En 2004, une vague de crimes inhabituelle a déferlé sur les villes du monde entier. Certains l’ont appelée le grand vol des égouts. Sous le couvert de l’obscurité, des voleurs dépouillaient les bouches d’égout de leurs lourdes couvertures en fer, laissant les rues perforées de chutes soudaines dans des tunnels d’égout. En une seule semaine, le borough londonien de Newham a perdu 93 couvertures. Aberdeen, en Écosse, en a vu 130 disparaître. Chicago a été dépouillée de 150 en un mois. Dans la ville indienne de Kolkata, plus de 10 000 couvertures de bouches d’égout auraient été volées au cours de deux mois.

Ces vols étaient motivés par un phénomène que les traders de matières premières appellent un supercycle, signifiant une période prolongée de prix élevés pour les matières premières. Depuis la Révolution industrielle, le monde a connu cinq supercycles, coïncidant avec de grandes poussées de développement économique ou de guerre. Ces couvertures de bouches d’égout étaient devenues précieuses parce que le prix du fer, un ingrédient pour la production d’acier, était en forte hausse. Et la plupart de la demande provenait d’un pays en particulier. La Chine commençait son ascension en tant que géant industriel.

Le minerai de fer était la substance signal de la croissance chinoise — d’ici 2024, son prix était presque 1 000 % plus élevé qu’en 1995 — mais toutes sortes de ressources étaient aspirées dans le tourbillon : pétrole et charbon, nickel et cuivre, soja, caoutchouc et laine. Cependant, ces derniers mois, les analystes ont annoncé la fin du supercycle chinois de deux décennies. La consommation de minerai de fer en Chine commence à diminuer, tout comme la production d’acier. Certains estiment que sa demande en pétrole pourrait également atteindre un pic. Cela ne signifie pas que la Chine va cesser de croître, mais les schémas économiques sont en train de changer.

Alors que l’expérience tarifaire de Donald Trump s’engage maintenant dans une guerre commerciale croissante avec la Chine, il est utile de considérer le changement épocal qui nous a amenés ici. Le supercycle était un chapitre épique gravé dans le substrat matériel de notre monde, résonnant dans chaque coin du globe. Il a élevé la Chine, en l’espace d’une génération, d’une société pauvre et largement rurale à une superpuissance qui rivalise aux frontières de la technologie, tout en contrôlant les ressources les plus importantes pour l’avenir. Il a transformé le monde en développement. Il est impliqué dans l’ascension de Trump et, de diverses manières, dans la faiblesse européenne.

« Si vous n’avez pas d’acier, vous n’avez pas de pays », a déclaré Trump en 2018. Le gouvernement britannique semble être d’accord, alors qu’il négocie avec Jingye, une entreprise chinoise, pour sauver les deux dernières usines de fusion restantes au Royaume-Uni. Ces fils de l’histoire peuvent être retracés jusqu’au début du siècle, lorsque ces couvertures de bouches d’égout étaient découpées en ferraille, expédiées à travers les océans, fondues et alimentées dans les convertisseurs de fabrication d’acier chinois.

Qu’est-ce qui a mis le supercycle en mouvement ? Jusqu’aux années 1980, la Chine mesurait encore l’affluence à travers le modeste quatuor d’un vélo, d’une montre-bracelet, d’une machine à coudre et d’une radio. Cependant, au tournant du siècle, le pays atteignait un point d’inflexion. Son PIB approchait 4 000 $ par personne, le niveau auquel la demande de ressources d’une société tend à bondir, alors que les consommateurs achètent plus de biens manufacturés et que les gouvernements construisent plus d’infrastructures. Crucialement, cependant, la transition de la Chine a été superchargée par le commerce mondial dans les décennies suivant la guerre froide. Avec sa main-d’œuvre énorme et bon marché, et son gouvernement autoritaire, elle était parfaitement positionnée pour devenir l’usine du monde. Juste au moment où la Chine atteignait le seuil de 4 000 $ par tête, elle a été admise à l’Organisation mondiale du commerce.

