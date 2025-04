Alors que nous approchons du 100e jour de la deuxième administration Trump, la division apparente entre le populisme MAGA et le libertarianisme DOGE reste l’une des grandes histoires de cette nouvelle ère. Le provocateur MAGA Steve Bannon et l’impresario DOGE Elon Musk sont les visages publics de cette division. Bannon, en particulier, a été vocal dans ses dénonciations de DOGE comme une trahison fondamentale des engagements de base du populisme MAGA, décrivant Musk comme « maléfique », un « oligarque » et un « immigrant illégal parasitaire ».

Pourtant, alors que Musk serait en train d’être écarté de l’administration, il y a des raisons d’être sceptique quant aux rapports exagérés d’une rupture fondamentale.

Les points de divergence sont évidents, c’est sûr. MAGA représente un rejet de l’ancienne orthodoxie néolibérale, l’article de foi autrefois défendu par le courant dominant du Parti républicain et le centre-gauche triangulé des années Clinton-Blair et Obama. Capturant le GOP par la force gravitationnelle de Donald Trump, MAGA a rejeté le paradis imaginaire du marché libre globaliste dans lequel les produits et les travailleurs circulaient librement dans un monde sans frontières et aplati. Les rêves d’un ordre international libéral dirigé par des élites américaines et européennes ont été brisés alors que d’anciens alliés se regardent désormais avec une méfiance croissante. Les déportations, les tarifs et un accent sur l’hégémonie régionale sont devenus le point central d’une réorientation résolument America First.

DOGE, en revanche, semble être une reconstitution d’un agenda libertaire de longue date. Alors que MAGA souligne la nécessité d’un gouvernement puissant agissant avec force au nom de ses citoyens, DOGE a ravivé les engagements de l’ère Reagan de réduire et d’éliminer carrément de vastes pans du gouvernement fédéral. Il promeut un agenda de déréglementation et de liberté économique et individuelle. Son engagement envers un paysage économique plus poreux est désormais atténué, mais pas oublié.

La préférence des techno-libertariens pour des frontières ouvertes (du moins, pour certaines classes de nouveaux arrivants) a été momentanément réduite au silence par la réponse furieuse de MAGA aux efforts de l’ancien co-directeur de DOGE, Vivek Ramaswami, pour augmenter le nombre de visas H1B pour les ingénieurs d’Asie. Les rêves de Musk de coloniser Mars reflètent également les engagements les plus profonds de DOGE, non seulement envers un monde sans frontières, mais aussi envers une humanité sans frontières, tout comme ses récentes affirmations sur X selon lesquelles l’humanité biologique est un « chargeur de démarrage » pour une « super-intelligence numérique ».

Pourtant, les histoires sur la division, principalement de la part de journalistes dans des journaux et revues grand public, semblent de plus en plus être le fruit d’un manque d’acuité politique et d’un excès de pensées wishful. Un désir de désordre et de dysfonctionnement a aveuglé de nombreux observateurs politiques à la réalité plus compliquée de la politique de coalition. La politique américaine donne invariablement naissance à des coalitions politiques qui sont toujours, dans une certaine mesure, incohérentes en interne.

Cependant, l’incohérence philosophique n’égale pas l’incapacité ou la paralysie gouvernementale. Le succès de toutes les coalitions politiques dépend à parts égales d’un animus profondément partagé contre un ennemi commun, d’une part, et d’un consensus qui se chevauche dans certains domaines clés, d’autre part. Si ces deux conditions principales persistent, alors un agenda politique réussi, même au milieu d’un certain degré de conflit interne contraint et de compromis, n’est pas seulement possible, mais probable.

Cela était vrai pendant l’administration Reagan — lorsque les libertariens pro-business, les faucons de la guerre froide et les conservateurs sociaux ont pu maintenir une coalition de travail ; et cela était vrai pendant les deux mandats d’Obama, lorsque les « identitaires » woke, l’ancienne gauche ouvrière et les technocrates néolibéraux ont pu maintenir un esprit de corps.

