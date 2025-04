L’Ukraine a-t-elle commencé la guerre avec la Russie ? Le DOGE est-il capable de couper deux trillions de dollars du budget fédéral ? Les États-Unis ont-ils envoyé 50 millions de dollars en préservatifs à Gaza ? Les insurgés du 6 janvier étaient-ils des traîtres ou des patriotes ? La seconde administration Trump tonitruante a introduit autant d’incertitude que la précédente. Et cela s’ajoute aux revendications et contre-revendications persistantes concernant la réalité du changement climatique, les résultats de l’élection de 2020, et la question du genre et de la sexualité.

Dans tous ces cas, les faits céderont à l’agenda politique. Alors, quel en est l’intérêt ? Dans un monde où le fait a été déclassé au profit de la politique, il est temps de considérer d’où viennent les faits en premier lieu, et ce qu’ils sont exactement. Je ne parle pas ici de l’obsession journalistique pour la vérification, ni des mérites relatifs de la mise en balance d’une source par rapport à une autre — mais du fait qu’il existe des faits. « Il fut un temps où les faits n’existaient pas », nous rappelle l’historien des sciences, David Wootton, dans son livre L’invention de la science. « L’histoire du fait est une histoire dans laquelle la forme de connaissance la plus basse et la plus peu fiable a été magiquement transformée en la plus haute et la plus fiable. »

Le problème du fait avait longtemps persisté en arrière-plan de la politique, de la philosophie et de la science jusqu’à ce qu’il surgisse avec fracas il y a environ cinq ans, percutant la sphère médiatique dans la controverse désormais ancienne concernant la taille de la foule lors de la première inauguration de Trump, un différend qui a inspiré l’ancienne conseillère présidentielle Kellyanne Conway à introduire le terme « faits alternatifs ». Les médias traditionnels, horrifiés par ce tournant subversif de leur épistémologie jusqu’alors incontestée, ne savaient pas par où commencer. Après un bon nombre de balbutiements, une solution a émergé. Ce qui a suivi a été un âge d’or de la vérification des faits de la première administration Trump — un défilé dirigé par FactCheck.org, Metabunk, PolitiFact, Snopes, RealClearPolitics, pour n’en nommer que quelques-uns. Le statut du fait a depuis englouti d’énormes portions de ressources, d’argent, de temps d’antenne et d’attention.

Pourtant, étrangement, le journalisme s’était bien débrouillé pendant longtemps sans vérificateurs de faits. Le premier de cette nouvelle espèce exotique est apparu dans les années 1890 et au début des années 1900, à l’apogée de la Révolution industrielle, aux côtés de la naissance du télégraphe. C’est durant cette période que l’idée que les journalistes pouvaient identifier la vérité « objective » a commencé à prendre racine, la notion que rapporter les nouvelles pouvait être plus proche de la science que de la littérature. Malheureusement, à mesure que la vitesse des nouvelles augmentait, la prévalence de ce que Ralph Pulitzer, éditeur du New York World, appelait « inexactitudes honnêtes » augmentait également. En 1938, un nouveau sous-ensemble de professionnels consacrés à la cause de l’exactitude avait été officiellement institutionnalisé, alors que Colliers magazine publiait sa première annonce pour « chercheurs et vérificateurs de faits ».

« Les faits céderont toujours à l’agenda politique. Alors, quel en est l’intérêt ? »

Depuis lors, la vérification des faits est devenue une partie intégrante de la collecte d’informations. Au cœur de cette entreprise se trouvait une nouvelle définition de la vérité — la vérité journalistique — qui ne repose pas sur les vérités éternelles de la vérité philosophique ou religieuse, mais sur l’idée que s’il y a quelqu’un d’autre ou quelque chose d’autre pour soutenir votre affirmation, c’est un terrain de jeu équitable pour la publication.

