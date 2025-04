La plupart d’entre nous sont devenus remarquablement déconnectés du monde de la fabrication. C’est assez étrange étant donné que chaque chose dans nos vies — à moins qu’il ne s’agisse d’une pierre ou d’une plante, d’une personne ou d’un animal — a été fabriquée d’une manière ou d’une autre. Quelqu’un, quelque part, a conçu cette chose, a choisi et acquis des matériaux et des composants, a effectué un certain traitement et assemblage, et l’a fait livrer à son point d’utilisation. Des centaines de milliards de produits pour des milliards de personnes.

Cependant, au cours des dernières années, les détails de la façon dont ce système mondial fonctionne sont devenus opaques. Une grande partie de ce manque de visibilité est le résultat de la distance physique. À mesure que les économies riches étaient de plus en plus dominées par les services, les activités basées sur les usines ont été délocalisées, les entreprises cherchant à accéder à une main-d’œuvre spécialisée, à éviter des droits de douane, ou à se rapprocher des marchés émergents. Au Royaume-Uni, et dans d’autres économies riches, nous avons littéralement et figurativement perdu de vue la fabrication.

Avec cette distance sont venus des inconvénients. Alors que la fabrication se dissolvait dans l’arrière-plan de nos vies, nous sommes devenus inconscients de la fragilité de nos systèmes de fabrication et de transport, et de leur impact environnemental souvent néfaste pour la planète. Si nous voulons inverser cette situation, ce que nous devons faire, la première étape est de reconstruire notre conscience collective de l’importance de la fabrication — et de nos propres rôles en tant que consommateurs au sein de cette toile complexe et vitale.

La fabrication moderne est extraordinaire. Au cours des 300 dernières années, nous avons traversé trois révolutions industrielles et développé la capacité de créer des volumes et des variétés de produits auparavant inimaginables : le tout à haute qualité et à faible coût. Nous avons également développé des moyens d’assurer que ce trésor de biens soit facilement disponible pour une grande proportion de la population mondiale avec une rapidité et une fiabilité étonnantes.

Nos systèmes de fabrication garantissent que les médicaments sont disponibles même dans les communautés les plus reculées. Cela signifie également que nous produisons suffisamment de nourriture pour (en théorie) nourrir tout le monde sur la planète, même si nous avons la capacité de transporter des milliards de personnes par terre, mer et air, en toute sécurité et à faible coût. Depuis l’aube d’Internet, cela permet également une communication presque instantanée entre presque tout le monde sur terre. Nous pouvons produire toutes les choses nécessaires pour nous abriter, nous vêtir, nous nourrir, nous soigner, nous éduquer et nous protéger.

Cependant, à mesure que ces systèmes ont grandi, ils ont développé des problèmes. Ces réseaux de production exquisément complexes, reliant des milliers d’usines, du plus petit atelier à la plus grande usine de production de masse, ont développé certaines « propriétés émergentes » plutôt alarmantes. Ce sont des choses qui n’étaient pas anticipées, mais qui ont émergé du fonctionnement de ce système d’une complexité époustouflante au fil des ans. La fragilité est l’une de ces propriétés émergentes. Pensez à 2021, lorsque ce navire de 200 000 tonnes, le Ever Given, s’est retrouvé coincé à travers le canal de Suez. Une erreur d’une personne sur le pont d’un navire — et 10 % des biens manufacturés dans le monde se sont arrêtés pendant une semaine.

Cependant, cela n’était rien comparé à la pandémie. Nous avons été suffisamment choqués de voir les étagères des supermarchés se vider : où sont passés tous les rouleaux de papier toilette ? Mais ensuite, nos commandes Amazon ont commencé à être retardées ; puis les délais d’attente pour les nouvelles voitures ont commencé à s’étendre jusqu’à l’année suivante ; puis les choses ont simplement — cessé d’arriver. Mais bien que cela ait été gênant et ennuyeux, ce n’était généralement pas une question de vie ou de mort. Pour les hôpitaux, cependant, il y avait des conséquences beaucoup plus graves. Nous ne pouvions tout simplement pas produire suffisamment d’équipements de protection, ni augmenter la production de dispositifs médicaux spécialisés nécessaires pour maintenir en vie les patients Covid. La fragilité désormais évidente de nos systèmes de fabrication a eu des conséquences mortelles.

Une autre caractéristique émergente de nos systèmes de fabrication complexes est qu’ils contribuent à détruire la planète. Construire des écoles, des hôpitaux et des maisons nécessite des millions de tonnes de ciment chaque année, ce qui représente l’une des plus grandes sources uniques d’émissions de CO2 de toute activité industrielle. L’industrie du ciment produit quatre fois plus que toute l’aviation mondiale. Nos systèmes de fabrication peuvent produire suffisamment de nourriture pour nourrir plus que tout le monde sur la planète, pourtant 40 % de ce que nous produisons n’est jamais consommé.

Des quantités énormes de ressources sont utilisées pour cultiver, récolter, traiter et transporter des aliments qui finissent simplement à la poubelle. L’industrie de l’habillement est massive, employant plus de 300 millions de personnes dans le monde. Mais les émissions de cette industrie sont supérieures à celles de tous les vols internationaux plus tous les transports maritimes. Un tiers de toutes les matières premières de la chaîne d’approvisionnement textile finit en déchets, et n’est jamais utilisé pour fabriquer de véritables produits. L’équivalent d’un camion de vêtements par seconde va à la décharge ou est incinéré.

