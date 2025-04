Matthew et moi rénovons notre maison vieille de 110 ans. Comme c’est souvent le cas avec les vieilles maisons, il y a des surprises. Notre électricien a récemment ouvert une boîte de jonction et a trouvé l’ancien interrupteur de déconnexion de la maison dans un placard de l’escalier. Cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d’un dessin animé, un grand levier que l’on tirerait en cas d’urgence, ou quelque chose du genre. Comme il n’est plus connecté à quoi que ce soit, Dan a demandé si nous voulions qu’il s’en débarrasse. « Je l’aime bien », a dit mon mari, Matthew. « Je dis de le laisser. Les vieilles maisons sont comme les vieilles personnes — il faut essayer de garder leur monde intact en laissant des traces du passé. »

Ces mots m’ont rappelé la semaine suivante lorsque la Hudson Bay Corporation, la plus ancienne d’Amérique du Nord, a annoncé qu’elle allait cesser ses activités. Incorporée par décret royal en 1670, la HBC était responsable de l’expansion vers l’ouest dans le Canada britannique. Le Canada est devenu ce qu’il est grâce à cette entreprise. Pendant plus de 200 ans, la HBC a été l’autorité gouvernante dans l’Ouest canadien. Au 20ème siècle, elle est devenue le pilier du développement urbain, émergeant comme le détaillant le plus emblématique du pays. Chaque grande ville du Canada avait son centre-ville centré autour d’un magasin de la HBC qui s’étendait sur un pâté de maisons entier. Même ces dernières années, les vitrines de Noël de son magasin phare à Toronto attiraient l’attention que reçoit une grande destination touristique. Les étages à l’intérieur étaient une utopie de vente au détail civique, où des adolescentes, des jeunes mamans, des banquiers d’affaires et des grands-pères faisaient leurs courses joyeusement sous le même toit. S’il y avait un symbole unificateur de la culture canadienne au cours du siècle dernier, cela aurait pu être une couverture en laine de la HBC. Échangées contre des peaux de fourrure à la fin des années 1700, les couvertures représentaient à un moment donné bien plus de la moitié de tous les biens échangés. Il y a peu de basiques de mode datant de plus de 200 ans qui sont encore populaires aujourd’hui, mais les rayures de la HBC en font partie. Chaque foyer en a une quelque part dans la maison.

La fin de la HBC, accélérée par son propriétaire, une société américaine de capital-investissement qui a acheté l’entreprise en 2012, s’est produite à une époque de résurgence étrange du patriotisme canadien. Il y a quelques mois, on éprouvait une sorte de fremdscham — une gêne vicariante — si l’on voyait un foyer arborer un drapeau canadien. On nous a dit, et souvent, que nous étions une nation génocidaire ; il était de mauvais goût d’être fier du Canada. Mais maintenant, même dans les quartiers les plus bourgeois, on voit la feuille d’érable flotter fièrement. Les produits canadiens dans les épiceries sont désormais étiquetés avec une feuille d’érable. Le vin californien a été retiré de nos étagères. Il y a des drapeaux canadiens à l’intérieur des entreprises et sur des vêtements, et sur des chapeaux. (Nous avons notre propre version de la casquette rouge et blanche : « Le Canada est déjà grand », dit-elle.) Ce week-end, dans ma province d’origine, un Rallye pour le Canada se déroule à l’assemblée législative provinciale. Je pense qu’il y aura de la musique, quelques discours de présentateurs de radio locaux, du maquillage pour les enfants, et des mini beignets frits et des hot-dogs. Vous savez, toutes les choses qui nous rendent uniques en tant que Canadiens, je suppose.

Il est difficile de mettre le doigt sur le pouls de la culture canadienne. Nous semblons nous définir par une chose : pas américain. (C’est pourquoi il est encore parfaitement acceptable pour une randonneuse canadienne d’apposer une feuille d’érable sur son sac. Chez nous, notre patriotisme a été une source de gêne, mais à l’étranger, une plus grande gêne serait d’être confondu avec un Américain vulgaire.) Les Américains, en revanche, ne pensent généralement pas du tout à nous. Des années avant de parler de devenir le 51e État, mon mari a fait un voyage de chez lui en Virginie au Canada pour donner une conférence. Il a été retardé une nuit à l’aéroport de Chicago parce qu’il avait oublié son passeport chez lui et a dû le faire expédier en urgence. « J’ai honnêtement oublié que le Canada était un pays séparé », a-t-il plaisanté, se moquant de sa propre oublie en la renvoyant à la plus profonde insécurité du Canada. « Je pensais juste que c’était comme l’Amérique du Nord. »