La Chine a commencé à aspirer les ressources du monde comme un drain vidant une baignoire, les transformant en vastes villes et projets d’infrastructure ainsi qu’en produits à expédier à nouveau dans le monde. Ce qui s’est passé ensuite est mieux capturé en chiffres, car le langage peut à peine transmettre son ampleur. En 1995, la production économique de la Chine était un dixième de celle des États-Unis. En 2021, elle était de trois quarts. Au cours de la même période, la part de la Chine dans la production manufacturière mondiale est passée de 5 % à 30 %. Alors qu’une personne sur cinq en Chine vivait dans des villes au tournant du siècle, aujourd’hui plus de trois personnes sur cinq le font. Si rapide était cette urbanisation que, entre 2000 et 2010, les villages chinois ont disparu à un rythme de 300 par jour.

En 2003, la Chine n’avait pas de train à grande vitesse, mais en 2011, elle avait le plus grand réseau du monde. Le pays a produit plus d’acier en deux ans que la Grande-Bretagne en presque deux siècles. De même, la Chine a coulé plus de béton entre 2018 et 2020 que les États-Unis n’en ont fait dans toute leur histoire. La Chine fond et raffine presque la moitié de l’approvisionnement mondial en cuivre. Les importations de pétrole chinois, à 11 millions de barils par jour, sont plus ou moins équivalentes à l’ensemble de la production de l’Arabie saoudite. La Chine brûle 30 % de charbon en plus que le reste du monde réuni, et sa consommation continue d’augmenter. Cela signifie que le système énergétique chinois est, de loin, le plus grand facteur déterminant l’avenir du climat.

Si le commerce mondial a aidé à mettre ce moteur en marche, le Parti communiste chinois l’a propulsé à des vitesses supérieures. Plutôt que de diriger les bénéfices de la croissance vers des filets de sécurité sociale ou le pouvoir d’achat des consommateurs, le PCC a, jusqu’à récemment, cherché à les réinvestir dans la production matérielle. Cette stratégie a aidé la Chine à devenir totalement dominante dans les chaînes d’approvisionnement clés qui soutiennent le monde moderne, mais elle a également entraîné un gaspillage prodigieux et, en fin de compte, de l’instabilité. Le secteur immobilier énorme et endetté du pays, qui a connu une crise en 2021, menace d’entraîner l’ensemble de l’économie vers le bas. Des dizaines de « villes fantômes » en béton attendent encore des résidents, bien que certaines soient si mal construites qu’elles pourraient s’effondrer en premier. Une population surmenée fait face à l’un des déficits de fertilité les plus décourageants au monde. Des zones industrielles polluées ont empoisonné leurs habitants et engendré des catastrophes écologiques.

« Le secteur immobilier énorme et endetté du pays menace d’entraîner l’ensemble de l’économie vers le bas. »

Cependant, le développement économique chinois ne s’est pas seulement produit en Chine elle-même. Une grande part des ressources alimentant la croissance de la Chine provient de régions pauvres et en développement du monde, qu’il s’agisse de minerai de fer et de soja brésiliens, de cuivre congolais, de caoutchouc malaisien ou de nickel indonésien. Beaucoup de ces endroits ont reçu d’importants investissements chinois dans les infrastructures et sont devenus des marchés pour les entreprises de construction et les biens manufacturés chinois.

Les résultats ont été particulièrement dramatiques sur le continent le plus pauvre du monde : l’Afrique. La Chine est le principal acheteur d’un large éventail de métaux et de combustibles fossiles africains, et elle importe de grandes quantités de produits alimentaires africains, de bois et de tabac (la Chine compte presque un tiers des fumeurs du monde). Les entreprises chinoises, dont beaucoup sont d’État, ont construit plus de 300 barrages, presque une soixantaine de centrales électriques et des milliers de kilomètres de routes et de chemins de fer à travers l’Afrique. Elles ont construit un immense appareil de pipelines et d’autres installations pour accéder aux réserves pétrolières de plus d’une douzaine de pays africains. Sans oublier les aéroports, les hôpitaux et les stades sportifs, ou les près de 200 bâtiments gouvernementaux.