Malgré ces défis, cependant, la fabrication se transforme pour le mieux : et nous, en tant qu’individus, sommes au cœur de ce changement. Que veux-je dire ? D’une manière étrange, nous revenons progressivement à notre passé pré-industriel. Au cours des trois derniers siècles, nous sommes passés de l’artisanat localisé « dites-moi ce que vous voulez et je le ferai » à la fabrication de masse. Grâce au développement des outils de machine, des pièces interchangeables, de la chaîne de montage et des technologies d’automatisation, les entreprises ont appris à produire d’énormes quantités de produits. Le défi est devenu celui de persuader le consommateur de vouloir les acheter. Cela a conduit à l’émergence du marketing, de la publicité, de l’obsolescence programmée, du consumérisme — et, en fin de compte, à des niveaux de déchets non durables.

Mais cela est en train de changer. La prévalence et les avancées rapides des technologies numériques nous permettent de capturer et de traiter des quantités de données incroyablement grandes sur de nombreux aspects de nos vies. Grâce à cela, et associé à de nouvelles technologies telles que les imprimantes 3D, nous passons maintenant de l’ère de la production de masse à celle de la personnalisation de masse — où les fabricants peuvent produire des produits uniques, chacun conçu pour les besoins spécifiques de millions de consommateurs individuels.

Nous pouvons déjà voir un exemple extrême de l’avenir de la fabrication dans la façon dont nous pouvons traiter certains types de cancer. Plutôt que de créer des traitements génériques conçus pour le patient moyen, les traitements CAR-T prennent des cellules de patients individuels, les « re-programment » grâce à des processus de fabrication astucieux, puis réinjectent ce produit unique dans le patient. C’est la forme ultime de fabrication sur mesure, où le consommateur est une partie intégrante du processus et du produit lui-même.

La personnalisation de masse pourrait bientôt s’avérer utile ailleurs aussi. En ne fabriquant qu’un seul produit pour un seul consommateur, vous finissez inévitablement par avoir moins de déchets. En resserrant le lien entre le producteur et le consommateur, il peut également être logique de rapprocher la production et la consommation. Des chaînes d’approvisionnement plus courtes et plus simples ont l’avantage supplémentaire de réduire la pollution et d’augmenter la résilience. L’exemple des CAR-T ci-dessus illustre ce deuxième avantage. Expédier des cellules humaines vivantes délicates sur de longues distances vers des installations de traitement spécialisées comporte un certain degré de risque. Il est bien mieux que la « fabrique » soit proche de l’hôpital.

Cependant, avant d’atteindre ce nirvana, nous devons aborder certains problèmes fondamentaux liés à la fabrication ici au Royaume-Uni. Depuis les années quatre-vingt, le nombre de choses fabriquées ici a chuté de manière spectaculaire. Alors que des usines étaient fermées et que la production se déplaçait à l’étranger, nous avons lentement perdu une grande partie de notre infrastructure de fabrication nationale — les « biens industriels » de travailleurs qualifiés, de fournisseurs locaux et d’investisseurs. En conséquence, les entrepreneurs cherchant à développer des entreprises de fabrication basées sur les résultats de notre solide base scientifique font face à de réels défis.

Si vous souhaitez développer une nouvelle entreprise de biotechnologie, de système énergétique ou de technologie quantique, vous aurez besoin de techniciens et de fournisseurs spécialisés : non seulement de composants mais aussi de services spécialisés. Ensuite, il y a la disponibilité d’une infrastructure physique appropriée : des espaces où vous pouvez réellement faire fonctionner votre entreprise avec accès aux services publics et aux services nécessaires pour fabriquer et expédier des choses. Dans de nombreuses régions du Royaume-Uni, accéder à ces ressources et à ces personnes peut être vraiment difficile. Même dans la Cambridge obsédée par la science, les taux de vacance des laboratoires ne s’élèvent qu’à 1 % ; dans le « Triangle d’Or » entre Londres et Oxbridge, les entreprises manquent d’environ deux millions de pieds carrés d’espace de recherche.

Cependant, une fois de plus, le changement est en marche. En raison de la Covid — sans parler du tumulte géopolitique actuel — nous avons maintenant une appréciation croissante de la valeur d’avoir des capacités de fabrication nationales plus solides.

Il est également utile que la fabrication soit de nouveau sous les projecteurs. Surtout à notre époque de changements tumultueux, la valeur économique et sociale d’avoir des entreprises de classe mondiale, telles que Rolls-Royce ou GSK, est de plus en plus claire. En même temps, nous avons des poches d’excellence qui montrent comment nous pourrions développer de nouvelles idées de fabrication. Dans le South Yorkshire, par exemple, il y a le Centre de recherche en fabrication avancée (AMRC), où le monde académique et l’industrie sont co-localisés pour soutenir l’accélération de nouvelles idées de fabrication. L’AMRC n’est qu’un des nombreux programmes similaires à travers le Royaume-Uni.

Pour garantir que la fabrication ait un réel impact sur le soutien à la croissance nationale, à la résilience et à la durabilité, nous avons besoin de plus de coordination. Pour y parvenir à un niveau national, le gouvernement publiera bientôt sa nouvelle stratégie industrielle, mettant en avant la fabrication avancée comme un moteur clé de la croissance. En rendant la fabrication plus visible, en tout cas, nous redécouvrons quelque chose de fondamental : la capacité de fabriquer des choses est une compétence vitale pour toute économie nationale et communauté locale qui souhaite être résiliente, sécurisée et durable. Et avec cette visibilité restaurée, nous espérons ne pas oublier à nouveau à quel point cela est vital pour toutes nos vies.

La vie est fabriquée : Comment nous fabriquons des choses, pourquoi cela compte et comment nous pouvons le faire mieux est publié par Faber and Faber