Comme ces deux administrations, la coalition Trump bénéficie d’un ennemi commun et d’un consensus qui se chevauche. Pour cette raison, la coalition MAGA-DOGE persistera dans une relative courtoisie au moins jusqu’au début du prochain cycle électoral, qui commence dans moins de deux ans. Même après ce point, MAGA-DOGE sera la coalition de travail à laquelle le candidat républicain présumé de 2028, le vice-président J.D. Vance, cherchera à faire appel et à remporter la victoire.

En effet, il n’y a pas de meilleure figure que Vance pour fournir un aperçu des raisons pour lesquelles cette coalition n’est pas en train de se fracturer. Non seulement Vance a étudié sérieusement leurs sources intellectuelles respectives, mais en tant que question de biographie profondément personnelle, il se comprend comme une combinaison cohésive de ces deux courants intellectuels et politiques. Dans trois discours notables, Vance a déjà commencé à exposer sa vision pour son propre avenir politique et celui de l’Amérique, une vision qui est particulièrement attentive à rendre la coalition MAGA-DOGE apparemment contradictoire en un tout complémentaire.

Le premier discours a été prononcé le 11 février 2025, au Sommet sur l’Action de l’Intelligence Artificielle à Paris. Le deuxième discours — sans doute le plus percutant à ce jour — a été prononcé trois jours plus tard à la Conférence de Sécurité de Munich. Le troisième discours a été prononcé le 18 mars lors de la Conférence sur le Dynamisme Américain. Tous trois ont parlé au moins implicitement de la relation entre les deux parties de la coalition Trump-Vance, le dernier des deux offrant l’effort le plus explicite à ce jour pour synthétiser les deux opposés apparents.

Le premier de ces discours semblait être le plus « DOGE »-amical, Vance reprochant particulièrement aux Européens leur empressement à imposer des limitations péremptoires sur les développements de l’IA. Il a loué les avancées récentes en IA, offrant une perspective fermement « techno-optimiste » caractéristique de la vision du monde DOGE. Dans son encouragement d’une « saveur dérégulatrice », l’influence de personnes comme son bienfaiteur Peter Thiel est évidente, en particulier dans l’inquiétude exprimée par Thiel concernant les manières dont les craintes d’apocalypse ont entravé l’innovation et conduit à une ère de stagnation technologique.

Cependant, à d’autres égards, même dans son discours le plus DOGE-amical à ce jour, Vance a simultanément souligné comment les développements de l’IA pourraient bénéficier à ceux d’une persuasion MAGA. Plusieurs fois, Vance a fait allusion à l’ennemi commun de DOGE et MAGA, le Léviathan affaibli de l’autoritarisme progressiste woke. Soulignant leur animosité partagée, Vance a insisté devant son public largement européen sur le fait que l’IA devrait « rester libre de biais idéologique » et être déployée de manière à éviter d’être cooptée comme un « outil de censure autoritaire ».

Mais son point le plus teinté de MAGA était de souligner le potentiel de l’IA à générer de nouveaux emplois dans une pléthore d’industries. Vance a rejeté une peur commune des technophobes MAGA (comme celle exprimée dans le soutien de Tucker Carlson à un ban temporaire sur les camions sans conducteur), déclarant que « l’IA, je le crois vraiment, facilitera et rendra les gens plus productifs. Elle ne va pas remplacer les êtres humains. Elle ne remplacera jamais les êtres humains ».

Il a exprimé son enthousiasme pour les manières dont le développement de l’IA était « ancré dans l’économie réelle et physique », soulignant le travail pratique des médecins, des fabricants et des soldats. Pour renforcer l’attrait auprès des partisans de MAGA, il a souligné le leadership actuel des États-Unis dans cet espace technologique, un leadership qui se traduit par des avantages pour la sécurité nationale américaine. Préfigurant ses autres discours majeurs au début de son mandat en tant que vice-président, Vance souligne constamment comment les fins de MAGA et de DOGE partagent un chevauchement considérable.

Le discours de sécurité de Munich, largement discuté, avait à nouveau des éléments destinés à refléter et à séduire les deux éléments de la coalition Trump-Vance. Encore une fois, l’« ennemi commun » a été identifié : le régime oppressif de la régulation des discours et des idées progressistes. Vance a dénoncé les élites libérales européennes pour leur utilisation promiscue du pouvoir gouvernemental pour supprimer les opinions défavorisées et même disqualifier des candidats et des partis politiques entiers de la considération électorale.