Mais les Canadiens oublient aussi que nous sommes un pays séparé, étrangement. Considérez ceci : lors d’une fête autour de Noël, après l’élection américaine mais avant l’inauguration de Trump, un compatriote canadien et moi parlions de, sans surprise, de la politique américaine. « Trump va être mauvais pour le Canada », a-t-il dit. « Je m’y attends », ai-je répondu, « mais il est autorisé à faire des choses qu’il pense être dans le meilleur intérêt de son pays. » « Mais êtes-vous prêt à accepter tout ce qu’il dit qu’il fera ? » a-t-il demandé. « Cela n’a pas vraiment d’importance puisque je suis Canadien. Je ne l’ai pas voté, et je ne lui paie pas d’impôts. » Mon ami est resté là, comme s’il ne comprenait pas tout à fait ce que je voulais dire, alors j’ai précisé : « il n’est pas le président du Canada. »

Le Canada est un pays qui s’est longtemps défini par notre sentiment de supériorité morale par rapport à notre voisin mal dégrossi du sud. Être canadien, c’est être plus vertueux et plus intelligent que nos cousins américains. Mais bien sûr, nous apprenons notre vertu des États-Unis, influencés par eux de manières que nous ne pouvons pas pleinement appréhender parce que notre culture est tellement saturée par la leur. La seule chose que nous ne faisons pas mieux qu’eux, c’est le patriotisme — jusqu’à récemment, en tout cas. Maintenant que Trump a adopté une attitude d’hostilité envers le Canada, nous avons aussi bien appris cela. Notre nouvel amour pour le Canada est une autre importation de nos voisins du sud. Notre réponse aux tarifs de Trump est d’acheter local, de soutenir le Canada. En d’autres termes, nous faisons maintenant par réaction patriotique exactement ce que Trump fait par le biais de la politique : dépenser notre argent dans notre propre pays.

Je sais que cela semble comme si j’étais moi-même antipatriote, en roulant des yeux devant le nationalisme réactif du Canada. Ce n’est pas vrai. Tout d’abord, peu de choses sont aussi canadiennes que d’être auto-dénigrant et de s’excuser. Désolé, hein. Mais vraiment, j’aime profondément le Canada. Non seulement nos hivers froids et impitoyables, qui forgent un type de personne différent, mais aussi nos systèmes sociaux et politiques, qui en fait sont très peu américains, et qui font de notre société un endroit très agréable. J’ai récemment participé à une conférence américaine à New York. Là, j’ai été surprise de voir à quel point les Américains étaient opposés à des choses comme les soins de santé universels, les garderies publiques et les écoles publiques, et même aux impôts. Une participante là-bas était une détentrice de numéro de sécurité sociale de troisième génération. Elle vit en dehors du système pour ne pas avoir à payer un centime d’impôts. Pour un Canadien, cela est impensable. Personne n’aime payer des impôts, mais nous apprécions certainement les avantages qu’ils apportent. Et nous sommes certainement conscients que nous avons une responsabilité envers nos concitoyens.

Il y a une différence tangible entre le Canada et les États-Unis qui m’a fait réaliser à quel point nos cultures sont incompatibles. Le Canada est collectiviste, voire un tout petit peu socialiste. Nous avons des entreprises gouvernementales, telles que des services publics d’énergie et des compagnies d’assurance. Elles fonctionnent bien, en général. Nous payons des impôts élevés, mais nous recevons des services en retour — non, ne riez pas. C’est vrai. Pendant de nombreuses années, j’ai été mère célibataire. Je devais travailler. La garderie dans ma province d’origine est fortement subventionnée par le gouvernement. Le coût pour tous est de 10 $ par jour. Abordable et nécessaire, alors mes enfants y sont allés. Pour l’Américain moyen, j’ai appris que la garderie gérée par l’État semble menaçante, comme si c’était le genre d’institution où les tout-petits reçoivent des gobelets de Soylent Green tandis que des images de jeunes en colère aux cheveux bleus sont projetées dans leurs yeux innocents, comme Orange Mécanique pour les enfants de trois ans. Mais en pratique, les garderies provinciales sont chacune gérées séparément par un conseil composé de bénévoles parents. La province fournit le financement, mais la communauté détermine les politiques. Et les garderies sont vraiment des communautés diverses. Des mères et des pères professionnels se mêlent à des immigrants récents lors de fêtes préscolaires. L’avocat et le gardien de supermarché deviennent amis en planifiant des rencontres de jeu le week-end. La famille de réfugiés érythréens et la famille juive russe rient ensemble pendant que leurs enfants se balancent aux barres de singe au moment du ramassage. C’est une sorte de polis sans classe. C’est beau, et ça fonctionne.

Et il en va de même pour notre système de santé. Bien qu’il soit certainement sous pression et maintenant avec une politique très discutable concernant l’aide médicale à mourir, il reste très fonctionnel. C’est pourquoi nous entendons parler de cas où le système échoue. Ils sont dignes d’intérêt parce qu’ils ne sont pas courants. Il y a quelques années, ma fille est tombée sur du verre et s’est coupé le genou ; il était ouvert jusqu’à l’os. Mon mari américain et moi l’avons emmenée à l’hôpital pour enfants du centre-ville. En trois heures, son genou était recousu (10 grandes sutures et deux sous-cutanées) et nous avons été renvoyés chez nous avec de l’Advil et des bandages supplémentaires. En rentrant, j’ai demandé à Matthew combien il avait payé pour le stationnement dans le garage de l’hôpital. « Sept dollars », a-t-il dit. « Sept dollars ! » ai-je répondu, secouant la tête. « Tsk, tsk. Ils vous prennent à l’aller et au retour ici. » Il a lentement tourné la tête pour me dévisager. « Aux États-Unis, rien que ce bandage aurait coûté 25 $. » Il a raison. Notre système n’est pas parfait, mais il a en grande partie été préservé de la corruption manifeste parce que c’est un bien public.

