Grande-Bretagne à éviter « de plonger dans une guerre commerciale » — comme s’il avait beaucoup à dire à ce sujet. Si vous ne voulez pas mener une guerre et que quelqu’un d’autre le veut vraiment, vous perdrez, par défaut.

Et son gouvernement a remporté très peu. La Grande-Bretagne n’a obtenu aucun traitement spécial, comparé à toute autre grande économie avec un déficit commercial américain. Le Brésil et l’Australie, par exemple, ont tous deux eu le même tarif de 10 % appliqué. La formule mécanique et brute que l’administration Trump a utilisée pour calculer les tarifs a été appliquée au Royaume-Uni de la même manière que presque partout ailleurs. Le Canada et le Mexique, deux pays dont les dirigeants ont été notablement plus francs, ont obtenu un répit relatif pour les négociations.

Contrastez cette île malheureuse avec la joie particulière qui déborde des rives de la Spree. Suite à l’annonce du chancelier en attente Friedrich Merz d’une expansion dramatique des dépenses publiques financée par la dette, il y a eu une transformation soudaine et électrique des fortunes économiques possibles de l’Allemagne. La fissuration du système de sécurité européen d’après-guerre, quelque part entre le discours de JD Vance à Munich et la réprimande de Volodymyr Zelensky à Washington, a provoqué une profonde recalibration des priorités à travers le continent. L’Allemagne doit devenir, selon les mots de Merz, « indépendante des États-Unis ».

Un consensus a incinéré l’engagement obstiné de l’Allemagne envers le frein à la dette qui avait été promu à un statut sacré. Dans un accord avec les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates, les anciens pacifistes radicaux du Parti vert sont maintenant heureux d’approuver une immense expansion du budget militaire fédéral avec la promesse discutable de quelques points de recharge pour véhicules électriques supplémentaires. Une scission dans le Parti de gauche a émaillé les umlauts. Les indésirables de gauche et de droite ont été poussés vers les marges.

Depuis 15 ans, l’austérité a vu l’Allemagne se heurter à un mur fiscal — et il est agréable de s’arrêter. Après que le gouvernement a promis de « tout ce qu’il faut » en matière de dépenses de défense, la Bourse de Francfort a grimpé en flèche, menée par le fabricant d’armes Rheinmetall dont les actions ont augmenté de 140 %. Une autre moitié de trillion d’euros a été mise de côté pour l’investissement intérieur et certaines dépenses sociales, dans l’espoir de réparer l’infrastructure en ruine du pays. Les chemins de fer autrefois célèbres de l’Allemagne sont devenus si mauvais que le Département de la Défense des États-Unis a déposé une plainte concernant les retards dans le transport de matériel vers le front ukrainien. Au total, l’Allemagne s’engage à emprunter et à dépenser plus qu’à la Réunification et le Plan Marshall, les deux moments fondateurs de la construction de son économie moderne. C’est un changement sérieux, authentique, à 180 degrés d’orientation. Les tarifs de Trump n’ont fait que souligner la nécessité d’une recalibration.

Alors que la réélection de Trump a transformé les chrétiens-démocrates fiscalement constipés d’Allemagne en partisans d’un keynésianisme militaire alimenté par la dette, l’inverse s’est produit en Grande-Bretagne. Cela a déformé le Parti travailliste en austériens aux yeux d’acier, plus que prêts à réduire le supposé gras de l’État britannique au profit des bénéfices de British Aerospace. Starmer vise un gouvernement « trop prudent, flasque » pour des coupes au-delà de la réduction brutale des aides sociales. Les ministres travaillistes pointeront le premier budget de Reeves, axé sur la fiscalité et les dépenses, en octobre dernier, et affirmeront que ce nouvel enthousiasme pour le couteau fiscal n’est pas de l’austérité. Mais la soudaine générosité de 70 milliards de livres de l’année dernière ne fera aucune différence notable pour les 800 000 demandeurs de l’Allocation d’Indépendance Personnelle, qui sont maintenant en train de perdre en moyenne 4 500 £. C’est de l’austérité, avec vengeance. Mais c’est l’austérité travailliste : essayant cyniquement d’acheter quelques plaignants potentiellement bruyants dans les syndicats du secteur public tout en poussant ceux qui n’ont pas de voix institutionnelle sous une voiture de Motabilité, le tout justifié au nom de « sécurité, dignité et autonomie ».

« Les tarifs de Trump n’ont fait que souligner la nécessité d’une recalibration. »

Starmer ne s’en soucie peut-être pas trop. Les diverses apparitions internationales du Premier ministre depuis janvier ont été accueillies par un chœur d’aboiements heureux de la part des commentateurs britanniques. Ses six premiers mois après sa victoire électorale l’ont vu remercier le pays en passant un temps extraordinaire à l’extérieur : et il préférerait clairement se pavaner sur la scène internationale plutôt que de fouiller dans la boue des évaluations de capacité au travail. Il n’est pas clair quel pourrait être son plan pour gagner la prochaine élection.

