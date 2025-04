Les matraques et les uniformes ont été remplacés par des gilets haute visibilité et des tasers, mais nous aimons toujours penser que la police ici est différente. Dans leur expertise locale, et la manière dont ils représentent le public, et non l’État, ces célèbres « principes Peelian » sont encore énoncés par des politiciens des deux côtés de la Chambre des communes. Cependant, le Parti travailliste s’apprête à annoncer le plus grand bouleversement de la loi et de l’ordre britanniques depuis le 11 septembre, des changements qui pourraient transformer fondamentalement la relation entre les citoyens et leurs dirigeants.

Axés sur l’extrémisme et la lutte contre le terrorisme (CT), les plans du gouvernement pourraient signifier que les forces britanniques adoptent enfin un modèle de style continental, englobant des niveaux d’unités municipales, régionales et nationales. Si rien d’autre, cela pourrait signifier des corps policiers centralisés, dirigés par le gouvernement. Associé au retour imminent des cartes d’identité, il y a des raisons de s’inquiéter. Il ne le veut peut-être pas, mais il y a une réelle chance que Sir Keir Starmer puisse établir une force de police secrète de facto — avec des conséquences inquiétantes pour tout le monde en Grande-Bretagne.

Selon le rapport officiel du Conseil des chefs de police nationaux sur l’avenir de la police CT, notre modèle de police actuel durera jusqu’à au moins 2030. Mais en s’adressant à The Guardian, une source officielle du gouvernement a déclaré que les unités de police contre le terrorisme gagneraient désormais en indépendance par rapport aux forces locales, devenant partie d’une nouvelle force et siégeant dans un « centre national de police » nouvellement créé.

Les problèmes que cela soulève, notamment en termes de responsabilité, sont frappants. Le réseau de police contre le terrorisme du Royaume-Uni est vaste, impliquant tout, de la surveillance des islamistes à ce qu’on appelle « l’extrémisme domestique » — tant de l’extrême droite que des groupes de protestation enfreignant la loi. Le programme controversé Prevent fait également partie de son mandat, même si la police CT travaille en étroite collaboration avec le MI5. Les espions, habitués à tourner autour de la police à Whitehall, auront sans aucun doute leurs propres opinions sur ce concurrent qui semble imposant.

Cela ne veut pas dire que la réforme est nécessairement une mauvaise chose. Ayant travaillé sur plusieurs enquêtes terroristes très médiatisées, je comprends la valeur d’une police CT efficace. Pourtant, à la suite des émeutes de l’été dernier, je crains un fantôme illibéral dans la machine. Je soupçonne que le rapport de sprint du Home Office, rejeté à la hâte — qualifiant les discussions sur la police à deux niveaux de « points de discussion de l’extrême droite » — a laissé une impression. Le rapport a peut-être eu un pieu enfoncé dans son cœur, le ministre de la Sécurité Dan Jarvis insistant sur le fait qu’il ne contenait aucune « nouvelle politique ». Mais son esprit perdure-t-il ? Je pense que c’est possible. Après tout, nous avons un Premier ministre dont les opinions sur le sujet semblent largement influencées par Netflix.

Pourquoi, alors, ce changement soudain de direction pour la police CT, surtout lorsque des rumeurs d’un régime national de CT persistent à New Scotland Yard depuis des années ? Pensez à nouveau aux émeutes de 2024. Sir Keir, ébranlé par son début peu prometteur, a agi avec fermeté face aux émeutiers et à ceux accusés d’incitation en ligne. De manière intrigante, il a également suggéré la formation d’une force nationale de maintien de l’ordre pour apaiser les troubles futurs. Un cynique pourrait noter que le Parti travailliste n’a jamais été un fervent défenseur de la police de maintien de l’ordre. Certes, le parti semblait se récuser sur les marches pro-Palestine contestées qui ont troublé Londres. Avant les troubles de l’été dernier, en effet, le Parti travailliste semblait le plus préoccupé par le désordre en… 1984. Peu après la dernière élection, le Parti travailliste s’est engagé dans une enquête publique sur les troubles d’Orgreave pendant la grève des mineurs, une viande rouge pour la gauche agitée du parti.

La « gendarmerie » proposée par Starmer a été de courte durée. Après tout, une force permanente de plus de 2 000 policiers anti-émeute signifierait des coûts significatifs pour des forces de police à court d’argent. Au lieu de cela, les arrangements d’« aide mutuelle » existants, par lesquels les forces se prêtent du personnel, seront révisés. Néanmoins, la proposition offre un indice sur la pensée gouvernementale : son désir continu d’une force centralisée qu’elle peut diriger et influencer, sinon contrôler directement. Les politiciens le nieront avec force, mais c’est aussi vrai maintenant que cela l’était à la fin des années 90 et au début des années 2000, lorsque Tony Blair se plaignait d’un manque de police coordonnée lors de disputes sur l’essence et les agriculteurs.