Cette relation a sans aucun doute apporté aux Africains certains avantages, sous la forme de revenus gouvernementaux très nécessaires et d’infrastructures de base qui n’existeraient autrement pas. D’un autre côté, une grande partie de ce développement est conçue pour l’extraction des ressources plutôt que pour les besoins des Africains ordinaires. Une grande partie a été financée par des arrangements de dette exploitants, et une grande partie des dépenses chinoises a simplement rempli les poches des politiciens africains. La Chine a déboisé les forêts africaines pour le bois, a ravagé la faune africaine pour la médecine traditionnelle, et a fourni aux gouvernements africains des outils avancés pour la surveillance et la répression.

En 2002, peu avant que tous ces couvercles de regards ne commencent à disparaître, 1 000 travailleurs chinois sont arrivés à Dortmund, une ville de la région de la Ruhr en Allemagne. Ils étaient venus démonter une grande aciérie. L’acier était produit sur le site depuis 1843, employant 10 000 travailleurs à son apogée. Maintenant, ThyssenKrupp, un conglomérat allemand, avait accepté de vendre l’usine à la société chinoise Shagang.

L’énorme édifice industriel, complet avec un haut fourneau de sept étages, serait emballé dans des caisses et expédié à 9 000 miles à Handan, une ville sur le fleuve Yangtsé au nord de Shanghai. Il a fallu à la main-d’œuvre chinoise moins d’un an, travaillant 12 heures par jour, sept jours par semaine, avec peu de considération pour la santé et la sécurité. Des dizaines de milliers de pièces ont été méticuleusement étiquetées et emballées, jusqu’aux vis individuelles, nécessitant environ 50 navires porte-conteneurs pour le transport. Les documents détaillant le processus de réassemblage pesaient à eux seuls 40 tonnes.

L’aciérie de Shagang à Handan — qui intégrait également des équipements de France et du Luxembourg — est maintenant la plus grande au monde. Elle a aidé la production d’acier de la Chine à dépasser celle de tous les autres pays réunis. De retour à Dortmund, le site de l’ancienne usine est méconnaissable. Il a été réaménagé en Phoenix-See, un lac artificiel offrant des sports nautiques, entouré de restaurants et de rangées de villas blanches immaculées dans le style international. Cet idyll post-industriel n’a pas, bien sûr, réussi à combler le vide laissé par les secteurs du charbon et de l’acier de la ville, qui employaient plus de 75 000 personnes en 1960. Lorsque le journaliste James Kynge a visité Dortmund après le départ de l’aciérie, il a trouvé un chômage généralisé et une désintégration sociale. « Avons-nous l’air de marins à voile pour vous ? » a demandé un sidérurgiste sans emploi. Un prêtre luthérien local avait un message plus sévère : « Notre identité est perdue. »

Les implications de cette histoire ne sont pas exactement ce à quoi nous pourrions nous attendre. Depuis 2015, lorsque Trump a d’abord brigué la présidence, nous sommes devenus familiers avec son récit du « choc chinois », ou de l’impact de la croissance chinoise sur l’industrie manufacturière en Occident. Selon Trump, la Chine avait volé des emplois d’ouvriers américains et s’était enrichie en vendant aux États-Unis des biens qui auraient dû y être fabriqués. La guerre commerciale de Trump contre la Chine pendant son premier mandat a été le premier coup d’envoi du programme tarifaire radical que nous voyons aujourd’hui. Cette vision de l’essor de la Chine n’a pas gagné le même élan politique en Europe, mais elle est devenue une sorte de sagesse conventionnelle. C’est parce que la Chine fabrique tout, supposons-nous, que des régions comme la Ruhr ou le nord de l’Angleterre ne le font plus.

Mais la désindustrialisation occidentale est une histoire beaucoup plus longue. Elle était déjà bien engagée avant l’arrivée du choc chinois, grâce à la concurrence de pays comme la Corée du Sud et le Japon, et elle se poursuit encore aujourd’hui. Ces travailleurs chinois qui sont venus à Dortmund démontaient les derniers vestiges d’industries non rentables qui fermaient depuis des décennies. L’Allemagne s’était déjà tournée vers des secteurs comme l’automobile, la machinerie et la chimie, où la Chine n’était pas initialement un concurrent.

