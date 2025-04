Nietzsche. Il suffit à peine de prononcer son nom pour provoquer une réaction — soit un hochement d’approbation de la part des conservateurs, soit un dédain crispé de leurs opposants libéraux. Le Allemand, mort depuis longtemps, s’est transformé en figure emblématique de la guerre culturelle, ses clubs interdits dans les universités et ses citations effacées des bureaux, même si les admirateurs de droite se vautrent dans les « esthétiques nietzschéennes » de la hiérarchie et de la volonté.

Si vous en savez beaucoup sur le philosophe, de telles réactions viscérales ne sont pas surprenantes, d’autant plus compte tenu de son style électrisant — sans parler de son appropriation par certaines des forces les plus sombres du XXe siècle. Pourtant, si la droite est libre d’adopter les positions plus réactionnaires de Nietzsche, je suis plutôt désireux de m’adresser à mes camarades de gauche et d’expliquer pourquoi et où il est encore précieux de lire Nietzsche de manière productive : tant que nous reconnaissons qu’en apprenant de Nietzsche, nous utilisons les outils du maître pour lutter contre ses héritiers beaucoup moins réfléchis.

Friedrich Nietzsche a commencé sa carrière académique en prodige. Gagnant une chaire académique à l’âge tendre de 24 ans, il a rapidement ébloui ses contemporains. Mais déçu par l’académie allemande conservatrice, il a fini par vivre comme un errant reclus, vivant d’une petite pension et de plus en plus malade et seul, avec la folie qui a bientôt suivi. S’il avait été lucide un peu plus longtemps, il aurait probablement été étonné par son influence, devenant une figure canonique pour tout le monde, de Michel Foucault à Julius Evola. Malheureusement, cela incluait aussi les nazis, qui imitaient le langage nietzschéen de la volonté, du pouvoir et de la violence pour donner à leur mouvement un glamour intellectuel. Cela a profondément refroidi la réception initiale de Nietzsche dans le monde anglo-américain. Beaucoup ont convenu avec la caractérisation de Bertrand Russell de la Seconde Guerre mondiale comme « sa » guerre, de nombreux gauchistes caractérisant Nietzsche comme un penseur proto-fasciste.

Les choses ont commencé à changer vers le milieu du siècle, lorsque la réputation de Nietzsche a connu une renaissance semblable à celle du phénix. Alors que les philosophies d’après-guerre comme l’existentialisme prenaient en prestige, Nietzsche était lu comme un prédécesseur important. Cela était suffisamment clair dans la France des années soixante, lorsque toute une génération d’intellectuels français commençait à se lasser de Marx et à chercher de nouvelles sources d’inspiration philosophique. Parmi eux se trouvait Gilles Deleuze, un homme de gauche et un géant de la pensée radicale. Il avait lu Nietzsche comme le grand critique du moralisme bourgeois et du pouvoir, annonçant la libération de la discipline et du contrôle au nom de la différence et de l’auto-création.

Le problème avec une telle approche était qu’il était difficile de la concilier avec l’insistance propre de Nietzsche selon laquelle — parmi tous les « gueux » — il méprisait le plus les « socialistes » qui sapent les instincts des classes inférieures pour la soumission. Pour Nietzsche, les mouvements progressistes allant du libéralisme à la démocratie étaient des expressions égales de déclin culturel. Leurs racines résidaient dans la morale chrétienne des esclaves : qui avait l’effet positif d’approfondir l’âme de l’homme, mais qui signifiait aussi un effondrement dans l’égalitarisme. Le socialisme lui-même était, comme l’a dit Nietzsche dans La Volonté de puissance, « le résidu du christianisme et de Rousseau dans un monde déchristianisé ». Quant à ses propres préférences politiques, Nietzsche était souvent critique des conservateurs, mais pas pour être trop extrêmes. Plutôt, ils n’étaient pas assez actifs pour contrer le nihilisme croissant désormais si enraciné dans la culture occidentale.

