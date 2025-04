On ne sait pas comment Antonio Bellocco a fini par être poignardé au cou et au cœur. Tué en septembre dernier, « Totò ‘u Nanu » (Tony le Petit) était assis dans une voiture devant un club de boxe avec Andrea Beretta, un autre ultra de l’Inter. La salle de sport Testudo se trouvait dans une petite zone industrielle à Cernusco sul Naviglio, une banlieue morne au nord-est de Milan. Les premiers rapports sur le meurtre suggéraient que Beretta avait agi en légitime défense, après que Bellocco l’ait tiré dans la jambe.

La mort de Tony le Petit n’était que la dernière d’une longue série de meurtres d’ultras. Un « ultra » est un fan de football extrémiste, un peu comme un hooligan et un Hell’s Angel. Tout meurtre dans ce monde souterrain mérite d’être rapporté, mais celui-ci plus que jamais : comme le suggère son surnom dialectal, Bellocco était un mafieux calabrais, envoyé au nord pour offrir sa force aux ultras de la Curva Nord de l’Inter : en échange d’une part des affaires lucratives du gang.

Bellocco avait été l’un des mercenaires clés dans une bataille en cours avec un groupe rival de l’Inter, les Irriducibili. Lorsque cette bataille a été remportée, Bellocco était devenu l’un des principaux chefs des terrasses de l’Inter. Beaucoup d’entre nous pensaient que les ultras avaient déjà touché le fond en août 2019, lorsque le chef des Lazio, un dealer appelé Fabrizio Piscitelli, a été abattu alors qu’il était assis sur un banc dans un parc à Rome. Mais ce qui se passe à Milan amène l’histoire des ultras dans un endroit plus sombre : ils sont désormais essentiellement des équipes narco, prêtes à approuver des fusions avec le crime organisé pour dominer les banlieues de Milan.

Tout cela est particulièrement poignant car Milan est la ville qui prétend être le berceau de l’idéologie ultra. La célèbre Fossa dei Leoni de l’AC Milan et les Commandos Tigre prétendent toutes deux avoir été fondées vers 1968, avant tout autre groupe ultra en Italie. À l’époque, les ultras n’étaient pas considérés comme des criminels, mais plutôt comme des adolescents turbulents. Les véritables hors-la-loi milanais venaient de la Ligéra. Signifiant « La Lumière » dans le dialecte local, cela englobait un assortiment de petits escrocs : pickpockets, proxénètes, bookmakers et receleurs qui passaient aux enlèvements et aux braquages de banques.

Aujourd’hui, cependant, la ville est dirigée par les ultras. Milan et l’Inter partagent le stade San Siro, ses escaliers hélicoïdaux ressemblant à des ressorts quel que soit l’angle. Les ultras respectifs des équipes se relaient pour siphonner le haut des dizaines de milliers de parieurs qui viennent au stade chaque semaine.

Tout a commencé lorsque les ultras ont tourné le dos à un principe sacré de l’ultradom. Jusqu’au début des années quatre-vingt, il avait été un principe fondamental que d’être un ultra signifiait combattre ses ennemis — surtout les ennemis de la même ville. Mais lorsque, en 1981, un fan de l’Inter a été poignardé à mort par un fan de Milan, les ultras de Milan et de l’Inter ont négocié un pacte de non-agression.

Les principaux groupes ultra des deux côtés — Nord Kaos et Viking pour l’Inter, les Brigate Rossonero et Commandos Tigre pour Milan — ont commencé à utiliser leur force numérique pour gagner de l’argent. Organisés de manière hiérarchique, ces groupes ont commencé à prendre le contrôle de la cour du San Siro, vendant de la fausse marchandise, louant des places de parking, vendant des bières et des hamburgers. Certains d’entre eux ont également commencé à offrir des produits à la carte : coke, speed, weed ou ecstasy.

Bien que les ultras milanais ne se battent pas entre eux, ils se battent presque contre tout le monde. Nazzareno Filippini était un fan d’Ascoli tué par des ultras de l’Inter en 1988. Vincenzo Spagnolo, un supporter de Gênes, a été poignardé à mort par un fan de Milan au tempérament chaud en janvier 1995. Après ces meurtres, il y a eu d’autres conférences de paix.