L’impact a été plus important aux États-Unis, où, selon une estimation souvent citée, le choc chinois a coûté un million d’emplois dans le secteur manufacturier, et 2,4 millions d’emplois au total, durant la première décennie du siècle. Pourtant, ce qui a rendu l’argument de Trump si politiquement puissant n’était pas le nombre de moyens de subsistance perdus, mais leur concentration dans les États de la Rust Belt qui l’ont aidé à remporter l’élection en 2016. Ces régions souffraient d’une récession manufacturière à l’époque, mais celle-ci était causée par l’appréciation du dollar par rapport à l’euro, et non par la Chine.

Si nous voulons comprendre comment le supercycle chinois a redéfini et sapé l’économie politique des pays occidentaux, nous devrions nous concentrer non seulement sur les perdants, mais aussi sur les gagnants. La croissance chinoise a offert des avantages significatifs aux classes d’affaires et de gouvernance occidentales, et ces avantages les ont finalement rendues complaisantes. En Europe en particulier, les élites sont devenues tacitement dépendantes de la Chine pour les aider à éviter des choix difficiles. Elles ne voulaient pas reconnaître que leurs avantages n’étaient que temporaires, et qu’elles accumulaient des problèmes à long terme.

La Chine a émergé dans un système commercial mondial dominé par l’Amérique, et les grandes entreprises américaines ont récolté les bénéfices. Des multinationales comme Apple et Walmart ont profité de la fabrication chinoise, qui était non seulement bon marché mais aussi hautement qualifiée et innovante, leur permettant de développer de nouveaux produits et de les vendre dans le monde entier. En 2018, Forbes suggérait qu’un iPhone coûterait « entre 30 000 et 100 000 dollars » si Apple devait le fabriquer aux États-Unis, ce qui peut être une exagération mais illustre bien le propos. De même, les intérêts commerciaux et financiers ont investi des capitaux en Chine pour tirer parti du marché en pleine croissance du pays.

La richesse générée par ce système a incité à croire que, d’une manière ou d’une autre, la croissance chinoise ne représenterait pas une menace majeure pour le pouvoir américain. Cela était malgré des preuves claires dans les années 2010 que la Chine gravissait rapidement les échelons technologiques, tout en tirant parti de ses propres avantages en matière de ressources, de production et de commerce pour sécuriser une position dominante dans l’économie mondiale. Depuis 2016, la politique américaine a été assombrie par ces erreurs de jugement, les deux partis rivalisant pour apaiser la classe ouvrière et tenter de ralentir l’avancée de la Chine.

Une histoire similaire peut être racontée à propos de l’Allemagne. L’industrie automobile allemande, qui a joué un rôle si démesuré dans la politique européenne au fil des ans, a été un autre gagnant en Chine. Les trois grands constructeurs automobiles allemands — BMW, Mercedes et Volkswagen — représentaient ensemble un quart du marché chinois en 2019. Mais ils n’ont pas anticipé que la Chine développerait rapidement sa propre industrie automobile de classe mondiale, axée sur les véhicules électriques et les logiciels. En fait, dans ce domaine et d’autres importants, la Chine est désormais devenue un concurrent direct. Et l’Allemagne est mal préparée à ce défi, car ses succès antérieurs ont masqué un consensus politique irresponsable qui, au nom de la rigueur budgétaire, a privé le pays d’investissements nécessaires.

Même les aspirations morales de l’Europe semblent être une fantaisie complaisante lorsque l’on prend en compte le rôle de la Chine. Les politiciens européens prétendent mener le monde dans deux domaines : garantir le bien-être de leurs citoyens et protéger l’environnement. Mais en 2007, lorsque le New York Times a publié un rapport sur les conséquences du transfert d’acier à Dortmund, il pouvait déjà voir que ce modèle de prospérité vertueuse était « illusoire ». L’air pur de l’Europe, ont noté les auteurs, n’était possible que parce que des villes chinoises comme Handan étaient devenues un « miasme de poussière et de fumée », empoisonnant leurs habitants et augmentant les émissions mondiales de CO2. Les aciéries chinoises produisaient trois fois plus de dioxyde de carbone que les allemandes, et ce en partie pour fournir aux Européens des biens bon marché. Comme l’a admis un économiste du ministère chinois du Commerce, « le manque de protection de l’environnement est l’une des principales raisons pour lesquelles nos exportations sont moins chères. »

