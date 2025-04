Avec la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds lundi, la France est devenue le dernier pays à voir une campagne politique nationale faire un détour par les tribunaux. Aux États-Unis, la première phase de l’élection présidentielle de l’année dernière était centrée sur les manœuvres réussies de Donald Trump pour retarder les procédures criminelles les plus graves à son encontre. Maintenant, la forme de la campagne de France en 2027 dépend de la capacité de Le Pen à faire appel de sa peine de prison et d’une interdiction de cinq ans de vie politique. Une décision de la Cour d’appel de Paris est attendue pour l’été 2026.

Pour le moment, les chances de succès de Le Pen semblent minces. Son parti, le Rassemblement national, a été pris la main dans le sac en détournant illégalement plus de 4 millions d’euros destinés au soutien de sa délégation au Parlement européen. Mais indépendamment de l’issue finale de l’affaire, cela générera très probablement un test de stress pour la démocratie française, accentuant la polarisation et menaçant la légitimité des institutions clés. Comme nous l’avons vu dans des affaires similaires à travers le monde, même lorsque les procès de figures politiques sont pleinement justifiés, les résultats pour la démocratie peuvent encore être désastreux.

Considérons d’abord les affaires américaines. Aux yeux de la plupart des démocrates, les procédures contre Trump ont prouvé qu’il était une figure corrompue et criminelle, totalement inapte à occuper un poste élevé. Selon le principe qu’aucune personne n’est au-dessus de la loi, ils croyaient qu’il méritait un procès et une condamnation pour avoir tenté de renverser le gouvernement américain, pour avoir mal géré des documents gouvernementaux secrets, et pour avoir illégalement soudoyé une star du porno pour qu’elle garde le silence sur une liaison. Et ils avaient un bon dossier. Beaucoup d’entre eux ont également soutenu la Cour suprême du Colorado lorsqu’elle a tenté, sans procès, d’interdire Trump de se présenter sur le bulletin présidentiel de l’État au motif que le quatorzième amendement de la Constitution interdit aux insurgés de se présenter à un poste (la Cour suprême des États-Unis a annulé cette décision en mars dernier).

Pour la plupart des républicains, en revanche, ce n’était pas Trump que les procès remettaient en question, mais le système judiciaire lui-même. Il avait été corrompu, instrumentalisé et transformé en un véhicule de « guerre juridique ». Les infractions de Trump, croyaient-ils, étaient soit le fruit de l’imagination libérale, soit triviales, du genre de peccadilles inoffensives qui n’auraient valu à quiconque d’autre qu’un simple avertissement. Habitué à échapper à la poursuite, Trump a finalement réussi à se glisser hors de tous sauf d’un ensemble d’accusations — les charges de corruption pour lesquelles un jury de New York l’a déclaré coupable, mais qui n’ont pas nui à sa popularité dans les sondages ni conduit à une peine de prison. Mais le succès de Trump n’a rien fait pour apaiser les soupçons de ses partisans à l’égard du système juridique — ou du gouvernement fédéral en général.

Des procédures de ce type sont d’autant plus délicates que la loi n’est jamais entièrement neutre — dans la vie réelle, un ensemble de règles entièrement abstrait et objectif ne s’applique jamais à tous de la même manière. En pratique, les procureurs jouissent toujours d’une certaine discrétion quant à la décision de poursuivre et à la manière de le faire. Il n’est pas rare qu’ils cherchent une peine excessivement sévère pour une infraction mineure parce qu’ils ne pensent pas pouvoir obtenir une condamnation pour une infraction plus grave. Il serait agréable de penser que des considérations politiques n’influencent jamais leurs décisions, mais lorsque des procureurs d’un parti ciblent des défendeurs d’un autre, les soupçons de motivation politique peuvent être difficiles à écarter. Dans le cas de l’affaire de « l’argent de silence » de Manhattan, même de nombreux commentateurs libéraux ont critiqué le procureur de district Alvin Bragg pour abus de pouvoir.

