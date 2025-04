De légers sentiments de panique ont été suscités à travers l’Union européenne la semaine dernière, alors que les citoyens étaient invités à se préparer à un désastre imminent. Faites le plein de provisions ! Élaborer des plans d’urgence ! Non, ce n’est pas l’ouverture d’un roman dystopique médiocre — c’est la nouvelle « Stratégie de préparation de l’Union ». Cette grande initiative est censée protéger les Européens des inondations, des incendies, des pandémies et, bien sûr, d’une invasion russe à grande échelle.

La stratégie s’inspire de la Pologne, où les constructeurs de maisons sont désormais légalement tenus d’inclure des abris anti-bombes dans les nouvelles constructions, et de l’Allemagne, qui ravive les schémas de défense civile de l’ère de la guerre froide avec une application de géolocalisation de bunkers. Pendant ce temps, la Norvège conseille aux gens de faire des réserves de comprimés d’iode en cas d’attaque nucléaire.

L’UE veut que ses citoyens soient autonomes pendant au moins 72 heures, recommandant aux ménages de constituer des stocks de nourriture, d’eau, de médicaments et — pourquoi pas ? — de jeux de cartes et de batteries externes. Parce que, bien sûr, si une guerre nucléaire éclate, une bonne partie de poker et un téléphone entièrement chargé nous permettront de tenir le coup.

Pourtant, aussi ridicule que ces préparations puissent sembler, elles devraient tous nous inquiéter. La Stratégie de préparation de l’Union n’est que la dernière couche d’une architecture de contrôle qui se construit depuis des décennies. Elle repose entièrement sur le récent redémarrage de la politique de défense de l’UE, ReArm Europe, désormais rebaptisée moins sinistrement « Prêt 2030 ».

Le récit central derrière cette poussée est simple et sans cesse répété : l’idée que la Russie est susceptible de lancer une attaque à grande échelle contre l’Europe dans les années à venir, surtout si Poutine n’est pas arrêté en Ukraine. La résolution du Parlement européen en faveur du programme ReArm Europe a averti que « si l’UE échouait dans son soutien et que l’Ukraine était contrainte à la reddition, la Russie se retournerait alors contre d’autres pays, y compris possiblement les États membres de l’UE ». Comme l’a récemment dit Macron, la Russie est un pays « impérialiste » qui « ne connaît pas de frontières… c’est une menace existentielle pour nous, pas seulement pour l’Ukraine, pas seulement pour ses voisins, mais pour toute l’Europe ».

« L’idée que les Russes se massent aux frontières, avec des visées sur Paris ou Berlin, est une fantaisie. »

Mais l’idée que les Russes se massent aux frontières, avec des visées sur Paris ou Berlin, est une fantaisie. En effet, quand on nous dit de nous préparer à la guerre en emballant une batterie externe et une pochette étanche pour notre pièce d’identité, il est difficile de ne pas se rappeler des absurdités de la guerre froide comme « Duck and Cover », la « stratégie de préparation » de l’époque conçue pour protéger les individus des effets d’une explosion nucléaire en instruisant les gens à se pencher au sol et à se couvrir la tête. Cette campagne, elle aussi, a vendu l’illusion de la sécurité face à l’annihilation. Et sous le vernis clownesque de cette poussée se cache un objectif calculé : la tentative de l’UE de consolider davantage le pouvoir au niveau supranational, élevant le rôle de la Commission dans la sécurité et la réponse aux crises — des domaines traditionnellement sous contrôle national.

Le plan de préparation de l’UE est basé sur les recommandations d’un rapport de l’ancien président finlandais Sauli Niinistö, qui appelle à l’établissement d’un « hub » opérationnel de crise central au sein de la Commission européenne ; à une plus grande coopération civilo-militaire, notamment en menant des exercices réguliers à l’échelle de l’UE unissant les forces armées, la protection civile, la police, la sécurité, les travailleurs de la santé et les pompiers ; et à l’élaboration de protocoles d’urgence conjoints UE-NATO.

Lorsqu’on considère cela aux côtés des plans de réarmement de l’UE, cela suggère une militarisation complète de la société, quelque chose qui, dans les années à venir, deviendra le paradigme dominant en Europe : tous les domaines de la vie — politique, économique, social, culturel et scientifique — seront subordonnés à l’objectif allégué de sécurité nationale, ou plutôt supranationale.