Certaines personnes parlaient de revenir aux vieux jours où, affirmaient-elles, être un ultra n’était qu’un moyen pour les paumés de se défoncer et de mettre en scène le spectacle du dimanche après-midi de confettis et de farces. J’ai interviewé des centaines d’ultras « puristes » pour mon livre sur le sujet, et la plupart d’entre eux se souvenaient avec tendresse des voitures renversées avec des plaques d’immatriculation de villes rivales.

Ils parlaient tard dans la nuit de leurs striscioni les plus mémorables — les longues banderoles souvent pleines d’esprit qu’ils déployaient sur les terrasses. « Cela me fait vraiment, vraiment mal de voir ce qui se passe sur la terrasse maintenant », m’a dit un ancien chef ultra en 2018. « Cela me fait beaucoup souffrir… nous sommes passés des combats de poings aux couteaux, des couteaux aux… embuscades, aux cocktails Molotov, aux bombes et aux pistolets. Ça ne fait qu’empirer. »

Ceci est en partie un symptôme de la politique. Dans les années soixante, le mouvement ultra avait utilisé des noms évoquant des mouvements de libération d’extrême gauche à travers le monde (« Fedayeen »), ou évoquait des bandes de partisans italiens de la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, de nombreux groupes se sont tournés vers l’extrême droite. Le nom complet, par exemple, du gang « Boys » de l’Inter était « Boys-SAN », une référence aux Squadre d’Azione paramilitaires de Mussolini.

Giorgio Triani est un sociologue du sport qui a écrit deux grands livres sur les supporters italiens dans les années quatre-vingt-dix, juste au moment où le mouvement ultra devenait un creuset pour l’extrême droite. « La gauche s’est désintéressée des terrasses », dit-il, « et très rapidement, elle s’est parfaitement alignée avec l’extrême droite. Ils avaient besoin de dominer les vulnérables, l’opposition, les perdants, les Noirs… »

Assez rapidement, il est devenu courant pour des milliers de supporters de grogner contre les joueurs noirs, d’interrompre les silences pour les migrants noyés en Méditerranée, de railler les ennemis avec des allégations selon lesquelles ils étaient juifs et partageraient le sort d’Anne Frank. Les ultras de la Lazio, de l’Inter et de Vérone étaient à l’avant-garde de cette radicalisation politique, faisant souvent des saluts bras tendus et agitant des croix gammées. Cela a même contaminé les joueurs, avec Paolo di Canio incapable de résister à lever un salut fasciste aux fidèles de la Lazio en 2005.

Tout au long de cette période, chaque année qui passait rendait la violence d’hier presque désuète en comparaison. C’est l’argent qui alimentait l’effusion de sang : une interception téléphonique de la police a entendu Vittorio Boiocchi — un ultra de l’Inter assassiné en 2022 — se vanter d’avoir gagné 80 000 € par mois.

Des sommes d’argent de cette taille attirent toujours des mafieux professionnels. Et donc, bien avant l’arrivée de Bellocco à Milan, il y avait eu des tentatives de fusions entre des familles calabraises et des ultras du nord. Il y a environ une décennie, le principal groupe de la Juventus, les Drughi, a permis à une famille calabraise de faire partie de son racket. Ciccio Bucci, l’un de ces Drughi, était également un agent de liaison avec les fans et était soupçonné d’avoir balancé le groupe. Il a été rapidement tabassé et ostracisé. Lorsqu’il est revenu à Turin, après un an passé en Pouilles, il a sauté d’un célèbre viaduc à l’extérieur de la ville.

Il n’est pas tout à fait clair qui a approuvé l’entrée de Bellocco dans les terrasses. Mais il a eu la chance que son ascension se soit produite juste au moment où l’Inter dominait le football italien, l’équipe ayant remporté sept trophées jusqu’à présent cette décennie. Plus une équipe progresse dans un tournoi, plus les billets se vendent, non seulement pour le stade mais aussi pour les avions et les bus. Les ultras achètent en gros des logements et de la nourriture, devenant des agents de voyage informels.

Lorsque l’Inter et le Milan se sont rencontrés en demi-finale de la Ligue des champions 2023, ils ont convenu de partager les revenus des billets de la finale, quel que soit le vainqueur. L’Inter est passé, mais les ultras de Milan ont tout de même gagné de l’argent. Plutôt que de tout miser — comme la philosophie ultra l’exige — ils avaient essentiellement « vendu à découvert » leur propre équipe.