La dimension de « liberté d’expression » des remarques de Vance reflétait les engagements libertariens de la circonscription DOGE, tandis que les efforts clairs pour libérer les opinions « Make Europe Great Again » des contraintes légales et politiques sont le précurseur nécessaire au succès électoral populiste. En effet, Vance signalait que (dans ce cas) les moyens DOGE sont nécessaires pour des fins MEGA. Seule une approche plus libertarienne de la parole et de l’expression politique ouvrirait la voie à un mouvement populiste comparable en Europe, mettant l’accent sur la nécessité de frontières sécurisées, d’une économie de producteurs et d’un plus grand réalisme militaire.

Ces thèmes ont été réitérés dans un discours plus récent de Vance, cette fois à Washington lors d’un sommet organisé par des perturbateurs de la Silicon Valley tels que Marc Andreessen. Lors de cet événement, Vance a confronté de front le récit dominant d’une division entre les « techno-optimistes » et la « droite populiste » de la coalition Trump, déclarant qu’il rejetait l’idée d’une division infranchissable entre les deux en tant que « membre fier des deux tribus ». Vance a fait écho aux thèmes de son discours à Paris, soulignant non seulement le désir et même l’inéluctabilité de l’innovation, mais louant son potentiel à bénéficier aux travailleurs — citant même Saint Jean-Paul II — selon lequel leur vie professionnelle mérite une dignité toujours plus grande.

Mais dans un discours devant un public de la Silicon Valley, Vance a souligné un point principal de MAGA : « la désindustrialisation pose des risques tant pour notre sécurité nationale que pour notre main-d’œuvre ». Tout en reconnaissant la perte de sens potentielle que la disruption technologique des anciennes industries pose à la main-d’œuvre industrielle, Vance a souligné un point destiné à séduire à la fois les circonscriptions MAGA et DOGE : la « faim de main-d’œuvre bon marché » de la mondialisation a été mauvaise tant pour les travailleurs américains que pour l’innovation.

Renforcer le secteur manufacturier américain, a-t-il noté, aurait l’avantage de réintégrer ce que le mondialisme a séparé : le design de la fabrication, les ingénieurs de l’assemblage, les penseurs des faiseurs. En effet, parlant dans un langage quasi-marxiste des dangers de « l’aliénation », Vance a en fait articulé une vue qui pourrait être facilement partagée par le travailleur d’usine le plus pro-syndical et le technologue le plus libertarien : le travail et les produits s’améliorent avec l’intégration.

Un thème souvent répété dans la biographie d’Elon Musk par Walter Isaacson est la manière dont le patron de Tesla et SpaceX a rejeté le modèle de Steve Jobs consistant à « concevoir » à Cupertino et à produire en Chine. Au lieu de cela, dans chacune de ses nombreuses entreprises, Musk a cherché à rapprocher les ingénieurs et les fabricants, croyant, avec des preuves considérables, que leur séparation conduit à l’incapacité de chacun d’apprendre des limitations et des idées de l’autre. Plutôt que de discerner un récit DOGE contre MAGA, Vance souligne comment les objectifs de chacun s’alignent, même s’ils cherchent à vaincre un ennemi commun.

Plus clairement et de manière plus cohérente que quiconque dans cette administration qui n’a pas encore 100 jours, Vance ne manque aucune occasion d’articuler l’alignement de base entre DOGE et MAGA. Comme dans toute coalition, il y a et continuera d’y avoir des tensions (comme Vivek l’a découvert). Vance pourrait encore se tromper en pensant que des technologies telles que l’IA seront bénéfiques non seulement pour les travailleurs, mais pour l’humanité dans son ensemble (pour ma part, j’espère que l’humanité n’est pas le « chargeur biologique pour la superintelligence numérique »).

Mais Vance est non seulement intellectuellement et biographiquement, mais aussi politiquement, l’« enfant » de DOGE et MAGA. Comme tout enfant, il vise à articuler les vertus et la compatibilité de ses parents. Ceux qui croient, ou espèrent, que la coalition est sur le point de s’effondrer de manière dysfonctionnelle pourraient être surpris de sa durabilité — et de sa capacité à rester sous une administration successeur.