En d’autres termes, l’Europe a construit ses ambitions écologiques sur le dos de l’essor de la Chine en tant que plus grand pollueur de l’histoire. La Grande-Bretagne est particulièrement coupable ici. Les gouvernements britanniques se sont vantés d’avoir réduit les émissions du pays d’environ 40 % depuis 1990, mais lorsque l’on prend en compte les produits importés, ce chiffre tombe à 23 %. En octobre dernier, avec beaucoup de fanfare, la Grande-Bretagne a marqué le premier jour d’électricité sans charbon de son histoire. Pourtant, cela est fondamentalement sans importance lorsque la consommation mondiale de charbon, menée par la Chine, continue d’atteindre de nouveaux sommets chaque année. Même la transition vers les énergies renouvelables est en grande partie principalement alimentée par le charbon. Tout, des panneaux solaires et des véhicules électriques aux métaux utilisés par les technologies vertes, est produit à bas prix en Chine grâce à l’énergie charbonnière.

Les panneaux solaires qui recouvrent maintenant la campagne anglaise reposent également sur le travail forcé des musulmans ouïghours dans la région chinoise du Xinjiang, où une grande partie du polysilicium mondial est extraite et traitée. Pendant ce temps, les flottes de pêche chinoises pillent les océans du monde et ses usines pétrochimiques produisent des plastiques pour les vêtements Shein, tout cela au bénéfice des consommateurs européens.

Depuis janvier, l’instabilité qui secoue le monde a été perçue, de manière compréhensible, comme le résultat de la révolution en cours aux États-Unis. L’administration Trump a sapé les anciennes alliances et apaisé de vieux ennemis, extorqué des partenaires commerciaux et convoité de manière flagrante les ressources d’autres nations. Maintenant, elle essaie de façonner un nouvel ordre économique avec les outils les plus brutaux qu’elle puisse trouver. Mais même si l’Amérique est responsable de la forme et du rythme dramatiques des événements, nous ne devrions pas perdre de vue les dynamiques qui opèrent en arrière-plan, des dynamiques déclenchées par le supercycle.

Les États-Unis essaient de réorienter leurs forces militaires de l’Europe vers l’Asie depuis l’époque de Barack Obama. Le mépris dans le cercle de Trump pour l’Ukraine et l’OTAN est une expression plus extrême de la même logique, qui est finalement dictée par la nécessité de contenir le pouvoir chinois. Et rappelons que Joe Biden a mené sa propre guerre commerciale contre la Chine, augmentant les droits de douane sur l’acier, l’aluminium, les cellules solaires et les véhicules électriques — ce dernier droit de douane était de 100 % — et a tenté de limiter l’accès chinois aux puces informatiques avancées. L’administration Biden a également coordonné les investissements occidentaux dans les chemins de fer africains et d’autres infrastructures, dans le cadre d’un effort pour contrer le contrôle chinois sur les ressources naturelles du continent.

De même, les efforts frénétiques de l’Europe pour retrouver une certaine autonomie ne sont pas seulement une réponse à la trahison de Trump, mais une tentative tardive de préparer le continent contre la puissance économique chinoise. Les énormes paquets d’investissement récemment adoptés par le parlement allemand, inversant deux décennies de politique fiscale, visent à renforcer l’industrie allemande ainsi qu’à construire des capacités de défense. Les gouvernements européens et l’UE elle-même réévaluent les schémas environnementaux qui menacent la sécurité et la compétitivité économique. Les réglementations sur les voitures à combustion sont assouplies, tandis que les exonérations fiscales sur le carbone et le récent « accord industriel propre » protègent en réalité les industries polluantes. Si l’Europe veut se défendre, alors les secteurs à forte intensité de carbone comme l’acier pourraient finalement avoir besoin d’être subventionnés.