Les gouvernements occidentaux ont depuis longtemps recours à la peur comme moyen de contrôle. En effet, c’est une coïncidence révélatrice que l’annonce de l’UE coïncide avec le cinquième anniversaire des confinements Covid, qui ont ouvert la voie à l’expérience la plus radicale jamais tentée dans la politique basée sur la peur.

La réponse à la pandémie a utilisé un récit totalisant qui a considérablement amplifié la menace du virus pour justifier des politiques historiquement sans précédent. Comme l’a dit le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il était du devoir moral de chacun de « s’unir contre un ennemi commun » et de « mener la guerre contre le virus ». Dans cette lutte pour le bien commun — la santé publique — pratiquement toute action était justifiée.

Du point de vue de la « politique de crise », l’utilisation généralisée de la métaphore de la guerre pour encadrer la pandémie de Covid n’était pas un hasard : la guerre est, après tout, l’urgence par excellence. À travers le monde, nous avons observé un tournant autoritaire alors que les gouvernements utilisaient l’« urgence de santé publique » pour balayer les procédures démocratiques et les contraintes constitutionnelles, militariser les sociétés, réprimer les libertés civiles et mettre en œuvre des mesures de contrôle social sans précédent.

Tout au long de la pandémie, nous avons été témoins — et les populations ont largement accepté — l’imposition de mesures qui auraient été impensables jusqu’à ce moment : la fermeture d’économies entières, la mise en quarantaine de masse (et la vaccination forcée) de millions d’individus en bonne santé et la normalisation des passeports Covid numériques comme exigence réglementée pour participer à la vie sociale.

Tout cela a préparé le terrain pour la réaction collective des sociétés occidentales à l’invasion de l’Ukraine par la Russie — une vraie guerre enfin, après des années à répéter des guerres métaphoriques. En termes de communication, nous avons immédiatement vu émerger un récit tout aussi totalisant : il était du devoir moral des sociétés occidentales de soutenir le combat des Ukrainiens pour la liberté et la démocratie contre la Russie et son président maléfique.

Cependant, alors qu’il devient de plus en plus évident que l’Ukraine perd la guerre, et alors que le monde est confronté à la tentative de Trump de négocier la paix, les élites européennes recalibrent leur récit : il ne s’agit pas seulement de la survie de l’Ukraine — mais de celle de l’Europe dans son ensemble. La menace n’est plus là-bas mais ici chez nous : non seulement la Russie se prépare à attaquer l’Europe, mais, nous dit-on, elle mène déjà une large gamme de attaques hybrides contre l’Europe, allant des cyberattaques et des campagnes de désinformation à l’ingérence électorale.

Tout cela suggère que les élites occidentales ont appris une leçon importante pendant la pandémie : la peur fonctionne. Si une population est suffisamment anxieuse — que ce soit à propos de la maladie, de la guerre, des catastrophes naturelles ou d’un cocktail de polycrise comprenant tout ce qui précède — elle peut être amenée à accepter presque n’importe quoi.

La stratégie de l’Union européenne en matière de préparation pourrait donc être lue dans ce contexte plus large. Il ne s’agit pas vraiment de bouteilles d’eau et de batteries externes. C’est une continuation du paradigme de l’ère Covid : une méthode de gouvernance qui fusionne manipulation psychologique, militarisation de la vie civile et normalisation de l’état d’urgence. En effet, l’UE parle explicitement de la nécessité d’adopter, en cas de futures crises, la même approche « globale » et « de la société entière » qui a été d’abord mise en avant pendant la pandémie.

Cette fois, cependant, la tentative d’engendrer une nouvelle psychose de masse semble échouer. À en juger par la réaction sur les réseaux sociaux à une vidéo gênante de Hadja Lahbib, Commissaire européenne à l’Égalité, à la Préparation et à la Gestion des Crises, il semble y avoir un large scepticisme à l’égard de la peur que le bloc tente d’instiller. Mais bien que cela soit une bonne nouvelle, la crainte est qu’à mesure que la propagande faiblit, ceux qui sont au pouvoir se tournent de plus en plus vers des tactiques répressives pour museler les rivaux politiques — comme en témoigne des mesures telles que l’interdiction électorale sur Le Pen. Cette stratégie d’autoritarisme croissant, cependant, est intenable à long terme : la peur et la répression ne remplacent pas le véritable consensus, et dans le vide de ce dernier, de nouvelles formes de résistance sont vouées à émerger.