Il est certain que les démocrates n’ont guère le monopole de l’abus de pouvoir possible des procureurs. Lorsque la procureure générale Pam Bondi a récemment menacé de poursuivre des personnes prises en train de détruire des Teslas pour « terrorisme domestique », elle a franchi le pas de l’abus de pouvoir simple à l’abus de pouvoir flagrant. Le pardon désinvolte de Trump à l’égard du secrétaire à la Défense Pete Hegseth pour avoir mis en danger des pilotes américains dans « Signalgate », après avoir menacé ad nauseam de faire « enfermer » Hillary Clinton pour une violation de la sécurité nationale bien moins grave, n’est que le dernier exemple de son hypocrisie massive en ce qui concerne le système judiciaire.

Un autre exemple déprimant de la manière dont même des procès entièrement justifiés de politiciens peuvent corroder la démocratie vient d’Israël. En 2019, un tribunal a inculpé le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour des accusations bien fondées de corruption, de fraude et de violation de confiance. Bien sûr, Netanyahu et sa base conservatrice ont affirmé que la poursuite était à la fois infondée et politiquement motivée. Même si les procédures légales se poursuivent (elles n’ont pas encore abouti), le gouvernement de Netanyahu a proposé des changements radicaux à la justice israélienne, qui priveraient le système judiciaire d’une grande partie de son autonomie. Ces mesures, clairement liées à l’intérêt personnel de Netanyahu à rester hors de prison, ont suscité les plus grandes manifestations de l’histoire israélienne et une polarisation supplémentaire d’un pays déjà furieusement divisé. La semaine dernière, Netanyahu a encore intensifié la mise en déplaçant l’Attorney General Gali Baharav-Miara, qui s’était opposée à ses changements à la justice. Aujourd’hui, avec Netanyahu de plus en plus désespéré de rester au pouvoir pour éviter non seulement le procès pour corruption, mais aussi de répondre des horribles échecs en matière de renseignement et de défense d’Israël du 7 octobre, la démocratie israélienne semble plus fragile que jamais.

Un autre exemple récent vient de Roumanie, où en novembre, la cour constitutionnelle a annulé le premier tour de vote de l’élection présidentielle en raison d’une ingérence russe flagrante. Le mois dernier, la commission électorale du pays a suivi cette décision en interdisant le candidat indépendant de droite Călin Georgescu, qui avait terminé premier dans ce vote, d’un futur scrutin. Ces événements risquent d’approfondir le tumulte politique du pays.

Le cas de Marine Le Pen pourrait bien produire un résultat similaire en France, même s’il illustre un problème connexe avec la poursuite de figures politiques. Le fait est que les normes concernant ce qui constitue la corruption ont beaucoup changé au cours des deux dernières décennies. Jusqu’à la fin du 20ème siècle, la Cinquième République française avait tendance à traiter certaines formes de corruption relativement mineure essentiellement comme des avantages liés au poste. Pendant les deux mandats de François Mitterrand en tant que président, sa maîtresse et leur fille vivaient sans loyer dans un spacieux appartement gouvernemental. Ce fait était largement connu dans les cercles parisiens mais n’a suscité aucune action judiciaire. Les emplois parlementaires fictifs servaient de moyen pratique pour diriger des fonds supplémentaires vers les caisses des partis ou les poches familiales. Mais au cours du dernier quart de siècle, ce qui était autrefois toléré est devenu sévèrement puni. En 2011, un tribunal de Paris a déclaré l’ancien président Jacques Chirac coupable de détournement de fonds dans une affaire impliquant des emplois fictifs et lui a infligé une peine de prison avec sursis de deux ans. Les tribunaux ont maintenant déclaré son successeur Nicolas Sarkozy coupable dans deux affaires de corruption distinctes. Avec Sarkozy déjà sous une forme d’assignation à résidence, et portant un bracelet électronique, les autorités ont demandé la semaine dernière une peine de sept ans de prison pour avoir accepté une aide libyenne illégale lors de sa campagne présidentielle de 2007.