« Vie, Liberté et Poursuite du Bonheur » est, comme nous le savons tous, le dicton américain. Celui du Canada, moins connu, est « Paix, Ordre et Bon Gouvernement ». Au cœur du Canada se trouve un esprit qui embrasse la gouvernance tant qu’elle est pour le bien commun. Nous avons une élection ici à la fin de ce mois. Ce sera, comme d’habitude, une bataille entre le Parti libéral et le Parti conservateur. Ce dernier aurait facilement gagné l’élection s’il avait été convoqué à l’automne (comme cela aurait dû être le cas) alors que le très détesté Trudeau était au pouvoir et que Trump n’avait pas encore commencé une guerre commerciale avec le partenaire commercial le plus ancien de l’Amérique. Mais maintenant, être conservateur au Canada est aligné, à tort, avec le trumpisme américain. Être libéral, c’est être, plus ou moins correctement, un libéral mondialiste. Le paysage politique américain a tellement éclipsé notre politique et notre culture que leurs termes sont devenus les nôtres ; leur division de la politique est la nôtre — vous êtes soit de droite, soit de gauche — tout comme notre « culture canadienne » est à bien des égards la même que la leur : beignets et hot-dogs.

Mais le Canada a une histoire unique de valeurs politiques qui ne se sont ni formées comme une négation des valeurs américaines ni comme une colonisation par celles-ci. Être un Tory rouge, c’est être à la fois fiscalement conservateur et collectiviste ; c’est adopter des politiques socialistes qui visent le bien de la communauté, tout en conservant souvent des valeurs sociales conservatrices. Contrairement à l’accent mis par l’Amérique sur la liberté individuelle, le Tory rouge canadien se concentre sur le collectif. La Commission canadienne du blé était une telle institution : une plateforme commerciale unique gérée par le gouvernement où les agriculteurs commercialisaient leur grain. Elle a effectivement été dissoute en 2012 au profit de la mondialisation du marché ouvert, ce qui a été dévastateur pour les exploitations familiales mais bénéfique pour les exploitations corporatives. (La majorité des agriculteurs canadiens s’opposaient à sa dissolution ; mon père, un agriculteur immigrant ukrainien, en faisait partie. Les exploitations corporatives, cependant, ont fait pression fortement pour la « liberté de marché » par opposition au capitalisme collectif. Ils ont gagné.) Je me demande si maintenant, face aux tarifs élevés sur notre marché américain, il serait peut-être temps de ramener le collectivisme canadien sur notre marché des grains. Peu de choses me rendraient plus fier d’être canadien. Les agriculteurs de l’Ouest, comme nos camionneurs, sont remarquablement unis. Ottawa pourrait vouloir se souvenir de cela.

Mais je suis probablement naïf. Il semble de plus en plus qu’il s’agit d’un vestige du passé d’imaginer un gouvernement à la fois collectiviste et conservateur, comme une trace de câblage ancien dans une maison qui ne sert plus à rien. Mais cela pourrait encore arriver. Je ne suis pas économiste, mais j’aime ce pays qui est le mien et, en tant qu’épouse d’un Américain, j’ai plus de perspectives que je n’en aurais autrement sur les différences entre nos deux nations. Bien sûr, nous ne deviendrons jamais, au grand jamais, annexés aux États-Unis — d’une part, les Américains ne pourraient pas gérer les Québécois pendant une journée, encore moins les concilier pendant bien plus d’un siècle.

Mais l’histoire du Canada est de garder les traces du passé intactes. C’est pourquoi nous avons encore un roi — Dieu le sauve. Nous avons toujours été des loyalistes. Cela pourrait maintenant signifier être loyal à notre collectivisme canadien unique. Socialiste, mais pas woke. Fiscalement conservateur, mais pas anti-impôt ou anti-gouvernement. Ni à droite ni à gauche, mais peut-être quelque part sous ces divisions, plus proche de la terre. Le vieux Canada du milieu du XXe siècle pourrait sembler ne plus être pertinent pour le fonctionnement des marchés globalistes modernes, mais encore une fois, le marché globaliste moderne semble s’effondrer devant nos yeux. Le Tory rouge canadien ne doit pas être un artefact du passé. Tout comme les vieilles maisons peuvent être restaurées, le Tory rouge canadien peut redevenir une force vitale dans un État moderne fonctionnel, car le courant du collectivisme continue de circuler à travers notre pays. En période d’exportations en diminution, un socialisme canadien unique pourrait encore être une marchandise viable pour le peuple du Canada.