« Le problème pour les pays occidentaux est que, grâce au dernier supercycle, la Chine a une avance massive dans cette course. »

Même le sentiment naissant d’anarchie dans le monde n’est pas entièrement de la faute de Trump. Au cours des dernières décennies, la stabilité ne provenait pas seulement de la suprématie américaine, mais de la structure du supercycle, qui ancrait les chaînes d’approvisionnement mondiales en Chine. Mais les traders de matières premières se préparent depuis longtemps au prochain supercycle, qui commence maintenant. Celui-ci sera alimenté par les minéraux utilisés dans les technologies renouvelables et l’informatique avancée. Et plutôt que le cadre stabilisateur de la coopération américano-chinoise, il prendra la forme d’une lutte concurrentielle pour les ressources. De nombreux pays voudront accéder au lithium, au cobalt et au nickel pour les batteries, au cuivre pour transmettre l’électricité, au platine pour les composants électroniques, et à une multitude de terres rares exotiques — gallium, palladium, néodyme et plus encore — pour le matériel qui sous-tend l’intelligence artificielle. Ils voudront également du pétrole pour les tonnes de plastique qui entrent dans chaque éolienne et véhicule électrique.

Le problème pour les pays occidentaux est que, grâce au dernier supercycle, la Chine a une avance massive dans cette course. Elle contrôle deux tiers de tout le traitement du lithium et du cobalt, presque 70 % des terres rares, et environ 80 % de la production de batteries. Ce n’est pas seulement une question matérielle. Les commentateurs occidentaux imaginent parfois que la capacité industrielle peut simplement être convoquée en assouplissant les lois sur l’urbanisme et en fournissant des incitations financières. Mais la fabrication avancée nécessite de profonds réservoirs d’expérience et de compétences, que la Chine a développés au fil du temps et que l’Occident, dans de nombreux domaines, n’a pas. Comme l’a dit le PDG d’Apple, Tim Cook, il y a quelques années, « aux États-Unis, vous pourriez avoir une réunion d’ingénieurs en outillage et je ne suis pas sûr que nous pourrions remplir la salle. En Chine, vous pourriez remplir plusieurs terrains de football. »

Regardez la lutte de l’Europe pour fabriquer des batteries. L’année dernière, environ deux décennies après que ces travailleurs sont venus à Dortmund pour démonter l’usine sidérurgique, un autre contingent chinois était dans la ville suédoise de Skellefteå. Cette fois, ils étaient venus en tant qu’experts, installant des machines pour Northvolt, une entreprise en difficulté qui était présentée comme le champion des batteries de l’Europe. Comme l’a dit un ingénieur au Financial Times, en faisant référence à la base de compétences de la Chine, « ils sont établis et ils l’ont déjà fait. Donc, ils sont tout simplement meilleurs. Nous sommes en retard à la fête. » Northvolt a fait faillite en mars. La Chine n’a peut-être pas réussi à percer dans les semi-conducteurs avancés, mais l’Amérique non plus. En Arizona, les efforts pour relancer une industrie avec l’aide taïwanaise ont été ralentis par un manque de travailleurs qualifiés.

Dans la mesure où il y a une logique cohérente dans les plans économiques de Trump, il semble qu’il veuille que les États-Unis ressemblent davantage à la Chine — avoir plus d’industrie lourde, plus d’emplois manufacturiers, plus d’exportations et plus d’autonomie. Pourtant, ses tarifs sont une manière autodestructrice de poursuivre ces objectifs. Ils ont déjà provoqué un blocage de la fabrication américaine, car elle dépend des matériaux mêmes que Trump rend plus coûteux à importer. Comme l’a souligné Michael Strain , pour chaque emploi de fabrication d’acier dans le pays, il y a 80 emplois qui utilisent de l’acier pour fabriquer autre chose. Et ramener des usines aux États-Unis n’est pas la même chose que de ramener des emplois, puisque les entreprises chercheront à éviter les coûts salariaux plus élevés par l’automatisation.

Si le supercycle chinois nous a appris quelque chose, c’est que la capacité de fabriquer des choses dépend des matières premières et des chaînes d’approvisionnement bien au-delà des frontières d’un pays. Pour toute sa puissance industrielle, la Chine est également vulnérable en ce sens, et c’est pourquoi elle a investi tant d’efforts dans la construction de réseaux mondiaux à travers son Initiative la Ceinture et la Route. Trump, en revanche, préfère les menaces de conquête et le théâtre erratique du « deal ». Pour rivaliser dans le prochain supercycle, l’Amérique aura besoin de dirigeants avec un sens plus subtil de la manière de diriger un empire.