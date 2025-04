Dans la dernière édition de News & Views, le pamphlet local distribué à toutes les maisons de la petite constellation de villages à la frontière du Lincolnshire et du Nottinghamshire d’où je viens, l’éditeur fait l’éloge des « perce-neige, jonquilles et crocus » qui ont fleuri dans les bords de route d’avril. Il raconte avec enthousiasme que « la planification a déjà commencé » pour le gala annuel, le salon de jardin, et même le feu d’artifice de novembre ; il ajoute, d’un ton sombre : « Alors que j’écris cela, les événements mondiaux évoluent rapidement dans une spirale apparemment descendante. On ne peut qu’espérer que le bon sens et peut-être un peu de bonne diplomatie prévalent. »

À l’intérieur se trouve une fête des dates de collecte des déchets, des mises à jour du club de cricket, du bingo et des boules (« nouvellement retraité ? Vous cherchez à rencontrer des gens sympathiques du coin ? »). Il y a une recette de bolognaise au bacon, un dispatch du presbytère, et une galerie de broches anglo-saxonnes (assiettes en aluminium décorées) fabriquées par des enfants d’une école primaire locale.

Il est difficile d’imaginer ce genre de localisme consciencieux n’importe où à Londres ; si un tel bulletin existe, il sera enterré sous une avalanche de flyers de Domino’s. Rare est le villageois qui a oublié l’Incident de l’Arrêt de Bus il y a quelques étés, où des preuves de ce qui semblait être un délit de fuite ont suscité des cris d’alarme sur le groupe Facebook local pendant des semaines ; des suspects ont été photographiés, des horodatages ont été fournis, des témoins ont été rassemblés. Une telle fracas serait probablement accueillie avec une lassitude désintéressée dans la capitale, où tout cela et plus encore se passe dans le passage sous Vauxhall perpétuellement parfumé à l’urine. La différence est une question de deux Angleterre : l’une urbaine, anonyme, mondialisée ; l’autre rurale, centrée sur la communauté, peuplée à la fois de résidents de longue date et de retraités reconnaissants de la course à la rat.

Les préoccupations des villageois anglais ont souvent été la cible de blagues. Au mieux, ils sont dépeints comme des campagnards attachants et maladroits — pensez à Kerry et Kurtan dans la sitcom très regrettée de la BBC This Country, ou aux participants des réunions chaotiques du conseil paroissial de Dibley. Au pire, ils sont paranoïaques, sectaires et incestueux, des tropes moqués à la fois par The League of Gentlemen et Cold Comfort Farm. Le stéréotype du conservatisme, je pense, tient la route ; il est corroboré par des modèles de vote qui indiquent que, bien que les populations rurales britanniques soient plus susceptibles de voter conservateur, elles sont comparables aux citadins en termes de « satisfaction démocratique, confiance politique et autoritarisme », contrairement à de nombreux autres États occidentaux où la campagne a été trouvée bouillonnante de ressentiment et tendant vers l’extrémisme.

Alors que Reform UK et les Conservateurs se battent pour l’âme du Middle England au cours des prochaines années et lors des élections locales du 1er mai, ils feraient bien de répondre à un appétit anti-urbain croissant. Cela est palpable parmi les jeunes — dont les goûts sont traditionnellement urbains.

Maintenant, alors que la saison change, TikTok a été inondé par clips de l’Angleterre bucolique, des cottages envahis par le lierre, des villages de grès des Cotswolds, des digitales encadrées par de petites fenêtres (« c’est quoi Dubaï »), dit l’un, frissonnant à la pensée de ce centre commercial sans âme dans le désert tant aimé par les jeunes Britanniques aux dents de Turquie.

Beaucoup sont réglés sur le son de Home Thoughts, from Abroad de Robert Browning, une tendance peut-être surprenante : « Oh, être en Angleterre maintenant qu’avril est là », cela s’extasie sur des carrousels d’images de chemins de campagne. Comprendre ce désir comme simplement esthétique passe à côté du sujet : courir vers la vie villageoise signifie fuir le projet en déclin du métropolitisme qui est tout ce que la maison de fantasie n’est pas — grise, bruyante, dangereuse, sale. Le rejet d’une politique qui a contraint les jeunes à ces villes va de pair avec le désir des toits de chaume. Un retour à la campagne — même si ce n’est que dans l’imaginaire, allant jusqu’à soupirer sur des TikToks — est un retrait vers l’ur politique : le fantasme urbain d’un mode de vie qui est ancien et immuable.

Dans une certaine mesure, c’est vrai — beaucoup des villages ici apparaissent dans le Domesday Book il y a un millénaire. Le cadre est relativement stable, contrairement à l’agitation des villes qui ne cessent de créer de nouveaux logements étudiants et d’ouvrir et fermer des boutiques de vape et de paris. Les locataires sont déplacés d’un borough à l’autre, formant rarement des attaches locales ; les voisins ne parlent pas, sauf en cas de colis Amazon égaré ou de plainte pour bruit matinal. Pas étonnant que les jeunes aspirent à une tranche de l’Angleterre rurale.

Le problème pour définir une « anglaisité » folklorique archétypale, un sens distillé de ses valeurs, est que le devin n’est jamais libre de préférence. Pensez à Cecil Sharp, le revivaliste folklorique édouardien qui a collecté des chansons traditionnelles des régions d’Angleterre au tournant du siècle, et dont la quête de la « merrie England » ne pouvait résister à la censure. Selon la chanteuse folklorique Shirley Collins, Sharp avait l’habitude de mettre de côté le « brut et réel » ; il embellissait les chansons folkloriques « pour les salons de la classe moyenne ». Ses interprétations, y compris Hares on the Mountain, qu’il a collectées dans le Somerset en 1903, privilégient la sensation « vécue » des versions vestigiales appalachiennes par rapport aux styles formels et victoriens de Sharp. Alors qu’aujourd’hui, les rêves d’une « évasion à la campagne » avaient plus à voir avec le romantisme de la classe moyenne qu’avec le réalisme.

