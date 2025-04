Beaucoup d’entre nous, nés après 1945, se sont demandé à un moment donné comment nous pourrions faire face à une menace fasciste imminente. Heureusement, nous avons trois éminents chercheurs américains du fascisme pour nous conseiller. Et la réponse des professeurs Jason Stanley, Timothy Snyder et Marcia Shore semble être : fuyez.

Stanley, le philosophe-auteur de How Fascism Works, déclare qu’il quitte les États-Unis pour le Canada en raison du climat politique oppressif. L’historienne Shore, qui écrit sur le totalitarisme et est mariée à l’historien Snyder, célèbre pour On Tyranny, se déclare « le cœur brisé par ce qui est arrivé à mon propre pays ». Tous trois étaient à Yale, et seront bientôt à l’Université de Toronto ; loin en toute sécurité des attaques de Trump contre les politiques DEI, et de la récente destruction des financements universitaires. Sa justification, dans la mesure où quelqu’un peut la discerner, est de lutter contre l’antisémitisme sur le campus, bien que le lien exact ne soit pas entièrement clair.

Stanley — principalement connu sur Internet pour avoir dit à voix haute son ancien titre de poste — essaie de faire passer le message dans des publications souterraines de samizdat telles que le Guardian et Vanity Fair. Interviewé dans ce dernier, il compare le régime de Trump à l’Allemagne nazie à quatre reprises. Évoquant vaguement le capitaine Von Trapp scrutant les Alpes et sur le point de se lancer dans Edelweiss, il déclare : « Les choses sont très mauvaises dans ce pays. C’est un régime autoritaire… nous partons principalement pour nos enfants afin qu’ils puissent grandir dans des conditions de liberté. J’aimerais vivre aux États-Unis, mais je veux vivre aux États-Unis parce que c’est un endroit qui est libre. » Pourtant, les lecteurs doivent comprendre que ce que Stanley ne fait absolument pas c’est « moraliser ou faire la leçon » : « ce n’est pas mon truc. Je suis un intellectuel. Ce que je fais, c’est que je décris la réalité telle que je la vois. »

« Nos institutions ont déjà leur quota de névrosés fous. »

En quelque sorte, cela est fidèle à la forme libérale moderne, que ce soit à gauche ou à droite. Si quelque chose vous déplaît dans la culture qui vous entoure, optez pour l’évasion ; puis exagérez dramatiquement l’horreur de ce que vous n’aimez pas, en quelque sorte comme une compensation psychologique pour une honte naissante. Voir aussi : déménager dans un joli suburb parce que Londres est « tellement dangereux » ces jours-ci, mais sans préciser où cela est dangereux, exactement, ou pour qui ; ou embrasser de manière autoconsciente une identité non binaire afin de rejeter les normes de genre oppressives à la Judith Butler (« J’apprécie le monde de « ils », déclare-t-elle , comme une victorien scrutant un nouveau panorama lors d’un Grand Tour). Mais un problème pour la gauche ici est qu’elle est officiellement censée valoriser la solidarité avec les opprimés. Plus vous parlez de l’horreur de quelque chose, plus vous avez l’air d’un lâche en laissant d’autres pauvres diables à leur sort.

Éreintés comme beaucoup d’entre nous le sont par le cosplay auto-glorifiant, la réponse aux politiques universitaires bizarres de Trump est néanmoins quelque chose à voir. Il est peut-être prévisible que Stanley réagisse comme il l’a fait, n’étant pas auparavant bien connu parmi ses collègues pour garder son calme. Mais au moins lui et ses camarades réfugiés potentiels sont directement touchés, ou connaissent des personnes qui le sont. Ce qui est encore plus exagéré, c’est la réaction des observateurs européens, canalisant sympathiquement les histrionismes américains à distance.

Considérez ces propos exagérés de Ros Taylor dans le New European, pour qui le drain de cerveaux anticipé est évoqué par des personnes désespérées entassant des biens dans des valises, plutôt que de recevoir des frais de déménagement pour leurs énormes téléviseurs : « À quel moment les choses sont-elles devenues si mauvaises que vous n’avez plus d’avenir dans votre pays d’origine ? Devriez-vous partir maintenant ou attendre en espérant que les choses s’améliorent ? … L’Amérique était l’endroit où les gens fuyaient pour échapper à l’oppression et construire une nouvelle vie … La porte se ferme maintenant. La lampe s’est éteinte. » Elle décrit le fait que des universitaires inquiets, conscients que les fonds de recherche disparaissent, envisagent des opportunités d’emploi ailleurs. Le magazine Nature a interrogé 1 200 scientifiques américains et a découvert que 75 % d’entre eux recherchent des emplois dans d’autres pays. Il y a beaucoup à critiquer sur les actions de Trump, notamment l’auto-sabotage inutile de la puissance scientifique américaine. Mais ce n’est pas exactement un pogrom.

Pendant ce temps, un chroniqueur du Guardian Europe résume le consensus progressiste sur les objectifs de Trump, le faisant sonner aussi stalinien que possible : il veut « aligner de force la science sur l’idéologie d’État ; saper l’indépendance académique et réprimer la dissidence ; et maintenir des objectifs géopolitiques et économiques. » Ou, légèrement moins solennellement, c’est juste business as usual pour la relation entre le gouvernement et les universités, sauf cette fois avec des seigneurs qui ne vous obligent pas à lister vos pronoms mais vous punissent pour le faire à la place. À quoi pourrait ressembler une intelligentsia véritablement indépendante et politiquement diversifiée est autant un mystère sans pertinence qu’il l’a toujours été ; car quel serait l’intérêt de financer cela ?