Qu’en est-il des spécificités ? En l’état, la police nationale de lutte contre le terrorisme est basée avec la Met à Londres. Ses agents travaillent dans des unités régionales de lutte contre le terrorisme, détachés de leurs forces de police d’origine. Cela pose des problèmes concernant les réglementations sur l’emploi : parfois, les agents sont contraints de changer complètement de force pour occuper un poste dans la lutte contre le terrorisme. Ce sont des préoccupations légitimes, qui en disent peut-être plus sur les réglementations policières inflexibles que sur l’efficacité du réseau de lutte contre le terrorisme. Néanmoins, la lutte contre le terrorisme souffre chroniquement d’un manque de détectives expérimentés. Pourquoi ? Parce qu’elle les recrute parmi des forces de police locales touchées par l’austérité, qui souffrent elles-mêmes d’une pénurie aiguë d’enquêteurs qualifiés.

En résumé, la lutte contre le terrorisme n’existe pas en isolation par rapport à la police traditionnelle : elle y est attachée de manière ombilicale. Mais cela signifie-t-il que Starmer désire une version britannique du FBI, avec son propre personnel recruté directement ? C’est là que la politique vicieuse entre les hauts responsables de l’application de la loi et les espions entre en jeu, notamment sous la forme de l’Agence nationale de lutte contre le crime (NCA). Anciennement l’Agence de lutte contre le crime organisé (SOCA), la NCA était une tentative blairiste de créer une force nationale, libérée des liens ennuyeux du contrôle, de la surveillance ou de la responsabilité policière.

Émergeant des cendres de l’ancienne National Crime Squad, le phénix bancal était encore déchiré par des guerres de territoire entre anciens enquêteurs de la police et des douanes. La NCA est maintenant communément connue sous le nom de « No Coppers Allowed » ou « Agence nationale du chaos », avec des agents principalement issus de la fonction publique. Essentiellement là pour lutter contre le crime organisé, elle n’a pas été un succès retentissant. Ce n’est pas simplement de l’aigreur de la part d’un ancien policier non plus. J’ai parlé à des agents en service, et ils déplorent sa culture aversive au risque et lente. La NCA a également des problèmes de responsabilité. Après tout, la NCA rend des comptes au gouvernement central. Ses « agents » peuvent simultanément détenir les pouvoirs de la police, des agents d’immigration et des douanes (ce qu’ils vous diront fièrement).

La NCA, qui ne pouvait initialement pas décider si elle était un organisme de renseignement ou d’application de la loi, a été une fois cruellement moquée comme « MI7 » par de vrais espions. Pourtant, cela n’a pas empêché le gouvernement de faire entendre une autre idée : « brigader » la police nationale de lutte contre le terrorisme avec la NCA. Cela créerait une véritable super-agence, responsable des terroristes, des gangsters — et, euh, des incels.

« Cela créerait une véritable super-agence, responsable des terroristes, des gangsters — et des incels. »

La NCA sera sans aucun doute en émoi à la perspective : la lutte contre le terrorisme est le joyau de la couronne policière, offrant prestige, promotions, influence et financement, et condamnera enfin ces railleries de « MI7 » à l’histoire. En effet, cette lutte interne est aussi importante pour certains hauts responsables et fonctionnaires que l’arrestation de terroristes. Ce n’est pas surprenant : un organisme national de lutte contre le terrorisme serait, enfin, véritablement comparable à un FBI britannique. Plus alarmant, cela pourrait même être une version judiciaire de MI5, une police secrète puissante de style européen, du genre que la Grande-Bretagne a traditionnellement évité. Après tout, le Service de sécurité existant partage des responsabilités thématiques similaires, mais n’a pas de pouvoirs d’arrestation. Bien qu’il ait la primauté sur le renseignement en matière de lutte contre le terrorisme, il ne l’a pas sur les enquêtes réactives.

Comment cette nouvelle agence de lutte contre le terrorisme toute-puissante s’intégrerait-elle dans l’application de la loi britannique existante ? Il n’est pas difficile d’imaginer un organisme national, fort de 10 000 agents, finissant par montrer ses muscles et se rebeller contre les espions. MI5 ne restera pas les bras croisés, ce qui pourrait conduire à une dilution du modèle de lutte contre le terrorisme, à des dysfonctionnements — ou, étant donné l’état britannique actuel, les deux. D’un autre côté, on pourrait dire à MI5 de se concentrer sur son rôle de contre-espionnage d’avant le 11 septembre, en se concentrant sur l’arrestation d’espions étrangers sur le sol britannique. Certes, il existe de nombreuses preuves d’espions russes et chinois opérant dans nos villes.