Les problèmes liés à cette approche de ce qui en est venu à être appelé « vérité vérifiable » sont devenus évidents à la fin de la première présidence de Trump. Comme le Columbia Journalism Review l’a exprimé, « bien que les faits soient sacrés pour les écrivains, les lecteurs et, surtout, les éditeurs, ils demandent parfois plus de travail qu’ils n’en valent ». De l’autre côté de l’allée, Mike Howell de la Heritage Foundation a noté précisément le même phénomène dans sa critique de l’« industrie de la vérification des faits » : « Quand vous ne gagnez pas un débat politique, il est beaucoup plus facile de faire appel à un juge supposément ‘tiers’ qui est déjà de votre côté. »

Pour la gauche comme pour la droite, donc, les faits sont devenus des énigmes insolubles. Dans une mer tumultueuse de billets de blog, de clickbait, de Substacks et d’études dans des revues obscures, qu’est-ce qui constitue un fait ? Il existe en fait — pour ainsi dire — un petit groupe d’académiques qui étudient cette question précise, et ce sont les historiens des sciences. Ils ont abordé la question avec beaucoup d’optimisme. Leur hypothèse était que, bien qu’on puisse débattre sans fin des ramifications politiques, disons, de la bataille de Culloden, ou des conséquences économiques du New Deal de FDR, les conclusions deviennent un peu plus claires lorsqu’il s’agit de la découverte de la gravité et des lunes de Jupiter. Du moins, c’était l’espoir — bientôt anéanti. Comme l’a noté le grand historien des sciences, Thomas S. Kuhn, dans son étude marquante de 1962, La Structure des révolutions scientifiques, « Les mythes peuvent être produits par les mêmes sortes de méthodes… qui mènent maintenant à la connaissance scientifique. »

Les descendants intellectuels de Kuhn incluent Steven Shapin, professeur d’histoire des sciences à l’université de Harvard, et Simon Schaffer, professeur d’histoire des sciences à l’université de Cambridge. Le tome iconoclaste à succès de Schaffer, Leviathan and the Air Pump, a provoqué rien de moins qu’un scandale académique. Pendant des années, le duo a étudié ce qui en est venu à être appelé la « construction sociale » de la vérité, se spécialisant dans les origines de la biologie moderne, de la chimie et de la physique en Europe au début et au milieu du XVIIe siècle. Ils en sont arrivés à la conclusion que « l’histoire des sciences occupe le même terrain que l’histoire de la politique. »

How the Diddy Conspiracy duped America By Frederick Kaufman

C’est le genre de conclusion qui a indigné le professeur de physique Alan Sokal, déclenchant sa soumission de charabia à la revue académique, Social Text. C’était une tentative de ridiculiser les universitaires qui pourraient publier « un article généreusement salé de non-sens si (a) cela sonnait bien et (b) cela flattait les préconceptions idéologiques des éditeurs ». Il a ensuite publié un livre intitulé Fashionable Nonsense, visant à faire exploser la construction sociale de la vérité.

Pour toute son indignation, les années n’ont pas été clémentes pour Sokal. La notion que la vérité est une construction sociale a non seulement été normalisée mais glorifiée à travers les médias sociaux, où le semblable fait le droit. Et, bien sûr, Donald Trump a été l’un des premiers à traduire l’idée académique controversée en une entreprise médiatique controversée, « Truth Social ».

Il pourrait être exagéré de qualifier Trump de maître de l’épistémologie, mais les arguments que Shapin et Schaffer défendent s’alignent étrangement avec son approche populiste. Les historiens des sciences soutiennent qu’à la différence des « faits » scientifiques anciens — tels que les croyances d’Aristote selon lesquelles les lances volent en lignes horizontales, et que les femmes ont moins de dents que les hommes — le fait scientifique moderne ne repose pas sur des déductions logiques à partir de postulats et d’axiomes non examinés, mais émerge des élites éduquées et sociales rassemblées dans un espace privilégié pour assister à des démonstrations en laboratoire, après quoi elles peuvent utiliser les outils de l’impression et de la publication pour diffuser ce que ces érudits appellent « le témoignage virtuel ». En bref, c’est l’idée que si suffisamment de personnes croient en la fée Clochette, en garantissent publiquement l’existence et distribuent des traités savants à son sujet, alors la fée Clochette est, à toutes fins utiles, vraie. De tels faits deviennent des faits en raison de leur acceptation omniprésente tant parmi les brillants que parmi les ignorants. Sur la base de cette compréhension de la naissance du fait dans l’Europe du XVIIe siècle, les historiens des sciences ont involontairement contribué à nous faire comprendre comment la politique réactionnaire et la politique libérale créent non seulement des espèces de faits totalement différentes, mais aussi des preuves et des raisonnements.