Ironiquement, l’une des figures politiques qui a le plus vigoureusement appelé à l’imposition de normes de corruption plus strictes dans la politique française était Marine Le Pen elle-même. Au début des années 2000, alors qu’elle se préparait à prendre la tête du parti de son terrible père, son fondateur Jean-Marie, elle a déployé le slogan « Mains propres, têtes hautes » pour distinguer ce qui était alors appelé le Front national des partis traditionnels. Lors d’une apparition télévisée en 2004, elle s’est exclamée : « Tout le monde a volé de l’argent sauf le Front national ! Et ils disent que c’est normal, pas grave ! Ils disent que les Français en ont marre d’en entendre parler. Mais les Français n’en ont pas marre d’en entendre parler. Ils en ont marre que cela se produise ! » Ces attaques faisaient partie de sa stratégie réussie pour « dé-démoniser » le Front et élargir son attrait au-delà de l’extrême droite. Le matin suivant la condamnation de Le Pen, le journal communiste L’Humanité a titré : « Mains sales, têtes basses. » L’idiome français « l’arroseur arrosé » aurait également fonctionné.

« Jusqu’à la fin du 20ème siècle, la Cinquième République française avait tendance à traiter certaines formes de corruption relativement mineure essentiellement comme des avantages liés au poste. »

Mais à la suite de la condamnation, ce qui est maintenant appelé le Rassemblement national pourrait bien finir par « re-démoniser » lui-même alors qu’il lutte pour retourner l’opinion publique française contre le tribunal et dénonce la « justice politique ». Lors d’apparitions télévisées après le verdict, Le Pen et ses fidèles se sont insurgés contre la « tyrannie des juges » (une phrase souvent entendue récemment de la part d’Elon Musk aux États-Unis également) et sont revenus à la rhétorique violente des débuts du parti. Le Pen elle-même a affirmé que « le système a sorti une bombe nucléaire… les gens qui parlent toujours de l’état de droit sont généralement les premiers à violer l’état de droit ». Ses partisans l’ont comparée de manière fantaisiste au dissident russe assassiné Alexei Navalny, et aux victimes de persécution politique en Iran et au Venezuela. Les publications et médias appartenant au magnat conservateur Vincent Bolloré (en particulier CNews, la version française de Fox News) ont sans cesse répercuté les accusations, essayant de mobiliser autant de la population que possible contre « le système ».

La condamnation de Le Pen suivra-t-elle les modèles américain et israélien et finira-t-elle par nuire à la démocratie tout en profitant à un autre homme politique de droite devenu accusé criminel ? Peut-être pas. La fureur à droite pourrait s’apaiser bien avant les élections de 2027. Et le Front National/Rassemblement National a souffert de nombreux épisodes débilitants de guerre intestine par le passé — y compris Marine Le Pen contre son père, et sa nièce Marion Maréchal. Si la cour d’appel confirme la sentence de Le Pen, son protégé de 29 ans, Jordan Bardella, pourrait unir un parti enragé derrière lui. Dans un autre scénario, des rivaux pourraient se retourner contre lui et provoquer une scission dommageable. À ce stade, tout est possible.

Mais la démocratie française est dans un état fragile. Le président Emmanuel Macron est profondément impopulaire. Les contraintes budgétaires exercent une pression sur l’économie et font planer le spectre de troubles sociaux, même si le délitement de l’alliance occidentale a conduit Macron à demander une augmentation significative des dépenses militaires. Un gouvernement minoritaire sous le Premier ministre François Bayrou avance à tâtons uniquement avec la bienveillance du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Et elle pourrait retirer son soutien à tout moment.

La France n’a pas besoin de plus d’instabilité. Malheureusement, il n’est pas toujours possible de concilier le besoin de paix politique avec les exigences de la justice. Bien que les procureurs doivent toujours prendre en compte les conséquences politiques possibles de leurs actions et examiner leurs propres motivations politiques pour porter des accusations, ils ne peuvent pas ignorer des cas de criminalité flagrants. Les procureurs américains étaient-ils censés ignorer le 6 janvier ? Les ridicules violations de la sécurité nationale qui incluaient le maintien de documents top secrets dans une salle de bain de Mar-a-Lago ? Pourtant, tragiquement, leurs tentatives de poursuites contre Trump ont probablement contribué à sa victoire, et à son attaque subséquente à grande échelle contre les institutions démocratiques du pays. Peu d’armes dans l’arsenal idéologique de Trump se sont révélées aussi efficaces — et corrosives pour la démocratie — que l’accusation de « guerre juridique ». Les Français peuvent seulement espérer et prier que la condamnation de Marine Le Pen n’ait pas des conséquences similaires.