Il n’est de toute façon pas surprenant que les ultras couvrent désormais Milan comme une toile d’araignée : si vous voulez échanger, emprunter ou acheter dans les rues de la ville, il y a de fortes chances que vous croisiez un ultra. Luca Lucci, un hooligan de l’AC Milan qui a purgé une peine pour trafic de drogue et coups et blessures graves, a fourni des services de « gestion d’événements » — tout, de la protection à la vente de billets — à des rappeurs comme Fedez et Emis Killa. Lucci a également ouvert une chaîne de salons de tatouage appelée Italian Ink. C’est un monde plus contrôlé par des hommes âgés avec des noms comme « Il Barone » (Le Baron) que par des adolescents turbulents. Lorsqu’il a été abattu, Boiocchi avait 69 ans.

Il y a des avantages des deux côtés de la fusion mafia-ultra. Lorsqu’un ultra se retrouve dans le besoin de surmonter des groupes rivaux sur la terrasse, il est tentant de faire appel à ces professionnels. Et pour les mercenaires, il y a l’attrait d’un chiffre d’affaires en millions d’euros pour lequel les peines sont négligeables. La revente de billets, par exemple, n’entraîne une peine de prison que si elle est accompagnée de crimes plus graves.

Mais Andrea Beretta semblait apparemment en vouloir à son collègue calabrais ambitieux, toujours dans son espace et vivant juste au coin de la rue. Bellocco avait cherché à affirmer sa domination sur Beretta, lui montrant ce qu’il appelait son album de famille. « Ma mère a purgé 25 ans de prison », a-t-il été entendu sur une interception. « Elle est toujours en prison et elle a 74 ans ! »

C’est une histoire qui n’est pas encore terminée. Bellocco était un homme fait, et son meurtre n’aura pas de conséquences sans répercussions pour son prétendu tueur. Beretta entrera soit dans le programme de protection des témoins et trahira ses camarades, soit risquera un meurtre de vengeance. « Il était impensable il y a 30 ans que cela atteigne ces niveaux », dit Triani. « À l’époque, les terrasses étaient malsaines, c’est sûr, mais maintenant [le monde ultra] est devenu un cancer parasitaire complètement décontextualisé du football et du sport. » Pas étonnant que ce soit un mouvement désormais plus étudié par des criminologues que par des sociologues.

Dix-neuf ultras des deux côtés ont été arrêtés à la suite du meurtre de Bellocco l’automne dernier. La plupart sont accusés d’agression, d’extorsion et de faire partie d’une « association criminelle » (essentiellement un gang). Les ultras de l’Inter sont également accusés d’avoir « aidé » la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise à laquelle Bellocco appartenait.

Cette professionnalisation progressive des ultras va à l’encontre d’un autre shibboleth de la foi : qu’aucun individu ne tire de l’argent du groupe. La défense révélatrice de Lucci est qu’il a « toujours gagné de l’argent grâce au trafic de drogue, jamais en étant un ultra ». Il préférerait plaider coupable à quelque chose que l’État considère comme un crime plutôt que de trahir le gang, à savoir en mettant les doigts dans la caisse de sa propre équipe.

Ce n’est pas la première fois, en d’autres termes, que l’argent et le pouvoir ont renversé une contre-culture. Et maintenant, commandant des électeurs et des consommateurs par milliers, ils sont même entrés dans la politique mainstream. Encore une fois, il y a un chevauchement d’intérêts : les politiciens gagnent du crédit de rue par association avec des groupes de fans organisés, et les groupes organisés peuvent influencer les résultats électoraux.

Lucci, maintenant arrêté, a profité de poignées de main et de câlins délibérément publics avec Matteo Salvini, l’ancien ministre de l’intérieur (maintenant vice-premier ministre), et lui-même un fervent Milanista. L’ancien maire de Catane, Salvo Pogliese, et Daniele Belotti, un ancien parlementaire de la Ligue, ont également joué sur leur notoriété de terrasse pour rassembler les fans autour des urnes.

Tout cela semble bien loin de ces premiers jours des années soixante. À l’époque, le premier commandement de la foi ultra était la fidélité au borgo, à propos de se battre pour sa ville natale, même si c’était juste une banlieue pourrie sans espoir. Mais le mouvement est maintenant aussi mondialisé que n’importe quelle multinationale, et les striscioni semblent être une réflexion après coup.