La construction sociale de la vérité va à l’encontre d’une tradition que beaucoup d’entre nous tiennent pour acquise — l’idée que le progrès scientifique va de pair avec le progrès de la rationalité, la tolérance pour le conflit civil et le libéralisme. « Notre objectif », ont reconnu Shapin et Schaffer, « est de briser l’aura d’évidence qui entoure la manière expérimentale de produire des connaissances. » Et il est certain que leurs déconstructions clarifient une fois pour toutes pourquoi il est vain de saluer les faits et la vérification des faits comme l’antidote à l’idéation MAGA — que si seulement les gens comprenaient la « science », nous serions tous de bons libéraux. En effet, l’adage parmi les anti-vaccins est le même que celui de Moderna et Pfizer : « Faites vos recherches. »

Meet the original MAGA imperialist By Frederick Kaufman

Bien sûr, ces chercheurs indépendants du net, vivant dans des sous-sols et sirotant des boissons à base de cétones, n’étaient pas les premiers à remettre en question la valeur du fait. Alors que la science moderne faisait ses premiers pas loin des philosophes comme Aristote vers des « philosophes naturels » comme Robert Hooke et Robert Boyle, le grand conservateur et défenseur du pouvoir monarchique, Thomas Hobbes, s’est élevé contre le domaine du fait. Tout comme ceux d’aujourd’hui qui considèrent la science d’entreprise comme une forme d’oppression, Hobbes se moquait des expérimentateurs de son époque, artificiels et en vase clos, affirmant que les soi-disant génies de la révolution scientifique n’étaient « qu’un autre groupe conspirationniste dont les intérêts étaient d’obtenir du pouvoir sur les citoyens ».

Hobbes croyait que les vérités ésotériques créées dans le laboratoire étaient entièrement sans rapport avec les vérités de bon sens ordinaire qui émergent de la réalité quotidienne. Il se moquait de l’idée d’un vide créé par la pompe à air, peut-être parce qu’il ne pouvait pas imaginer l’utilisation de baromètres et de thermomètres, sans parler des micro-ondes et des amplificateurs de guitare. Confronté à la physique moderne, il aurait sûrement demandé ce que le plasma quark-gluon créé pendant une fraction de milliseconde dans le collisionneur de Hadron a à voir avec nous ?

Ce n’est qu’à mesure que la Révolution scientifique prouvait sa valeur monétaire (par le biais de la locomotive, du bateau à vapeur, du gin à coton, etc.), que les défenseurs du fait ancien succombaient au sens d’émerveillement débridé qui marquait le début de l’ère industrielle. Le culte du fait au XIXe siècle se transformerait en sciences sociales, devenant ainsi un attribut durable du libéralisme — malgré l’ironie gênante que les faits contredisent le principe le plus fondamental de tous les principes libéraux, à savoir la liberté de désaccord. Et qui serait assez fou pour contester l’efficacité d’une machine à coudre — ou d’une bombe atomique ? D’où le génie étrange et décalé de Donald Trump, qui a perçu à quel point la glace était devenue fine sous le fait scientifique que personne ne comprenait vraiment, et qui a compris que le fait était devenu un dogme.

Des faits alternatifs, des fausses nouvelles et des théories du complot d’un côté. La liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté de désaccord et la fin de toute censure de l’autre. Encore et encore, les historiens des sciences ont prouvé leur prescience : au plus fort de la guerre froide, l’un des fondateurs du domaine, Herbert Butterfield, anticipait déjà la croissance de « systèmes organisés géants d’autosatisfaction — chacun étant trop ravi de constater que l’autre est maléfique — chacun étant trop heureux que les péchés de l’autre lui donnent un prétexte pour une haine encore plus profonde ». La solution, bien sûr, était la démocratie. Mais comme il devient de plus en plus évident, la démocratie ne peut pas résoudre le problème du fait, car la démocratie était elle-même une expression parallèle de la Révolution scientifique. Prouver l’un par l’autre descend dans l’incohérence logique que les philosophes rejettent comme tautologie.

Au lieu de nous enliser dans la boue des faits et des faits alternatifs, peut-être serions-nous mieux lotis si nous excluions entièrement les faits de nos discussions politiques et abandonnions ce fétichisme vieux de 400 ans. À ce stade, quelque chose serait-il vraiment différent ? Libérés de la bataille triviale des faits contre les faits, peut-être pourrions-nous passer plus de temps sur la différence entre le bien et le mal.