Étant donné ces instincts pour la hiérarchie et l’élitisme, il ne devrait pas être surprenant que Nietzsche soit redevenu un chouchou de la droite illibérale d’aujourd’hui. Mais son impact sur la gauche contemporaine est plutôt plus compliqué. Assurément, de nombreux libéraux et gauchistes continuent de lui en vouloir. Cela est suffisamment clair dans la réception de Nietzsche, le Rebelle Aristocratique. Écrit par le chercheur marxiste Domenico Losurdo, le livre met en avant la haine de Nietzsche pour l’égalitarisme, sans parler de son approbation du radicalisme aristocratique et de l’esclavage. Comme l’a dit Ronald Beiner, un professeur à la retraite de l’Université de Toronto, il n’y a pas de blanchiment de l’humanisme fréquent de Nietzsche contre la plupart de l’espèce humaine.

Pour être clair, aucun de ces penseurs ne soutient que la gauche devrait simplement dire adieu à Nietzsche — comme si cela était possible. Mais ils mettent en garde contre le fait de ne pas reconnaître sans réfléchir ses propres vues clairement anti-égalitaires, sans parler de le peindre comme une sorte de proto-Judith Butler. En ce qui concerne cela, c’est un bon conseil. En même temps, cependant, je pense qu’il y a encore beaucoup de choses que les libéraux et les gauchistes peuvent apprendre de Nietzsche.

D’une part, il offre des aperçus importants sur les racines religieuses de la modernité et de sa politique. Celles-ci restent sous-estimées par les penseurs progressistes, dont beaucoup considèrent la religion soit comme une vision du monde à tolérer comme une autre, soit comme une idéologie dominante à écraser sans pitié. Certes, la droite n’est pas particulièrement engageante ici. Au mieux, de nombreux conservateurs voient la haine militante de Nietzsche pour le christianisme et le présentent comme un athée débridé. Un peu mieux, mais toujours grossier, sont ceux comme Jordan Peterson ou Douglas Murray qui notent l’accent mis par Nietzsche sur le nihilisme culturel qui émerge avec la mort de Dieu. Et pourtant, ils ne voient que peu de problèmes à essayer de mélanger Nietzsche en s’appuyant sur ses idées pour défendre une sorte de « christianisme culturel » — tout en ignorant ses affirmations selon lesquelles ce sont les activistes woke qui sont les porte-drapeaux les plus évidents de la morale de troupeau du christianisme aujourd’hui.

Les lecteurs les plus attentifs du philosophe ont toujours observé comment Nietzsche soutenait que les croyances religieuses chrétiennes ne se décomposaient pas parce qu’elles rencontraient un ennemi externe, mais à cause de forces internes au christianisme lui-même. Comme Nietzsche l’a lui-même chroniqué, la morale universaliste du christianisme — axée sur sa défense en tant que « vérité » — a conduit les penseurs chrétiens à développer des approches de plus en plus sophistiquées et proto-scientifiques du monde. Enfin, l’idéalisation de la vérité par la morale chrétienne a conduit les penseurs chrétiens à la déduction la plus frappante de toutes : que la vision du monde métaphysique chrétienne elle-même est fausse.

Ceci est essentiel pour comprendre l’affirmation apparemment bizarre de Nietzsche selon laquelle la gauche moderne représente un héritier plus sincère de la morale chrétienne que la droite. Après que la volonté chrétienne de vérité a conduit à la sécularisation de la métaphysique, la morale du christianisme a continué sous une forme sécularisée en tant que libéralisme, socialisme, démocratie, aux côtés de nombreuses autres doctrines progressistes. Ce n’est pas Frantz Fanon qui a inventé l’expression « les damnés de la terre » mais l’Évangile de Matthieu, où l’apôtre a écrit que les pauvres sauront que Dieu est de leur côté. Comprendre leurs racines religieuses, en résumé, peut aider beaucoup de gens à gauche à mieux saisir leur propre histoire — avec Nietzsche comme guide incisif mais hostile.