Précisément parce qu’elle est sujette à la fantaisie, la réputation de l’Angleterre rurale pour son charme en fait souvent un point de friction pour l’empiètement de la modernité, les inconvénients de la santé et de la sécurité ou de la bureaucratie ou du mondialisme. La semaine dernière, le clocheton de l’église à Askrigg, le cadre des Yorkshire Dales pour All Creatures Great and Small, a reçu le « traitement spécial du propriétaire » — peint en blanc éclatant sans raison particulière. S’adressant à la presse, le vicaire en difficulté a déclaré que la tour en ruine ne pouvait être sauvée que par un badigeon ; cela n’a pas empêché les habitants de sortir les phrases habituelles « hors de propos » et « yeuxores ». Ce qui a suivi a été une guerre de mots dans laquelle les résidents et le révérend Dave Clark ont débattu de la couleur de la tour, qui était si clairement celle-ci : « Avec ma main sur mon cœur, je peux dire qu’elle n’est pas blanche », a déclaré le révérend. Bien sûr qu’elle l’est, mais elle va bientôt se patiner, et le drame va s’apaiser. Mais ces choses comptent parce que, même pour les habitants qui, très probablement, n’ont jamais mis les pieds à St Oswald’s, certaines choses valent la peine d’être préservées.

Dans cela, il y a un noyau de sagesse. Il existe une perception compréhensible que les citadins privilégient les problèmes mondiaux par rapport aux problèmes locaux, en particulier lors de moments de crise diplomatique (comme pour l’Ukraine et Gaza). Pourtant, les priorités des individus ne correspondent que rarement à de grands projets géopolitiques : en Angleterre, les nids-de-poule, les collectes de poubelles et les nouveaux développements peu esthétiques figurent, à juste titre ou non, parmi les principales priorités du contribuable moyen. Un parti qui semble comprendre cela est Reform : Nigel Farage a lancé la campagne électorale locale en arrivant à un rassemblement à Birmingham sur un tracteur. Les nids-de-poule, a-t-il dit, étaient le « symbole parfait d’une Grande-Bretagne brisée », et les conseils étaient « endormis au volant ». Bien sûr, la raison pour laquelle les nids-de-poule ne sont jamais réparés est un manque de financement et l’incompétence des conseils, dont aucun ne serait aidé par une victoire de Reform — mais d’autres partis ne doivent néanmoins pas laisser les « préoccupations mesquines » du localisme à Farage. Ces préoccupations sont réelles et valent d’innombrables voix.

Tout comme le fiasco de la tour de l’église, une panique comparable a éclaté autour de la construction d’une « supermosquée » de 2,5 millions de livres à la lisière du Lake District. Encore une fois, les faits de l’histoire ne tiennent pas face à l’hystérie : elle est située en dehors des limites du parc national à Dalton-in-Furness et non, comme beaucoup l’ont suggéré sur TikTok, en plein milieu du paysage accidenté de l’ère glaciaire. « RIP le Lake District 8000 av. J.-C.-2025 », dit une vidéo. Il y a déjà trois mosquées en Cumbrie. Pourtant, le tollé témoigne d’une peur plus grande de la transformation de l’Angleterre rurale en quelque chose ressemblant à nos villes « Yookay » : les panneaux de métro bengalis de Whitechapel, les combats à la machette à Birmingham, les panneaux interdisant les masques de ski à Westfield. Cela témoigne du désir de contenir la mondialisation dans les grandes villes où elle pourrait être ignorée ; la campagne sera toujours un point de tension pour l’immigration, car symboliquement, elle est censée ne jamais changer. L’image cauchemardesque de la mosquée du Lake District est de la peur exagérée, mais les politiciens centristes doivent aborder ces angoisses avant que l’extrême droite ne le fasse. Sir Ed Davey est astucieux en faisant un pari contre-intuitif pour le Middle England lors des élections locales, mais le parti Reform a un avantage en étant le seul à sembler aborder directement l’immigration.

Alors que la droite envisage un retour au Royaume-Uni dans les années à venir, le symbolisme de la vie rurale va prendre de l’importance. (Pour un Parti travailliste qui a continuellement prouvé son intolérance aux préoccupations des « gens normaux », on sent que le jeu est déjà perdu.) La sagesse du hyperlocalisme et ses instincts nouvellement à la mode vers le populisme qui préfère, comme l’éditeur de ma newsletter locale, le « bon sens » à une idéologie complexe et détachée, sont des évolutions que les politiciens feraient bien de prendre en compte à un moment où ce que beaucoup perçoivent comme les pires excès du libéralisme — DEI, législation sur le genre, un état-providence ployant sous les diagnostics de TDAH — sont abandonnés. Si la politique de village, et la vie de village, sont une question de simplicité résiliente, de convivialité, d’un juste équilibre entre communauté et intérêt personnel, alors il est logique que beaucoup en aient envie dans un paysage urbain confus, entièrement intéressé par soi-même et anonyme. Ce n’est pas seulement une opportunité pour la droite ; c’est dans les bastions traditionnels du Parti travailliste que les communautés les plus soudées se sont effondrées, et les instincts coopératifs de la gauche doivent se manifester si Keir Starmer espère éviter de perdre complètement le Middle England — une perspective réelle alors que les élections locales se déroulent. Ce que les politiciens doivent fournir, ce n’est pas une haie soignée, ni un agneau gambadant, mais un sentiment d’enracinement, de sécurité et d’identité : ce sont les leçons que Westminster doit tirer de la vie de village.