Superficiellement, le Royaume-Uni semble être un bénéficiaire probable de l’exode à venir, mais je ne peux m’empêcher de penser que cela ne sera pas à notre avantage ultime. Si des Américains veulent des emplois en Grande-Bretagne parce qu’ils ne peuvent pas en obtenir un chez eux, c’est une chose – bien que cela soulève évidemment des questions sur pourquoi nous devrions les employer plutôt que des citoyens britanniques également qualifiés, dans un marché de l’emploi pour diplômés actuellement décrit comme « cauchemardesque ». (Étrangement, l’immigration américaine est un sujet que la droite britannique ne semble jamais aborder.) Mais si des Américains viennent ici parce qu’ils se considèrent comme « fuyant le fascisme », c’est une tout autre affaire. Nos institutions ont déjà leur quota de névrosés excentriques se prenant pour des agitateurs antifascistes ; nous n’avons pas besoin de plus de ce genre de choses.

Les comités de nomination doivent essayer de rester fermes face aux délicieuses sensations de glamour hérité chaque fois qu’un Américain entre dans une salle de personnel et se plaint du café. Dans les années 2000, il y avait une tendance à l’internationalisation, et j’ai vu les effets de contagion de mes propres yeux. Soudain, nos doctorants parlaient avec une curieuse inflexion montante à la fin des phrases, même s’ils venaient de Birmingham. Tout était soit « super intéressant » soit « super ennuyeux », énoncé légèrement sarcastiquement, un peu comme Chandler dans Friends. Des jeunes postdoctorants maladroits donnant des conférences sur la philosophie du langage utilisaient des doigts de lapin pour signaler des guillemets, parfois de manière si compulsive et hypnotique que les membres du public perplexes ne pouvaient se concentrer sur rien d’autre.

Gentiment satirisé par David Lodge dans Small World, l’objet fantasmé d’un « campus mondial » produisant des recherches « de pointe » « de renommée mondiale » commençait à prendre son essor à l’époque, et un américain confiant donnait naturellement le ton hubris. Relativement nombreux étaient les nouveaux arrivants à occuper des postes de recherche d’élite, nommés par des managers aux yeux étoilés impressionnés par les accents nouveaux ; bien que cela ait également pu être la tendance des témoignages américains à sembler recommander quelqu’un pour un prix Nobel. Les candidats avec des référents britanniques laconiques — pour qui « pas indigne » est le plus grand compliment qu’un homme puisse faire à un autre être humain — n’avaient vraiment aucune chance.

Et ainsi, ils ont afflué vers nos rivages, s’extasiant sur le manque d’armes ; se plaignant de la mauvaise nourriture, des petites maisons et des robinets. Certains se voyaient déjà comme des réfugiés politiques même alors, bien que je ne sois pas sûr pourquoi ; et encore plus pendant la première présidence de Trump. Peu avaient une compréhension profonde du pays qu’ils rejoignaient, sans parler de la région particulière ; et il était très peu probable qu’ils en acquièrent une, entourés uniquement ou principalement d’autres universitaires.

Ils avaient également tendance à apporter les tendances puritaines de leurs ancêtres, déplacées du domaine sexuel vers le domaine politique. Les théories manichéennes des mauvaises personnes (hommes blancs hétérosexuels, conservateurs, TERFs, personnes du Nord global) et des bonnes (tout le monde d’autre) étaient absorbées par des collègues britanniques impressionnables ou paresseux, qui trouvaient cela beaucoup plus fascinant et simple que l’histoire de la négociation collective ou la compréhension de l’influence de Hegel sur Marx. Lorsque la mort de George Floyd a fait la une des journaux, les matières humaines ont réagi comme si cela s’était passé à Macclesfield et non à Minneapolis, ayant précédemment ignoré la fusillade policière de Mark Duggan ou la mort en garde à vue de Sarah Reed. Et lorsque les “TERFs” ont finalement trouvé leur voix sur le campus, les insultes lancées par des collègues impliquaient souvent des références anachroniques à des lois sur l’avortement draconiennes, Marsha P. Johnson et Jim Crow.

Il y a un mème qui circule régulièrement, représentant deux cartes thermiques, généralement comprises comme représentant les “cercles moraux” des progressistes et des conservateurs américains respectivement. La carte conservatrice se concentre principalement sur la famille, puis les amis, puis les étrangers, dans cet ordre ; tandis que la carte progressiste semble montrer plus de préoccupation pour les étrangers, les animaux, les extraterrestres et les pierres que pour la famille ou les amis (bien que, ennuyeusement, ce ne soit en réalité pas le cas). Si quelqu’un devait faire une carte thermique pour les progressistes britanniques dans les universités, elle serait encore plus embarrassante : leur cercle moral ne ferait que reproduire ce qui se trouvait dans la version américaine, entièrement de manière dérivative.

De même, il y a maintenant des parties de la droite britannique qui soutiennent automatiquement tout ce que dit la droite américaine : que ce soit en murmurant des choses sombres sur le marxisme culturel ou en flattant Musk. Ils, aussi, risquent de développer une carte thermique de seconde main. Les classes britanniques éduquées à l’université cesseront-elles un jour de se voir secrètement comme les vedettes d’un film sur les bons et les méchants, avec des accents américains ? Que l’imposition de tarifs par Trump cette semaine serve de raideur d’échine. Il n’y a qu’une seule chose à faire : nous devons fermer les cinémas, fermer les frontières et reprendre le contrôle.