Ce n’est pas la seule raison pour laquelle la gauche devrait prendre Nietzsche au sérieux. Après tout, il offre des aperçus vifs sur la nature du ressentiment. Nietzsche se moquait souvent des conservateurs et des nationalistes de son époque comme de petits tyrans se vengeant sur le monde. En grande partie, cependant, les écrits de Nietzsche sur le ressentiment le situent dans les psychologies des classes inférieures, qui méprisent la fierté de l’aristocrate et cherchent à s’élever en présentant leur souffrance comme divine. Ce désir caché de vengeance, déguisé en grandeur moraliste, est caractéristique du christianisme et de ses dérivés de gauche contemporains.

Il y a évidemment une part de vérité dans cette accusation — il suffit de considérer les efforts de la gauche pour s’adonner à ce que le philosophe progressiste Richard Rorty, dans Achieving Our Country, a appelé le mode de discours public « l’Amérique craint ». Cela dit, de nombreux nietzschéens sous-estiment ou rejettent l’étendue à laquelle le ressentiment peut également motiver la droite. Leur condamnation de la rhétorique victimaire mise à part, de nombreux conservateurs aiment clairement se présenter comme des victimes du silence de la gauche. Cela continue une tendance de longue date de la droite à s’exempter de la condamnation pour avoir participé à des pratiques culturelles (pensez : annulation et posture victimaire) qu’ils critiquent par ailleurs. Pas que le ressentiment soit tout à fait identique à travers le spectre politique. Pour les progressistes, il émerge souvent chez ceux qui manquent de pouvoir et de statut, et qui utilisent un écran moraliste pour attaquer l’élite. À droite, cependant, le ressentiment signifie généralement frapper vers le bas.

Pour expliquer ce que je veux dire, considérons l’exemple de la race en Amérique. Alors que le mouvement des droits civiques commençait, au milieu du siècle dernier, de nombreux blancs du sud voyaient l’égalité comme une attaque insupportable contre leur aristocratie basée sur la race. Même maintenant, la droite rejette de nombreux programmes sociaux, même ceux avec des avantages indéniables comme l’annulation de la dette étudiante et les soins de santé publics universels, en affirmant que « si je n’ai pas eu d’aide, ils ne devraient pas en avoir non plus ». Et, bien sûr, une énorme quantité de la rhétorique raciste autour de l’idée d’être « remplacé » par des immigrants ne concerne pas vraiment l’idée que les blancs vont disparaître. Seuls les fanatiques les plus paranoïaques suggèrent que les Américains blancs seront littéralement empêchés d’exister comme avant. Au contraire, c’est un exemple classique de ressentiment nietzschéen : que les blancs ne seront plus une majorité sans ambiguïté, perdant une revendication abstraite mais fortement sentimentaliste de pouvoir appeler l’Amérique « leur » pays supérieur au détriment de tous les autres.

Les exemples peuvent être multipliés, mais je pense que le point est clair. Le récit de Nietzsche sur le ressentiment est indispensable pour comprendre de larges pans du discours de droite, y compris les déclarations de certains des plus bruyants et des hommes les plus riches de la terre. Plus précisément, cette valeur théorique résonne dans le domaine de la politique pratique. Considérons la religion. Pour être clair, il y a toutes les raisons pour les gauchistes d’être farouchement critiques des formes réactionnaires et idolâtres du nationalisme religieux, en particulier la version baalesque du christianisme populaire à la Maison Blanche ces jours-ci. Mais lorsque nous suivons Nietzsche en reconnaissant les liens généalogiques entre le christianisme et la moralité du gauchisme moderne, nous pouvons mieux reconnaître ce côté plus radical et progressiste de la doctrine religieuse, suffisamment clair durant l’abolitionnisme ou l’ère des droits civiques. Le dégoût de Nietzsche pour l’humanité n’empêche pas que cela le rende sûrement utile.