L’interprétation généreuse est que Starmer joue sur ses forces, et que ses efforts diplomatiques depuis l’été dernier produisent maintenant des dividendes dans sa relation étroite avec Trump. Mais les poignées de main à Washington ne font guère pour les élections locales, comme à Runcorn où le parti s’attend à une victoire de Reform dans un siège autrefois sûr. Les dépenses de défense, qui se concentrent de plus en plus sur la technologie et l’équipement, ont (comme le montrent les évaluations gouvernementales montré) un impact limité sur l’emploi. Le contenu et l’objectif de l’augmentation prévue des dépenses de défense restent flous. Pointer du doigt la Russie et faire des bruits effrayants ne constituent pas réellement un plan stratégique. L’armée britannique, et ses entrepreneurs notoirement gaspilleurs, ont reçu un chèque en blanc.

Le Parti travailliste a décidé de supprimer l’un des réels avantages de la Grande-Bretagne dans le monde en réduisant ses dépenses d’aide étrangère significatives. En mettant de côté les coûts humanitaires, le calcul pragmatique aurait dû être que le pouvoir doux peut être exploité dans un monde dans un avenir proche où le Sud global comptera davantage, et l’ancien Ouest beaucoup moins. La « coalition des volontaires » de la Grande-Bretagne n’est rien de tout cela : ces pays européens engagés dans la défense de l’Ukraine sont enfermés dans un désaccord mutuel sur la manière, et même sur le fait, de fournir un soutien militaire pour tout accord de paix.

Et, comme tout le monde qui a déjà eu affaire à Trump le découvre, un engagement personnel à l’heure du déjeuner peut devenir un tweet vitriolique d’ici minuit. Choisir de s’aligner si étroitement avec un régime qui considère l’incertitude comme une arme et traite toutes les relations comme purement transactionnelles est une invitation à l’échec. Il est vrai qu’il existe des raisons économiques difficiles qui encouragent l’attitude de Starmer : en dehors de l’UE, avec peu d’amis dans le monde, traînant avec des institutions en déclin, une économie stagnante, et quelques passifs externes extraordinaires, l’élite du pays peut voir peu d’options au-delà de la soumission. L’opposition nominale du gouvernement est d’accord : les Tories et, encore plus, Reform, n’offrent aucune alternative au-delà d’un tirage de forelock national avec plus ou moins d’enthousiasme.

Mais cela ne signifie pas que d’autres options n’existent pas. Une vision euro-optimiste, vers laquelle les marchés boursiers mondiaux se dirigent, est une période prolongée de turbulences et de croissance plus faible aux États-Unis. Alors que l’administration Trump démantèle le câblage de l’ordre économique mondial, les gros capitaux fuient, effrayés par des rumeurs de contrôles de capitaux et la réalité des tarifs intermittents. Déjà, The Telegraph rapporte que les ultrariches américains se précipitent pour ouvrir des comptes bancaires suisses. Alors que l’Amérique de Trump s’effondre, l’Europe, menée par une Allemagne dépensière, attire les investissements ; les relations avec la Chine se normalisent, le commerce s’accélère ; la guerre en Ukraine est au moins mise sur pause. Là où la croissance américaine signifiait autrefois prospérité européenne, ce lien est désormais brisé : au cours de la première décennie de Trump en tant que figure politique nationale, une Amérique en plein essor, portée par le gaz bon marché et la demande de dollars, était reflétée par une Europe stagnante. Si les prix des actions récents sont un indicateur, nous nous dirigeons vers un renversement : stagnation américaine, croissance européenne.

Il est certainement trop tôt après le choc tarifaire pour faire des prévisions robustes, et trop tôt pour déclarer que l’Europe se dirige vers un rebond. Déjà, les tensions fiscales de la tentative de réarmement commencent à se faire sentir, et les engagements d’infrastructure de l’UE ne répondent même pas aux exigences détaillées dans le rapport explosif de Mario Draghi l’année dernière. Un tarif de 20 % aux États-Unis sera difficile à gérer, même si l’UE a une capacité significative de riposte et de négociation. Mais il est plausible de penser que l’ère de « l’exceptionnalisme américain », de sa croissance exceptionnellement rapide dans un monde développé stagnant, pourrait bien être terminée. Et la Grande-Bretagne, selon les indications actuelles, va se retrouver du mauvais côté de cette division atlantique.

Les fondamentaux économiques de la Grande-Bretagne sont substantiellement pires que ceux d’autres économies similaires. Notre faiblesse en matière de croissance de la productivité, la taille de la dette publique et notre dépendance aux importations pour des éléments essentiels tels que la nourriture et l’énergie signifient que nous avons moins d’options. Ou plutôt peu d’options qui n’impliqueraient pas maintenant de remettre en question sérieusement le pouvoir et la richesse dans ce pays. Les appels à un impôt sur la richesse se font de plus en plus pressants. L’absurde aide de 130 milliards de livres accordée à la Banque d’Angleterre pour ses « pertes » attire enfin l’attention politique — bien que parmi les partis nationaux, seul Reform ait été assez courageux jusqu’à présent pour appeler à sa suppression. Le Trésor lui-même pourrait enfin apprendre à investir en dehors de Londres et du sud-est. Si tout a changé, tout doit changer.