Qu’en est-il des problèmes opérationnels en jeu ? D’après mon expérience, l’une des forces du modèle britannique de lutte contre le terrorisme est précisément ce lien ombilical avec les forces locales que j’ai mentionné plus tôt. Un détective de SO15, le commandement antiterroriste de la Met, peut décrocher son téléphone et parler directement à un policier de quartier dans un arrondissement londonien. Le détective a même pu travailler sur le même secteur. La connaissance locale était immédiate et facilement accessible. Ayant connu des liaisons entre le bureau de renseignement de la Met et la NCA, je crains de voir à quoi pourrait ressembler l’avenir. Bien sûr, il y aura le discours habituel sur la liaison locale intégrée, ce qui signifie trop souvent que les agents de terrain travaillent pendant que les spécialistes prennent le crédit. Je peux de toute façon imaginer que la bonne volonté locale envers une unité nationale s’évapore rapidement. Les opérations de lutte contre le terrorisme ne peuvent également fonctionner que si les agents sont flexibles. La collecte de renseignements — gestion des sources, analyse des rapports, surveillance — est généralement moins gourmande en ressources que l’enquête post-crime. Cette dernière implique généralement littéralement des centaines de « bottes sur le terrain » alors que les détectives rassemblent des preuves, prennent des déclarations et examinent les images de vidéosurveillance. L’arrangement actuel, avec des forces soutenant des opérations sur leurs propres territoires, a donc du sens.

Ma véritable préoccupation, cependant, est la proportionnalité. Comme nous l’avons vu avec le rapport controversé du Home Office, une aura illibérale émane des mandarins du département. Nos élites politiques sont obsédées par les « dommages » et le discours en ligne, désespérées de déterminer ce qui constitue de la « désinformation ». Si vous doutez de l’ampleur avec laquelle les policiers imitent les préoccupations de leurs maîtres politiques, considérez ce bulletin récent du programme Prevent à l’intention des parents, suscité par rien de moins que Adolescence. Pour citer le coordinateur du programme, le drame fictif a suscité des discussions « incroyablement importantes », pas si différentes de l’avis du Premier ministre.

Cette semaine a également vu plus de démons, plus de détails, et potentiellement plus de conséquences inattendues : les cartes d’identité. Un groupe de députés du Blue Labour alignés avec Morgan McSweeney prépare le terrain pour une identification numérique obligatoire. C’est un autre morceau de blairisme réchauffé, ajoutant du crédit aux théories selon lesquelles l’ancien PM exerce encore une influence considérable. Une justification implicite pour ce mouvement est sûrement l’immigration illégale — mais, de manière intéressante, Starmer préférerait nous faire tous porter des papiers plutôt que de simplement quitter la CEDH.

Je laisserai les contradictions dans le mélange de droits de l’homme et d’autoritarisme du Premier ministre aux commentateurs politiques. Il suffit de dire qu’une force nationale de lutte contre le terrorisme serait fortement en faveur d’une ID numérique universelle. Cela faciliterait le suivi de nous tous, pour quelque raison que ce soit. Et peu importe l’océan de contradictions. Le député moyen du Labour a généralement beaucoup à dire sur les contrôles d’identité et le profilage racial. Ajouter des cartes d’identité au mélange ? Vous n’avez encore rien vu.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, tout cela semble étrangement européen, curieusement français, où chaque département gouvernemental a ses propres espions pour surveiller les autres. La Grande-Bretagne a traditionnellement méprisé les modèles continentaux de policiers municipaux malheureux, de gendarmes et de policiers secrets.

Cela, semble-t-il, est sur le point de changer. La plupart des gens de bonne foi s’accorderont à dire que la police doit être aussi efficace que possible, surtout pour nous protéger du terrorisme. Mais la raison et la responsabilité comptent aussi, des choses que nous tenions largement pour acquises lorsque nous traitions avec nos flics dans le passé. Nous devons être confiants que les agents se concentrent sur les vraies menaces à notre sécurité, en particulier autour de l’extrémisme islamique, et ne pas se laisser distraire par des chevaux de bataille politiques. Je dirais donc cela à notre classe politique : faites attention à ce que vous souhaitez. Surtout compte tenu du triste bilan de la Grande-Bretagne moderne en matière de liberté d’expression, je suis réticent à faire confiance à ce qui pourrait bien devenir la police secrète de Starmer.