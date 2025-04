À une époque où la raison est désespérément nécessaire, Maxime Bernier est devenu l’une des rares voix de la raison au Canada. « Nous ne sommes pas en danger. Nous sommes un pays souverain », m’a déclaré le leader du Parti populaire du Canada (PPC) il y a quelques semaines.

Voyant une opportunité dans les affirmations hystériques selon lesquelles le pays est « attaqué » par son voisin, le Parti libéral s’est rebrandé en Équipe Canada, rassemblant le pays autour d’un patriotisme qu’il avait traité avec mépris juste quelques années auparavant. Plutôt que de faire preuve de prudence, le leader du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a fait écho à la rhétorique anti-Trump. La machine de propagande est en pleine action.

Avec une élection à venir dans quelques semaines, les Canadiens n’ont été offerts que peu de choses au-delà d’un théâtre politique. Les deux partis en compétition pour le pouvoir semblent avoir uni leurs forces contre un ennemi américain inventé, permettant aux Canadiens de se distraire des problèmes très réels qui existent dans leur propre pays. Comment nos mémoires ont-elles été effacées si rapidement ?

Il y a seulement quelques mois, le Parti libéral au pouvoir semblait mort dans l’eau. Trudeau était devenu le Premier ministre le plus détesté de l’histoire canadienne et les appels à sa démission étaient assourdissants. En juin de l’année dernière, les sondages montraient qu’une majorité de Canadiens souhaitait qu’il démissionne. Il ne pouvait même pas sortir en public sans être hurlé dessus par des citoyens en colère.

« Comment nos mémoires ont-elles été effacées si rapidement ? »

Même l’ancien Premier ministre Stephen Harper, qui avait évité de critiquer Trudeau jusqu’à présent, a déclaré que le gouvernement avait « dénigré » le pays. Répétant ce que beaucoup d’entre nous avaient remarqué, Harper a dit que Trudeau avait réussi à rester au pouvoir grâce à un « conglomérat médiatique » qui « effaçait chacune de ses erreurs » et « déformait son opposition ».

Il avait raison. Le paysage médiatique canadien, déjà minuscule, était sans vergogne biaisé en faveur du gouvernement de Trudeau, et contre non seulement le Parti conservateur de Poilievre, mais tout Canadien qui ne souscrivait pas aux récits approuvés par Trudeau. En tant que seul parti à relever un défi sérieux et sans excuses aux questions considérées comme intouchables au Canada, le PPC a été presque entièrement effacé de la conversation. Bernier s’attaquait à de nombreuses vaches sacrées que les Canadiens politiquement sans-abri désespéraient de voir abordées — des choses comme l’idéologie de l’identité de genre, l’alarmisme climatique et l’immigration de masse. Le PPC est un petit parti, mais un dont Poilievre pourrait s’inspirer : s’il veut vraiment mener le pays sur un chemin différent.

Le Canada est devenu de plus en plus censeur sous le règne de Trudeau, alors que la dissidence contre les mandats Covid, l’idéologie de l’identité de genre et les affirmations non prouvées concernant la prétendue découverte de « fosses communes » sur les anciens sites d’écoles résidentielles était présentée comme un discours de haine dangereux.

Plutôt que d’encourager les Canadiens à l’unité, Trudeau a qualifié ceux qui protestaient contre les mandats de vaccination de haineux envers les femmes, de racistes et de négationnistes scientifiques. Ceux d’entre nous qui luttent pour les droits parentaux et les espaces réservés aux femmes, et contre la transition des enfants, étaient des extrémistes violents comparables à des terroristes. Souligner qu’aucune dépouille d’enfants autochtones enterrés n’avait été découverte sur les anciens sites d’écoles résidentielles était qualifié de « déni », plutôt que de vérité.

L’autoritarisme libéral a atteint son apogée en 2022, lorsque Trudeau a célèbrement invoqué la Loi sur les mesures d’urgence et gelé les comptes bancaires des participants et des partisans du convoi de la liberté, tout cela dans le but de mettre fin aux manifestations contre les mandats draconiens en cours.

La Loi sur les mesures d’urgence n’avait jamais été utilisée auparavant dans l’histoire canadienne. Son prédécesseur, la Loi sur les mesures de guerre, n’a été invoquée qu’une seule fois en temps de paix — par le père de Justin, l’ancien premier ministre Pierre Trudeau, dans les années 70. Ces lois confèrent des pouvoirs étendus pour suspendre les libertés civiles et les processus démocratiques face à une menace grave pour la sécurité du pays.

À l’époque, Bernier s’est exprimé sans excuses contre « une série de violations de nos droits et libertés fondamentaux qu’un gouvernement tyrannique veut maintenir en écrasant la dissidence ». Il a clairement indiqué qu’il ne s’agissait « pas d’un état d’urgence ».

Et nous voyons maintenant les mêmes tactiques utilisées à nouveau. En janvier, le Premier ministre a annoncé qu’il avait l’intention de démissionner. Mais il ne l’a pas fait, préférant proroger le Parlement pour éviter un vote de censure. Cela lui a donné l’occasion de nommer son choix pour le nouveau leader du Parti libéral, Mark Carney, et de susciter une autre « urgence » sous la forme d’une guerre commerciale. Bien que les membres du parti soient censés voter pour un nouveau leader, il était immédiatement clair que Carney serait choisi quoi qu’il arrive. Il donnait soudainement des interviews à travers l’Amérique du Nord en tant que « officiel canadien » (étrange, étant donné que personne ne l’avait élu comme officiel de quoi que ce soit).

En effet, Carney a été installé comme successeur de Trudeau en mars. Le Canada avait un nouveau Premier ministre, et avec cela, tout semblait apparemment oublié par les Canadiens qui n’aimaient tout simplement pas l’idée de voter conservateur et étaient soulagés d’avoir une excuse pour retourner dans leurs zones de confort. Il n’y avait « pas de retour en arrière » maintenant, a expliqué Carney de manière dramatique. « L’ancienne relation que nous avions avec les États-Unis, basée sur une intégration croissante de nos économies et une coopération sécuritaire et militaire étroite, est terminée. » Il semblait que la moitié du Canada était ravie à l’idée d’une « guerre » avec son plus grand frère.

En vérité, comme Bernier m’a expliqué, « Trump ne veut pas envahir notre pays militairement ». Ce que Trump veut, c’est un nouvel accord — il veut rouvrir l’accord de libre-échange. Et plutôt que de s’asseoir à la table et de conclure un accord, les libéraux ont saisi l’occasion de semer la peur chez les Canadiens en leur faisant croire qu’ils étaient les victimes innocentes d’une attaque injuste. En fait, c’est le Parti libéral, et non Trump, qui a déclenché une guerre commerciale — « une guerre commerciale que nous ne gagnerons pas », comme l’a dit Bernier.

Ceci n’est qu’une autre distraction à un moment où nous avons besoin d’un examen national. J’ai dit à Bernier que je voyais qu’il n’y avait pas de candidat PPC se présentant dans ma vieille circonscription à East Vancouver, l’un des districts électoraux les plus de gauche. J’avais vécu dans le quartier pendant 15 ans, mais j’ai fini par m’y sentir en danger. Après avoir commencé à m’exprimer contre la législation sur l’identité de genre et en défense des espaces pour femmes, les attaques contre moi étaient incessantes. J’avais été criée dessus, menacée et harcelée pendant que je sortais — en promenant mon chien ou en prenant un verre avec des amis. Beaucoup de mes anciens amis refusaient d’être vus en public avec moi de peur d’être annulés par association. J’ai quitté East Vancouver début 2021, pendant les confinements Covid, prévoyant un avenir sombre. Malgré l’addiction, l’itinérance, les crises de santé mentale et la criminalité qui se répandaient dans la région, les progressistes qui dominaient politiquement restaient fermes dans leur approche, qui n’offrait guère plus que des tuyaux propres et des drogues gratuites. Des questions comme les droits des femmes basés sur le sexe avaient été complètement effacées de la table. Une fois partie, il semblait que mes efforts pour forcer un débat étaient partis avec moi.

À la fin de notre conversation, j’ai demandé à Bernier s’il pensait que je devrais me présenter, incertaine à ce moment-là si je plaisantais ou non. Il a répondu avec enthousiasme.

Et parce que je n’ai jamais été du genre à rester là et laisser les intimidateurs gagner, j’ai décidé de me présenter en tant que candidate du PPC. Dans une démocratie, les gens devraient avoir le droit de voter pour quelque chose en quoi ils croient. Et si je ne me présente pas et n’oblige pas à une conversation, cela ne se produira tout simplement pas. Les droits des femmes basés sur le sexe méritent d’être un enjeu électoral et un sujet de débat, que les autoritaires de gauche du Canada l’aiment ou non. La liberté d’expression n’est une cause perdue au Canada que si nous ne nous battons pas pour elle. Il doit encore nous rester un peu de combat.

Trop longtemps, les Canadiens ont accepté un statu quo où l’expression est réprimée et la démocratie étouffée. Il n’y a qu’une seule façon de remédier à cela : se lever, s’exprimer et refuser d’être effacé.